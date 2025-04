Cosa dice l’oroscopo del 12 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Questo sabato rappresenta un’opportunità per risolvere una situazione, un problema che vi pesa come un macigno: capirete qual è la strada da percorrere. Al contempo, con una conoscenza recente potreste avere più cose in comune di quanto pensiate e potreste diventare buoni amici. Potrebbe essere una persona con cui trascorrere del tempo libero e dare una mano al momento giusto. Amore: in coppia, la complicità con il partner sarà al top. Bella giornata per parlare di alcuni progetti da concretizzare nei prossimi mesi. Soli: va bene che volete farvi desiderare da chi vi corteggia ma non esagerate…

Oroscopo 12 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

La vostra attenzione oggi sarà concentrata sulla casa. Con il buon aspetto Luna-Giove, potete dare il via a una riorganizzazione o a un cambiamento e vi sarà anche d’aiuto a mettere ordine nei pensieri. Vi sentirete più rilassati e tranquilli. E’ un ottimo momento per farlo poiché otterrete risultati brillanti, sarete soddisfatti. In serata l’atmosfera sarà dolce, sognante e vi rilasserete. Amore: in coppia, la comunicazione migliora e avete la possibilità di organizzare con calma bei momenti intimi. Soli: è il momento di rischiare o comunque di esprimere un po’ più chiaramente ciò che provate per una persona.

Oroscopo 12 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata positiva, entrare in sintonia con gli amici e le persone care vi farà un gran bene, vi sentirete appagati. Con il buon aspetto Luna-Giove, concedetevi di abbassare la guardia con le persone di cui vi fidate e dopo una settimana di duro lavoro, distraetevi! Al contempo è un buon momento per fare dei passi avanti così da raggiungere i vostri obbiettivi e progetti che avete a cuore. Amore: in coppia, sabato piacevole, per raggiungere gli obbiettivi con il partner guardate nella stessa direzione. Soli: finalmente sapete cosa volete! E’ il momento perfetto per dare il via a una nuova storia d’amore.

Oroscopo 12 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Giove in Gemelli, è un sabato in cui avete una visione nuova e ottimista della vita, è una giornata orientata alle relazioni, avete intenzione di rilassarvi movimentando piacevolmente la vita sociale. E’ più facile, inoltre, andare incontro a un familiare con cui avete eventualmente discusso e trovare un compromesso, un terreno d’intesa. Amore: in coppia, Marte in Cancro accende la passione e avrete idee piccantine che il partner asseconderà con piacere. Soli: semaforo verde per l’incontro con l’amore. Avete l’opportunità di esaudire tutti i vostri desideri!

Oroscopo 12 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Grazie all’armonia tra la Luna e Giove è un fine settimana in cui potrebbero snodarsi eventi positivi. Potreste ricevere delle piacevoli sorprese da amici, familiari, qualcuno potrebbe farvi un regalo, offrire un buon consiglio o proporvi qualcosa che vi riempie di gioia e ottimismo. In generale è un sabato in cui sarete circondati da persone positive e non sono escluse nuove relazioni. Amore: in coppia, tolleranti, ottimisti, affascinanti, siete al top! Vi muovete d’istinto tratti senza commettere errori. La passione è più che presente. Soli: magnetici, avete tutte le possibilità per vivere una nuova esperienza d’amore!

Oroscopo 12 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Luna-Giove oggi sarete motivati a iniziare subito le attività del fine settimana. Avrete belle energie, vi occuperete di tutte le questioni o responsabilità che avete lasciato in sospeso. Controllare la lista di cose da fare non vi sembrerà una seccatura! Tuttavia, nel caso abbiate voglia di lanciarvi nello shopping, fate attenzione a mantenere un budget ragionevole. Amore: in coppia, molto coinvolti, la serata sarà sicuramente all’insegna dell’intimità e della sensualità. Soli: conquistati da una persona che non corrisponde affatto al vostro solito tipo. L’amore è spesso imprevedibile.

