Cosa dice l’oroscopo del 13 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 13 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Giove, in mente potreste avere grandi progetti ma se siete sul punto di prendere una decisione per concretizzarne uno dovete avere una chiara visione del quadro generale e al contempo dei dettagli. Se sarete troppo esigenti, rischiate di perdervi nei dettagli di poco conto ma se, al contrario, amplierete eccessivamente la visuale potreste perdere dei passaggi fondamentali. Fermatevi e concentratevi. Amore: in coppia, i vostri sbalzi d’umore, non sono piacevoli da sopportare. Se occorre, cercate di trovare un compromesso. Soli: prima di accettare un invito, cercate di valutare i pro e i contro.

Oroscopo 13 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Vergine vi rende ottimisti e potrebbe accendere il desiderio di trasformare un’idea brillante in un secondo lavoro redditizio. Anche se siete pratici, razionali e sapete come far funzionare le cose, cercate di seguire l’istinto. Che si tratti di un’abilità da sfruttare, di un progetto che vale la pena ampliare o di un modo intelligente per aumentare le entrate, la creatività potrebbe aprire la porta a qualcosa di grande. Amore: in coppia, in serata un’atmosfera molto sensuale concluderà una giornata impegnativa. Soli: i passaggi odierni vi mettono in grado di conquistare, a patto che uscirete dalla vostra tana.

Oroscopo 13 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Alcune questioni riguardanti la casa o la famiglia, a meno che riusciate a risolverle velocemente, potrebbero mandare all’aria i vostri piani. Di qualunque problema si tratti non trascinatelo per le lunghe. La vostra mente sarà altrove e potreste perdere un’opportunità. Iniziate immediatamente, dunque, fatelo e basta. Proverete un grande sollievo e, liberi, potrete dedicarvi ad attività più rilassanti. Amore: in coppia, se il quotidiano vi sembra monotono non è detto sia colpa del partner. In tutte le relazioni ci sono alti e bassi. Soli: per oggi, gli incontri che farete non vi interesseranno più di tanto. Troppo esigenti?

Oroscopo 13 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un giovedì in cui rischiate di dare troppa importanza a ciò che dicono gli altri, ai giudizi di chi vi circonda. Evitate di analizzare le conversazioni! e ricordate che i fatti sono più importanti delle parole. Potrebbe esserci chi tenterà di farvi dubitare di voi, delle vostre capacità, delle competenze. In realtà chi vi denigra col pretesto di rendervi migliori, è una persona per voi deleteria da cui dovreste prendere le distanze. Amore: in coppia, un po’ contrariati e forse perché il partner rifiuta di ammettere che ha torto. Soli: un/a ex potrebbe tornare e voi dover prendere una decisione. Tagliare i ponti o riaprire i contatti?

Oroscopo 13 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Vergine è in dissonanza con Giove in Gemelli: nella vita sociale rischiate di avere aspettative alte, essere molto selettivi, il che può rappresentare un limite, impedirvi di ampliare la cerchia delle conoscenze. Se cercate solo amici che la pensano esattamente come voi, potreste perdervi delle ottime relazioni che proprio perché diverse da voi, dalle vostre esperienze, vi arricchirebbero. Amore: in coppia, qualche frizione e non siete dell’umore di chiudere un occhio. Ma ostinarvi non serve a niente. Soli: grazie a Venere potete contrastare il malumore e ripartire alla conquista o accettare un invito.

Oroscopo 13 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Anche oggi, la Luna sosta nel vostro segno ma è in dissonanza con Giove:: potreste essere un po’ agitati tuttavia è uno stato d’animo che svanirà nel giro di poco. L’agitazione, seppure momentanea, in ogni caso potrebbe abbassare la sicurezza in voi stessi o la fiducia nei confronti di una persona e vi sentirete a disagio. Alcuni Vergine potrebbero provare inquietudine riguardo al futuro: cercate di rilassarvi! Amore: in coppia, se ultimamente siete stati un po’ troppo esigenti avete l’opportunità di riequilibrare la situazione. Soli: potrebbe esserci un incontro ma dovete uscire, vedere gli amici, dare il via alle conversazioni.

