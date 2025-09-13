Cosa dice l’oroscopo del 14 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza tra la Luna in Gemelli e Mercurio in Vergine in mattinata potrebbe scatenare confusione e incomprensioni. Sarete irrequieti ma evitate di fissarvi sui piccoli dettagli, vivete ogni momento con calma. Tanto più che con il trascorrere delle ore sarà più facile per voi e le persone care ammettere eventuali errori, chiedere scusa e fare qualcosa insieme mirata a divertirvi. Amore: in coppia, è passione totale! Agli occhi del partner siete sempre irresistibili! Soli: approfondirete la conoscenza con una persona incontrata di recente. Andrete d’amore e d’accordo.

Oroscopo 14 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza tra la Luna e Mercurio potreste pensare negativo, provare disillusione o pessimismo. In questo caso, concentratevi su ciò che vi offre un senso di benessere e comfort o la possibilità di distrarvi. Se di recente avete discusso con un familiare o un caro amico è la domenica giusta per dare il via a conversazione così da chiarire la situazione e riportare l’armonia. Amore: in coppia, un po’ nervosi, insoddisfatti: con il partner evitate di affrontare argomenti delicati. Soli: l’amore non è nel programma della giornata. Praticate esercizio fisico o fate jogging: canalizzate le energie!

Oroscopo 14 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Mercurio in Vergine e il transito potrebbe accendere un po’ di astio o di gelosia. Prima di interagire con chi vi circonda cercate di mettere ordine nelle emozioni e capire da dove nascono questi sentimenti complessi da gestire. Per fortuna nel pomeriggio lo stato d’animo migliora in modo notevole e avrete conversazioni piacevoli con gli amici. Amore: in coppia, le conversazioni non saranno proprio tenere. Potreste mancare di tatto ma non di leltà. Soli: con una persona scoprirete di avere gli stessi valori, e scatterà una bellissima attrazione!

Oroscopo 14 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica in cui osservate attentamente chi vi circonda o alcune situazioni ma rischiate di farlo con occhio eccessivamente critico: cercate di contrasta i pensieri negativi. Nel pomeriggio alcuni buoni aspetti astrali saranno d’aiuto ad apprezzare le qualità che rendono speciali gli altri! Ma non solo:dopo una settimana di lavoro, meritate di gratificarvi per cui concedetevi qualche acquisto. Amore: in coppia, bando ai dubbi! Il partner vi ama così come siete. Nella relazione regna la sincerità. Soli: la vita amorosa oggi cambia in meglio, un incontro sarà molto promettente!

Oroscopo 14 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

E’ una domenica in cui rallentare il ritmo, in particolare se vi sentite stressati a causa di alcune preoccupazioni collegate alle finanze. Evitate che diventino un chiodo fisso anche perché avete la possibilità di acquisire delle informazioni che saranno d’aiuto a migliorare la vostra situazione. Dedicate l’attenzione ad attività che accentuano l’autostima ed evitate di controllare continuamente il telefono. Amore: in coppia, sfruttate questa domenica per dire al partner quanto l’amate. Anche se lo sa, non è mai abbastanza. Soli: toccherete con mano che un flirt diventa sempre più intrigante.

Oroscopo 14 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se vi sentite stanchi, un po’ stressati, con la dissonanza tra la Luna in Gemelli e Mercurio nel vostro segno smettete di premere l’acceleratore e concedetevi un po’ di relax. E’ una domenica in cui fermarvi, ritagliare del tempo libero così da ricaricare le batterie. Le persone care come al solito faranno mille richieste e stabilire dei limiti con fermezza può essere d’aiuto a evitare problemi e frustrazioni. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni vi rendono un po’ impulsivi, nervosi. Evitate di creare complicazioni. Soli: siete poco socievoli. Per oggi rimandate eventuali appuntamenti.

Oroscopo 14 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

È il momento perfetto per accettare una sfida anche se provate insicurezza. Siete in posizione di vantaggio, all’altezza della situazione più di quanto pensiate. Non dovete dunque permettere che la paura prenda il sopravvento. Se siete esitanti prendete in considerazione l’idea di parlare con un amico in grado di offrire saggi consigli. In generale dedicarvi a un progetto che vi appassiona sarà gratificante. Amore: in coppia, romantici e passionali, il partner su di voi oggi avrà l’effetto calamita! Soli: incontro con una persona che vi piacerà immediatamente e vi lancerete.

Oroscopo 14 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni puntano i riflettori sul vostro settore della trasformazione e vi spingono ad andare in profondità di persone e situazioni poiché desiderate capire con chiarezza. Questa dose super di concentrazione vi permetterà di osservare con grande acutezza. Se qualcosa non vi convince fidatevi dell’istinto e prendete le distanze oppure concedere la vostra fiducia a chi sentite che può meritarla. Amore: in coppia, che si tratti di un chiarimento o esprimere i sentimenti, oggi troverete le parole giuste. Soli: un incontro banale potrebbe prendere una piega interessante.

Oroscopo 14 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui collaborare con chi vi circonda ed evitare polemiche e discussioni. Mettete da parte eventuali divergenze e comunicate con tranquillità. Perché sprecare preziose energie a discutere quando un compromesso può rendere tutto più facile? Non dovete ovviamente essere d’accordo su tutto ma trovare un terreno d’intesa può essere la mossa più intelligente da mettere in atto. Amore: in coppia, l’umore e il morale non sono al top. Siete giù di tono e la relazione ne risente. Soli: il malumore fa svanire la voglia di divertirvi. Telefonate agli amici. per voi sempre una soluzione positiva!

Oroscopo 14 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avete la sensazione che un progetto si trovi in un vicolo cieco, non vada avanti né indietro? Forse è il momento di semplificare alcuni aspetti. Calma, fate leva sulla chiarezza mentale così da vedere la situazione in una luce diversa: non c’è bisogno di una revisione totale ma solo di una strategia più intelligente. Avete il pieno controllo della situazione, dunque non azionate il pilota automatico. Amore: in coppia, analizzerete insieme i punti di forza e di debolezza della relazione e parlerete con calma sul da farsi. Soli: darete spazio a un’amicizia ma si trasformerà in amore. Senza fretta…

Oroscopo 14 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra la Luna e Mercurio, all’inizio della giornata alcuni punti di vista diversi con i familiari e gli amici potrebbero essere motivo di discussione. Evitate di litigare, tanto più che nel pomeggio l’atmosfera sarà all’insegna della leggerezza e vi sarà più facile ridere e ignorare le tensioni. Al contempo, fate attenzione alle spese, state alla larga dagli acquisti se non quelli necessari. Amore: in coppia, eros al top e coinvolgerete il partner in qualche esperienza inedita. Soli: uscirete con gli amici e conoscerete qualcuno che vi piacerà molto. E l’attrazione a quanto pare sarà reciproca.

Oroscopo 14 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete sempre molto motivati a mantenere la pace e a promuovere l’armonia nella vita personale e nelle relazioni con le persone care. Ma oggi provate soddisfazione a dedicarvi alle responsabilità e potrebbe essere difficile offrire a tutti la dovuta attenzione. La cosa migliore è concedervi una tregua e semplificare. Non potete fare tutto per cui rallentate il ritmo così da ritrovare l’equilibrio. Amore: in coppia, al minimo commento vi offenderete. Ma è pur vero che il partner potrebbe provocarvi. Soli: per oggi, meglio evitare conversazioni: senza volerlo potreste dire cose spiacevoli.