L’oroscopo del 18 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 18 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Cancro, siete più sensibili e comprensivi del solito: sfruttate queste belle energie per rafforzare le amicizie più care ma, al contempo, non dovete tacere se provate il bisogno di esprimere l’insoddisfazione riguardo ad alcune relazioni. L’importante è che lo facciate in modo calmo e diplomatico. Su un altro piano: vi sentite pronti ad affrontare un problema che va avanti da un po’ di tempo. Tuttavia invece di dare la colpa alle circostanze riflettete sulla vostra parte di responsabilità. Amore: in coppia, per movimentare la relazione, farete parecchie proposte al partner. Forse in camera da letto. Soli: passionali, ci sarà una persona con cui vivrete una serata bollente.

Oroscopo 18 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un lunedì in cui siete attratti da nuove opportunità e potreste avere difficoltà a svolgere i soliti compiti e attività quotidiane: Se in mente vi vengono delle idee non dovete accantonarle: scrivetele poiché potrebbero essere il passaporto che vi permetterà di vivere esperienze entusiasmanti, anche nel prossimo futuro. Tenete presente che trarrete molto piacere e soddisfazione dalle attività creative. Unica accortezza: evitate di farvi coinvolgere nei problemi degli altri. Amore: in coppia, pronti a impegnarvi per mantenere l’armonia ma non dovete mettere da parte le vostre esigenze. Soli: per conquistare non volete recitare: sapete che la vostra personalità è il miglior alleato.

Oroscopo 18 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì in cui avrete idee eccellenti e troverete soluzioni brillanti. Non è invece un buon momento per discutere o negoziare: alcuni aspetti astrali rendono difficile raggiungere un accordo o scendere a compromessi. Infine, tenete presente che aiutare gli amici a risolvere i loro problemi sarà d’aiuto a capire i vostri con maggiore chiarezza. Cercate di pensare al vostro benessere, introdurre qualche cambiamento positivo così da ridurre lo stress nella vostra vita. Amore: in coppia, giornata piacevole, andate avanti mano nella mano nella totale complicità. Soli: è online che potrebbe esserci un incontro interessante. Conquisterete un cuore e sarete conquistati.

Oroscopo 18 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Affermare le vostre idee o le opinioni sul posto di lavoro potrebbe essere difficile, rischiate problemi con il boss o un superiore e ciò comportare degli ostacoli. La notizia positiva è che di fronte alle avversità riuscirete a mantenere la sicurezza in voi stessi. Al contempo, probabilmente avete capito che alcuni problemi vi bloccano e ciò impedire di sentirvi soddisfatti come vorreste. Ma ora sarete pronti a fare qualcosa e una conversazione vi metterà in grado di superare la situazione. Amore: in coppia, occhio alle reazioni, non incolpate di tutto il partner. Più dolcezza! Soli: volete movimentare gli affari di cuore e troverete il coraggio per fare i passi necessari così da smuovere le acque!

Oroscopo 18 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Circola un bel po’ di confusione, che si tratti di lavoro o vita personale, le situazioni sono poco chiare e la cosa più saggia è quella di seguire l’intuito. Se volete fare dei progressi prestate attenzione al sesto senso. Anche quando non capirete il motivo per cui qualcosa vi sembra giusto e razionalmente vi sembrerà assurdo. Fidatevi dell’istinto e prenderete le decisioni giuste! E ciò potrebbe riguardare anche il miglioramento del comfort della casa, eliminando oggetti inutili. Amore: in coppia, alcune discussioni generano instabilità. Siate più elastici e mostrate un po’ di buona volontà. Soli: è tempo di agire e troverete il coraggio per fare il primo passo, conquistare chi vi attrae.

Oroscopo 18 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì in cui vi è difficile pensare in modo costruttivo, potreste sentirvi mentalmente esausti. Di conseguenza, nel lavoro o nella vita personale, non dovete farvi coinvolgere in qualcosa che non vi convince, anche se dovesse trattarsi di un caro amico. Seguite il forte intuito poiché vi porterà sulla strada giusta. Prima di accettare una proposta ponete all’altro alcune domande mirate o fate delle ricerche approfondite. In seguito, prenderete una decisione. Amore: in coppia, su una questione avete punti di vista diversi e trovare un terreno d’intesa sarà complicato. Soli: un flirt sembra non avere futuro, l’altro/a non vuole una relazione seria e proverete frustrazione.

