Cosa dice l’oroscopo del 16 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Urano: potreste avvertire delle tensioni interiori, potrebbe essere forte l’impulso a liberarvi da qualcosa. Se vi hanno convinto ad assumere un impegno ma vi siete pentiti, la spinta a tirarvi indietro sarà inevitabile. Fatelo e basta, senza timore di fare una brutta figura. Ricordate: “no” è una frase completa, non avrete bisogno di aggiungere altro. Amore: in coppia, giornata agitata, cercate di evitare le discussioni e praticate un’attività insieme al partner. Soli: se avete intenzione di chiudere un flirt o allontanare una persona, muovetevi con eleganza. Non create delle inimicizie…

Oroscopo 16 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Urano nel vostro segno: il transito scatena nervosismo per cui stabilite dei limiti a voi stessi e a chi vi circonda così da evitare situazioni in cui rischiate di partire in quarta. Se, come è probabile, siete irrequieti, sarà d’aiuto praticare un po’ di esercizio fisico. Tanto più che nel tardo pomeriggio la Luna entrerà nel segno amico dei Pesci e tornerà la serenità. Amore: in coppia, date e chiedete molto al partner. Non chiudetevi ma apritevi anche al mondo circostante, rischiate di essere troppo possessivi. Soli: con una persona scoprirete affinità insospettabili.

Oroscopo 16 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Luna-Urano in mattinata aspettatevi qualche sorpresa… inaspettata. Potrebbero esserci veloci cambiamenti nella vostra vita e vi chiederete come sarà la strada percorrere. Anziché stressarvi pensando al futuro, concedetevi il permesso di fare un passo indietro così da ritrovare la chiarezza. La dissonanza, inoltre, che si tratti di vita personale o di lavoro può spingere a ribellarvi ma è proprio così che otterrete ciò che vi spetta. Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, con il partner vi intendete a meraviglia! Soli: buone possibilità di incontri attraverso la cerchia degli amici o sui social.

Oroscopo 16 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se riguardo a un problema da risolvere provate insicurezza, ciò che pensa chi vi circonda potrebbe avere molto peso. C’è la possibilità che siate d’accordo con ciò che diranno, avrete la sensazione che sappiano di cosa stanno parlando. In realtà potrebbe essere che utilizzino al meglio le parole ma sotto sotto non siano più informati di voi. A questo punto fareste bene a fidarvi del vostro istinto… Amore: in coppia, anche se tentate di nasconderlo, non siete di buonumore. Ma la relazione potrebbe comunque pagarne il prezzo. Relax! Soli: nervosi, rinvierete appuntamenti e incontri. E ciò vi eviterà delle delusioni.

Oroscopo 16 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Urano in Toro, il che fa pensare che potrebbe presentarsi una proposta inaspettata o un’opportunità insolita ma ricca di potenziale per la carriera. Potrebbe non sembrare la solita offerta, ma non dovete scartarla immediatamente. Valutatela con attenzione poiché potrebbe portare a progressi entusiasmanti. potreste persino ritrovarvi sotto i riflettori. Amore: in coppia, evitate di cercare il pelo nell’uovo… Fate attenzione: il partner potrebbe ripagarvi con la stessa moneta. Soli: stufi dell’atteggiamento ambiguo di una persona che vi corteggia ma non fa passi avanti.

Oroscopo 16 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Urano, è un lunedì in cui dovete mettere in conto qualche cambiamento nei vostri piani: le cose potrebbero andare diversamente da come previsto. Al vostro segno non piacciono i cambiamenti e dunque potreste sentirvi destabilizzati. Ma le apparenze potrebbero portarvi fuori strada: prima di respingere un’idea o una proposta date un’occhiata. Potrebbero invece essere perfette. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di stare un po’ soli e di rilassarvi. Per esprimervi con il partner trovate le parole giuste. Soli: vi ponete delle domande su una persona ma, per oggi, rimarranno senza risposta.

