Cosa dice l’oroscopo del 18 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario vi permette di ampliare la visione delle situazioni, non avete pregiudizi né idee preconcette e ciò vi consente di estendere il campo delle possibilità. In mente avete mille idee originali, vi muovete in lungo e largo così da avere l’opportunità di agire. Nel lavoro fate centro grazie alla vostra capacità di persuasione. Attualmente “fare” è il verbo da coniugare al presente, meglio ancora unendo i vostri sforzi con quelli di collaboratori o soci validi. Amore: in coppia, in sintonia con il partner ed è una grande opportunità per parlare dei piccoli malintesi. Soli: mostrate un po’ di più i vostri sentimenti alla persona che vi attrae.

Oroscopo 18 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Non perdete troppo tempo a valutare i pro e i contro di un progetto, un’offerta o una proposta. Anche se la situazione scatena ansia – ed è comprensibile – esitando creereste ancor più confusione mentale. A scoraggiarvi potrebbe essere la paura del fallimento ma una volta che entrerete in azione lascerete pian piano alle spalle i timori. In ogni caso, tenete sempre presente che se inizialmente dovessero esserci alcuni intoppi, sarete in grado di abbatterli. Amore: in coppia, evitate di affrontate argomenti spinosi e favorite il compromesso. Soli: siete impazienti ed è difficile mantenere buoni rapporti. Ma non dovete disdire un appuntamento!

Oroscopo 18 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Chi vi circonda oggi potrebbe darvi sui nervi, soprattutto se ultimamente non avete avuto tempo da dedicare a voi stessi. La congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario rappresenta un invito a pensare alle vostre esigenze e non preoccuparvi delle richieste degli altri. Anche se ci sono persone che fanno affidamento su di voi, per oggi siate un po’ egoisti. Il che non significa, sia chiaro, evitare di socializzare. Amore: in coppia, vi lascerete andare tra le braccia del partner con dolcezza, insieme vivrete momenti pieni di sensualità. Soli: la persona che vi attrae vi sorprenderà piacevolmente. È come se i vostri sogni diventassero improvvisamente una realtà!

Oroscopo 18 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario avete via libera per eliminare cattive abitudini, chiudere le relazioni nocive e accogliere il cambiamento. Senza ciò che rappresenta un fardello vi sentirete più leggeri! Se avete difficoltà a decidere cosa eliminare, prendete un po’ di tempo per fare un elenco di qualsiasi cosa o persona che scatena stress. Procedete, andate avanti e dite loro addio una una volta per tutte. Amore: in coppia, piccole contrarietà, dunque fareste bene a non aggiungere benzina sul fuoco, con il rischio di scatenare una guerra fredda… Soli: se una persona vi attrae ditelo apertamente: concluderete la giornata in sua compagnia.

Oroscopo 18 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario accentua la vostra creatività, l’ottimismo, vi spinge a desiderare un po’ di leggerezza e divertimento, prendervela comoda e lasciare la “serietà” alle spalle. Questo transito è d’aiuto a superare vecchi dubbi sul vostro valore o sulle vostre capacità. Tuttavia evitate che il vostro ego ostacoli un eventuale compromesso poiché rischiate di esagerare e veder svanire potenziali opportunità. Giocate bene le vostre carte. Amore: in coppia, riuscirete a convincere il partner a prendere qualche giorno libero: avete bisogno di una fuga romantica. Soli: l’amore fa un ingresso trionfale nella vostra vita ed è intenzionato a rimanere.

Oroscopo 18 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nei giorni scorsi è probabile siate stati sotto pressione e oggi con la congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario circolerà parecchio nervosismo. Mantenete la calma, evitate che le emozioni prendano il sopravvento poiché rischiate di fare scelte sbagliate o scatenare delle discussioni accese con chi vi contraddice e pretende di avere ragione. Analizzare la vostra situazione con una persona di cui vi fidate vi darà uno o più spunti per ritrovare l’equilibrio. Amore: in coppia, la relazione è solida e la rafforzate ulteriormente attraverso l’ascolto e la solidarietà. Soli: è negli scambi autentici che si nasconde il segreto della vostra futura felicità.

