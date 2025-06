Cosa dice l’oroscopo del 14 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un bel sabato in cui siete positivi, circola leggerezza ed è la giornata ideale per uscire con gli amici oppure ospitarli in casa. La vita sociale può fare un salto di qualità o potreste dare il via a conversazioni simpatiche e stabilire contatti con persone interessanti, stimolanti che non vi sareste mai aspettati di fare. Al contempo Marte è in dissonanza con Urano: per migliorare una situazione cercate di adottare delle misure razionali anziché agire impulsivamente. Amore: in coppia, dal partner vi aspettate molto ma voi non fate il minimo sforzo. Non dovrete sorprendervi se non otterrete ciò che desiderate. Soli: cercate di esprimere le vostre emozioni attraverso un’attività creativa. Vi farà bene!

Oroscopo 14 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Riguardo alle ambizioni, agli obbiettivi, la dissonanza Marte-Urano, scatena forti ma tenete presente che qualsiasi disagio proverete potrebbe motivare a fare del vostro meglio. La Luna in Acquario indica che prendere una decisione riguardante il lavoro distaccandovi dalle emozioni sarà d’aiuto a fare progressi. Cercate in ogni caso di tenere sotto controllo l’impulsività e la voglia di ribellarvi. In famiglia qualcuno potrebbe essere motivo di irritazione e rischiate di discutere. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere pesante, carica di tensioni. La cosa migliore è stare un po’ per conto vostro. Soli: se la vita affettiva attualmente è un deserto è solo perché non avvertite il bisogno di incontrare nuove persone.

Oroscopo 14 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

iChe si tratti di lavoro o di questioni domestiche, oggi le scorciatoie possono essere una tentazione ma ricordate che invece di farvi risparmiare tempo, è più probabile che ne perdiate parecchio. Cercate di concentrarti ed esaminate i problemi irrisolti, poiché potrebbero essere alla base dell’odierno comportamento stressante o impaziente. Su un altro piano: un invito inatteso potrebbe farvi molto piacere, vi sentirete accettati e sarà anche divertente. Amore: in coppia, avete detto o commesso qualcosa di sbagliato? Siete sempre in tempo per chiedere scusa al partner con sincerità. Soli: per oggi vi sta bene vivere un’amicizia amorosa. Ma presto tenete presente che potrebbe prendere una piega diversa…

Oroscopo 14 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Acquario nel vostro settore della trasformazione, vi spinge a una sana introspezione e lavoro o vita personale, scoverete alcuni lati nascosti nonché intriganti di una situazione o di una persona. Unica accortezza: la dissonanza Marte-Urano vi rende irrequieti e se non vi sentirete rispettati da chi vi circonda, vi accenderete come fiammiferi. Dedicare la vostra attenzione a un’attività piacevole, ad esempio, un hobby, si rivelerà molto gratificante. Amore: in coppia, con il partner è un sabato in cui l’intesa è praticamente perfetta! Cosa chiedere di più? Soli: voglia di conquistare un cuore! E se una persona che vi attrae dovesse resistervi, insisterete e di sicuro non mollerete la presa.

Oroscopo 14 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Acquario e la dissonanza Marte-Urano oggi partirete in quarta, soprattutto se qualcuno oserà dire cosa dovete fare. Ma in questo caso non fareste altro che aumentare la tensione interiore e lo stress. Il desiderio di liberarvi da uno stile di vita o di un ruolo ormai superato può essere forte, ma dare il via a un cambiamento senza avere una chiara strategia non è detto sia la soluzione migliore. In ogni caso prima di decidere valutate i pro e i contro. Amore: in coppia, il partner non deve essere il vostro punching-ball! Attenzione a scaricare su lei/lui le vostre intense emozioni. Soli: l’umore non è al top, siete un po’ nervosi e la tendenza odierna è quella di respingere chi vi corteggia.

Oroscopo 14 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Marte-Urano potrebbe far esplodere nuovamente la vostra irritazione riguardo a una questione del passato o che vi hanno nascosto ma non è detto abbiate la possibilità di mostrare la vostra frustrazione. E forse è meglio così: anche se siete arrabbiati poiché sapete di aver ragione dare il via a una lite non è consigliabile, Rischiate di dire cose che nemmeno pensate e ciò ritorcersi contro di voi, passare in un nanosecondo dalla parte del torto. Amore: in coppia, i passaggi odierni accentuano la volontà di voler controllare tutto. Se in certi ambiti della vostra vita, può essere molto utile non è così nella relazione d’amore. Soli: se una persona vi attrae, lanciate dei chiari segnali ma in modo delicato.

