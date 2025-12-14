Cosa dice l’oroscopo del 15 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte, vostro pianeta governatore, fino al 23 gennaio sosterà in Capricorno, nel vostro settore della carriera, degli obiettivi e ambizioni. La sua presenza accende un maggiore desiderio di ottenere dei riconoscimenti per i vostri risultati e fare progressi riguardo alle ambizioni che volete concretizzazione. Qualunque cosa inizierete non mollerete. E saprete chi contattare per assicurarvi i progressi futuri. Unica accortezza: in questo periodo evitate di scatenare inutili polemiche e discussioni inutili: potrebbero ritorcersi contro di voi in modi inaspettati. Amore: in coppia, con il partner siete felici, vedete solo le sue qualità e questo atteggiamento positivo vi regala dolci conversazioni e tante coccole. Soli: potreste dare il via a una storia basata sul reciproco desiderio di vivere una relazione duratura.

Oroscopo 15 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Marte in Capricorno – da oggi e fino al 23 gennaio – per il vostro segno è un transito eccellente e sfrutterete il passaggio per migliorare la qualità della vostra vita, pronti a mollare alcune inibizioni. Sarete desiderosi di cercare nuove opportunità e di viaggiare – anche all’estero – o a partecipare a un corso di studi. Potreste essere attratti da un’esperienza per voi inedita! Nel corso del transito non è escluso che riceverete una somma di denaro che vi è dovuta da molto tempo, potrebbe trattarsi, ad esempio, di un rimborso o di un compenso. Amore: in coppia, se nei giorni scorsi avete fatto il punto in modo sincero, potrete ripartire da zero e costruire una vita con il partner più vicina alle vostre vere aspirazioni. Soli: potreste avere un incontro e innamorarvi: solo la voce del cuore vi dirà cosa fare.

Oroscopo 15 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 23 gennaio, Marte in Capricorno sosterà in un vostro settore delle finanze. Gli sforzi che farete saranno mirati a prendere delle iniziative per guadagnare di più o, talvolta, per risparmiare denaro. Per ottenere ciò che avete in mente dovrete combattere. E forse proprio contro voi stessi, ovvero la vostra eterna tendenza a spendere. Può anche essere il momento di richiedere, se necessario, un prestito o un sostegno. Sfruttate inoltre questo periodo per intraprendere azioni che vi diano forza, come mollare le cattive abitudini. Amore: in coppia, prenderete insieme qualsiasi decisione, con un reciproco atteggiamento calmo, senza problemi, tanto più che sarete d’accordo praticamente su tutto… Soli: state facendo delle scelte sagge e a fine giornata potrebbe iniziare una storia.

Oroscopo 15 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con l’arrivo di Marte in Capricorno nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali, avrete la capacità e la determinazione di stabilire confini precisi. Il transito potrebbe spingervi, quando necessario, a mettere le cose in chiaro. Tuttavia fate attenzione a scatenare dei conflitti. Qualcuno potrebbe provocarvi e in questo caso reagirete, mettendo in atto un rapporto di forza. Aggiungiamo che avrete difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni, il che è comunque non è detto sia un fatto negativo. Amore: in coppia, le emozioni non sono al top, potrebbe circolare un po’ di pessimismo che incide sulla relazione. Riprendetevi! Soli: con chi vi attrae vorreste stabilire un rapporto un po’ più profondo ma sembra che al momento la persona pensi solo a divertirsi. Nell’attesa di avere una conversazione seria, divertitevi anche voi!

Oroscopo 15 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Marte in Capricorno per sei settimane sosta nel vostro settore del lo stile di vita, del benessere e del lavoro. Avrete energie da vendere e le impegnerete per potenziare il vostro lavoro e far riconoscere le vostre capacità. Se puntate a una posizione più alta, di maggiore prestigio è probabile che riuscirete a ottenerla.

Prendere cura di voi stessi, cambiare alcune abitudini e organizzare al meglio il quotidiano sarà d’aiuto a creare solide basi da cui dipenderà il vostro successo. Amore: in coppia, ansie o dubbi riguardo alla relazione? Parlatene sinceramente con il partner: insieme è più facile superare le difficoltà. Soli: con la Luna in Scorpione è un lunedì in cui il peso della solitudine si fa sentire. parecchio. Tranquilli, la felicità busserà alla vostra porta quando meno ve l’aspettate.. E sarà bellissimo.

Oroscopo 15 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Marte Capricorno vi regala splendide energie, dunque fino al 23 gennaio dovete essere audaci, prendere l’iniziativa, raggiungere gli obbiettivi poiché il vostro sforzo, l’impegno saranno ripagati, otterrete la riuscita. Le vibrazioni marziane migliorano la vostra immagine, la reputazione ed è molto probabile che grazie all’entusiasmo e alla determinazione, farete di tutto per dimostrare il vostro valore: andrà alla grande. Fate comunque attenzione: potreste essere un po’ impazienti con chi vi circonda e che non procede al vostro stesso ritmo. Amore: in coppia, il vostro fascino conquista il partner. I sentimenti sono reciproci e dolci come lo erano i primi giorni della relazione. Soli: un incontro sarà all’insegna della tenerezza, della passione nonché della durata e stabilità. Vivrete forti emozioni!

