Cosa dice l’oroscopo del 18 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Che si tratti di lavoro o vita personale, con la dissonanza Mercurio-Marte oggi la moderazione e la pazienza saranno fondamentali. Potrebbero esserci delle divergenze d’opinioni ma anziché entrare a gamba tesa nella conversazione, reagire con veemenza a ciò che dicono gli altri, prima di parlare contate fino a cento! Eviterete delle discussioni, peraltro inutili, ed eventualmente di offuscare la vostra immagine. Amore: in coppia, se il partner è nervoso, non punzecchiatelo. Perché litigare? Soli: con la dissonanza odierna, state alla larga dagli incontri e conversazioni: la comunicazione non è il vostro forte.

Oroscopo 18 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Mercurio-Marte accentua la vostra determinazione a portare avanti un’idea ma sarete molto testardi e ribelli. Non accetterete opinioni diverse dalle vostre. Potrebbe esserci un disaccordo che per essere risolto richiederà di mettere da parte l’ego. Cercate di non trarre conclusioni affrettate o di parlare quando non è il vostro turno. L’impazienza può portare a inutili frustrazioni e a dire cose fuori luogo. Amore: in coppia, se capite di aver sbagliato nei confronti del partner, chiedete scusa e ripartirete su basi più sane. Soli: deciderete di chiudere con un flirt che non vi dà nulla, Non volete più avventure passeggere.

Oroscopo 18 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un problema irrisolto oggi potrebbe diventare un chiodo fisso e spingere a distrarvi, a parlare in modo frettoloso o teso e dare origine a inutili complicazioni o incomprensioni. Lavoro o vita personale, chi vi circonda potrebbe fare un commento che a voi sembrerà una critica e quella che era una chiacchierata positiva prendere una piega diversa. Evitate di mettervi sulla difensiva e ascoltate ciò che vi diranno. Amore: in coppia, avrete conversazioni legate al vostro futuro. E la passione dov’è? Soli: più seri e calmi del solito e convinti che un incontro o un appuntamento sfoceranno in una storia importante!

Oroscopo 18 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Mercurio-Marte è una giornata in cui il relax, rigenerare le energie – anche stando un po’ per conto vostro – devono essere la vostra principale priorità. Fate attenzione all’impazienza – nemica numero uno di questa domenica – alla tendenza a vedere più i difetti che i vantaggi di una determinata situazione ed è meglio evitare di insistere su questioni che non potete cambiare. Amore: in coppia, il vostro bisogno di rassicurazione è forte? Parlatene con la dolce metà e chiarirete eventuali malintesi. Soli: una situazione di attesa vi destabilizza. Uscite con gli amici: vi distrarrete e starete meglio.

Oroscopo 18 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una domenica poco tranquilla, la dissonanza tra Mercurio e Marte (quest’ultimo nel vostro segno) potrebbe far arrivare delle critiche a voi sgradite e reagirete in modo impulsivo, dicendo qualcosa di cui in seguito pentirvi. Se trasformerete l’impulsività in energia positiva potrete sfruttare il transito a vostro vantaggio: ad esempio, trovare il coraggio di portare a termine qualcosa che avete volutamente evitato! Amore: in coppia, evitate di spaccare il capello in quattro! Non interpretate le cose a modo vostro. Soli: rischiate di dare giudizi affrettati o premere l’acceleratore e perdere una buona occasione. Calma.

Oroscopo 18 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Mercurio-Marte scatena tensioni, frustrazioni ma nulla che non siate in grado di gestire. Dovete solo fare attenzione tenere sotto controllo l’impazienza o l’irrequietezza che potrebbero comportare stress inutile e disagio con chi vi circonda. In questo momento siete concentratissimi sul raggiungimento degli obbiettivi riguardanti la carriera ma cercate di trovare un equilibrio con la vita familiare. Amore: in coppia, sarete consapevoli di alcuni dei vostri “difetti” o di alcune mancanze. Questo vi permetterà di correggere il tiro. Soli: è un periodo di riflessione che negli affari di cuore vi permetterà di ripartire con il piede giusto.

