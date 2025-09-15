Cosa dice l’oroscopo del 16 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Luna-Giove in Cancro siete ottimisti e pensate che in positivo potrebbero accadere splendide cose. Ed è così ma dovete rimboccare le maniche e dare prova di grande efficienza. Nel pomeriggio le relazioni personali potrebbero essere messe a dura prova: se in casa c’è da prendere una decisione importante, evitate di discutere e ascoltate anche il parere di tutti i familiari. Amore: in coppia, Venere fa arrivare splendide emozioni: eros al top, una visione identica della vita e con la dolce metà trascorrerete parecchie ore sotto il piumone… Soli: incontro con una persona che vi amerà, sarà pronta a condividere le gioie e i dolori… I vostri occhi brilleranno di felicità.

Oroscopo 16 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Luna-Giove in Cancro nel vostro settore della comunicazione, è una splendida giornata, ciò che direte avrà un impatto notevole. Se nel programma della giornata c’è un incontro importante o volete convincere una persona della bontà delle vostre idee o di un progetto tutto andrà come da voi desiderato e capirete di aver impressionato favorevolmente i vostri interlocutori. Amore: in coppia, che vi succede? Siete in una fase romantica e partner non è abituato a vedervi così sentimentali. Ma funzionerà alla grande… Soli: la comunicazione è perfetta grazie al tatto e al senso dell’umorismo. I pianeti facilitano i nuovi incontri e le nuove storie d’amore!

Oroscopo 16 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Giove in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze. Visto che è un transito fortunato, potreste ad esempio avere modo di far lievitare le entrate oppure ricevere la notizia che è stata accettata la richiesta di un prestito o, ancora, ricevere una somma di denaro che Non è escluso, inoltre, che data la generosità odierna sarete pronti a fare un regalo a una persona cara. Amore: in coppia: i passaggi odierni vi offrono la possibilità di assaporare al massimo ogni momento in compagnia della dolce metà. Soli: l’amore è dietro l’angolo! E’ una giornata magica, in cui potreste fare il Grande Incontro! Le emozioni saranno come un fuoco d’artificio.

Oroscopo 16 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna e Giove si abbracciano nel vostro segno e annunciano giornata fortunata. Potrebbero arrivare buone notizie, nuove opportunità o la sensazione che dietro ogni angolo sia nascosta qualche bella possibilità. Al contempo, è un ottimo momento per stabilire le priorità e rivedere progetti ed obbiettivi. E’ tempo di riconoscere il vostro valore, il talento e andare avanti con grande sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, si profila una giornata piacevole: disposti ad ascoltare il partner che avrà mille piccole e dolcissime attenzioni! Soli: giornata favorevole ai nuovi incontri romantici ma le persone non busseranno alla vostra porta. Dovete uscire, muovervi!

Oroscopo 16 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

La congiunzione Luna-Giove in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: indica che è il momento di chiudere definitivamente con il passato in modo che possiate davvero evolvere verso il futuro. E’ ora di mollare, dunque, tutto ciò che non ha più ragione di esistere nella vostra vita. Grazie a questo splendido transito sarete motivati e pronti a dare il via a un cambiamento positivo! Amore: in coppia, è una giornata tranquilla, forse un po’ immersa nella routine ma sufficiente a favorire la pace nel cuore e la tranquillità in casa. Soli: con una persona vorrete approfondire la reciproca conoscenza. Sarà il primo di una lunga serie di incontri…

Oroscopo 16 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Giove in Cancro indica che nel vostro percorso professionale avete raggiunto una tappa importante e se le cose stanno andando al meglio vorrete andare avanti. E’ un momento fondamentale in cui, ad esempio, potreste ottenere un successo, raggiungere un traguardo importante che vi garantirà un riconoscimento. Non è esclusa una promozione. Amore: in coppia, voglia di qualcosa di nuovo nel quotidiano e sorprenderete positivamente il partner, eliminando le abitudini di sempre! Soli: è ora di aprire il vostro cuore, siete finalmente pronti per incontrare e conoscere nuove persone e vivere una splendida e importante storia d’amore!

