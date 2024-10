L’oroscopo del 17 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 17 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna Piena nel vostro segno se nelle relazioni di lavoro o personali ci sono stati dei problemi, da oggi e nell’arco delle prossime due settimane sarete determinati a sistemare le cose una volta per tutte. Ciò potrebbe comportare qualche discussione ma al contempo essere un sollievo, soprattutto se si sono accumulati i livelli di frustrazione. Una volta chiarito, senza aggressività, starete meglio. Amore: in coppia, vi renderete conto dei limiti esistenti nella relazione. Agirete con più sincerità e ritroverete il piacere di amare. Soli: non passate inosservati e notate con gioia che il vostro magnetismo può ancora (e sempre) mietere vittime!

Oroscopo 17 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Non dovete contrastare l’eventuale bisogno di ritagliare del tempo per rilassarvi e ricaricare le batterie: Con il Plenilunio in Ariete rimanere dietro le quinte è un’ottima idea: vi metterete al riparo dallo stress e avrete la possibilità di affrontare questioni che avete trascurato. Con un po’ di pace e tranquillità arriveranno le risposte, soprattutto se farete una passeggiata nella natura o in un posto che vi piace. Amore: in coppia, la dolce metà farà bene a non contraddire ciò che direte: la vostra leggendaria pazienza si sta esaurendo! Relax. Soli: avrete voglia di stare per conto vostro, riposare in silenzio. Per oggi, l’amore aspetterà!

Oroscopo 17 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena in Ariete vi dota di buonumore, siete loquaci più del solito, vivaci, fa brillare la vita sociale e accende la voglia di divertirvi. Al contempo tenete presente che è uno dei momenti migliori dell’anno per promuovere il vostro lavoro e grazie alle vostre capacità, le competenze o a un’idea imprenditoriale brillante vi troverete sotto i riflettori. Buttate la modestia in un cassonetto e lanciatevi! Amore: in coppia, se con il partner ci sono dei problemi li risolverete. Sarete pronti a ripartire su basi nuove! In ogni caso, non date tutto per scontato. Soli: forse non incontrerete l’anima gemella ma di sicuro la giornata promette flirt romantici…

Oroscopo 17 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Ariete al vostro segno che raggiungerete nel giro di qualche giorno gli obbiettivi su cui avete lavorato nella scorsa primavera e vi troverete sotto i riflettori. Al contempo, il transito potrebbe scatenare qualche conflitto tra le persone care e voi lasciarvi coinvolgere. Ma sapete bene che le discussioni ci sono nella maggior parte delle famiglie, per cui non prendetevela troppo ed evitate di fare da pacieri! Amore: in coppia, lo stato d’animo mutevole del partner spegne il vostro romanticismo. Evitate polemiche, rischiate di dire cose spiacevoli. Soli: in cerca della persona ideale, rischiate di scambiare lucciole per lanterne.

Oroscopo 17 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Semaforo verde per esprimere le vostre opinioni anche se vanno controcorrente e per questo – lavoro o vita personale – scatenare delle polemiche. Per quanto riguarda il vostro segno, l’invito del Plenilunio in Ariete è quello di essere voi stessi, diretti e sinceri. Ciò ovviamente non significa imporre il vostro punto di vista senza dare agli altri la possibilità di spiegare il proprio. Ascoltate ciò che dice chi vi circonda. Amore: in coppia, il partner non resisterà al vostro magnetismo! La passione è al top, vi ritroverete immersi nella sensuale vertigine dell’amore. Soli: si profila una storia d’amore: l’altro/a sarà attratto dalla vostra forza e dal fascino.

Oroscopo 17 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Ariete sosta in un vostro settore delle finanze: soprattutto se avete vissuto un periodo impegnativo o complicato, oggi potreste avere il desiderio di gratificarvi con qualche acquisto mentre sarebbe più saggio tenere sotto controllo le spese. Con questo transito la voglia di shopping potrebbe essere più forte del solito: potreste cedere all’impulso e lanciarvi senza pensare alle conseguenze. Amore: in coppia, è una giornata tranquilla, niente di eccezionale ma favorisce la pace nel cuore e la serenità in casa. Soli: non avete né tempo né testa per pensare all’amore! Stare per conto vostro vi farà mettere ordine nel cuore.

