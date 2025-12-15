Cosa dice l’oroscopo del 16 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Scorpione odierna rappresenta un invito a entrare in contatto con le emozioni, fermarvi e ascoltare cosa provate veramente riguardo al vostro lavoro e alle relazioni, ad andare oltre le apparenze ed eventualmente a correggere il tiro. Dovete rafforzare quei legami a cui tenete, L’intuito oggi è al top e sarà d’aiuto a distinguere tra ciò che è reale eciò che non lo è, a non prendere nulla per oro colato. Amore: in coppia, è buon momento per spezzare il solito quotidiano e organizzare un dolce momento di intimità. Soli: voglia di testare il vostro potere di seduzione, di flirtare senza impegno? Che aspettate? Divertitevi!

Oroscopo 16 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Scorpione potrebbe spingervi a idealizzare le persone o situazioni e di conseguenza essere più esposti a menzogne e imbrogli. Cercate dunque di concedere con cautela la vostra fiducia. In seguito potreste pentirvi di essere stati ingenui… I veri legami si rafforzano, crescono grazie alla sincerità, alla fiducia e all’apertura emotiva. Date la priorità alle relazioni in cui vedete un futuro solido. Amore: in coppia, per introdurre la calma nella relazione dovete correggere il tiro. Fate uso di diplomazia e il dialogo migliorerà. Soli: il modo migliore per non prendere abbagli su una persona è quello di ascoltare l’istinto.

Oroscopo 16 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potrebbero esserci dei ritardi o dei rallentamenti in determinate situazioni ma evitate di agitarvi poiché possono essere un’opportunità per concentrare l’attenzione sulle vere priorità e scoprire dei modi nuovi per migliorarle. Pensate a ciò che è meglio per voi nel prossimo futuro anziché puntare sulla gratificazione immediata. Infine, frequentate persone che vi fanno stare bene, potenziano l’autostima. Amore: in coppia, avete voglia di novità, addio routine e benvenuto cambiamento! Soli: una persona vi attrae ma la sua timidezza è un problema, non osa avvicinarsi. Eppure uno di voi due dovrà fare il primo passo…

Oroscopo 16 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un martedì in cui avete ottime idee, il che favorisce la risoluzione dei problemi riguardanti gli affari, le questioni finanziarie e di tipo pratico. Ci sono buone probabilità che le persone siano pronte a collaborare e trovare un accordo. La Luna in Scorpione nel vostro settore creativo e del divertimento rappresenta un invito ad avere anche un approccio rilassato a gran parte della giornata. Amore: in coppia o soli, sarete presi da un forte desiderio di testare il potere di seduzione e farete il possibile per raggiungere i vostri obiettivi. L’autostima aumenterà: scoprirete che quando lo desiderate, siete sempre irresistibili.

Oroscopo 16 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Pur essendo determinati a dare il via a un progetto o a un piano d’azione, non è la giornata giusta per lanciarvi: la Luna in Scorpione scatena forti emozioni e per oggi, la cosa migliore è studiare una strategia sui prossimi passi da compiere. Per ottenere risultati migliori cercate di fare leva il più possibile sulla pazienza, rispettate tutte le regole: non è il momento di imboccare delle scorciatoie. Amore: in coppia, ri-conquistare il partner è un’ottima iniziativa. Affascinatelo/a, moltiplicate le piccole confidenze tra le lenzuola. Soli: è arrivato il momento di dire addio al vostro status: lanciatevi in nuove avventure amorose…

Oroscopo 16 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Scorpione sosta nel vostro settore della comunicazione e annuncia una giornata piacevole. Nella vita sociale potreste stringere una nuova e splendida amicizia, avere delle conversazioni interessanti, non ultimo riguardo al futuro. Se le persone care oggi dovessero fare richieste eccessive o mostrare mancanza di sensibilità, stabilite dei confini così da evitare discussioni accese. Amore: in coppia, se le abitudini sono dure a morire, una conversazione con il partner sarà d’aiuto a migliorare o ravvivare il quotidiano. Soli: se il ricordo di un/a ex ancora vi tormenta prima di dare il via a una storia aspettate di aver voltato pagina.

