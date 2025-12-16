Cosa dice l’oroscopo del 17 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Sole–Saturno, potrebbe scemare un po’ di entusiasmo: che si tratti di responsabilità a cui dovete far fronte oppure di insicurezza, non avete lo slancio necessario per progredire. Prendete questo stato d’animo non come una battuta d’arresto ma come un’opportunità per studiare una strategia e in seguito fare un importante passo avanti. Sarete sicuri di fare la mossa giusta! Amore: in coppia, Amore: in coppia, se con il partner ci sono dei disaccordi, in serata risolverete più velocemente e dolcemente di quanto pensavate. Soli: con la Luna in Sagittario, catturate l’energia positiva che aleggia sugli affari di cuore e conquistate.

Oroscopo 17 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Sole in Sagittario-Saturno in Pesci è un mercoledì in cui potreste avere la sensazione che gli amici o le conoscenze siano un po’ indifferenti, pensino solo ai loro problemi. Non dovete prenderla sul personale ma cercare strategie migliori per perseguire i vostri obiettivi. In alcuni casi, è il momento di capire se un particolare progetto debba evolvere oppure andrebbe mollato. Amore: in coppia, ritorno di fiamma che accende la serata. Non perdete questa splendida opportunità, godetevi i piaceri semplici della vita senza complessi. Soli: ricambierete le appassionate avance che vi farà una persona.

Oroscopo 17 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un amico caro, di cui vi fidate, oggi potrebbe dare un saggio consiglio e le sue parole essere la spinta di cui avevate bisogno per affrontare vecchie paure riguardo alla carriera, alle ambizioni o agli affari. Il progresso richiede impegnoi e pazienza ma la cosa più importante è credere nelle vostre capacità e competenze. Con questo atteggiamento farete sicuramente dei grandi progressi. Amore: in coppia, cambiare qualche abitudine, spezzare la routine farà bene a voi e al partner!, può portare qualche vantaggio. Soli: se una persona non mantiene le promesse prendetelo come un serio campanello d’allarme!

Oroscopo 17 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Scorpione, cogliete al volo qualsiasi opportunità che vi permetta di ricucire una relazione, tirare su il morale di un amico, ampliare la cerchia delle conoscenze o organizzare una riunione con i parenti. Al contempo, in questo momento avvertite il bisogno di ampliare gli orizzonti e abbattere alcuni limiti. Cos’è che vi frena? Riflettete e poi operate dei cambiamenti, anche piccoli. Amore: in coppia, lasciate alle spalle le preoccupazioni familiari e assaporate insieme i frutti di una ritrovata complicità. Soli: gli incontri d’amore sono favoriti ed è molto probabile che non finirete la serata da soli ma in buona compagnia.

Oroscopo 17 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Sole-Saturno crea delle tensioni. Potreste pensare che la vostra creatività, talento, abilità dovrebbero essere retribuiti meglio. Tuttavia anziché premere l’acceleratore senza avere un progetto preciso da concretizzare, fate dei piccoli passi, studiate delle iniziative che vi permettano di ottenere un compenso all’altezza del vostro valore, delle competenze. Amore: in coppia, l’atmosfera è calda, romantica e sognante: concedetevi una serata speciale con il partner. Soli: la Luna in Sagittario accentua il desiderio di conquistare. Se volete fare vostro un cuore è il momento giusto!

Oroscopo 17 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza tra il Sole e Saturno è possibile che abbiate intenzione di fare qualche cambiamento nell’abitazione o sistemare una questione che è causa di forti tensioni e preoccupazione ma troverete molta resistenza: qualcuno tenta di sbarrarvi la strada e dovrete aggirare l’ostacolo. Mantenere un atteggiamento distaccato sarà d’aiuto a trovare una soluzione e risolvere. Amore: in coppia, sarete un po’ rancorosi ed è normale con la dissonanza Sole-Saturno. Andrà meglio domani… Soli: alla larga da persone superficiali, uscite con gli amici! Siate ricettivi alle persone degne di voi e ignorate le altre.