Oroscopo 17 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Plenilunio in Ariete punta i riflettori sulle vostre relazioni di lavoro e personali. Potreste avercela con una persona e se siete arrabbiati vuol dire che per voi conta molto. Se infatti non avesse importanza sicuramente mostrereste indifferenza, per cui la cosa migliore è chiarire, sgombrare il campo dagli equivoci così da andare avanti in armonia. Tuttavia se capite che la relazione è malsana, prendete le distanze! Amore: in coppia, c’è una sorta di rinascita che vi stimola, il partner vi ama, si prende cura di voi. Top! Soli: avrete voglia di scoprire di più sulla persona che ha attirato la vostra attenzione. Le ferite del passato sono ormai guarite.

Oroscopo 17 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La vostra efficienza è innegabile ma se di recente vi siete messi parecchio sotto pressione, di certo non avete bisogno di aggiungere altri impegni o responsabilità di lavoro o personali. Con la Luna Piena in Ariete nel vostro settore dello stile di vita, ascoltate il vostro corpo e concedetevi una pausa di relax. Introducendo abitudini più sane sarete di nuovo produttivi e pronti a conquistare il mondo. Amore: in coppia, ascolterete con attenzione eventuali critiche del partner e soddisferete le sue aspettative. Soli: prima di lanciarvi in una storia che pensate vi porti in paradiso, assicuratevi che l’altro/a sia un angelo e non un diavoletto!

Oroscopo 17 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena in Ariete accentua il vostro ottimismo e il desiderio di ampliare la cerchia delle relazioni:: oggi potreste stringere nuove e stimolanti conoscenze anche nel corso di un’uscita con gli amici. In ogni caso, attenzione a idealizzare le persone: evitate di concedere la vostra fiducia a occhi chiusi. In generale, è una giornata in cui toccherete con mano l’affetto degli amici di sempre e dei familiari. Amore: in coppia, complicità e buonumore sono nel programma di questo giovedì ricco di emozioni e decisioni costruttive. Soli: vorreste che la situazione cambi rapidamente? Con Venere nel vostro segno potrebbe esserci una piacevole sorpresa.

Oroscopo 17 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Plenilunio in Ariete sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e probabilmente vorreste stare in santa pace, prendere cura delle esigenze e i bisogni personali. Ma non è detto sia possibile: se in atto ci sono dei conflitti è probabile che oggi esploderanno. Una chiacchierata sincera sarà d’aiuto ad appianare le tensioni. Potrebbero presentarsi delle soluzioni positive che saranno ben accolte. Amore: in coppia, volete imporre le vostre idee al partner e ciao ciao alla serenità. Cambiate musica! Soli: i passaggi scatenano incertezza negli affari di cuore. Cambierete il programma e trascorrerete una serata in casa in compagnia di un libro.

Oroscopo 17 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Ariete sosta nel vostro settore della comunicazione: che si tratti di una conversazione importante di lavoro o della negoziazione di un accordo, di sicuro non vi farete mettere i piedi in testa! Parlerete chiaramente e avrete la meglio sugli altri. In generale, visto che esprimerete le vostre opinioni con molta fermezza, nel caso una persona tenti di contrastarvi, evitate modi troppo bruschi. Amore: in coppia, siete di buonumore, con il partner condividerete i piccoli piaceri della vita. Cosa chiedere di più? Soli: evitate di voler conquistare a tutti i costi, fare il primo passo: lasciate che sia l’altro/a a lanciare un invito.

Oroscopo 17 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Plenilunio in Ariete punta i riflettori sul vostro settore delle finanze: in che modo spendete il denaro? Ammetterete che spesso avete una gestione poco razionale. A volte largheggiate negli acquisti mentre altre non vi concedete nulla per il vostro piacere personale. Cercate dunque di trovare un equilibrio: La cosa migliore è creare un budget che potete rispettare ricordando di introdurre un paio di gratificazioni! Amore: in coppia, per consolidare la relazione sarete pronti a fare nuovi progetti. E se avete discusso, pronti a chiedere scusa. Soli: se state aspettando l’anima gemella, potreste potenzialmente incontrarla questo giovedì!