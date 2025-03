Cosa dice l’oroscopo del 14 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Plenilunio in Vergine, potrebbe spingervi a praticare più esercizio fisico o seguire una dieta sana d’aiuto a trovare un maggiore equilibrio oppure un progetto o un lavoro arriverà a un punto di svolta. Avete la netta sensazione che sarete in grado di apportare dei cambiamenti significativi. E’ un momento in cui potreste trovare delle soluzioni riguardo a questioni che è necessario lasciare alle spalle, così da poter ripartire da zero. In generale, questo è il momento di fare pace con il passato. Amore: in coppia, potreste avere la consapevolezza di alcune carenze presenti nella relazione. In questo caso, fate un passo indietro o trovate delle soluzioni. Soli: se avete avuto un incontro ambiguo ed è possibile che siate confusi. Non stressatevi, lasciate fare al destino…

Oroscopo 14 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna Piena in Vergine, è un venerdì in cui potreste avere la sensazione di essere intrappolati nella routine.ma sforzandovi di rimanere nel solito schema potreste perdere l’occasione di vostra creatività, di fare qualcosa di meraviglioso o semplicemente di divertirvi. Nel pomeriggio la Luna entra in Bilancia in buon aspetto con Plutone: cercate di migliorare il programma quotidiano così da riuscire a dedicare più tempo al relax, a seguire una dieta sana e praticare esercizio fisico. Amore: in coppia, provate la necessità di prendere un po’ di distanza, non dal partner ma da ciò che può creare problemi nella relazione. Ad esempio sbarazzarvi di persone invadenti. Soli: probabile oggi facciate un po’ di revisione della rubrica. Potrebbe riemergere un contatto interessante.

Oroscopo 14 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un momento in cui siete intenzionati a fare progressi nel lavoro, vi state mettendo sotto pressione, impegnati al massimo. Il Plenilunio in Vergine al vostro segno consiglia una pausa nel comfort della casa, vi farà un gran bene. Sarà necessario ignorare il desiderio di progredire, andare avanti a tutti i costi e invece ascoltare i segnali del corpo, soprattutto se rappresentano un invito al relax. E’ possibile che alcuni familiari siano irritabili: se volete mantenere la pace evitate di affrontare argomenti delicati. Amore: in coppia, sarete molto vicini al partner. Un dialogo complice e costruttivo vi permetterà di consolidare la relazione. Soli: dipende da vo uscire e conquistare ma tenete presente che oggi siete irresistibili.. E forse questa volta sarà quella giusta!

Oroscopo 14 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

l Plenilunio in Vergine vi dota di coraggio, quello necessario per vivere nuove esperienze, probabilmente vi sentite pronti a dare il via a un cambiamento. Il transito vi dota di coraggio, quello necessario per vivere nuove esperienze.Se siete disposti a uscire dalla vostra zona di comfort, può far arrivare nuove opportunità. Nei prossimi giorni, un’ondata di entusiasmo spazzerà via i dubbi e vi sentirete liberi. Unica accortezza: questo transito potrebbe spingervi a parlare a ruota libera. Fate attenzione. Amore: in coppia, atmosfera bollente! Le vostre numerose iniziative intrigano il partner. Soli: un/a ex farà il gran ritorno nella vostra vita. Il vostro cuore sarà completamente sottosopra. Ma esiterete e vi immergerete nei ricordi. Guardate al futuro!

Oroscopo 14 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Piena in Vergine punta i riflettori sul vostro settore delle finanze: evitate di lanciarvi in qualche acquisto impulsivo poiché è solo un modo per eludere un problema più profondo. Questa fase lunare potrebbe rendervi euforici o delusi da come vanno le cose ma al contempo può motivare a intraprendere un’azione decisa. Verso le 18,00 la Luna entrerà in Bilancia: vi permetterà di affrontare con diplomazia qualsiasi argomento spinoso e sanare eventuali fratture in alcune relazioni. Amore: in coppia, intratterrete il partner con senso dell’umorismo e farete tutto il possibile per creare in casa un’atmosfera gioiosa e rassicurante. Soli: simpatici, attraenti, volete solo conquistare ed essere conquistati! E avrete incontri molto intriganti.

Oroscopo 14 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Plenilunio nel vostro segno indica che rischiate di fissarvi su ciò che pensate non vada bene di voi stessi e ciò che andrebbe modificato. Fate un respiro profondo e cercate di osservare invece le vostre qualità, quanta strada avete percorso fino a oggi e festeggiate i successi che avete ottenuto! Alle 18,00 circa la Luna in Bilancia, potrebbe accendere il desiderio di regalarvi qualcosa di bello, un piccolo lusso. Dite “no” ai sensi di colpa, soprattutto se un acquisto vi gratifica! Amore: in coppia, il partner vi coinvolgerà in una serie di eventi sociali. Avete entrambi voglia di ricaricare le batterie! Soli: avete eliminato le paure e ciò vi spinge a uscire, incontrare persone e annotare nuovi numeri di telefono. Non è escluso che vivrete forti emozioni grazie a una storia.

