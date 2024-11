L’oroscopo del 17 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 17 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli nel vostro settore della comunicazione, potreste aver voglia di entrare in una nuova cerchia di amicizie e ampliare gli orizzonti nella vita sociale. Fatelo! Vi troverete in buona compagnia e oggi potreste in questo senso ottenere il meglio. In ogni caso circondatevi di persone con cui vi sentite rilassati e di essere autentici, evitando situazioni in cui vi sentite costretti a distinguervi o a impressionare gli altri. Amore: in coppia, i “non detti” potrebbero causare tensioni e conflitti all’interno della relazione. La cosa migliore è chiarire! Soli: se da alcuni mesi avete una cotta per qualcuno prendete in considerazione l’idea di esprimere ciò che provate.

Oroscopo 17 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli al vostro segno parla di denaro: a rendervi felici potrebbe essere una questione di denaro, una somma che entrerà e vi regalerà ottimismo. Non è escluso che vi offrirete un oggetto che vi piace molto! Al contempo è una domenica in cui godere delle cose belle e buone della vita, sentirvi liberi di fare le cose al vostro ritmo. In poche parole, coccolatevi: tutti abbiamo il diritto di tanto in tanto di sentirci re e regine… Amore: in coppia, proporrete un progetto a due e il partner non nasconderà la sua gioia! Potrebbe essere un po’ possessivo/a ma non vi dispiacerà. Soli: un invito vi spingerà a uscire da casa: un incontro farà battere forte il vostro cuore!

Oroscopo 17 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno oggi abbraccia Giove e il transito oltre a rendervi ottimisti, dotarvi di sicurezza in voi stessi, vi spinge a seguire le speranze, le aspirazioni. Se c’è qualcosa che potrebbe appagarvi, muovetevi e fatela! Meritate ampiamente questa possibilità di sentirvi al top! Unica accortezza: cercate di non escludere totalmente le persone care, di non mollare le vostre responsabilità a favore dei sogni ad occhi aperti e della tranquillità. Amore: in coppia, la dolce metà oggi vi coccolerà. L’amore che prova nei vostri confronti è totale e vi lasciate andare senza riserve. Soli: con il fascino e il sorriso, oggi farete una strage di cuori, trascorrerete bei momenti in dolce compagnia.

Oroscopo 17 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli in sosta alle spalle del vostro segno, è una domenica in cui ritagliare del tempo soltanto per voi, fermarvi e riflettere. Quali sono le motivazioni dietro ai vostri attuali progetti? Al contempo, anche se siete empatici come e più del solito, con questo transito evitate di mischiarvi nelle discussioni che non vi riguardano direttamente. Per oggi, pensate a prendere cura di voi stessi così da ricaricare le batterie. Amore: in coppia, giornata di tenera riconciliazione per chi è stato un po’ in freddo e piena d’amore per chi è molto innamorato. Soli: non darete il via a una storia d’amore importante ma è un’atmosfera favorevole a flirt divertenti e spensierati.

Oroscopo 17 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli vi rende molto loquaci, nella vita sociale intratterrete piacevolmente chi vi circonda con le vostre idee, le opinioni. Tuttavia non c’è bisogno di dire tutto a tutti, anche sui social, poiché non volendo potreste regalare un’idea che andrebbe a vantaggio di un’altra persona. Per ora, è meglio tenere alcune cose solo per voi! Al contempo, siete molto creativi e sarete in grado di riprendere in mano quei progetti caduti nel dimenticatoio. Amore: in coppia, romanticismo, passione, fusione sono al centro della giornata e la serata potrebbe essere interminabile. Soli: direte addio alla solitudine, siete pronti a vivere una storia e darete il via a una grande avventura.

Oroscopo 17 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli nel vostro settore della carriera, la vostra ambizione è al top e dal lavoro, dalla vostra attività o dagli obiettivi, volete ottenere il meglio anche sul lato finanziario. Puntate in alto e sulla vostra strada potrebbe arrivare un colpo di fortuna, qualcosa che sembra cadere dal cielo e per cui non avete alzato un dito per ottenerla. Non chiedetevi il perché e acchiappatela senza porvi domande. Se non lo farete voi, lo farà qualcun altro. Amore: in coppia, per mantenere l’armonia potrebbero essere necessarie alcune decisioni. Andrete avanti e raggiungerete i vostri obiettivi. Soli: gli incontri si moltiplicano e sbocciano le novità. Potreste trovare un’amicizia o un amore.