Oroscopo 18 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se le relazioni familiari o di amicizia presentano dei problemi, a parte fare leva sul compromesso, forse dovreste prendere in considerazione la vostra parte di responsabilità. Potreste pensare che in gran parte sia colpa dell’altro ma alcuni aspetti potrebbero riguardare anche voi. Ammetterlo con sincerità attraverso una conversazione farà la differenza, ritroverete l’armonia. Su un altro piano: coccolate il vostro corpo con cibi sani, praticando yoga o stretching quando così da sciogliere lo stress. Amore: in coppia, qualche attrito con il partner. Evitate di chiudervi nel rancore e parlate con sincerità delle incomprensioni. Soli: se state uscendo con una persona, lasciate che a parlare sia il cuore.

Oroscopo 18 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel lavoro, è una giornata in cui avete la concreta possibilità di brillare! Sfruttate le belle vibrazioni astrali per fare buona impressione sul boss e i colleghi e parlate senza timore delle vostre idee, di eventuali progetti. Avete la possibilità di evolvere sul piano personale, di fare progressi nella professione e ciò vi farà provare la splendida sensazione di avercela fatta! Desiderate prendere le distanze da tutto e tutti? Pianificare un viaggio in un posto che vi piace vi permetterà di ricaricare le batterie. Amore: in coppia, per oggi evitate la possessività ma soprattutto argomenti delicati. Relax! Soli: potreste rivedere una vecchia conoscenza e proverete le stesse emozioni del passato.

Oroscopo 18 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un lunedì in cui alcune situazioni non si snodano velocemente quanto vorreste, tutto vi sembra bloccato e ciò minare la vostra consueta determinazione. Potreste avere la tentazione di lasciare che le cose seguano il loro corso, anche se sono urgenti. Se è così, meglio rimandare qualsiasi questione a domani, quando probabilmente ti sentirete più lucidi. E’ inoltre una giornata in cui siete molto empatici, pronti a sostenere gli amici, che ricambieranno con affetto. Amore: in coppia, farete di tutto per costruire una relazione solida, persino ideale. È un progetto pazzesco, ma è merito vostro. Soli: abbiate il coraggio di esprimere i sentimenti a una persona. E’ il momento perfetto.

Oroscopo 18 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Cercate di mantenere le cose semplici: fissandovi sui dettagli c’è maggiore possibilità che le situazioni vadano per il verso sbagliato. Se inoltre riguardo ai familiari provate delle tensioni, siete in grado di eliminarle e più di quanto pensiate. Sarà tuttavia necessario entrare in contatto con le vostre emozioni. Anche se complicato, vi metteranno in grado di capire cosa non va e vedere la situazione in un’ottica più positiva. Se poi farete il passo successivo e ne parlerete, sistemerete tutto. Amore: in coppia, c’è sintonia, vi capite reciprocamente in tutti gli aspetti della vostra vita insieme. Soli: mettete in risalto la generosità, rispetto e delicatezza. Saranno apprezzate nel giusto valore.

Oroscopo 18 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Evitate di essere perfezionisti, intestardirvi su piccole cose: è un atteggiamento che potrebbe scatenare ancora più stress e tensione interiore. Se doveste trovarvi bloccati su una questione personale o di lavoro, bando all’orgoglio e rivolgetevi con fiducia a chi vi circonda per chiedere un consiglio o un aiuto. Ci sarà chi sarà pronto a dare una mano! Tenete presente che da giovedì il Sole sosterà in Sagittario e potrete concretizzare un progetto o arriverà una proposta il cui aspetto finanziario vi soddisferà. Amore: in coppia, la relazione ha rafforzato la vostra fiducia nella vita e nel futuro. Soli: riguardo a un/a ex avete capito che la responsabilità di alcuni errori è stata di entrambi e nascerà una bella amicizia.

Oroscopo 18 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Lavoro o vita personale, la vostra presenza è rassicurante e ovunque portate la tranquillità. Un’atmosfera positiva, dunque, che dovete sfruttare al meglio. In ogni caso, con la Luna in Cancro oggi dovete uscire dalla vostra zona di comfort, anche se dovete tenere presente che imboccare nuove direzioni non è sempre facile e richiede un certo livello di audacia. Non badate a cosa potrebbero pensare gli altri, poiché rischiate che emergano delle insicurezze. Andate avanti! Amore: in coppia, per mantenere l’armonia nella relazione organizzerete qualcosa con la dolce metà che rafforzerà il legame. Soli: affascinanti, magnetici è probabile che non finirete la giornata da soli…