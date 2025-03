Cosa dice l’oroscopo del 12 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Vergine a voi consiglia cautela. Soprattutto nelle azioni quotidiane cercate di essere vigili, così da non farvi male o rompere un oggetto a cui tenete in modo particolare. Il transito indica che è il momento giusto per dare gli ultimi ritocchi a un progetto o a un compito, vi spinge dunque all’azione, a portare avanti le responsabilità. In particolare se nel lavoro siete in lizza per una promozione o un aumento di stipendio. Amore: in coppia, nella relazione troverete il comfort e la sicurezza di cui avete bisogno in questo momento. Con il partner l’amore è forte e siete uniti. Soli: un’amicizia romantica non è proprio quello che vorreste ora ma accontentarvi dei momenti positivi fa parte della vostra personalità.

Oroscopo 12 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Il fascino sarà l’arma vincente di questo mercoledì. Vi difenderà da scorbutici, invidiosi e persone negative che incontrerete. Un sorriso seducente li metterà a tacere e avrà il potere di stroncare la voglia di attaccarvi o persino di manipolarvi. Ma visto che non siete ingenui, saprete individuare immediatamente chi tenta di influenzarvi. In ogni caso, evitate di farvi coinvolgere dai drammi di chi vi circonda. Amore: in coppia, desiderate una sola cosa: che la relazione vada avanti con serenità e tranquillità. Il partner sarà attento a ogni vostro desiderio. Soli: addio alla solitudine e benvenuta una storia. Oggi metterete fine al vostro status! Tra incontri e appuntamenti vivrete forti emozioni!

Oroscopo 12 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Forse avete dormito male oppure qualcosa vi turba, un dettaglio?, vi infastidisce e impedisce di sentirvi bene con voi stessi. Rimane il fatto che con la Luna in Vergine la giornata potrebbe iniziare all’insegna del nervosismo. Se non si tratta di una questione davvero importante, andate oltre: è tempo di raggiungere alcuni obiettivi importanti e voi in mente avete grandi progetti. Passo dopo passo, riuscirete a realizzarli! Amore: in coppia, è la giornata ideale per sistemare qualcosa nella relazione. Parlate di ciò che non va, delle vostre speranze.. Soli: nella vita sociale, in caso di incontro, anziché parlare soltanto voi, ascoltate anche cosa ha da dire chi vi attrae o vi corteggia: farete molto più effetto!

Oroscopo 12 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore della comunicazione e potrebbe coincidere con un incontro casuale che aiuterà a ristabilire la pace in una relazione. E’ infatti molto probabile che avrete una conversazione chiarificatrice. C’è inoltre la possibilità di entrare in contatto con una persona del passato che non vedete da tempo. Ne sarete felici o, al contrario, provare sentimenti contrastanti. Tuttavia ne deriverà qualcosa di positivo. Amore: in coppia, è una giornata da sogno: dolci emozioni, piene di amore. E la serata si annuncia caliente! Soli: oggi vedete il bicchiere mezzo pieno, dunque negli affari di cuore la parola d’ordine è quella di lanciarvi nella conquista (senza ripetere gli stessi errori).

Oroscopo 12 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

La vostra attenzione oggi sarà puntata sulle finanze, la Luna in Vergine potrebbe al riguardo mettervi sotto pressione. Fareste bene, al contrario a trovare un equilibrio. Ritagliate del tempo per dedicarvi a un hobby o a un interesse che vi appassiona. Con la mente rilassata potreste sviluppare ottime idee per migliorare i guadagni o più semplicemente come attenervi al budget che avete a disposizione. Amore: in coppia, qualche frizione con il partner ma volendo, per evitare potete sfoderare il vostro leggendario atteggiamento positivo! Soli: voglia di scovare l’amore a tutti i costi. E in effetti, oggi non è escluso che vi innamorerete! Se inoltre, una persona vi attrae esprimete ciò che provate.

Oroscopo 12 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna sosta nel vostro segno, vi rende più perfezionisti e più critici del solito. Siete molto esigenti nei confronti di voi stessi e di chi vi circonda: evitate di rimuginare sull’eventuale mancanza di delicatezza da parte degli altri. Le persone sono maleducate, i familiari poco rispettosi? Dite chiaramente ciò che pensate ma sorridendo. II sorriso farà passare più facilmente il messaggio e i diretti interessati non si offenderanno. Amore: in coppia, la relazione procede a gonfie vele, c’è tenerezza e oggi coccolerete anzi vizierete il partner. Soli: se oggi non incontrerete la perla rara, non ve la prenderete più di tanto. Sapete bene di meritare la persona giusta e dunque che vale la pena di aspettare.

