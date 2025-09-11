Cosa dice l’oroscopo del 12 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con l’armonia Mercurio-Giove arriveranno buone notizie e ciò vi metterà di buon umore, in casa e in famiglia circolerà un’atmosfera simpatica e rilassata ma non solo al riguardo prenderete delle decisioni importanti e positive. E’ inoltre una giornata dinamica e creativa per quanto riguarda le relazioni, il lavoro e il benessere. E se dovesse arrivare un aiuto, un supporto da parte di qualcuno accettate con gratitudine e gentilezza poiché è probabile che sia sincero. Amore: in coppia, le decisioni che prenderete oggi saranno sempre nell’interesse della vostra relazione e nel rispetto delle reciproche aspettative. Soli: potreste innamorarvi di un amico/a, scoprire quanto andate d’accordo e che potete parlare di qualsiasi argomento. Potrebbe valere la pena di andare avanti.

Oroscopo 12 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La spontaneità vi rende simpatici, divertenti e irresistibili! Con il buon aspetto Mercurio-Giove è la giornata perfetta per condividere un’idea che avete a cuore, riallacciare i rapporti con un amico o aggiungere un tocco di leggerezza alle attività quotidiane. Ciò che direte vi metterà in grado di coinvolgere chi vi ascolta. In generale, circondatevi di persone che tirano fuori il meglio di voi. E’ un buon momento, infine, per mostrare con successo il vostro lato creativo. Amore: in coppia, infinita dolcezza e una bella complicità, c’è fusione, comprensione e/o tenero riavvicinamento sensuale. Soli: berrete un potente filtro d’amore: vi innamorerete – ricambiati – di una persona particolarmente amorevole e premurosa. Grande attrazione, grandi sentimenti.

Oroscopo 12 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se attualmente alcune decisioni su questioni domestiche e familiari sono rimaste in sospeso, con l’armonia Mercurio-Giove, torna la fiducia in voi stessi e andrete avanti calcolando qualsiasi passo con razionalità. E’ la giornata ideale per abbellire e rendere più confortevole l’abitazione, scrivere un biglietto affettuoso a una persona cara o affrontare una conversazione che avete sempre eluso. Unica accortezza: cercate di evitare di disperdere le energie in mille direzioni, fate una cosa alla volta. Amore: in coppia, l’atmosfera sarà molto romantica ma non solo, con il partner formerete una coppia glamour, sarete invidiati da chi vi circonda. Soli: siete irresistibili, attraenti: nella vostra vita potrebbe spuntare dal nulla una storia d’amore importante.

Oroscopo 12 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Mercurio in Vergine e Giove nel vostro segno è un venerdì in cui siete particolarmente affascinanti, attraenti e creativi, avete un talento speciale per dire la cosa giusta al momento giusto. Chi vi circonda vi giudica intelligenti, sinceri dunque vi sarà facile stringere o approfondire nuove relazioni. È un ottimo momento per raccogliere informazioni preziose, risolvere problemi, raggiungere accordi, sistemare alcune situazioni: il che è un gradito sollievo. Amore: in coppia, è una giornata dolce, romantica che permetterà a entrambi di vedere la vita in rosa. Sfruttate la serata per gustare l’amore! Soli: fatevi belli, mostrate il vostro fascino: è il venerdì perfetto per fare nuovi incontri romantici, conquistare e dire addio alla solitudine!

Oroscopo 12 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Con i passaggi odierni, che si tratti di relazioni di lavoro o personali avete via libera per fare delle richieste e d’altra parte il vostro bisogno di sicurezza, di dopare l’autostima vi rende più facile essere schietti quando dovete esprimere i vostri desideri. In ogni caso, preparatevi poiché gli altri faranno lo stesso, ovvero dovrete ricambiare… Con il buon aspetto Mercurio-Giove, potreste avere improvvisamente un’idea geniale riguardante le questioni finanziarie. Amore: in coppia, grazie al vostro atteggiamento nella relazione c’è un netto miglioramento: ascolterete il partner tanto quanto parlerete: il che favorirà un ottimo dialogo. Soli: avete molto da offrire e a corteggiarvi saranno parecchie persone! Un’amicizia potrebbe diventare una storia d’amore.

Oroscopo 12 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Ritagliate dei momenti di relax, seguite l’intuito poiché ciò vi consentirà di trovare nuovi e brillanti modi per semplificare la vostra vita e risolvere alcuni problemi complicati. Con il buon aspetto tra Mercurio nel vostro segno e Giove in Cancro oggi siete più disponibili del solito, trasmettete forza interiore e sicurezza, chi vi circonda potrebbe chiedere un consiglio. Al contempo, avete la possibilità di stringere nuove relazioni e nascere interessanti collaborazioni. Amore: in coppia, con il partner è amore incondizionato, le parole che vi direte saranno dolci come il miele! Momenti caldissimi. Soli: se state cercando l’amore, è un venerdì meraviglioso per un nuovo incontro. Una persona vi farà perdere la testa e nel giro di poco tempo, insieme farete scintille!

