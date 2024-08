L’oroscopo del 13 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 13 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 13 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario accende il vostro ottimismo ed è il momento di pensare in grande, prendere in considerazione alcuni modi per migliorare la vostra vita in quelle aree in cui vi sentite insicuri o vulnerabili. Oggi vedete questi settori in modo chiaro e avete la possibilità di intervenire con successo. Avete il desiderio di andare in cerca di opportunità e non di sperare che accada qualcosa. Tuttavia, prima di premere l’acceleratore assicuratevi di rimettervi in carreggiata così da evitare confusione o disorganizzazione. Amore: in coppia, il desiderio d’amore è presente ma con il partner cercate di non imporre nulla, di essere più dolci e un po’ più rilassati. Soli: fascino e potere di seduzione al top! Lanciatevi dunque nella conquista, osate.

Oroscopo 13 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Sagittario rappresenta il transito perfetto per risolvere alcune questioni delicate, così da lasciarle alle spalle e andare oltre, garantirvi l’opportunità che arrivi qualcosa di meglio. Dovete liberarvi di ciò che vi blocca e necessariamente arrivare al cuore delle questioni finanziarie, commerciali e, non ultimo, anche emotive. Se siete stati riluttanti a parlarne, forse per un malinteso senso di orgoglio, è il momento di farlo. Anche un piccolo consiglio di un caro amico può semplificare la vita. Amore: in coppia, potreste rendervi conto che nella relazione circola un po’ di noia a causa della routine. Perché non cambiare qualche abitudine? Soli: siete determinati a godere le gioie che offre il vostro status. Per oggi flirtate, vi divertite senza impegno.

Oroscopo 13 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Sagittario vi spinge a pensare al futuro, soprattutto se ne avete abbastanza di quanto fate attualmente. Siete intraprendenti, vi sentite pronti a vivere qualcosa che vivacizzi la situazione: potrebbe trattarsi di una sfida, di apprendere nuovi argomenti o concretizzare nuove idee, cogliere delle opportunità o dare il via a un progetto anche se un po’ rischioso. La curiosità in questo momento è al top e sarete attratti da molte novità ma una di queste attirerà in modo particolare la vostra attenzione. Amore: in coppia, l’amore è parte integrante della giornata e lo dimostrerete! Mille attenzioni per la dolce metà che ovviamente apprezzerà. Soli: più comunicativi, attraenti, simpatici, insomma irresistibili! Mettete in conto incontri piacevoli.

Oroscopo 13 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni potrebbe tornare a galla una questione personale o di lavoro di vecchia data che scatenerà forti emozioni e sarete costretti a gestire la situazione: ce la farete! Se in generale desiderate una vita più gratificante, cercate di cambiare qualche abitudine quotidiana. Eliminate compiti o programmi inutili e concentratevi su ciò che è importante. Le modifiche che introdurrete ora, oltre a ridurre lo stress, nel giro di poco tempo potrebbero mettervi in grado di ottenere notevoli sviluppi! Amore: in coppia, è costruendo qualcosa di concreto e guardando insieme nella stessa direzione che riuscirete a rimanere uniti. Soli: potreste catturare l’attenzione di una persona che vi attrae. Ma prima di partire in quarta, cercate di approfondire la conoscenza!

Oroscopo 13 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna sbarca in Sagittario e annuncia una splendida giornata, potrebbe arrivare una buona notizia che vi regalerà gioia, vi farà sentire su di giri. Con questo transito la vita sociale brilla, ovunque riscuotete successo ma al contempo potreste scoprire un nuovo hobby o un interesse che vi appassionerà, accenderà il vostro entusiasmo. Forse perché vi metterà in grado di esibire il vostro talento, la creatività. Infine, è una splendida giornata per lanciarvi in nuove e inedite esperienze! Amore: in coppia, circola passione, buonumore. In ogni caso affinché nulla offuschi l’amore, buttate nel cassonetto eventuali dubbi. Non rovinate questa bella giornata. Soli: la fortuna vi sorride. In vista c’è un incontro insolito e potrebbe scattare l’amore a prima vista!

Oroscopo 13 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Sagittario, è un martedì in cui siete nervosi e irrequieti, anche i compiti più banali vi peseranno: sarete fortemente tentati di mollare tutto e andare da qualche parte a distrarvi. Date un’occhiata a quello che dovreste fare nel lavoro e se è importante portatelo a termine entro oggi. Al contrario, rimandate a domani senza sentirvi in colpa. Probabilmente avvertite il bisogno di mettervi al riparo dallo stress e di rilassarvi! In questo modo eviterete anche di scatenare delle discussioni. Amore: in coppia, l’intesa è perfetta, puntate entrambi sulla sicurezza: pianificate un progetto a due con calma e il massimo accordo. Soli: desiderate una relazione solida, il tipo di storia d’amore che duri per sempre. Non è per oggi ma la troverete nel giro di poco tempo.