Oroscopo 12 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine, oggi e domani sosta alle spalle del vostro segno: non è il momento giusto per agire o esprimervi. In questi due giorni rimanete dietro le quinte, state in disparte e prendete le distanze dai problemi degli altri, anche se a chiedervi qualcosa dovesse essere una persona cara. Non potete trovare sempre la soluzione a tutto, lasciate che se la sbrighino da soli. Pensate prima di tutto a prendere cura di voi stessi! Amore: in coppia, è una buona giornata per analizzare la situazione in modo realistico così da capire quali miglioramenti adottare. Soli: potreste dare il via a una storia con una persona che vive lontano da voi. La distanza per entrambi non è importante e sarete molto presenti.

Oroscopo 12 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Vergine, il reciproco aiuto e la solidarietà per il vostro segno sono al centro della scena.. L’unico aspetto che dovrete capire è cosa potete fare per aiutare un amico o cosa può fare per voi. Se avete bisogno di una mano, è importante il modo in cui lo chiederete, ovvero con grande diplomazia. Se, infine, con un amico c’è stato un allontanamento e avete voglia di chiamarlo, fatelo. Sarà un gesto molto gradito. Amore: in coppia, magnetici, affascinanti il cuore del partner si scioglierà! Circola buonumore, comprensione e passione. Soli: molto attraenti il che facilita le conquiste. Una potrebbe diventare più seria, spingervi a rinunciare all’indipendenza e pensare insieme al futuro.

Oroscopo 12 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: vi rende motivati e organizzati, intenzionati a raggiungere il successo. Le vibrazioni del transito tuttavia potrebbero rendervi un po’ rigidi e pretenderete il massimo da voi stessi e dagli altri. Cercate di trovare un sano equilibrio. Al contempo la congiunzione Sole-Saturno accederà il desiderio di introdurre in casa dei cambiamenti positivi. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni, qualche incomprensione. Ma la responsabilità e lo sapete bene, oggi è solo vostra… Soli: vi direte che l’amore arriverà quando arriverà ma a una persona darete la possibilità di corteggiarvi? Provateci: insieme potreste scoprire la felicità.

Oroscopo 12 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Vergine siete sicuri di voi stessi, volete fare di testa vostra e potreste avvertire il forte bisogno di qualcosa che ravvivi la vostra vita, sarete attratti da una nuova esperienza che vi permetta di ampliare gli orizzonti. Non è detto riguardi necessariamente un viaggio,. potrebbe trattarsi semplicemente di un evento culturale come una mostra o un concerto o ancora un incontro che tuttavia offriranno molti spunti di riflessione. Amore: in coppia, siete passionali e al contempo affettuosi e coccoloni. Il partner apprezzerà molto… Soli: oggi siete al centro della scena! Sprizzate fascino da tutti i pori e se una persona catturerà la vostra attenzione non esiterete e vi lancerete nella conquista.

Oroscopo 12 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Sole-Saturno in Pesci nel vostro settore delle finanze, rappresenta un invito alla prudenza. Se riuscirete a domare l’impazienza di possedere qualcosa e rifletterete a fondo – o meglio ancora rimanderete – prima di lanciarvi in un acquisto, sarete ben più soddisfatti. Tenete presente in ogni caso che se già avete valutato attentamente i pro e i contro, potete procedere poiché non ci saranno problemi. Amore: in coppia, la relazione forse ha bisogno di nuovi slancio, di un rinnovamento. Dovrete entrambi impegnarvi parecchio ma sarete ripagati. Soli: le avventure di una notte sono elettrizzanti, certo, ma sembra che inizino a stancarvi. E’ la giornata giusta per cambiare rotta.

Oroscopo 12 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Vergine nel vostro settore delle relazioni, se noterete che una persona è sola, potreste tendere la mano e metterla sotto la vostra ala. La renderete partecipe della vostra vita sociale, la presenterete ai vostri amici. E se capirete che è uno spirito affine, il legame si rivelerà una ventata d’aria fresca anche per voi. Su un altro piano: con la congiunzione Sole-Saturno in Pesci, dedicatevi a tutto ciò che merita il vostro tempo ed energia. Amore: in coppia, la relazione è dolce, sensuale e farete di tutto per appagare i desideri del partner. Soli: accettate tutti gli inviti che arrivano: Cupido potrebbe scoccare una freccia nella direzione del vostro cuore! In programma c’è un bellissimo incontro.