Oroscopo 16 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Acquario è in buon aspetto con il Sole: il transito accentua il vostro fascino e siete motivati a inseguire le vostre passioni. Tuttavia, la dissonanza con Urano potrebbe far debordare il vostro entusiasmo e mettervi fuori strada, A riportare ordine dal pomeriggio ci penserà la Luna in Pesci: prenderete sul serio il lavoro che deve essere fatto per realizzare i sogni e la fortuna sarà dalla vostra parte. Amore: in coppia, vorrete fare una sorpresa al partner ma l’entusiasmo vi tradirà, capirà al volo che cosa avete preparato… Soli: occhio a partire in quarta: rischiate di rimanere abbagliati da un fuoco di paglia.

Oroscopo 16 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Acquario forma delle dissonanze e ciò potrebbe scatenare delle tensioni nelle relazioni. Forse vi siete fissati su una situazione o su qualcosa che vi sfugge e poiché non avete il controllo, quando ci pensate subentra lo stress. Con il buon aspetto tra la Luna in Pesci e Giove in Cancro, cercate di trascorrere la serata in casa, così da rigenerare le energie e liberarvi dallo stress. Amore: in coppia, di malumore, poco tolleranti… oggi siete da prendere con le pinze! Smettete di essere gelosi: la relazione è sincera e profonda. Soli: appianate le tensioni interiori oppure rinunciate a incontri e ad appuntamenti.

Oroscopo 16 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Acquario in dissonanza con Urano, annuncia che potreste avere la sensazione che la mente stia andando in corto circuito. Forse siete appesantiti da impegni di cui preferireste fare a meno. E’ un buon momento per portare a termine i compiti lasciati in sospeso e al contempo cercare di semplificare la vita eliminando quelle attività che rappresentano solo una perdita di tempo. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle tensioni e trovarvi di fronte a una situazione spiacevole. Ma anziché litigare per le stesse cose, deciderete di uscire insieme. Soli: in caso di incontro non parlate del passato ma dei desideri futuri…

Oroscopo 16 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Urano in Toro: è una giornata in cui fare attenzione a gestite al meglio le finanze. Il rischio è che esprimerete l’affetto per le persone care facendo dei regali o per concedervi qualche lusso inutile, soprattutto se sapete che presto entrerà una somma. Ma per ora non sono presenti sul vostro conto dunque spendete solo il denaro che avete a disposizione. Amore: in coppia, grande complicità e se ci sono delle tensioni è prevista una riconciliazione. Soli: ripercorrerete mentalmente le esperienze sentimentali degli ultimi mesi. Seguiranno delle decisioni positive.

Oroscopo 16 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Urano: potreste sentirvi sotto pressione, stressati e in questo caso dovreste assolutamente trovare un modo per rilassarvi. Potreste inoltre avere difficoltà a essere pazienti se chi vi circonda è disorganizzato o vi sembra che eluda le responsabilità: evitate di voler controllare tutto o di offrire consigli non richiesti. Amore: in coppia, giornata favorevole ai giochi sensuali e non alle manifestazioni emotive! Pensateci. Soli: per anni avete pensato che con una persona fosse amicizia e invece era amore. . Siete ricambiati, dunque parlatene con il/la diretto interessato.

Oroscopo 16 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Acquario sosta alle spalle del vostro segno ed è in dissonanza con Urano: potreste essere spinti a riflettere troppo, ad avere difficoltà a prendere delle decisioni. I punti vulnerabili e le insicurezze nelle relazioni sono più evidenti ma potrebbe essere complicato affrontare i problemi di petto. Tenete presente che qualsiasi esitazione o ripensamento è un fatto temporaneo, non dovete scoraggiarvi. Amore: in coppia, piccole attenzioni riaccenderanno la fiamma delle prime emozioni. Bei momenti di complicità ed eros appagante. Soli: l’aria profuma d’amore, mostrerete il vostro fascino e conquisterete!