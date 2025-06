Cosa dice l’oroscopo del 17 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte in Vergine sosterà fino al 6 agosto nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro: avrete l’energia ideale per affrontare il programma quotidiano, sarete molto produttivi, affronterete progetti, concluderete affari e porterete a termine qualsiasi impegno. Le vostre capacità di leadership saranno utili quando motiverete le persone che vi circondano a raggiungere i loro obiettivi. Nella vita personale, il pianeta rosso vi spinge a eliminare alcune abitudini ormai superate. Amore: in coppia, l’amore per oggi non sarà una priorità. Avete altro a cui pensare. Soli: negli affari di cuore potreste incontrare una persona che non vi lascerà indifferenti.

Oroscopo 17 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Marte entra in Vergine, per il vostro segno è un transito eccellente e fino al 6 agosto la creatività sarà al top, se lavorate nel settore artistico grazie a un’opera avrete successo, riscuoterete l’ammirazione di chi vi circonda ma non è esclusa, per alcuni, la nascita di un bebè. Infine, sarete più estroversi e dunque avrete voglia di uscire e divertirvi, godere delle cose belle e buone della vita. In generale, nelle prossime settimane migliorerete il vostro benessere. Unica accortezza: occhio alle spese impulsive. Amore: in coppia, bei momenti di gioia e dolcezza con il partner. Soli: una persona vi affascinerà, vi sembrerà di aver incontrato il partner ideale, l’altra metà della mela.

Oroscopo 17 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Marte entra in Vergine e fino al 6 agosto punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia. Con questo transito, avrete voglia di organizzare meglio l’abitazione, eliminare il disordine e sarà un’esperienza costruttiva e appagante. Per alcuni non è escluso un trasloco. Al contempo è il momento ideale per avere alcune conversazioni difficili ma necessarie con le persone care. L’importante, visto che è possibile che circoli agitazione, è evitare accuratamente i conflitti inutili o malsani. Amore: in coppia, il partner soddisfa tutte le vostre aspettative, insieme siete felici Soli: grazie al vostro fascino e all’atteggiamento passionale, oggi conquisterete!

Oroscopo 17 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 6 agosto, Marte in Vergine sosterà nel vostro settore della comunicazione: sarete molto impegnati nella vita sociale ma assicuratevi di ritagliare del tempo per rilassarvi. In caso contrario, il lavoro potrebbe risentirne. In generale le conversazioni su idee e opinioni in questo periodo saranno più frequenti ma quando vi esprimerete dovrete fare attenzione all’impazienza. In questo periodo, infatti, avrete una certa tendenza a usare le parole come un’arma. Amore: in coppia, i passaggi riaccendono il desiderio e con il partner vivrete momenti indimenticabili. Soli: siete irresistibili, affascinanti, dotati di sex appeal, si profila un incontro romantico.

Oroscopo 17 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Dopo una lunga permanenza, Marte esce dal vostro segno e fino al 6 agosto sosterà in Vergine, nel vostro settore delle finanze: le prossime settimane sono utili per semplificare i vostri affari e aumentare le entrate, concludere una trattativa a vostro vantaggio. Se avrete un’idea per dare il via a un lavoro in proprio o a un’attività secondaria, sarete ansiosi di metterla in pratica. Tuttavia, fate attenzione: può anche essere un periodo in cui avrete il desiderio di gratificarvi a suon di acquisti rischiate di spendere più del solito. Amore: in coppia, con Marte in Vergine c’è il risveglio della passione! Soli: se una persona vi attrae romperete il ghiaccio e la conquisterete.

Oroscopo 17 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 6 agosto, Marte sosterà nel vostro segno: nelle prossime settimane avrete energia, coraggio e forza da vendere e al contempo una grande sicurezza in voi stessi! Nel lavoro sarete ancora più produttivi e se avete evitato, più in generale, una situazione ora l’affronterete per toglierla di mezzo. Al contempo, anche se con chi vi circonda sarete come sempre premurosi e disponibili, se qualcuno tenterà di approfittare del vostro altruismo ora metterete uno stop. Amore: in coppia, il partner ha capito che un atteggiamento gentile non è sinonimo di debolezza? Soli: con Marte nel vostro segno, tutto vi sembra possibile e infatti, potrebbe arrivare l’amore.

