Cosa dice l’oroscopo del 15 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se c’è uno scontro di opinioni su una questione domestica, la cosa migliore è gestirla il più possibile con grazia e sensibilità. Con i passaggi odierni rischiate che le vostre parole siano simili al sale su una ferita: evitate dunque di alimentare le tensioni. Fate invece in modo che ciò che direte sia un balsamo così da appianare la situazione. Entro domani sarete felici di aver agito in questo modo. Amore: in coppia, con la dolce metà le conversazioni sono stimolanti e gioiose. Tra di voi, i sentimenti sono intensi! Soli: finora non avete incontrato le persone giuste. Ma oggi una persona vi conquisterà!

Oroscopo 15 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste essere giù di corda o vedere le situazioni in negativo, probabilmente è dovuto alla sosta del Sole in Ariete alle spalle del vostro segno che rende le energie altalenanti. Invece di costringervi a fingere che sia tutto a posto, concedetevi il permesso di accettare che in questo momento potrebbe non essere così, con la consapevolezza che c’è sempre una luce alla fine del tunnel. Amore: in coppia, la convivenza con il partner vi regala grande pace interiore. Per voi non è una novità ma sarà comunque rigenerante. Soli: dinamici, affascinanti, d’impatto. In qualunque incontro oggi farete colpo!

Oroscopo 15 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Siate cauti nel condividere i vostri segreti, scegliete con cura le persone. I passaggi odierni potrebbero farvi parlare con qualcuno dalla lingua biforcuta. E’ un buon momento per rimanere temporaneamente in silenzio, essere riservati. Nel pomeriggio, l’armonia Luna-Mercurio-Marte vi permetterà di confidarvi con gli amici più leali. Ma non solo, offrirete conforto e consigli alle persone care. Amore: in coppia, la tenerezza occupa un posto importante nella vostra relazione. I sentimenti sono sinceri e reciproci. Soli: vi presentano nuove persone, ricevete inviti… La fortuna in amore arriva attraverso le amicizie.

Oroscopo 15 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Scorpione, è una giornata in cui pur consapevoli che nel lavoro siete sulla strada giusta, potreste pensare che le responsabilità vi impediscano di godere delle cose belle e buone della vita. Anziché rimanere impantanati nella lista di cose da fare, cercate il modo di trovare la bellezza e la magia anche nelle piccole cose. In serata pianificate qualcosa di speciale. Amore: in coppia, risolverete insieme al partner un problema personale o di lavoro. La vostra unione è di acciaio! Soli: se il morale in mattinata non è al top, tenete presente che la ruota dell’amore tornerà a girare in serata!

Oroscopo 15 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Scorpione, un conflitto con un familiare oggi potrebbe arrivare al culmine. Tuttavia anziché far peggiorare la situazione adotterete un approccio comprensivo. Con i passaggi astrali odierni sarete disposti a parlare della questione, anche se le emozioni su questo problema sono un po’ vive. Ciò non vuol dire che sarà facile, ma potete pur sempre tentare di appianare il conflitto. Amore: in coppia, la relazione va alla grande, vi amate sempre e insieme siete felici. Stasera vivrete momenti indimenticabili. Soli: pronti all’incontro con l’amore? Nascerà un’attrazione irresistibile e con l’altro/a farete scintille!

Oroscopo 15 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

I transiti odierni riguardo a nuove conoscenze potrebbero offuscare la vostra capacità di giudizio. Evitate dunque di aprire il vostro cuore a chi non conoscete bene, prima di abbassare la guardia dovete stabilire un rapporto di reciproca fiducia. Tanto più che nel pomeriggio, con il buon aspetto Luna-Mercurio-Marte avrete la possibilità di entrare in contatto con i vostri veri amici. Amore: in coppia, sulla stessa lunghezza d’onda, vi capite con un solo sguardo. Ciò che vivete è prezioso. Soli: è una piacevole giornata ma la cosa più importante è che avrete bellissimi incontri, stringerete nuove relazioni.

