Cosa dice l’oroscopo del 18 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Pesci sosta alle spalle del vostro segno: il desiderio di fuggire potrebbe essere più forte del solito e ciò potrebbe spingervi a non prendere decisioni importanti ed evitare responsabilità. Se vi ritrovate a imboccare questo percorso tenete presente che nel pomeriggio il buon aspetto con Urano vi farà vedere la situazione con occhi diversi e sarà d’aiuto a prendere posizione. Amore: in coppia, oggi farete di tutto per riaccendere la fiamma dell’amore, della reciproca attrazione. Soli: due persone vi corteggiano e il fatto vi gratifica. Vivete il momento senza pensare alle conseguenze. Deciderete in seguito.

Oroscopo 18 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Pesci al vostro segno offre un consiglio: per quanto riguarda il raggiungimento degli obbiettivi di lavoro, anziché riflettere sul prossimo passo da compiere è il momento di fare concretamente quel passo con grande slancio e credendoci! Le vibrazioni positive della Luna rappresentano un invito inoltre a ringraziare quei colleghi che sempre vi offrono il loro aiuto e supporto. Amore: in coppia, occhio alle incomprensioni. Se state attraversando una crisi, trovate delle soluzioni che pongano rimedio alla situazione. Soli: è il momento di proiettarvi nel futuro e guardare a nuovi orizzonti, a una nuova storia.

Oroscopo 18 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione: la sicurezza in voi stessi potrebbe essere rafforzata grazie e un complimento o da alcuni graditi elogi. Potrebbe esserci tuttavia un altro settore in cui non siete esattamente soddisfatti, forse sono presenti dei problemi. Nel pomeriggio con il buon aspetto Luna-Urano troverete delle soluzioni brillanti. Amore: in coppia, punterete alla complicità e a conversazioni sincere. Nessun equivoco, nessuna ambiguità! Soli: se le conoscenze recenti non vi attraggono, insistete e uscite o iscrivetevi a un’app per cuori solitari.

Oroscopo 18 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Pesci accende il desiderio di migliorare la vostra vita e le attività quotidiane. Tuttavia, prima di lanciarvi a occhi chiusi dovreste capire bene le vostre motivazioni, chiedervi cos’è che vi spinge a cambiare. Se la vostra intenzione è quella di ottenere il benessere e maggiore sicurezza, allora siete pronti per dare il via. E’ un atteggiamento che potrebbe fare miracoli. Amore: in coppia, la dolce metà potrebbe pensare che siete distanti. Non è così è solo che avete delle preoccupazioni che impediscono di rilassarvi. Soli: oggi mostrate il vostro caratterino ma chi vi attrae potrebbe farsi un’idea sbagliata.

Oroscopo 18 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Se state portando a termine un progetto e dovete solo definire gli ultimi dettagli è il momento di confrontarvi con le persone coinvolte. Se in questa fase finale ci sono problemi parlatene e, se tutti saranno d’accordo, sarete pronti a tagliare il traguardo. Al contempo, visto che oggi siete più sensibili alle opinioni degli amici e delle persone care, evitate di farvi coinvolgere in pettegolezzi e discussioni. Amore: in coppia, la comunicazione oggi non è al top, tuttavia dovreste cercare di rinnovare il dialogo. Soli: una persona incontrata di recente e che vi attrae potrebbe condizionarvi. Fate attenzione.

Oroscopo 18 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che si tratti di lavoro o vita privata, con la Luna in Pesci non è la giornata ideale per discutere di questioni importanti. Rimandate di qualche giorno qualsiasi decisione finale, poiché potreste non avere a disposizione tutte le informazioni di cui avete bisogno. Anche se potreste avvertire l’urgenza di risolvere e andare avanti, aspettate. Potrebbero emergere dei fatti che cambieranno tutto. Amore: in coppia, potreste avere dei dubbi riguardo alla relazione, ponetevi delle domande ma senza esagerare con le interpretazioni. Soli: un’attrazione può essere motivo di turbamento. Prima di lanciarvi, osservate l’altro/a.