Oroscopo 14 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste aver a che fare con persone che sentite cercano di “rigirarvi”, tentano come si suol dire di menare il can per l’aia. Non dovete permetterlo. Mostrate loro che non siete ingenui e che il vostro punto di vista va tenuto in considerazione. E’ evidente, infatti, che il loro atteggiamento e ciò che dicono hanno il solo scopo di rifiutare le vostre idee e il vostro modo di fare. Amore: in coppia, alcune parole del partner potrebbero offendervi ma dovete tenere presente che non le dirà con questa intenzione. Se non sono gravi, cercate di chiudere un occhio. Soli: non prendete tutto alla lettera, sul personale: la tendenza è quella di interpretare in modo negativo ciò che vi dicono. Cercate di essere un po’ più obbiettivi!

Oroscopo 14 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lavoro o vita personale, con la dissonanza Marte-Urano anche se chi vi circonda dovesse comportarsi in modo insolito creando scompiglio e tensioni, evitate di partire in quarta e reagire in modo eccessivo. La cosa migliore è fare un passo indietro e concedervi una pausa per ripristinare l’equilibrio. soprattutto se nel corso della settimana, le troppe responsabilità hanno scatenato stress. Amore: in coppia, con il partner il dialogo è al top, dolce e al contempo costruttivo. Sarà utile a rafforzare la relazione. Soli: per conquistare chi vi attrae cercate di scegliere le parole giuste. Lasciate anche un po’ di mistero.

Oroscopo 14 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se nel fine settimana dovesse accadere qualcosa di imprevisto, lo accoglierete a braccia aperte. E’ da un po’ di tempo che vi guardate intorno in cerca di opportunità così da cambiare la situazione. Tutto ciò che accadrà al riguardo lo accoglierete dunque con entusiasmo. Potrebbe, certo, causare qualche disagio ma sfoderando la creatività potrete realizzare la rivoluzione che tanto desiderate. Amore: in coppia, il partner forse sta attraversando una fase complicata. Fate del vostro meglio per sostenerlo/a, ma i vostri sforzi non ricevono il dovuto riconoscimento. Oggi potreste esplodere. Soli: la solitudine vi pesa più del solito ma anziché reagire vi chiudete sempre di più. Cambiate musica e uscite.

Oroscopo 14 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Marte-Urano potrebbe accendere il desiderio di un acquisto e valuterete i pro e i contro. Se vi lancerete nella spesa sarete soddisfatti ma al contempo provare dei sensi di colpa. La cosa migliore, se potete, è di rimandare di qualche giorno, a quel punto avrete un’idea più chiara se aprire o meno il portafoglio. La voglia di spendere oggi può essere forte, ma con la forza di volontà è possibile vincerla e dunque evitare iniziative impulsive e costose. Amore: in coppia, se relazione sta attraversando un periodo difficile o circola un po’ di noia, potreste porvi delle domande. Bando ai dubbi, le soluzioni ci sono. Soli: prima di imbarcarvi in una storia, rifletterete e farete con saggezza un passo indietro.

Oroscopo 14 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un sabato all’insegna del relax, con la Luna nel vostro segno dovete prendere cura di voi stessi in modo amorevole e pensare al benessere psicofisico. E’ il momento ideale per coccolarvi e dare la priorità alle vostre esigenze. Ciò non significa in ogni caso chiudervi in casa: questi transiti rappresentano un invito anche a uscire, brillare nella vita sociale. Catturerete l’attenzione di chi vi circonda. Amore: in coppia, cercate di essere meno intransigenti e non voler avere l’ultima parola su qualsiasi questione. Uscite, incontrate gli amici e l’atmosfera diventerà più leggera. Soli: un’attrazione potrebbe essere molto forte ma attenzione a bruciare le tappe. In seguito potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia.

Oroscopo 14 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui potete scegliere se accettare l’atteggiamento polemico di una persona oppure ribellarvi. Con la dissonanza Marte-Urano potreste in ogni caso scoprire che accettarla per ciò che è vi permetterà di andare più d’accordo, di trovare una sorta di intesa armoniosa e le conversazioni saranno fruttuose e costruttive. Se ciò non fosse possibile, potrebbe essere opportuno mantenere le distanze per qualche giorno, finché la situazione non si sarà stabilizzata. Amore: in coppia, oggi siete Bastian Contrario! Qualunque cosa dirà il partner non andrà bene. Scatenare i conflitti non farà che peggiorare le cose. Soli: il comportamento di chi vi corteggia non vi piacerà. Non rimuginate, parlatene!