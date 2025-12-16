L’oroscopo del 17 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 17 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 17 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscopo 17 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)
Con la dissonanza Sole in Sagittario-Saturno in Pesci è un mercoledì in cui potreste avere la sensazione che gli amici o le conoscenze siano un po’ indifferenti, pensino solo ai loro problemi. Non dovete prenderla sul personale ma cercare strategie migliori per perseguire i vostri obiettivi. In alcuni casi, è il momento di capire se un particolare progetto debba evolvere oppure andrebbe mollato. Amore: in coppia, ritorno di fiamma che accende la serata. Non perdete questa splendida opportunità, godetevi i piaceri semplici della vita senza complessi. Soli: ricambierete le appassionate avance che vi farà una persona.
Oroscopo 17 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Un amico caro, di cui vi fidate, oggi potrebbe dare un saggio consiglio e le sue parole essere la spinta di cui avevate bisogno per affrontare vecchie paure riguardo alla carriera, alle ambizioni o agli affari. Il progresso richiede impegnoi e pazienza ma la cosa più importante è credere nelle vostre capacità e competenze. Con questo atteggiamento farete sicuramente dei grandi progressi. Amore: in coppia, cambiare qualche abitudine, spezzare la routine farà bene a voi e al partner!, può portare qualche vantaggio. Soli: se una persona non mantiene le promesse prendetelo come un serio campanello d’allarme!
Oroscopo 17 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Con la Luna in Scorpione, cogliete al volo qualsiasi opportunità che vi permetta di ricucire una relazione, tirare su il morale di un amico, ampliare la cerchia delle conoscenze o organizzare una riunione con i parenti. Al contempo, in questo momento avvertite il bisogno di ampliare gli orizzonti e abbattere alcuni limiti. Cos’è che vi frena? Riflettete e poi operate dei cambiamenti, anche piccoli. Amore: in coppia, lasciate alle spalle le preoccupazioni familiari e assaporate insieme i frutti di una ritrovata complicità. Soli: gli incontri d’amore sono favoriti ed è molto probabile che non finirete la serata da soli ma in buona compagnia.
Oroscopo 17 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)
Oroscopo 17 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Con la dissonanza tra il Sole e Saturno è possibile che abbiate intenzione di fare qualche cambiamento nell’abitazione o sistemare una questione che è causa di forti tensioni e preoccupazione ma troverete molta resistenza: qualcuno tenta di sbarrarvi la strada e dovrete aggirare l’ostacolo. Mantenere un atteggiamento distaccato sarà d’aiuto a trovare una soluzione e risolvere. Amore: in coppia, sarete un po’ rancorosi ed è normale con la dissonanza Sole-Saturno. Andrà meglio domani… Soli: alla larga da persone superficiali, uscite con gli amici! Siate ricettivi alle persone degne di voi e ignorate le altre.
Oroscopo 17 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
E’ un mercoledì in cui sarete alle prese con emozioni forti o con persone ostinate. Tuttavia, anziché dare il via a discussioni accese che potrebbero comportare una situazione di stallo o una frattura nelle relazioni, concentratevi sugli obbiettivi che avete in mente di raggiungere, sulle vostre priorità. Nel pomeriggio con la Luna in Sagittario non avrete problemi a far passare il vostro messaggio. Amore: in coppia, impegnati nel lavoro manterrete ugualmente un rapporto equilibrato con il partner ma fate attenzione a non prolungare la situazione. Soli: occhi aperti, in serata non lasciatevi scappare una bella opportunità.
Oroscopo 17 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
In qualsiasi circostanza ma ancora di più se vi chiederete se vale o meno la pena di investire, sia finanziariamente che emotivamente, seguite il vostro leggendario istinto. Un approccio cauto e basato sul buon senso oggi vi sarà molto utile e se, inoltre, dovesse presentarsi l’opportunità di sviluppare un talento o un’abilità, non esitate a coglierla. Potrebbe rivelarsi gratificante e redditizia. Amore: in coppia, farete di tutto per monopolizzare l’attenzione del partner, risvegliare l’eros… Soli: attrazione e umorismo sono fattori importanti in una relazione, ma dovete anche assicurarvi che ci siano affidabilità e sicurezza.
Oroscopo 17 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
La dissonanza tra il Sole nel vostro segno e Saturno in Pesci rappresenta un invito a esaminare con attenzione, in modo realistico gli obbiettivi e i progetti. Al contempo, le responsabilità, le richieste delle persone care, potrebbero farvi sentire sotto pressione. In questo caso stabilite dei limiti ma con calma e rispetto. Partire in quarta sarebbe una spiacevole prova di forza. Amore: in coppia, vi troverete di fronte a circostanze che susciteranno un certo nervosismo nel partner. Cercate di calmare le acque. Soli: dare il via a una relazione oggi non una priorità ma c’è sempre la possibilità che qualcuno entri nella vostra vita.
Oroscopo 17 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La dissonanza Sole-Saturno tende ad amplificare, ma solo temporaneamente, i difetti di un obbiettivo o di un progetto ma può essere positiva se rallenterete il ritmo, seguirete le regole e farete leva sulla pazienza. Se volete ottenere dei buoni risultati, per oggi evitate di forzare le situazioni. Tanto più che dal pomeriggio la Luna in Sagittario sarete spinti a riflettere su ciò che vi offre un senso di speranza. Amore: in coppia, più disposti a fare delle concessioni, l’atmosfera sarà serena. Grandi slanci di passione per il partner. Soli: serata perfetta per flirtare o passare del tempo con la persona che vi piace e che vi corteggia.
Oroscopo 17 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la dissonanza Sole-Saturno, che si tratti di relazioni di lavoro o personali oggi potrebbe emergere il vostro lato autoritario, persino un po’ prepotente, e impartire ordini a chi vi circonda, a insistere affinché gli altri eseguano senza contestare e abbiano la stessa vostra visione di una situazione. Potrebbe anche essere la migliore ma se volete mantenere l’armonia, cercate di essere più elastici. Amore: in coppia, qualche discordia vi spingerà a risolvere definitivamente i problemi. Soli: mettete da parte la prudenza e lanciatevi nella conquista! A volte è meglio correre qualche rischio che avere dei rimpianti…
Oroscopo 17 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Il Sole in Sagittario è in dissonanza con Saturno nel vostro segno: potreste avvertire tristezza per la mancanza di qualcuno o qualcosa oppure provare dispiacere a causa di una persona che vi ha ferito e per compensare lanciarvi nelle spese. Se oggi avete questo stato d’animo una piccola gratificazione vi farà bene ma attenzione, evitate di spendere e spandere. Non è il momento. Amore: in coppia, ritagliate dei momenti di relax e benessere con il partner, questa armonia vi darà anche un profondo equilibrio interiore. Soli: le conquiste non mancano ma evitate di lanciarvi in una storia complicata. Cautela.