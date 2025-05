Cosa dice l’oroscopo del 15 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni potrebbero mettervi in grado di liberarvi da una situazione difficile. Anziché andare avanti e sopportare, pur di eliminarla sarete pronti a prendere l’iniziativa. Pur sapendo che vi sarebbe stato d’aiuto, forse c’è qualche azione che avete omesso di intraprendere. Se avete procrastinato, con i transiti attuali sarete spinti ad andare avanti e facendolo proverete sollievo, sarete liberi. Amore: in coppia, insieme al partner farete dei progetti e punterete in alto! E’ in corso un bel rinnovamento. Soli: l”appuntamento oggi è con il grande amore: in vista ci sono momenti di passione.

Oroscopo 15 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete di buon umore e spinti a vedere le cose in grande, a puntare in alto. Tuttavia questo atteggiamento potrebbe essere d’ostacolo a prendere una decisione saggia. Evitate di agire impulsivamente. Verso le 20:00, con la Luna in Capricorno, una chiacchierata con un amico o una persona di cui vi fidate potrebbe essere d’aiuto a vedere la situazione con maggiore chiarezza e obbiettività. Amore: in coppia, con il partner deciderete di cambiare alcune abitudini quotidiane. E’ una buona iniziativa da mantenere. Soli: serata favorevole agli incontri ma dovete metterci del vostro…

Oroscopo 15 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se in una relazione di lavoro o personale circolano tensioni, per ristabilire l’armonia sarà necessario parlare di una questione che potrebbe aver turbato voi e l’altro/a. Bando all’orgoglio e date il via a una conversazione: l’imbarazzo iniziale lascerà il posto a una ritrovata pace. Su un altro piano: se provate insicurezza rispetto a una questione, ricordate che c’è chi è pronto a sostenervi! Amore: in coppia, mettete in conto una serata bollente: la complicità amorosa passa anche attraverso questi momenti. Soli: uscirete in compagnia degli amici. Per oggi, l’amore non è una priorità.

Oroscopo 15 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel corso della mattinata sarete spinti a premere l’acceleratore ma cercare di inseguire aspettative irrealistiche potrebbe esaurire le energie e accentuare il livello di stress. Che si tratti di responsabilità di lavoro o di personali, se capite di essere spossati chiedete una mano! Verso le 20:00, la Luna entra in Capricorno ed è d’aiuto a ritrovare l’equilibrio, avrete voglia di uscire e stare in buona compagnia. Amore: in coppia, circola qualche disaccordo ma è la giornata giusta per trovare un compromesso. Soli: se state aspettando un messaggio ad un certo punto vi arrenderete.

Oroscopo 15 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Nella prima parte di questo giovedì, avrete uno stato d’animo sognante e vi sarà difficile mantenere la concentrazione o prendere degli impegni. Sondate pure, se volete, delle nuove opportunità, ma per il momento evitate di prendere decisioni importanti. In serata, quando verso le 20:00 la Luna entrerà in Capricorno, sarete più sicuri di ciò che siete in grado di realizzare e molto motivati. Amore: in coppia, la relazione è sempre più solida e se non siete ancora sposati è il momento di pensarci seriamente. Soli: bando ai dubbi e ai pregiudizi e fate il primo passo verso chi vi attrae!

Oroscopo 15 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il vostro è un segno a cui piace tenere le situazioni sotto controllo, tuttavia dovreste trovare un equilibrio tra il senso di responsabilità e il vostro bisogno di divertimento, di relax per cui, oggi muovetevi di conseguenza! Al contempo, i passaggi odierni indicano che sarete orgogliosi di voi stessi, forse perché arriveranno dei complimenti che non vi aspettate, ed esempio da una persona che stimate! Amore: in coppia, siete gelosi e possessivi ma non ne parlate. Il partner non capirà cosa stia accadendo… Soli: se una persona vi attrae, lanciate dei segnali discreti ma soprattutto sorridete!