Oroscopo 18 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Avete splendide energie, dunque cercate di impegnarle nei progetti che avete a cuore, soprattutto se avete intenzione di concretizzarne uno nel giro di poco tempo. Andate avanti per la vostra strada con ottimismo e state alla larga dai pessimisti che tentano di scoraggiarvi! Concentratevi su ciò che volete ottenere e usate questo slancio per dimostrare a tutti che sbagliano! Occhio, infine, ai contatti online. Amore: in coppia, al partner date tutto e ricambia con amore sincero. Soli: determinati ad avere un incontro o a recarvi a un appuntamento! E’ una domenica in cui brillate e vi garantite una splendida storia d’amore!

Oroscopo 18 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una domenica in cui la dissonanza tra Mercurio e Marte, rende l’atmosfera elettrica, potreste avere difficoltà a gestire con calma le conversazioni, soprattutto se non andranno nel verso da voi desiderato. Poiché sarete testardi, resterete fermi sulle vostre posizioni e non cederete di un millimetro, sarà difficile trovare un compromesso. Cercate, al contrario, di essere più elastici. Amore: in coppia, una dichiarazione d’amore avrà il potere di riaccendere la fiamma e placare le reciproche ansie. Soli: il vostro status non cambia e non ci sono novità. Il punto della questione è che il passato è ancora molto presente.

Oroscopo 18 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Marte è una giornata in cui rischiate di esprimervi in modo avventato o dare a chi vi circonda dei consigli non richiesti che irriteranno le persone. Essere un po’ troppo schietti o dire la cosa sbagliata al momento sbagliato potrebbe davvero incidere negativamente in una relazione importante di lavoro o personale. Evitate che le vostre parole diano il via a un pesante conflitto. Amore: in coppia, fate attenzione a ogni parola che direte, la tendenza è quella d’imporvi in modo autoritario. Soli: se avete stretto di recente una conoscenza, prima di parlare riflettete. Eviterete di offendere l’altro/a.

Oroscopo 18 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Mercurio-Marte può scatenare delle discussioni, potrebbero emergere delle frustrazioni e sarà bene, lavoro o vita personale, mettere le carte in tavola, seppure esprimendovi con la massima gentilezza e diplomazia. Se di recente vi siete sentiti sottovalutati o che nessuno abbia mai notato il vostro impegno, oggi la situazione arriverà a un punto di non ritorno ma occhio a dire cose di cui pentirvi. Amore: in coppia, il dialogo è teso e alcune divergenze d’opinione vi fanno chiudere a riccio. Soli: cercate di frequentare persone diverse dal solito tipo che scegliete. Le differenze possono rivelarsi positive.

Oroscopo 18 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna sosta nel vostro segno e oggi potreste avere la sensazione che qualsiasi questione sia urgente quando in realtà non lo è affatto. E questo stato d’animo agitato è accentuato dalla dissonanza tra Mercurio in Toro e Marte in Leone. A causa della fretta e dell’impazienza, rischiate di esprimervi in modo brusco, con le persone care e scatenare discussioni inutili. Avete deciso di rovinarvi la giornata? Amore: in coppia, la relazione attraversa una fase importante, c’è un rinnovamento, soffia un vento d’amore e di passione! Soli: accettate un invito romantico: ci sono buone possibilità che nasca una storia d’amore!

Oroscopo 18 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Impegnati su più fronti, sulle responsabilità, se non volete creare problemi nelle relazioni con chi vi circonda, può essere d’aiuto rallentare il ritmo, semplificare la lista delle cose da fare e concentrarvi su un impegno alla volta. Il rischio è quello di creare dei malintesi con le persone care. Fate attenzione, dunque, a trarre delle conclusioni affrettate e a non prendere qualsiasi commento per il verso sbagliato. Amore: in coppia, cercate di distinguere i problemi reali da quelli immaginari. Potrebbero essere solo frutto di vecchie paure. Soli: occhio ai miraggi, rischiate di idealizzare una persona. Prima di partire in quarta, riflettete.