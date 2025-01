Cosa dice l’oroscopo del 17 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Sole-Nettuno potrebbe spingervi ad affrontare una questione che da un po’ di tempo rappresenta un cruccio. Evitate di prendervela con le circostanze ed ammettete con sincerità la vostra parte di responsabilità. In questo modo potreste cambiare atteggiamento mentale, valutare il problema in modo diverso – più realistico – e risolvere definitivamente la situazione. Amore: in coppia, con il partner farete il punto della situazione riguardo al futuro, le priorità e la serenità. In seguito sarà necessario scendere a un compromesso, Soli: aspettate un segnale o che una persona vi lanci un invito? E se foste per primi voi a prendere l’iniziativa?

Oroscopo 17 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Sole-Nettuno accende il desiderio di stare per conto vostro, sognare a occhi aperti o fantasticare. Questo aspetto rappresenta un’opportunità per riflettere su idee e opportunità che vi motivano! Sul piano pratico, tenete presente che se c’è un conflitto di tipo personale o di lavoro, avrete la possibilità di trovare un accordo o trarre buoni risultati da un incontro! Amore: in coppia, tutto ciò che oggi direte sarà compreso dal partner e ben accolto. Soli: grande fascino, nella vostra vita entra una persona che ribalterà il vostro status ma soprattutto il vostro quotidiano. L’incontro non sarà effimero ma andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 17 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Circola un po’ di confusione e per sfruttare al massimo questa giornata, la cosa migliore sarebbe scrivere un elenco di cose da fare. In questo modo rimarrete in carreggiata. In caso contrario, distratti come siete, concluderete poco o niente. Infine, anche se siete pronti a correre per dare una mano a un amico o un collega, per oggi, pensate prima di tutto alle vostre esigenze. Amore: in coppia, oggi siete un po’ distanti. Non sapete esattamente perché, ma vorrete restare un po’ da soli. Ditelo al partner ma con dolcezza, Soli: trascorrerete la serata con gli amici o i familiari. La vostra mente non è rivolta agli affari di cuore, Ed è sicuramente la scelta giusta.

Oroscopo 17 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Probabilmente avete voglia di un rinnovamento e al contempo capito che alcuni problemi vi bloccano e ciò impedisce di sentirvi soddisfatti come vorreste. Ma ora al riguardo sarete pronti a fare qualcosa, a prendere l’iniziativa e una conversazione con una persona di cui vi fidate – un amico, un familiare o un collega – potrebbe inoltre mettervi in grado di superare la situazione in modo definitivo. Amore: in coppia, è tempo di ammettere eventuali errori e ricominciare da capo su nuove basi. Sapete bene di non aver ragione su tutto. Soli: siate un po’ meno sulla difensiva. Apritevi al mondo circostante e lasciatevi andare un po’ alle emozioni.

Oroscopo 17 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Circola un bel po’ di confusione, le situazioni sono poco chiare e la cosa più saggia anziché analizzare puntigliosamente le questioni è quella di seguire l’intuito. Se nel lavoro volete fare dei progressi prestate attenzione al sesto senso. Anche quando non capirete perché qualcosa vi sembra giusto e razionalmente vi sembrerà persino assurdo. Fidatevi dell’istinto e prenderete le decisioni giuste! Amore: in coppia, alcune discussioni generano instabilità. E’ il momento di essere più elastici e mostrare un po’ di buona volontà così da cambiare la situazione. Soli: direte a voi stessi che è tempo di agire e troverete il coraggio per conquistare chi vi attrae.

Oroscopo 17 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Sole-Nettuno, anche se dovesse trattarsi di un caro amico, lavoro o affari oppure vita personale non dovete farvi coinvolgere in qualcosa che non vi convince. Seguite il forte intuito poiché vi porterà sulla strada giusta. Prima di accettare una proposta ponete alcune domande mirate o fate delle ricerche. In seguito, dopo aver riflettuto, potrete prendere una decisione. Amore: in coppia, su una questione potreste avere punti di vista diversi e ciò creare dei battibecchi. Per oggi, trovare un terreno d’intesa sarà complicato. Soli: un flirt sembra non avere futuro, l’altro/a è esitante a dare il via a una relazione seria e proverete delusione.