Oroscopo 13 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Sagittario vedete il bicchiere mezzo pieno e il pensiero positivo è d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi! Se volete lanciare un progetto o sviluppare un sito web o un blog avete splendide energie per farlo! I social media, inoltre, potrebbero fungere da catalizzatore per nuove idee. Potrebbe infine arrivare una splendida notizia! Nel pomeriggio la dissonanza Luna-Mercurio potrebbe spingervi a riflettere sul passato, ma evitate che ciò distorca la vostra visione del presente. Amore: in coppia, il romanticismo c’è tutto ma evitate di cercare complicazioni dove non ce ne sono. Godetevi la felicità, l’amore è incondizionato. Soli: fascino e sex appeal, avete un folle desiderio di romanticismo. Il problema è che siete esigenti, avete aspettative eccessive.

Oroscopo 13 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore delle finanze, le questioni relative al denaro sembrano promettere bene. Se avete avuto delle idee brillanti per guadagnare denaro extra, sarete spinti a metterle in pratica. Al contempo sarete molto generosi, con voi stessi e le persone care e vi lancerete in qualche acquisto. Cercate di non esagerare. Unica accortezza: la dissonanza Luna-Mercurio rappresenta un invito a essere diplomatici e rispettare le opinioni delle persone anche se diverse dalle vostre. Amore: in coppia, c’è aria di rinnovamento, forse perché state pianificando di cambiare casa… Il che rafforza i sentimenti! Soli: una persona cercherà di conoscervi meglio. Sarete tentati ma diffidenti. Lasciatevi andare non avrete brutte sorprese.

Oroscopo 13 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno vi spinge ad affrontare con coraggio un problema che fino a qualche giorno fa pensavate fosse impossibile da risolvere. Vi sentirete sollevati. Su un altro piano: in casa potrebbero circolare delle tensioni, avrete la sensazione che le responsabilità domestiche ricadano esclusivamente sulle vostre spalle e le persone care non abbiano voglia di dare una mano. In questo caso l’atteggiamento migliore è stabilire dei limiti e definire con chiarezza i reciproci compiti. Amore: in coppia, potreste sentirvi un po’ soffocati dal quotidiano della relazione. Potrebbe essere una buona idea prendere un po’ di tempo solo per voi. Soli: oggi non cercate l’amore, non vi dispiace stare da soli, soprattutto se incontrate amici che vivono una relazione problematica.

Oroscopo 13 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: che siate o meno in vacanza è una giornata in cui rallentare il ritmo, prendere le distanze dal mondo circostante, rimanere dietro le quinte e dedicarvi a qualche attività che vi metta in grado di distrarvi e rilassarvi. Prendete cura di voi stessi! Evitate inoltre di mischiarvi negli affari degli altri, siate cauti e discreti: c’è la possibilità infatti di dare e ricevere messaggi contrastanti, scatenare incomprensioni che potrebbero incidere sul vostro equilibrio. Amore: in coppia, la relazione ha bisogno di più attenzioni: voi cosa fate? Per dare nuovo slancio, datevi una mossa, prendete l’iniziativa! Soli: i pianeti accentuano il desiderio di incontrare la persona giusta. Un piccolo flirt si trasforma in una vera storia d’amore.

Oroscopo 13 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Sagittario annuncia una bella giornata, qualcosa vi farà sentire estremamente soddisfatti! Il sostegno, la solidarietà da parte di chi vi circonda potrebbero essere alla base di questa soddisfazione. Qualcuno, ad esempio, vi darà una mano per risolvere una questione che non potete gestire da soli. Al contempo potreste divertirvi molto a imparare o sperimentare qualcosa di nuovo, ad esempio un hobby. o un’attività creativa. Se, infine, avete bisogno di parlare di un problema, trascorrete del tempo con un amico che ha la capacità di ascoltare. Amore: in coppia, desiderate più spazio: parlatene con il partner ma scegliete le parole giuste così da non offenderlo/a. Soli: volete tenere stretta la vostra amata libertà e non vi lancerete nella conquista.

Oroscopo 13 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Sagittario punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni: potreste decidere che è arrivato il momento di investire più energia in un obiettivo o nei compiti importanti. Se vi siete impantanati, sarete pronti a intervenire e premere l’acceleratore. E fate bene poiché è una fase in cui potete ottenere la riuscita! Nel pomeriggio con la dissonanza Luna-Mercurio evitate di prendere un po’ troppo sul personale i commenti degli altri, probabilmente fatti in buona fede. Amore: in coppia, sarete spinti a concentrarvi su alcuni problemi ma il punto è che spaccare il capello in quattro non farebbe che accentuarli. Se la relazione va bene a cosa serve? Soli: oscillate tra speranza e disillusione. Ma avete le carte in regola per conquistare!