Oroscopo 18 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Pesci la lista di cose da fare sarà molto corposa e rischiate di lavorare più di quanto dovreste. Se vi troverete di fronte ad alcuni ostacoli, seguite l’intuito confidando nella vostra capacità di risolvere problemi che nessun altro è in grado di fare. Al contempo potreste aver voglia di maggiore libertà e meritate sicuramente un’occasione per rilassarvi e staccare la spina. Amore: in coppia, avrete voglia di esprimere i sentimenti al partner ma oggi rischiate di che oggi lo farete nel modo sbagliato. Soli: è un mercoledì poco favorevole ai nuovi incontri e potreste provare un po’ di frustrazione.

Oroscopo 18 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Pesci e il Sole in Gemelli se un hobby vi permette di canalizzare le forti emozioni si rivelerà molto benefico. Finché non lasciate fluire la creatività o non vi dedicate ad altre attività che vi piacciono, potreste non rendervi nemmeno conto di quanto siano forti le vostre emozioni E potrebbe diventare un ottimo modo costante per rilassare la mente e ricaricare le batterie. Amore: in coppia, voglia di fare qualcosa per conto vostro ma il partner potrebbe pensarla in modo diverso… Soli: siete sensibili a tutto ciò che può essere sussurrato dolcemente all’orecchio, il che promette bene.

Oroscopo 18 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Potreste aver raggiunto una fase cruciale riguardo a un piano che richiede un’attenta riflessione. Chiedere alle persone care di dare delle idee potrebbe essere d’aiuto a chiarire le vostre. Se volete trovare un compromesso fattibile, non avete nulla da perdere. Inoltre, un nuovo contatto può essere un trampolino di lancio per il successo. Amore: in coppia, insieme siete più forti, più felici, più inclini a ridere delle piccole preoccupazioni. Soli: i nuovi incontri non sono previsti ma è possibile che una relazione “amichevole” si trasformi in un legame più profondo.

Oroscopo 18 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Pesci vi rende molto perfezionisti per cui evitate di soffermarvi eccessivamente sui dettagli di qualsiasi situazione. Nel pomeriggio con il buon aspetto Luna-Urano concedetevi una pausa dagli impegni professionali e se potete fate qualcosa di divertente e fuori dall’ordinario. Su un altro piano: se avete bisogno di un consiglio scegliete con saggezza a chi rivolgervi. Amore: in coppia, darete grande importanza alle parole della persona amata, l’ascolterete con attenzione e ovviamente ve ne sarà grata. Soli: meno esigenti, con minori aspettative. Il che vi permetterà di moltiplicare gli incontri.

Oroscopo 18 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Grazie alla Luna in Pesci il vostro istinto oggi può essere d’aiuto a prendere delle sagge decisioni di lavoro, d’affari o finanziarie che vi faranno sentire sollevati. Altre persone, forse esperte, al riguardo potrebbero offrire dei consigli. Se tuttavia riterrete che siano sbagliati, fate pure ciò che a voi sembra più giusto. Seguire il vostro sesto senso potrebbe farvi ottenere un vantaggio. Amore: in coppia, sorprese e piccole ma dolcissime attenzioni del partner oggi toccheranno il vostro cuore. Belle emozioni. Soli: l’amore vi sorride, oggi potreste incontrare l’anima gemella che sognate da tempo.

Oroscopo 18 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna nel vostro segno oggi tutto ciò che capterete, ciò che sentirete sarà corretto, non avrete bisogno di spiegazioni. A volte i segni d’Acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – sanno come decodificare la comunicazione non verbale. Senza nemmeno rendervene conto decifrate i discorsi di chi vi circonda attraverso i loro gesti, la loro postura e soprattutto il loro sguardo. Amore: in coppia, la comunicazione è bloccata, i vostri sentimenti hanno alti e bassi. Riflettete: non è che forse siete un po’ troppo esigenti? Soli: vi impegnerete al massimo affinché un flirt si trasformi in una storia seria. E ci riuscirete.