Oroscopo 17 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se nelle relazioni di amicizia o con i familiari sono presenti dei problemi, prima ancora di cercare un compromesso nel tentativo di stabilire l’armonia, forse dovreste prendere in considerazione la vostra parte di responsabilità. Potreste pensare che per gran parte sia colpa dell’altro ma alcuni aspetti potrebbero riguardare anche voi. Parlarne con sincerità farà sicuramente la differenza. Amore: in coppia, evitate di imporre le vostre idee al partner, anche se avete voglia di un pizzico di follia non è la giornata giusta. Soli: se in programma avete un appuntamento romantico, rilassatevi: andrà tutto bene, darete il via a una storia d’amore.

Oroscopo 17 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Sfruttate le belle vibrazioni astrali odierne per fare buona impressione sul boss e i colleghi e parlate senza timore delle vostre idee! E’ una giornata in cui dovete brillare! In questo momento avete le idee chiare, sapete bene cosa desiderate e avete la possibilità di evolvere sul piano personale, fare progressi nella professione e ciò vi farà provare la splendida sensazione di avercela fatta! Amore: in coppia, volete trascorrere una bella serata? Cercate di essere meno permalosi! Concedetevi dei dolci e sexy momenti d’amore. Soli: inizierà una nuova relazione promettente. Le affinità con questa persona saranno molte ma occhio a essere troppo esigenti…

Oroscopo 17 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui siete impazienti, alcune situazioni forse non si snodano velocemente quanto vorreste, tutto vi sembra bloccato. E’ un momento di attesa, di preparazione a qualcosa di positivo: presto tutto si muoverà alla velocità della luce! Per oggi, tenete presente che le relazioni di lavoro o personali che coltiverete potrebbero portare a nuovi sviluppi nella professione. Amore: in coppia, anziché stare dietro a dettagli senza importanza e inquietarvi, dimostrate l’amore attraverso attenzioni una più dolce e tenera dell’altra! Soli: la solitudine vi pesa ed è innegabile ma evitate di ascoltare i consigli di chi pensa di sapere cosa è meglio per voi.

Oroscopo 17 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se in casa con i familiari circolano delle tensioni siete in grado di eliminarle e più velocemente di quanto pensiate. Sarà tuttavia necessario entrare in contatto con le vostre emozioni. Anche se complicato, vi metteranno in grado di capire cosa non va e vedere la situazione in un’ottica più positiva. Se poi farete il passo successivo e ne parlerete con grande sincerità, sistemerete tutto. Amore: in coppia ,gli sguardi, le parole del partner vi faranno perdere la testa! Vivrete entrambi l’amore con passione, tenerezza e complicità. Soli: non dovete vedere il vostro status come un peso. Vi permette di uscire con gli amici, divertirvi, flirtare e senza sentirvi in colpa!

Oroscopo 17 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

State alla larga da persone che cercano di spegnere il vostro entusiasmo riguardo a un progetto personale o professionale o a un obbiettivo che avete intenzione di raggiungere. Cercate inoltre di capire quali sono gli ostacoli o i problemi che impediscono di realizzare ciò che avete in mente così da elaborare una strategia che vi permetta di aggirarli e fare dei passi avanti. Amore: in coppia, se ultimamente nella relazione c’è stata qualche turbolenza, potete migliorare l’atmosfera con una conversazione sincera, dolce e affettuosa. Soli; una persona su di voi avrà l’effetto calamita. Cederete al suo fascino o per paura di impegnarvi farete un passo indietro?

Oroscopo 17 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro, oggi potreste avvertire la spiacevole sensazione della mancanza di riconoscimento. Evitate in ogni caso di essere aggressivi nei confronti di colleghi o clienti che di fatto non è detto siano responsabili di questo stato d’animo. Calma, tenete sotto controllo le emozioni tanto più che arrabbiarvi non cambierà la situazione. Il riconoscimento che aspettate non tarderà ad arrivare. Amore: in coppia, è una giornata a cinque stelle per avere una conversazione costruttiva con la dolce metà, anche riguardo a un progetto domestico. Soli: se un flirt sta andando avanti da un po’, parlate sinceramente delle reciproche aspettative. Scoprirete che sono identiche!