Oroscopo 15 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se siete impegnati a raggiungere un obiettivo, non permettere a una persona di minare il vostro stato d’animo entusiasta. E se lo fa proprio quando state finalmente segnando una tappa, non avrete molta pazienza. Tuttavia il vostro è il segno della diplomazia e potreste chiedere con tatto dove vuole arrivare. La sua spiegazione potrebbe riguardare la protezione nei vostri confronti e non altro. Amore: in coppia, vi offendete per un nulla, la relazione è tesa, e rischiate di rovinare la serata… Soli: giornata favorevole alle amicizie e non agli incontri d’amore. Che importa?! Vivrete ugualmente dei momenti divertenti.

Oroscopo 15 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Giornata positiva, con la Luna nel vostro segno siete brillanti, creativi, estroversi e molto convincenti. Ma non solo: in buon aspetto con Venere e Saturno siete pronti a dare il via a un progetto o dare un colpo di acceleratore a quelli che avete già in cottura. Concentrate le energie sugli obiettivi che per voi contano di più tenendo presente che la fortuna sarà al vostro fianco! Amore: in coppia, è molto probabile che appena svegli abbiate già in mente delle idee molto piccantine… Soli: se in programma c’è un appuntamento saprete come affascinare l’altro/a e come rendere la situazione decisamente intrigante.

Oroscopo 15 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Scorpione alle spalle del vostro segno potreste avvertire la necessità di stare per conto vostro, dietro le quinte, ma non è escluso che penserete di essere ignorati o addirittura trasparenti agli occhi degli altri. Anziché contrastare questo stato d’animo dovete esaminarlo così da capirne il motivo. E’ un buon momento per eliminare gli schemi che limitano il vostro progresso. Amore: in coppia o soli, siete spinti a riflettere sulla vostra situazione affettiva. Ma evitate di preoccuparvi eccessivamente. Ciò che pensate sia rilevante, domani con la Luna nel vostro segno non lo sarà più!

Oroscopo 15 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se vi trovate coinvolti in una situazione che va contro i vostri valori, oggi potreste aver voglia di tirarvi indietro. Non c’è niente di male nel dire di no e nel lasciare che gli altri procedano. Qualcuno sta cercando di farvi sentire in colpa? Ciò la dirà lunga sul tipo di amico o conoscente che state frequentando. State alla larga e concentratevi su quelle attività e persone che tirano fuori il meglio di voi! Amore: in coppia, rischiate di scatenare piccole discussioni. Cercate di essere più dolci, potete farcela. Soli: non è una giornata di conquiste ma, sia chiaro, solo perché la priorità sarà la libertà e sfruttare il vostro status.

Oroscopo 15 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Una situazione che va avanti da tempo potrebbe finalmente risolversi. Probabilmente ha scatenato ansia, alti e bassi d’umore ma il vostro impegno costante per trovare una soluzione ora darà i suoi frutti. La preoccupazione che ha accompagnato le vostre giornate svanirà e sarete molto più sereni. Su un altro piano: con la Luna in Scorpione evitate di criticare familiari e amici. Amore: in coppia, oggi vedete la vita in rosa e con il partner sarete pieni di dolci attenzioni. Il che vi permetterà di ricreare un’intesa perfetta. Soli: se state vivendo un flirt, una conversazione vi metterà di grado di fare un passo avanti.

Oroscopo 15 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ultimamente potreste aver messo in discussione il vostro percorso professionale. I pianeti potrebbero aver intensificato le pressioni legate al lavoro e vi chiederete se ne valga o meno la pena. Anche se potreste sentirvi un po’ bloccati o irrequieti, evitate di agire d’impulso. Nel pomeriggio con il buon aspetto Luna-Mercurio-Marte avrete la possibilità di elaborare delle strategie per il futuro. Amore: in coppia, in serata capirete i desideri più segreti del partner e ne appagherete qualcuno. Soli: nonostante qualche preoccupazione con la Luna in Scorpione siete motivati e partirete alla conquista dell’amore!