Oroscopo 17 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli accende la voglia di avventura, di ampliare gli orizzonti anche attraverso un viaggio. Tuttavia se non potete partire subito per una meritata vacanza, potete pur sempre navigare online. Certo non sarà come andare davvero in un bel posto che vi piace ma potrebbe spingervi a cercare più dettagli sul viaggio che avete in mente. Ciò di cui avete veramente bisogno è qualcosa su cui sognare, dunque iniziate già da ora a trasformarlo in realtà. Amore: in coppia, la relazione migliora notevolmente, vi rendete conto che è ridicolo sprecare la vita per sciocchezze. Soli: esprimete i sentimenti in modo un po’ più esplicito. Chi non risica…

Oroscopo 17 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni rappresentano una bella opportunità per allentare lo stress e le tensioni interiori che ultimamente hanno appesantito la vostra vita. Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli vi libererete in parte di alcune pesantezze. Il transito spinge a distrarvi, divertirvi ma senza spendere un occhio della testa! Grazie alla creatività potete trovare dei modi meno costosi per godervi la vita; optate per attività da svolgere con le persone care e non richiedono dispendio di denaro. Amore: in coppia, deciderete di non dare troppa importanza ai dettagli o alle banalità. E sarebbe positivo se lo faceste sempre. Soli: siete determinati a farvi notare e a testare il vostro fascino.

Oroscopo 17 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli sosta nel vostro settore delle relazioni e potreste trovare un terreno d’intesa riguardo a un conflitto di lavoro o personale o non ultimo anche di tipo legale. In generale, se in una relazione sono presenti dei problemi dare il via a una conversazione sincera garantirà una comprensione più profonda. E’ la giornata perfetta, infine, per mostrare a chi vi circonda, amici e familiari, l’entusiasmo nei confronti di determinati progetti. Amore: in coppia, è una domenica all’insegna della complicità. Vi sentite entrambi rassicurati e appagati. Soli: se state aspettando un segnale d’interesse da parte di una persona potrebbe arrivare in serata

Oroscopo 17 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli sosta nel vostro settore del benessere, dello stile di vita. Il passaggio vi rende golosi e se dovessero offrivi un dolcetto o un pasto delizioso ma state seguendo una dieta rigida rischiate di mandarla all’aria. In generale avete mantenuto i propositi fatti all’arrivo del nuovo anno? Oggi potreste pensare che la determinazione sia svanita. Ma uno stile di vita salutare non significa evitare di concedervi qualche strappo alla regola. Amore: in coppia, con il partner è fusione totale! Non pensate a niente, divertitevi con leggerezza. Soli: evitate di riflettere troppo, non serve a niente e in più rischiate di farvi scappare una possibile conquista.

Oroscopo 17 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’odierna congiunzione Luna-Giove in Gemelli rappresenta un invito a esprimere le emozioni, i sentimenti, l’affetto che provate per le persone care. E’ una giornata in cui sarete molto in sintonia con i familiari, in particolare i figli e avrete voglia di coccolarli, viziarli. Al contempo, nel lavoro questo transito indica che ritroverete la passione e la motivazione ma non solo, potrebbe esserci l’opportunità per la nascita di nuove ed entusiasmanti collaborazioni. Amore: in coppia, con il partner è sempre grande amore e passerete una serata intima degna dei primi giorni dell’incontro. Soli: se volete conquistare una persona è il momento giusto. Più prenderete l’iniziativa e più avrete successo.

Oroscopo 17 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica in cui avrete voglia di oziare ma sarete molto impegnati: ciò non significa che non potrete godere di un po’ di tempo libero e la possibilità di rilassarvi nel comfort della casa. Dopo una dura giornata di lavoro i pianeti al vostro segno consigliano una sola cosa: pensare a voi stessi, fare ciò che vi piace. Una volta che avrete portato a termine tutti i compiti e le faccende, leggete un buon libro o rilassatevi guardando un bel film. Vi farà un gran bene. Amore: in coppia, sulla stessa lunghezza d’onda con il partner, sarete felici della piega che prenderanno gli avvenimenti. Soli: potreste incontrare l’anima gemella, all’inizio passerà inosservata ma in seguito la noterete!