Oroscopo 17 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte entra in Vergine e fino al 6 agosto sosterà alle spalle del vostro segno: un periodo in cui non sarete dinamici come sempre, per portare a termine gli impegni e le responsabilità dovrete dare fondo alle energie. Ma evitate di mettervi sotto pressione, se possibile cercate di rallentare il ritmo, prendere cura di voi stessi ma, al contempo, evitando di isolarvi. E’ un ottimo momento per eliminare quelle attività e situazioni che hanno esaurito la loro utilità e al contempo per capire cosa desiderate veramente. Amore: in coppia, esprimetevi con dolcezza e toccherete il cuore del partner. Soli: le amicizie offriranno l’opportunità di un nuovo incontro romantico.

Oroscopo 17 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte entra in Vergine, nel vostro settore della vita sociale: le prossime settimane, fino al 6 agosto, rappresentano un’ottima opportunità per ampliare i contatti, entrare in nuove cerchie e conoscere persone che contano e che potrebbero essere utili nel lavoro. L’importante è stare alla larga da atteggiamenti competitivi e dalla gelosia. Non è escluso che potreste chiudere delle relazioni a cui non siete più interessati. Al contempo, i livelli di energia migliorano e ci sono meno ostacoli sul vostro cammino. Amore: in coppia, dovete impegnarvi ma ne vale la pena. Soli: chiedetevi cos’è che desiderate da una relazione. Forse non lo sapete nemmeno voi…

Oroscopo 17 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Marte entra in Vergine e fino al 6 agosto sosterà nel vostro settore della carriera e della reputazione: le vostre ambizioni saranno ancora più accentuate, sarete motivati al massimo a ottenere il successo e potreste ottenere alcuni risultati entusiasmanti! Tenete presente che qualunque obbiettivo stiate cercate di raggiungere, ci riuscirete a patto avere chiare le priorità e organizzarvi. A volte, durante questo transito, potreste entrare in conflitto con il boss o i colleghi e ciò avere delle ripercussioni: fate attenzione. Amore: in coppia, se avvertite il bisogno di chiarire alcuni malintesi o zone d’ombra è la giornata giusta. Soli: lasciate alle spalle i ricordi del passato e uscite!

Oroscopo 17 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte in Vergine, fino al 6 agosto, per il vostro segno è uno splendido passaggio. se avete voglia di ampliare gli orizzonti, vivere nuove esperienze coinvolgenti e stimolanti, e viaggiare, è il momento giusto. Al contempo il pianeta rosso potrebbe accendere il desiderio di studiare: nelle prossime settimane, potreste essere spinti a seguire un corso o ottenere una qualifica che vi permetterà di fare passi avanti nel lavoro. E’ un ottimo momento. infine, per affinare un’abilità o impararne una nuova. Amore: in coppia, il partner apprezzerà la vostra elasticità e la leggerezza. Viva la tolleranza. Soli: più disponibili, più aperti agli altri e ciò vi permetterà di avere incontri speciali.

Oroscopo 17 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Marte in Vergine, fino al 6 agosto nel vostro settore della trasformazione, tutte le questioni bloccate iniziano a muoversi, risolverete alcuni problemi riguardanti le finanze che si trascinano da tempo, potreste avere la possibilità di saldare un debito. Tuttavia, con un socio potrebbero esserci delle discussioni accese su questioni riguardanti il denaro e che potrebbero comportare un po’ di stress. In questo caso, evitate atteggiamenti impulsivi e puntate sul dialogo. Più in generale, potreste dire “addio” a certe persone o situazioni. Amore: in coppia, cercate di trovate un equilibrio riguardo alle reciproche esigenze. Soli: metterete uno stop a chi vuole solo flirt.

Oroscopo 17 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Marte entra in Vergine e fino al 6 agosto sosterà nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. L’energia dinamica del pianeta rosso può causare alcune discussioni accese e delle tensioni. All’occorrenza, ed è questo il messaggio del transito, cercate di essere disposti a trovare un compromesso. Se avete volutamente ignorato dei problemi è il momento in cui verranno allo scoperto e ciò vi darà la possibilità di chiarire la situazione. Amore: in coppia, in caso di discussione fate il primo passo. Il partner vi ama. Tenere il broncio è una perdita di tempo. Soli: avete capito o no che siete affascinanti? Semaforo verde per la conquista di un cuore.