Oroscopo 18 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario annuncia una giornata positiva, trasmettete ottimismo, siete affascinanti, avete la possibilità di stringere relazioni significative con chi vi circonda e portare qualsiasi conversazione – di lavoro o personale – in una direzione positiva oltre che appianare eventualmente vecchie incomprensioni. Avete capito che la vera complicità in un legame non nasce da un’armonia perfetta ma dalla sincerità e comprensione reciproca. Amore: in coppia, sognate una relazione più appagante? Potrebbe diventare una dolce realtà. Soli: svete l’effetto calamita. Conquistate chi è nel vostro mirino: il semaforo è verde.

Oroscopo 18 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario potrebbero arrivare buone notizie riguardanti le vostre finanze, potrebbero farvi ritrovare sicurezza e fiducia nel futuro. Presto, ad esempio, potrebbe arrivare un inaspettato aumento di stipendio, probabilmente grazie a improvvisi cambiamenti sul posto di lavoro. Non è escluso che entri una somma che aspettate da tempo o, in generale entri nelle vostre casse del denaro. In ogni caso, evitate di largheggiare nelle spese. Amore: in coppia, alla minima contrarietà perdete le staffe e non è il massimo per vivere una serata romantica. Soli: difficoltà a rilassarvi: se una persona vi attrae, evitate di affrettare i tempi.

Oroscopo 18 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Mercurio nel vostro segno probabilmente avvertite il bisogno di stabilire dei limiti e consolidare il programma quotidiano di lavoro o riguardante le faccende domestiche. Cercate di non attenervi agli schemi di sempre. Con gli aspetti planetari attuali di energie ne avete parecchie ma se non sono sfruttate per raggiungere i vostri obbiettivi personali o di lavoro, andranno sprecate e sarebbe un vero peccato. Andate avanti con sicurezza. Amore: in coppia, c’è tenerezza e passione. Se la dolce metà è sulla stessa lunghezza d’onda sarà una serata caliente! Soli: mostrando che siete disponibili, arriverà un invito intrigante…

Oroscopo 18 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: sfruttate questa giornata per portare a termine i lavori domestici o compiti di altro tipo che nei giorni scorsi avete lasciato indietro. Più ve ne occuperete ora e tanto più vi sentirete sollevati da un peso. Al contempo il transito rappresenta un invito anche a sbarazzarvi di vecchie carte o oggetti che non utilizzate nonché le e-mail che risalgono a molto tempo fa e che intasano la casella di posta. Amore: in coppia, il vostro lato romantico è accentuato e al partner piacerà. Ad attendervi c’è una dolce serata. Soli: l’amore è davanti a voi ma non lo vedete. Oppure, peggio, fate finta di non vedere.

Oroscopo 18 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario è una giornata molto positiva! Un evento nella vita sociale o un incontro con gli amici potrebbero farvi entrare in contatto con nuove ed entusiasmanti conoscenze che lavorano in settori per voi interessanti. Se avete bisogno di un aiuto chiedete e troverete chi sarà pronto a sostenervi ma potreste essere voi a dare una mano a un amico in difficoltà. E’ una giornata all’insegna della solidarietà ma al contempo stimolante, che vi piacerà e potrebbe aprire nuove porte su uno splendido futuro. Amore: in coppia, amore e passione, anche se stranamente sarete possessivi. Soli: non avrete problemi a esprimere i sentimenti a chi vi attrae.

Oroscopo 18 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Quando avete in mente un obbiettivo niente e nessuno può impedirvi di raggiungerlo e con la congiunzione Luna-Mercurio in Sagittario, oggi avrete grande chiarezza riguardo a un ambizioso progetto e saprete come muovervi per realizzarlo. Con questo transito non è escluso arrivi una proposta o una svolta nella carriera o in generale un cambiamento positivo. Coglierete al volo, senza esitare tutto ciò che capirete possa migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, qualunque sia il meteo nella vostra città, la vostra giornata romantica sarà soleggiata. Soli: sarete più inclini a fare uno sforzo per presentarvi sotto una luce più favorevole e a dare il meglio.