Oroscopo 15 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste avere difficoltà, lavoro o vita personale, a filtrare le parole ma esprimervi a ruota libera oggi potrebbe farvi trovare in alcune situazioni scomode, difficili in seguito da sistemare. In serata, la Luna in Capricorno sosterà nel vostro settore della casa e della famiglia: siate gentili e dolci con le persone care, assecondate il bisogno di pace, di tranquillità e di liberarvi dallo stress. Amore: in coppia, con la dolce metà cercate di essere concilianti, premurosi ed è inutile aggiungere che ve ne sarà grato/a. Soli: un incontro recente potrebbe prendere una piega importante. No alla fretta.

Oroscopo 15 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nella prima parte di questo giovedì, potrebbero accumularsi piccole frustrazioni e fastidi e ciò aumentare lo stress. Se sentite che state per esplodere, fate un passo indietro e prendete le distanze da tutto ciò che scatena nervosismo. In serata, con la Luna in Capricorno, se una persona cara si sente giù di corda, dedicate un gesto gentile così da ricordarle che è molto considerata e apprezzata. Amore: in coppia, serata molto romantica e insieme al partner parlerete del vostro futuro. Soli: una persona diversa dalle vostre solite scelte vi affascinerà. E vorrete approfondire la conoscenza.

Oroscopo 15 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui siete molto determinati se, dunque, avete intenzione di chiedere qualcosa non c’è dubbio che l’otterrete! Infatti, finché non avrete una risposta positiva non mollerete la presa. I vostri desideri e i bisogni sono la vostra priorità! Al contempo, verso le 20:00 la Luna entrerà nel vostro settore delle finanze: è un buon momento per eliminare app o i servizi di streaming che non utilizzate più. Amore: in coppia, ritagliate entrambi po’ di tempo ciascuno per conto proprio: ritrovarvi sarà ancora più bello e romantico. Soli: osate, correte qualche rischio (senza esagerare).

Oroscopo 15 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sarete spinti a stare per conto vostro così da poter riflettere senza sosta su un problema personale o di lavoro, sebbene l’istinto vi suggerisca di smetterla. A volte il vostro segno entra in modalità rimuginamento e rende più complicata una questione di quanto sia nella realtà. Evitate di esagerare, tenete le emozioni sotto controllo poiché siete in grado di affrontare tutto con grande sicurezza. Amore: in coppia, ci sono delle tensioni: prendete tutto troppo sul serio. Un po’ più di leggerezza! Soli: siate meno diffidenti! Se una persona vi corteggia anziché chiudervi lasciatevi andare.

Oroscopo 15 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Immersi nei vostri pensieri, distratti e rischiate di commettere qualche errore o dimenticare qualcosa di importante Potreste, ad esempio, perdere il telefono o saltare un appuntamento. Dalle 20:00, la Luna entrerà in Capricorno e nei prossimi due giorni avrete la possibilità di sistemare le questioni – anche di tipo finanziario – rimaste in sospeso. Al contempo, alcuni consigli potrebbero rivelarsi preziosi. Amore: in coppia, il partner potrebbe sembrarvi distante e vi chiederete se la relazione sia un po’ logora. Soli: un/a ex potrebbe potrebbe tornare: cercate di capire quali sono le sue intenzioni.

Oroscopo 15 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avete avuto difficoltà a guadagnare quanto avreste voluto, i passaggi odierni potrebbero coincidere con un cambiamento che farà la differenza. Potrebbe comportare una trasformazione del vostro modo di pensare riguardo al denaro e alle vostre abitudini di spesa, ma non vi volterete indietro. Potreste. infine, scoprire qualcosa che vi sarà d’aiuto a concludere un affare o una questione finanziaria. Amore: in coppia, potreste averne piene le tasche della routine, delle abitudini. Evitate di prendere decisioni. Soli: il vostro status oggi vi pesa ma evitate di lanciarvi alla cieca. Prudenza.