Oroscopo 12 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Giove in Gemelli, siete più socievoli e disponibili del solito, avete voglia di distrarvi, fare tutto ciò che di positivo avete pianificato per il fine settimana. Ma prima di concedervi il meritato relax, una persona potrebbe chiedere il vostro sostegno. Le vostre parole saranno un balsamo per il suo cuore, più di quelle di chiunque altro. Amore: in coppia, andrete oltre le banalità e i rapporti saranno dunque migliori. Soli: avete l’imbarazzo della scelta, tutti gli sguardi sono puntati su di voi. Non parliamo di relazione seria, per il momento preferite flirtare.

Oroscopo 12 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: è la giornata ideale per rilassarvi, rigenerare le energie e le emozioni. Evitate dunque di mettervi mentalmente sotto pressione, privilegiate un ritmo lento. La Luna è in buon aspetto con Giove, per cui accantonate inutili preoccupazioni ed eventuali sensi di colpa. Concedervi del tempo tranquillo farà sentire più forti e più sicuri di voi stessi. Amore: in coppia, il desiderio è quello di trascorrere del tempo con il partner. E non solo per parlare… Sfruttatelo al meglio! Soli: pronti a tutto pur di non tornare a casa da soli. Avete un solo obbiettivo: godervi la vita!

Oroscopo 12 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

In mente tantissime idee: alcune un po’ pazzerelle e altre meno ma tutte possono contribuire positivamente a una questione che per voi è importante. Al contempo, con il buon aspetto Luna-Giove le vostre esigenze sono in primo piano: cibo, denaro o amore. Il problema è che chiederete troppo e vi sentirete limitati ma voi siete tra quelli che vogliono sempre di più. E a volte funziona… Amore: in coppia, modificherete il programma della giornata, in positivo. Anche le belle sorprese fanno parte della vita a due. Soli: è il sabato ideale per dichiarare i vostri sentimenti! Inoltre, le possibilità di incontri sono alte.

Oroscopo 12 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Bilancia, che si tratti di lavoro o vita personale vi spinge ad accollarvi parecchie responsabilità. vi rende molto perfezionisti. Visto che è in armonia con Giove, cercate se possibile di rilassarvi di più, volendo anche chiedendo una mano a chi vi circonda. Anche se potreste pensare di non aver bisogno di aiuto sarebbe saggio al contrario domandarlo senza esitare. Amore: in coppia, la relazione sta entrando in una nuova fase positiva. Sfruttate questa giornata per rinnovare il dialogo, la passione. Soli: siete diventati esperti/e della conquista! Moltiplicate le uscite da soli o con gli amici.

Oroscopo 12 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il fortunato aspetto tra la Luna in Bilancia e Giove in Gemelli, vi dota di ottimismo, vi spinge a raggiungere gli obbiettivi ambiziosi che avete in mente da tempo. Tenete presente che di qualunque cosa si tratti avete la possibilità di realizzare qualcosa di magico, che si rivelerà molto redditizio. Al contempo, la vita sociale brilla, insieme agli amici potreste aver organizzato qualcosa di divertente. Amore: in coppia, avrete belle idee per distrarvi insieme al partner. Sperando che abbia il vostro stesso stato d’animo. Soli: pronti ad andare alla ricerca dell’anima gemella? La fortuna vi è accanto e non vi molla!

Oroscopo 12 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

State finalmente mettendo in moto alcuni dei vostri obiettivi di vecchia data e fate bene! Ma è importante eliminare ciò che nella vostra vita ha fatto il suo tempo: vi sentirete più leggeri. Domani Venere termina il moto retrogrado nel vostro segno, il che indica che potrebbero presentarsi delle buone opportunità per coltivare nuovi interessi o per affrontare con occhi nuovi vecchi problemi. Amore: in coppia, lasciarvi andare vi permetterà di vivere dolci, splendidi momenti. Non diciamo di più… Soli: affascinanti, ottimisti e romantici. L’amore oggi potrebbe bussare alla vostra porta: andate ad aprire!