Oroscopo 15 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Per sei settimane, Marte in Capricorno sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. E’ il periodo ideale per mettere ordine, fare dei lavori nell’abitazione o eventualmente pianificare un trasloco. Potreste inoltre avere intenzione di avviare un’attività da casa: provateci! Al contempo il pianeta rosso è in dissonanza con il vostro segno: nel lavoro, dunque dovrete far valere il vostro punto di vista. All’occorrenza per imporvi, essere anche un po’ prepotenti! Eviterete di sfogare la frustrazione prendendovela con le persone care. Amore: in coppia, con il partner vedete il lato positivo della vita e imboccate con rinnovato slancio una nuova direzione in linea con le vostre aspirazioni e i vostri progetti. Soli: negli affari di cuore è una giornata fortunata, potrebbe esserci l’incontro del destino!

Oroscopo 15 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte in Capricorno fino al 23 gennaio sosta nel vostro settore della comunicazione: le vostre parole e idee hanno un impatto notevole per cui sfruttate questo periodo per esprimervi. Sapete cosa volete e dovete entrare in in contatto con le persone giuste o elaborare un piano solido per raggiungere l’obbiettivo che avete in mente. Unica accortezza: la tendenza a dire le cose come stanno, ciò che pensate, potrebbe scatenare qualche discussione. Amore: in coppia, alcune piccole cose non possono essere sistemate e la vita a due vi sembrerà insopportabile. Cercate di mantenere un certo distacco, obbiettività e ritroverete un equilibrio. Soli: cercate di dare il via a nuove conquiste oppure di scoprire nuovi hobby. La giornata può essere fruttuosa a molti livelli, a patto di non disperdere le energie.

Oroscopo 15 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Marte esce dal vostro segno ed entra il Capricorno – sosterà fino al 23 gennaio – nel vostro settore delle finanze. E’ il momento giusto per esaminare il budget, pensare alla vostra sicurezza – occhio alle spese in vista delle festività – ed eventualmente reclamare una somma che vi devono. Non rimandate perché non avete tempo oppure aspettate che ve la mandino: fatelo ora! Al contempo se avrete intenzione di aumentare le entrate sarete aperti alle nuove opportunità, ad esempio, potreste dare il via a un secondo lavoro. Amore: in coppia, forte desiderio di stare in compagnia del partner, trascorrere dei momenti romantici. Soli: negli affari di cuore starete alla larga da storie impegnative ma al contempo sarete più disponibili e più aperti agli incontri e flirtare a tutto campo.

Oroscopo 15 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte entra nel vostro segno e fino al 23 gennaio il pianeta rosso vi dota di energie psicofisiche super, di grinta e determinazione. Mettetevi al centro della scena, mostrate le vostre capacità, il talento, le ambizioni a chi vi circonda e sarete notati. Sfruttate il transito per lanciare progetti, prendere l’iniziativa o promuovere le idee.E’ il momento di diventare dei leader, combattere e vincere le battaglie ma evitando di essere aggressivi o prepotenti. Al contempo, ogni tanto staccate la spina, prendete cura di voi stessi, così da ricaricare le batterie. Amore: in coppia, con il partner la giornata non sarà banale ma magica: fantasiosi, sognanti e passionali! Un cocktail delizioso da gustare pienamente. Soli: il desiderio di conquistare, di amare ed essere amati vi permettono di fare vostro il cuore di chi vi attrae!

Oroscopo 15 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte sbarca in Capricorno, fino al 23 gennaio sosterà alle spalle del vostro segno: è tempo di riflessione, il pianeta rosso a voi chiede pazienza, perserveranza e tenacia da applicare alle vostre idee. E’ un ottimo periodo per riesaminare con attenzione la fattibilità o meno di alcuni progetti e al contempo per elaborare dei piani riguardanti le iniziative future. Il transito potrebbe inoltre spingere a liberarvi di ciò che ormai non vi serve più, risolvere problemi che vanno avanti da tempo, lasciare alle spalle alcune questioni in sospeso. Amore: in coppia, il partner potrebbe sembrarvi freddino/a ma non dovete farne un affare di Stato! Il vero amore deve essere complice, il che implica anche il rispetto dei silenzi, dubbi o esitazioni. Soli: potrebbero esserci degli incontri ma non dovete aspettarvi troppo.

Oroscopo 15 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Le qualità di Marte in Capricorno, ovvero la volontà, la determinazione, l’azione, da oggi brilleranno nel vostro settore della vita sociale, dei progetti che avete in mente e che avrete sicuramente la possibilità di concretizzare. Potreste, certo, aver bisogno di una mano ed è qui che l’energia del pianeta rosso vi tornerà utile: grazie alla simpatia e alla sincerità, riuscirete a trovare delle persone che attraverso l’esperienza, dei buoni consigli oppure offriranno il loro aiuto sul piano pratico. Di qualunque progetto si tratti, personale o di lavoro, funzionerà. Amore: in coppia, romantici e passionali, con grande gioia del partner. Insieme, parlerete anche di progetti a due da realizzare nel prossimo futuro. Soli: non dovete rifiutare un invito o rimandare un appuntamento. Accettate, uscite e fidatevi dell’amore!