Oroscopo 16 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In famiglia oggi potrebbero emergere delle turbolenze e per voi sarà irritante. Tuttavia, evitate di rimanere coinvolti nei litigi degli altri. In momenti come questi si rischia di offrire consigli non richiesti oppure dire qualcosa che sarebbe meglio tacere e le successive scuse non cancelleranno l’eventuale offesa. E’ comunque un’ottima giornata per fare un po’ di lavoro in casa: avete grande senso estetico e belle energie. Amore: in coppia, problemi di comunicazione… E’ una giornata in cui è meglio evitare di affrontare argomenti delicati. Soli: questo martedì non è esattamente favorevole a incontri e appuntamenti.

Oroscopo 16 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna nel vostro segno oggi proverete piacere a stare insieme – o semplicemente telefonare – ad amici e familiari: le conversazioni avranno il potere di rafforzare i legami. Al contempo, se una situazione vi sembra priva di equilibrio, l’intuito vi guiderà verso ciò che deve cambiare. Potreste, infine, aver voglia di concedervi una gratificazione: fate pure. E senza sentirvi in colpa. Amore: in coppia, avete in programma di fare un viaggio romantico? Per rafforzare la relazione non c’è niente di meglio! Soli: gli affari di cuore prendono una piega inaspettata. Siete sul punto di incontrare il grande amore!

Oroscopo 16 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Scorpione, alle spalle del vostro segno, ritagliate del tempo per rilassarvi e riflettere con tranquillità su alcune situazioni che sono arrivate al capolinea, su altre che stanno migliorando. In generale, liberarvi da pesi e responsabilità che non hanno più ragione di essere nella vostra vita e costituiscono solo un freno. Concedervi un po’ di coccole vi farà un gran bene. Amore: in coppia, ricordate che il partner ha il diritto di pensarla in modo diverso dal vostro? Soli: l’assetto astrale odierno indica che non dovete perdere tempo dietro a una persona indecisa, che non mostra chiaramente le sue intenzioni.

Oroscopo 16 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un martedì piacevole, in programma ci sono incontri e uscite, a patto che avrete voglia di accettare. Non è escluso infatti che dopo una giornata di lavoro abbiate voglia di trascorrere la serata a casa. Fate un piccolo sforzo e uscite! Se, infine, dovesse emergere un problema familiare, la soluzione migliore potrebbe essere quella di non intervenire, anche se sarete molti tentati. Amore: in coppia, con il partner cercate di essere più attenti, premurosi e generosi: vi renderà irresistibili. Soli: sarà molto facile conquistare chi vi attrae. Lanciatevi senza esitare e farete vostro il suo cuore.

Oroscopo 16 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui alcune questioni professionali, le responsabilità o le ambizioni scatenano agitazione ma tenete presente che questo è il vostro momento per mettervi al centro della scena e brillare. Avete la possibilità di capire cos’è che davvero accende la vostra motivazione e al contempo, motificare ciò che non è più in linea con il vostro percorso, i vostri valori. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole ma se volete far passare un messaggio esprimetevi con tenerezza. Soli: spinti a mettere in discussione la vostra situazione. Non prendete decisioni, ci sono anche alcuni aspetti positivi! Non trascurateli…

Oroscopo 16 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una bella giornata in cui avete la possibilità di appianare eventuali contrasti con chi vi circonda, scendere a patti o esprimervi in modo più eloquente. Amici e familiari apprezzano il vostro punto di vista, l’intelligenza, l’intuito, il senso di equità e l’ imparzialità. È un buon momento per risolvere un problema ma affrontandolo con pazienza. E stasera concedetevi un po’ di divertimento. Amore: in coppia, in caso di malinteso avete la possibilità di chiarire. Prima ne parlerete con il partner e prima tornerà il bel tempo! Soli: la passione entra nella vostra vita attraverso la porta principale. State per dare il via a un grande cambiamento.