Oroscopo 12 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove, all’apparenza tutto sembra tranquillo ma in pentola bollono grandi progetti che vi permetteranno di costruire il vostro futuro. Un’idea, un’intuizione o una conversazione profonda e utile potrebbero aprire le porte della vostra carriera. Tenete presente che questo è un periodo dell’anno in cui siete molto inclini a prendere il tempo necessario per giungere alle conclusioni e decisioni. In serata risolverete una questione personale. Amore: in coppia, con il partner parlerete dei vostri obiettivi e delle vostre speranze per il futuro. Cercate di diversificare le attività, uscite con gli amici! Soli: i passaggi astrali moltiplicano le occasioni di incontro. Se volete conquistare siate un po’ audaci, non tiratevi indietro!

Oroscopo 12 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Circondatevi di persone care che vi sostengono, grazie al loro incoraggiamento avrete sicurezza in voi stessi, vi sentirete motivati. Se da parte di alcuni amici percepite dei dubbi o negatività, per evitare che possano incidere sulle vostre decisioni, mettete dei limiti. Per fortuna, il buon aspetto tra Mercurio e Giove è d’aiuto a stringere le relazioni giuste, che potrebbero anche favorire l’arrivo di nuove opportunità. In serata, accantonate eventuali preoccupazioni e pensate a rilassarvi. Amore: in coppia, per il partner provate un amore talmente forte che la sua felicità è tutto ciò che conta! Sareste pronti a fare qualsiasi sacrificio. Soli: un incontro con una persona nuova vi farà battere forte il cuore. A presentarvi potrebbe essere un amico.

Oroscopo 12 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete in una posizione particolarmente favorevole per elaborare delle strategie riguardanti il vostro lavoro o la prossima importante iniziativa. La notizia di una promozione o di un’opportunità allettante, grazie al buon aspetto Mercurio-Giove potrebbe spingervi a negoziare ma chiedete un compenso pari al vostro valore senza per questo sentirvi a disagio. È una giornata ricca di idee e conversazioni eccellenti, e il transito vi permette di vedere più chiaramente i vostri obiettivi o le responsabilità. Amore: in coppia, organizzate una cena romantica: fiori, champagne, candele e il partner apprezzerà. Venere in Leone riscalderà il vostro cuore! Soli: se vi sentiti presi in giro da qualcuno girate i tacchi senza esitare! Vi aspettano incontri più interessanti, con persone sincere!

Oroscopo 12 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Mercurio-Giove vi dota di ottimismo, siete espansivi e disponibili. E’ un momento entusiasmante per stringere nuove relazioni di lavoro o personali e potreste al contempo ricevere splendide notizie. Non avrete difficoltà a pensare lucidamente, comunicare con saggezza ed essere pratici e positivi. Contratti, collaborazioni saranno al centro dell’attenzione e un pizzico di empatia vi aiuterà a spianare la strada così da poter ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia: per quanto riguarda l’amore è una splendida giornata. Non capita tutti i giorni di vivere momenti così romantici, dolci, in perfetta fusione con il partner. Soli: l’amore oggi entrerà nella vostra vita! Nascerà una storia splendida, sincera e profonda!

Oroscopo 12 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove, è un venerdì in cui potreste avere delle splendide intuizioni riguardo alle questioni di denaro e a eventuali trattative. Questo transito fortunato rappresenta un’occasione d’oro per mettere ordine in qualsiasi situazione complicata finanziaria o di tipo personale e ottenere risultati positivi. Grazie anche alla sicurezza in voi stessi, troverete facilmente le soluzioni, soprattutto se seguirete l’istinto e parlerete chiaramente. Amore: in coppia, è una serata romantica da assaporare con la dolce metà senza moderazione! Vivrete momenti di piacere indimenticabili. Soli: siete convinti che i vostri sogni d’amore si avvereranno. E Cupido vi assicura che è ciò che accadrà. Un incontro sarà molto coinvolgente e darete il via a una storia.

Oroscopo 12 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Mercurio-Giove vi rende ottimisti, acuti ed è un momento eccellente per fare brainstorming e condividere le idee. Avete belle energie, siete produttivi e grazie all’efficienza e l’impegno, nel lavoro raccogliete i frutti e portate avanti i vostri obbiettivi con determinazione. Meritate dunque un riconoscimento! Se volete proporre un progetto, insistete senza porvi problemi: avete fascino, carisma che vi permetteranno di ottenere facilmente ciò che desiderate. Amore: in coppia, la relazione ritrova un nuovo slancio! Con il partner c’è una splendida intesa, rinnovate l’amore, l’eros e il dialogo. Cosa chiedere di più? Soli: siete affascinanti, il potere di seduzione è al top! Farete una strage di cuori e avrete solo l’imbarazzo della scelta!