Cosa dice l’oroscopo del 15 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una domenica dalle energie imprevedibili: desiderate entrare in contatto con chi vi circonda ma potreste avere difficoltà a trovare degli amici sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Più in generale, evitate di agire in modo impulsivo e in qualsiasi circostanza fate leva sulla razionalità. Con la dissonanza Giove-Saturno avrete problemi a mantenere il controllo sulle emozioni. Amore: in coppia, serata speciale, giocherellona e fantasiosa, con la Luna pronta a regalare piaceri a tutto campo. Soli: uscite, avrete persone che vi seguiranno e una in particolare concluderà la giornata tra le vostre braccia!

Oroscopo 15 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Giove-Saturno i vostri pensieri sono concentrati su conversazioni sincere e relazioni autentiche, significative. Non è escluso che abbiate anche voglia di stare per conto vostro così da riflettere su ciò che per voi conta davvero. E’ un momento ideale per stringere delle relazioni o rafforzare quelle che avete già attraverso delle chiacchierate costruttive. Amore: in coppia, evitate tensioni e conflitti, non è la giornata giusta per discutere ma quella per mantenere la serenità. Soli: un incontro può sfociare in una relazione ma siate pazienti. Procedete passo dopo passo. Non rovinate tutto!

Oroscopo 15 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza odierna Giove-Saturno potrebbe scatenare delle tensioni interiori. Se avete resistito alla tentazione di prendere l’iniziativa e lanciarvi in qualcosa di importante, fare uno scatto in avanti potrebbe fare miracoli, trasformerete il vostro sogno in realtà. E il risultato sarà un enorme sollievo. Nei prossimi giorni riuscirete a risolvere problemi che vanno avanti da tempo. Amore: in coppia, c’è una splendida sintonia, entrambi privilegiate l’ascolto e i desideri dell’altro. Serata magnifica, insieme anche ad amici e familiari vi sentirete al top! Soli: i passaggi sono favorevoli a nuovi incontri, dunque osate!

Oroscopo 15 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza tra Giove nel vostro segno e Saturno in Ariete, vi spinge a sognare in grande ma dovrete tenere i piedi per terra. Il transito incoraggia la crescita con disciplina, una buona e solida strategia e senza fare confronti con il successo ottenuto da chi vi circonda. Se avete lavorato con costanza e metodo per raggiungere un obiettivo personale o professionale, siete pronti per una svolta. Amore: in coppia, il dialogo con il partner è positivo e cercherete di chiarire eventuali malintesi. Non volete che tra voi e la dolce metà ci siano ombre. Soli: siete molto disinvolti ma poco attenti alla qualità delle relazioni.

Oroscopo 15 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una fase creativa, in mente avete mille idee, sogni e desideri che volete concretizzare ma prima di dare il via dovete strutturarli con razionalità. Non dovete avere fretta di concludere ma perfezionare anche i minimi dettagli, Con la dissonanza Giove-Saturno non è il momento di agire con superficialità ma quello di prendere delle decisioni sagge che vi faranno ottenere il successo. Amore: in coppia, se un disaccordo ha creato freddezza, prima della serata tutto rientrerà nell’ordine, i sentimenti reciproci si rafforzeranno. Soli; sognate il vero amore e la solitudine oggi vi pesa. Presto ci sarà un bellissimo incontro!

Oroscopo 15 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Giove-Saturno rappresenta un invito – per il vostro segno – a semplificare la vita sociale tenendo presente che la qualità è più importante della qualità, soprattutto per quanto riguarda le amicizie. Semplificare la vostra vita, vi permetterà di riacquistare il controllo sulle attività quotidiane. Con la Luna in Acquario oggi avete inoltre la possibilità di eliminare qualche abitudine malsana. Amore: in coppia, organizzerete una serata romantica, il partner sarà incantato dal vostro fascino. Soli: è un buon momento per cementare una relazione nata di recente o per fare una nuova conquista.

