Cosa dice l’oroscopo del 13 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 13 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Alcune nuove informazioni potrebbero mettervi in una posizione difficile e un piano che sembrava perfetto potrebbe dover essere riesaminato. La Luna in Capricorno, per fortuna, è d’aiuto a fare un passo indietro per valutare la situazione da una prospettiva più saggia così da imboccare la strada più pratica. In serata, potrebbero esserci delle tensioni per cui evitate di esercitare troppa pressione su voi stessi e su chi vi circonda. Amore: in coppia ,evitate di affrontare argomenti spinosi e godetevi il presente, Soli: incontro con una persona con valori e obbiettivi simili ai vostri, il che potrebbe sfociare in una relazione seria.

Oroscopo 13 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni sono positivi, non è escluso l’entrata di una somma di denaro e al contempo rappresentano un’opportunità per investire un po’ di soldi in modo intelligente, qualcosa che pensate possa migliorare il vostro futuro. Che si tratti di un corso di studi, ad esempio, vi permetterà di ottenere il progresso. È il momento di fare tutto il possibile! Se darete un’accelerata presto avrete di che essere orgogliosi! Amore: in coppia, splendida intesa e complicità. Programmate una cenetta romantica! Soli: una persona vi corteggerà con passione e la seguirete senza porvi domande. Sfrutterete ogni momento.

Oroscopo 13 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi astrali odierni scatenano forti emozioni, circolano delle tensioni e il rischio è quello di sentirvi stressati o rimanere intrappolati in discussioni inutili con il risultato che direte addio alla concentrazione. Per quanto vi è possibile, stabilite dei limiti cercando di essere gentili con voi stessi e chi vi circonda. Se dovesse spuntare dal nulla un ostacolo invece di abbattervi fate leva sul vostro lato pieno di risorse. Amore: in coppia, se il partner vi sente distanti, vi porrà delle domande. Forse ha solo bisogno di essere rassicurato/a. Soli: chi vi corteggia aspetta una risposta: dite dunque cosa vi aspettate o cosa pensate…

Oroscopo 13 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui potreste avere alcune conversazioni entusiasmanti, stringere delle nuove amicizie oppure potreste unirvi a un gruppo di persone che la pensano nel vostro stesso modo. E con una di queste annodare un legame di amicizia importante. Sebbene si tratti di aspetti astrali temporanei, potreste dare il via a una relazione diversa da tutte le altre che avete vissuto fino a oggi. Amore: in coppia, giornata ideale per dire al partner quanto l’amate, inviare durante la giornata dei messaggi piccantini… Soli: incontro, anche online, con una persona e scoprirete immediatamente di avere parecchie cose in comune.

Oroscopo 13 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Non è una giornata emotivamente facile, le vibrazioni astrali scatenano atteggiamenti ostinati, lotte di potere e nella vita sociale potrebbero esserci delle discussioni accese, persino delle rotture, Per quanto vi è possibile evitate i conflitti e cercate in ogni caso di capire quando vale la pena di difendere le vostre idee e quando invece fare leva sulla razionalità. In serata, concedetevi un po’ di relax. Amore: in coppia, sulla stessa lunghezza d’onda, la relazione si rafforza, condividete momenti sinceri e costruttivi. Soli: vi aprite agli altri in modo spontaneo e ottimista. Un incontro inaspettato potrebbe rivelare un bel potenziale.

Oroscopo 13 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il lavoro, le vostre ambizioni sono importanti ma ancora prima dovete pensare al vostro benessere psicofisico. Prendere cura di voi stessi in questo momento più che mai è fondamentale poiché è in questo modo che riuscirete a raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. E’ un’ottima giornata per uscire, accettare o lanciare degli inviti poiché attraverso le amicizie potrebbero arrivare delle opportunità di progredire. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di mettere tutto in discussione ma non solo, con il partner sarete molto esigenti. Soli: voglia di testare il vostro potere di seduzione. Fate attenzione a dove metterete i piedi…