Oroscopo 17 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un mercoledì in cui sarete alle prese con emozioni forti o con persone ostinate. Tuttavia, anziché dare il via a discussioni accese che potrebbero comportare una situazione di stallo o una frattura nelle relazioni, concentratevi sugli obbiettivi che avete in mente di raggiungere, sulle vostre priorità. Nel pomeriggio con la Luna in Sagittario non avrete problemi a far passare il vostro messaggio. Amore: in coppia, impegnati nel lavoro manterrete ugualmente un rapporto equilibrato con il partner ma fate attenzione a non prolungare la situazione. Soli: occhi aperti, in serata non lasciatevi scappare una bella opportunità.

Oroscopo 17 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In qualsiasi circostanza ma ancora di più se vi chiederete se vale o meno la pena di investire, sia finanziariamente che emotivamente, seguite il vostro leggendario istinto. Un approccio cauto e basato sul buon senso oggi vi sarà molto utile e se, inoltre, dovesse presentarsi l’opportunità di sviluppare un talento o un’abilità, non esitate a coglierla. Potrebbe rivelarsi gratificante e redditizia. Amore: in coppia, farete di tutto per monopolizzare l’attenzione del partner, risvegliare l’eros… Soli: attrazione e umorismo sono fattori importanti in una relazione, ma dovete anche assicurarvi che ci siano affidabilità e sicurezza.

Oroscopo 17 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza tra il Sole nel vostro segno e Saturno in Pesci rappresenta un invito a esaminare con attenzione, in modo realistico gli obbiettivi e i progetti. Al contempo, le responsabilità, le richieste delle persone care, potrebbero farvi sentire sotto pressione. In questo caso stabilite dei limiti ma con calma e rispetto. Partire in quarta sarebbe una spiacevole prova di forza. Amore: in coppia, vi troverete di fronte a circostanze che susciteranno un certo nervosismo nel partner. Cercate di calmare le acque. Soli: dare il via a una relazione oggi non una priorità ma c’è sempre la possibilità che qualcuno entri nella vostra vita.

Oroscopo 17 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Sole-Saturno tende ad amplificare, ma solo temporaneamente, i difetti di un obbiettivo o di un progetto ma può essere positiva se rallenterete il ritmo, seguirete le regole e farete leva sulla pazienza. Se volete ottenere dei buoni risultati, per oggi evitate di forzare le situazioni. Tanto più che dal pomeriggio la Luna in Sagittario sarete spinti a riflettere su ciò che vi offre un senso di speranza. Amore: in coppia, più disposti a fare delle concessioni, l’atmosfera sarà serena. Grandi slanci di passione per il partner. Soli: serata perfetta per flirtare o passare del tempo con la persona che vi piace e che vi corteggia.

Oroscopo 17 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Sole-Saturno, che si tratti di relazioni di lavoro o personali oggi potrebbe emergere il vostro lato autoritario, persino un po’ prepotente, e impartire ordini a chi vi circonda, a insistere affinché gli altri eseguano senza contestare e abbiano la stessa vostra visione di una situazione. Potrebbe anche essere la migliore ma se volete mantenere l’armonia, cercate di essere più elastici. Amore: in coppia, qualche discordia vi spingerà a risolvere definitivamente i problemi. Soli: mettete da parte la prudenza e lanciatevi nella conquista! A volte è meglio correre qualche rischio che avere dei rimpianti…

Oroscopo 17 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole in Sagittario è in dissonanza con Saturno nel vostro segno: potreste avvertire tristezza per la mancanza di qualcuno o qualcosa oppure provare dispiacere a causa di una persona che vi ha ferito e per compensare lanciarvi nelle spese. Se oggi avete questo stato d’animo una piccola gratificazione vi farà bene ma attenzione, evitate di spendere e spandere. Non è il momento. Amore: in coppia, ritagliate dei momenti di relax e benessere con il partner, questa armonia vi darà anche un profondo equilibrio interiore. Soli: le conquiste non mancano ma evitate di lanciarvi in una storia complicata. Cautela.