Oroscopo 13 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Vergine alle spalle del vostro segno – domani sarà Plenilunio – cercate di trovare po’ di sollievo dalla pressione o dalla tensione e il modo migliore potrebbe essere quello, nel lavoro, di evitare di strafare. Pensate anche a distrarvi. Al momento siete sicuramente molto concentrati per ottenere la stabilità nel lavoro, ma oggi e domani avvertirete la necessità di rallentare il ritmo e stare un po’ per conto vostro. Amore: in coppia, gli astri oggi vi spingono a essere un po’ eccessivi in tutto ciò che fate, amore compreso. Soli: una persona potrebbe essere invadente. Cosa fare? Evitate di rispondere ai suoi sms.

Oroscopo 13 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni siete ottimisti, di buonumore, simpatici: sfruttate la vita sociale poiché brilla di promesse e vi ritroverete in buona compagnia. Che si tratti di conversazioni online o di incontri dal vivo con gli amici di sempre, i transiti sono un’opportunità anche per entrare in contatto con nuove conoscenze e, non ultimo, aprire la strada a nuovi sviluppi sul piano professionale. Amore: in coppia, l’intuito è decuplicato e il partner oggi sarà come un libro aperto. Inutile dire che si sentirà appagato. Soli: seguite l’intuito, la voce del cuore: vi guiderà verso la persona giusta e sarà amore per sempre.

Oroscopo 13 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Vergine e Giove nel vostro segno, oggi provate emozioni forti, la tendenza è quella di ingigantire anche questioni di poco conto. Potreste pensare che amici e familiari vi provochino, sarete pronti a scatenare delle discussioni ma evitate che degenerino in litigate. Per allentare la tensione interiore e ritrovare l’equilibrio. la chiarezza mentale, quando vi è possibile praticate un po’ di esercizio fisico. Amore: in coppia, rischiate di trasformare un piccolo disaccordo in una tragedia. Cercate di chiudere un occhio. Soli: nervosi, agitati, irritabili: l’amore non è nel programma della giornata.

Oroscopo 13 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Luna-Giove, per il vostro segno rappresenta un invito a investire al meglio il denaro per migliorare lo stile di vita e ottenere benessere. Potreste ad esempio iscrivervi in palestra per rimettere in sesto la forma fisica oppure frequentare un corso di yoga per mantenere l’equilibrio. Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per fare il punto sugli obiettivi importanti che avete intenzione di raggiungere. Amore: in coppia, insieme al partner state andando avanti con grande complicità. Soli: se state vivendo una relazione promettente, è la giornata perfetta per dare il meglio di voi. Siete affascinanti, splendete!

Oroscopo 13 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se non avete ancora raggiunto alcuni obbiettivi finanziari che vi siete prefissi, oggi ci penserete continuamente ma accompagnati dall’ansia, dalla frenesia. Il che vi metterà sotto stress. Potrebbe essere più produttivo riflettere con calma così da trovare il modo per progredire velocemente. Siete in grado di farlo. In famiglia, occhio alla permalosità: non accettate le critiche e ancora meno le prediche. Amore: in coppia, è la giornata giusta per mettere ordine nella relazione, trovare dei compromessi e stabilire un percorso più appagante. Soli: avete le carte in regola per conquistare, dovete solo scegliere la preda giusta.

Oroscopo 13 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Luna-Giove annuncia una giornata in cui le relazioni con chi vi circonda saranno armoniose, a patto da parte vostra accettare eventuali critiche costruttive senza offendervi. Al contempo non è facile concentrarvi, il che va bene se avete lavorato sodo e avvertite il bisogno di allentare la tensione. In caso contrario, riguardo ai dettagli cercate di essere un po’ più vigili poiché potreste commettere qualche errore. Amore: in coppia, affettuosi, dotati di immaginazione, oggi avrete belle idee per pepare la relazione! Soli: troverete un modo brillante e irresistibile per attirare chi volete nella vostra rete!