Oroscopo 14 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un invito a rallentare il ritmo, se possibile diminuire gli impegni e pensare soltanto a voi. Avete notato un calo di energie dovuto al carico di lavoro no-stop? In questo caso un po’ di tempo per conto vostro vi metterà in grado di ricaricare le batterie. Vi sentirete più forti e raggiungerete i vostri obbiettivi. Potrebbe, infine, essere il momento di lasciare il passato alle spalle ed eliminare tutto ciò che ormai non funziona più per voi. Amore: in coppia, mostrate i sentimenti, siete aperti al dialogo e a risolvere con determinazione eventuali problemi nella relazione. Soli: molto impegnati con il lavoro, gli amici, insomma non siete proprio disponibili e chi vi corteggia lo nota…

Oroscopo 14 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il Plenilunio in Vergine potrebbero emergere delle emozioni intense, forse al momento siete in rotta di collisione con qualcuno la cui personalità è forte e in qualche modo vi fa dubitare di voi stessi. Non lasciatevi impressionare da parole odiose e piene di rabbia. Cercate il vero significato che si nasconde dietro ciò che dice. Potrebbe trattarsi di pura e semplice invidia. I più forti, e lo sapete bene, siete voi. In ogni caso, è tempo di prendere le distanze dalla relazione una volta per tutte. Amore: in coppia, mettete in programma una serata di passione! Proverete la felicità di procedere insieme mano nella mano. Soli: non avete dimenticato un flirt e oggi moltiplicherete le occasioni per ritrovarvi. La buona notizia è che l’altro/a farà lo stesso. Vi incontrerete!

Oroscopo 14 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Plenilunio in Vergine sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e vi spinge a concentrare l’attenzione su tutto ciò che potreste realizzare riguardo agli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. Potreste avere delle potenti intuizioni che vi aiuteranno a comprendere il motivo per cui avete perso l’entusiasmo per alcune idee e vi sentite invece molto motivati nei confronti di altre, siete pronti a concretizzarle. In ogni caso, mollare quelle che non vi convincono più sarà un sollievo. Amore: in coppia, la relazione si rafforza e in caso di problemi, sarete in grado di analizzare meglio le cause e trovare soluzioni. Soli: l’amore non bussa alla porta e dovete andare a cercarlo. Se volete trasformare il vostro desiderio in realtà, dovete uscire, frequentare.

Oroscopo 14 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete impegnato parecchie energie e tempo nel tentativo di raggiungere un obbiettivo che comunque sembra essere ancora molto lontano, che potrebbe non materializzarsi mai, il Plenilunio odierno in Vergine potrebbe evidenziare la necessità di concentrarvi su questioni su cui avete maggiore controllo. A portata di mano potrebbero esserci delle opportunità che forse non avete notato. Ora è il momento di farle vostre così da garantirvi nuovi ed entusiasmanti sviluppi. Capricorno, avanti tutta! Amore: in coppia, non avete intenzione di sprofondare nella routine e le idee non vi mancano. Se il partner è sulla vostra stessa lunghezza d’onda, vi seguirà. Soli: è probabile che ad animare la giornata sarà il desiderio di cambiamenti radicali. Fanno sempre bene!

Oroscopo 14 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Vergine sosta nel vostro settore della trasformazione e annuncia grandi cambiamenti. E’ la giornata ideale per dire addio a situazioni, cose e relazioni che non hanno più ragione di esistere nella vostra vita e concentrarvi sul futuro. Avrete delle intuizioni eccezionali riguardo le vostre prossime iniziative, soprattutto quelle che vi metteranno in grado di guadagnare di più. Dal punto di vista finanziario, inoltre, un investimento ora potrebbe ripagare e in modi inaspettati. Amore: in coppia, più determinati che mai a far evolvere la relazione. Sfruttate questa giornata per mettere le carte in tavola e proporre soluzioni al partner. Soli: è un buon venerdì per fare un passo indietro e riflettere sulla vostra vita affettiva.

Oroscopo 14 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna Piena in Vergine, le eventuali emozioni negative riguardanti una relazione personali o di lavoro, oggi potrebbero raggiungere il culmine e sarete spinti a portarle allo scoperto. Se di recente le avete represse, potrebbero ribollire. Qualunque cosa abbiate intenzione di dire, assicuratevi che in seguito non ve ne pentirete. Ma d’altra parte, è pur vero che anche il silenzio non è detto possa andare bene. Valutate con saggezza e realisticamente cosa volete ottenere e muovetevi di conseguenza. Amore: in coppia, fiducia e complicità, due parole che apprezzate particolarmente. Vi sentirete rassicurati e in sintonia con il partner. Soli: cercate di avere più sicurezza in voi stessi, soprattutto questo venerdì. Esprimetevi, non avete nulla da perdere.