Oroscopo 16 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Giove in Cancro sul vostro segno ha un impatto notevole. Non è il momento di temere il futuro ma quello di farlo accadere. Ciò che intraprenderete riguardo alla carriera, alle ambizioni ora sarà determinante! Potrebbe anche arrivare una proposta di lavoro, forse si tratterà di entrare in società con una persona. Sarà un rapporto positivo e nel tempo avrete ottimi risultati. Amore: in coppia, c’è grande complicità! Siete entrambi pronti per un cambiamento positivo e dalle conversazioni potrebbero nascere progetti importanti. Soli: sarete tentati di esprimere chiaramente i sentimenti a chi vi attrae e fate bene! Non dovete esitare.

Oroscopo 16 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Un problema che fino a oggi avete eluso, potrebbe essere risolto definitivamente. Sarà infatti più facile dipanare la matassa che l’ha scatenato. Al contempo, con la fortunata congiunzione Luna-Giove in Cancro potreste pianificare un viaggio oppure avete già prenotato e partirete nei prossimi giorni o, non ultimo, potreste avere una riuscita nella professione, concludere un accordo. Amore: in coppia, per toccare il vostro cuore il partner dovrà avere mille e più attenzioni. La buona notizia è che troverà il metodo giusto. Soli: la vita amorosa oggi non vi entusiasma ma evitate di lamentarvi con chi vi circonda: a volerlo siete soltanto voi!

Oroscopo 16 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Giove in Cancro per qualche motivo potreste trovarvi al centro della scena ed essere orgogliosi di voi stessi! Potrebbe, ad esempio, trattarsi di qualcosa che avete realizzato di recente e che oggi vi mette sotto i riflettori. Al contempo, occhio agli acquisti: qualcosa potrebbe sembrare l’affare del secolo, ma prima di lanciarvi a occhi ciusi assicuratevi che lo sia davvero. Amore: in coppia, sarebbe un peccato agire senza riflettere, l’impulsività oggi è una pessima consigliera. Evitate di essere aggressivi con la dolce metà. Soli: a meno che non sia necessario, non forzatevi ad avere incontri. Oggi non avrebbero una felice conclusione.

Oroscopo 16 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Giove in Cancro potreste dover prendere delle decisioni importanti, avvertire un urgente bisogno di garantire stabilità alla vostra vita. Ma cosa c’è davvero dietro questa sensazione? E’ possibile che abbiate solo paura di questo desiderio che vi spinge a mettere tutto in discussione e ripartire da zero?… Oggi potreste trovare la risposta a questa domanda. Amore: in coppia, se state aspettano un rinnovamento, avrete una bella sorpresa. Il vostro fascino, il lato seducente, risveglieranno l’eros! Soli: non avrete timore a lanciarvi nella conquista del cuore di una persona ma per oggi, forse il tentativo andrà a vuoto…

Oroscopo 16 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Giove in Cancro vi dota di grande determinazione, quella giusta per impegnarvi a realizzare i vostri obbiettivi: lo sforzo che farete oggi avrà un impatto positivo sul prossimo futuro. Un atteggiamento fruttuoso anche se state iniziando un nuovo lavoro: avrete ampie possibilità di fare grandi progressi, grazie anche a una buona organizzazione del programma quotidiano e al vostro intuito. Amore: in coppia, siete in modalità coccole e comfort. Con il partner non sono previste turbolenze ma solo dolcezza! Soli: avete voglia di trovare un partner e sarete accontentati. Fate solo attenzione alle belle paroline dolci e ai profili falsi su Internet…

Oroscopo 16 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Giove in Cancro annuncia un bel martedì, avete la possibilità di spezzare il solito quotidiano ma soprattutto di lavorare a un progetto che sapete, vi regalerà il successo o vi farà guadagnare un riconoscimento. In generale, potete guardare al futuro con ottimismo: con questo transito la fortuna è dalla vostra parte! Ma voi dovete metterci del vostro… Amore: in coppia, potreste prenotare o l’avete già fatto un viaggetto romantico. E tra le lenzuola, l’eros è bollente! Soli: un incontro darà un po’ di slancio alla vostra vita. E anche se non sarà vero amore, comunque vi sentirete al top! Cogliete l’attimo.