Oroscopo 13 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Capricorno accende il vostro desiderio di comfort mentre il Sole in Gemelli quello di un cambiamento. Potreste avvertire il forte bisogno di recarvi in un posto accogliente dove ricaricare le batterie. E in effetti, uno spostamento potrebbe essere quel che ci vuole per rigenerarvi e distrarvi. Scegliete un luogo tranquillo dove rilassarvi e vi sentirete al top! E’ una giornata in cui dare la priorità a voi stessi. Amore: in coppia, avete mille idee per dare nuovo slancio alla relazione e le direte al partner con grande dolcezza. Soli: incontri inaspettati e insoliti ma evitate di lanciarvi alla cieca sulla prima persona che vi corteggia.

Oroscopo 13 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Non è un venerdì facile, che si tratti di lavoro o vita privata, potreste pensare che gli altri vi giudichino in modo negativo. Il che, va detto, è solo una vostra sensazione ma in ogni caso fate in modo di mantenere intatta la sicurezza in voi stessi. In caso contrario, rischiate di dare il via a qualche spiacevole discussione. Se in serata avete in programma un’uscita state pur certi che l’atmosfera sarà splendida! Amore: in coppia, avrete il coraggio di porre domande che pensavate fossero scomode o troppo intime. Soli: potreste chiudere alcuni vecchi conti con un/a ex. Ciò vi permetterà di essere più disponibili a una storia.

Oroscopo 13 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore delle finanze e solitamente riguardo alle spese con questo passaggio siete abbastanza ragionevoli, evitate troppi acquisti. E anche oggi sarete in grado di sfruttare al meglio il vostro denaro. Al contempo, il transito nel pomeriggio rappresenta inoltre un invito a rallentare il ritmo: se potete, cercate di uscire prima dal lavoro oppure portare a termine i compiti da remoto. Amore: in coppia, mettervi nei panni della dolce metà vi permetterà di vedere le cose in una prospettiva diversa. E molti problemi svaniranno. Soli: la solitudine odierna vi permetterà di capire cosa desiderate veramente.

Oroscopo 13 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna nel vostro segno, il lavoro, i progetti e gli affari chiederanno molta attenzione e concentrazione. Potreste anche dover fare delle ricerche approfondite. Il lavoro dunque potrebbe richiedere molta energia e concentrazione, forse più di quanto pensavate, ma alla fine della giornata sarete più che soddisfatti dei risultati. In serata, concedetevi un po’ di meritato divertimento e di leggerezza. Amore: in coppia, romantici, sentimentali, il desiderio di entrambi è quello di rendere ancora più solida la relazione. Soli: oggi sarete disposti a togliere la corazza così da esprimere ciò che provate in modo appassionato.

Oroscopo 13 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Capricorno, se una situazione di lavoro o personale è motivo di preoccupazione e di stress la cosa migliore è distrarvi così da lasciarla mentalmente alle spalle. Potreste aver riflettuto solo sulla peggiore delle ipotesi, a scenari drammatici e questo forse è il motivo per cui la situazione non sta cambiando. Anche se non è facile, cercate di pensare positivo e le cose si muoveranno di conseguenza. Amore: in coppia, affinché la relazione proceda in modo armonioso dovete ritrovare fiducia e complicità. Avete dei dubbi? Parlatene. Soli: meno socievoli del solito, se non fate uno sforzo, potete dire addio ai nuovi incontri.

Oroscopo 13 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Una conversazione di lavoro o personale, potrebbe scatenare il vostro entusiasmo al punto che sarete pronti a entrare in azione, soprattutto se desiderate uscire da una situazione limitante. Rappresenterà la spinta di cui avete bisogno. In ogni caso, prima di lanciarvi accertatevi di poter tornare indietro. In caso voleste apportare delle modifiche è meglio dunque procedere passo dopo passo. Amore: in coppia, giornata un po’ complicata. Il dialogo con il partner è bloccato, vi sentite di fronte a un muro. Soli: la situazione è confusa, nulla va come vorreste. Siete stufi di amori tira e molla e starete per conto vostro.