Oroscopo 15 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Giove in Cancro-Saturno in Ariete punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni: al riguardo un progetto o un obbiettivo che avete intenzione di raggiungere potrebbero richiedere un impegno costante, ma otterrete degli splendidi risultati. Nelle relazioni, inoltre, state imparando quando dare e quando invece mantenere la vostra posizione. Amore: in coppia, il partner vi guarderà con occhi ancor più innamorati. Ed è inoltre la serata perfetta per godere della compagnia dei vostri cari, amici compresi. Soli: vi lancerete in una dolce conversazione e all’altro/a batterà forte il cuore.

Oroscopo 15 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni alcune tensioni lavorative vissute durante la settimana potrebbero avere un impatto negativo sulle relazioni e sarà importante ricaricare le batterie così da trovare l’equilibrio. Evitate di fissare l’attenzione su ciò che accadrà domani sul posto di lavoro e invece rallentate il ritmo, eliminate lo stress e godetevi il riposo nel comfort della casa. Amore: in coppia, evitate di ingigantire dettagli poco importanti, non dovete rovinare l’armonia. Soli: un’attrazione è possibile, i pianeti favoriscono le relazioni romantiche ma solo se avrete intenzioni sincere. Evitate il gioco sleale, non otterrete risultati.

Oroscopo 15 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete tante e grandi idee ma con la dissonanza Giove-Saturno potrebbe essere difficile metterle in pratica. Pazientate. E’ pur vero che se lavorate in proprio i risultati saranno positivi, tutto lascia pensare che presto ci sarà una crescita ancora più rapida. Per quanto riguarda oggi, cercate inoltre di non appesantire la giornata con troppi impegni: potreste non essere in grado di rispettarli. Amore: in coppia, il partner è al centro dei vostri pensieri pensieri più belli. Perché tacere l’amore che provate? Esprimetelo pienamente. Soli: il vostro carisma è irresistibile, fa arrivare nuovi incontri. Uscite, sorridete, siete amati!

Oroscopo 15 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Giove-Saturno, nelle relazioni personali o di lavoro oscillerete tra espansione ed esitazione. Vorreste aprire il vostro cuore, condividere o collaborare ma una parte di voi è assalita dai dubbi, alla ricerca di potenziali problemi. Fidatevi, è ovvio, dell’istinto, ma evitate che vecchie paure vi blocchino. Se sentite la spinta a esprimere i vostri sentimenti a una persona, non esitate e fatelo! Amore: in coppia, assicuratevi che la dolce metà oggi non si senta trascurata. Non dovete pensare solo a voi. Soli: un atteggiamento scontroso sarà d’aiuto a mantenere relazioni armoniose. Cambiate musica.

Oroscopo 15 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

In famiglia o con gli amici oggi potrebbero esserci dei conflitti ma prima di dare il via a discussioni accese, cercate di capire se siete voi a provocarli con un atteggiamento troppo sensibile o lunatico. E’ una domenica in cui siete molto impulsivi dunque prima di agire, in qualsiasi circostanza, cercate di riflettere. Tenete presente che qualsiasi azione comporta delle spiacevoli conseguenze. Amore: in coppia, siete pregati di non scaricare sul partner e sulle persone care, i vostri conflitti interiori. Soli: una persona con cui avete degli interessi in comune, presto potrebbe prendere un posto importante nella vostra vita.

Oroscopo 15 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Voglia di infrangere le regole? Cogliete l’occasione per uscire dalla vostra zona di comfort, fare qualcosa di diverso e divertirvi. Se la lista delle cose fa fare è lunga, chiedete una mano! Nel vostro territorio, al contempo, circola la voglia di spendere. E se anche questa prodigalità dovesse portare un po’ di squilibrio nel budget, tenete presente che avrete la possibilità di sistemare tutto! Amore: in coppia, i sentimenti sono profondi, il partner una volta di più dimostrerà il suo supporto! Soli: potreste essere attratti da una persona e dare il via a una piccola storia. Per cui evitate di rinunciare a tutto senza pensare alle conseguenze.