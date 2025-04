Cosa dice l’oroscopo del 19 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Toro: fino al 20 maggio il transito rappresenta un’opportunità per fare progressi nel lavoro e nelle finanze. Sarete molto interessati e motivati così da garantirvi la sicurezza sia se lavorate alle dipendenze di un’azienda sia se avete un’attività in proprio. Tuttavia, il Sole fino a lunedì è in dissonanza con Marte in Leone: evitate acquisti impulsivi soprattutto se si tratta di qualcosa di importante, cercate di valutare attentamente. Amore: in coppia, il partner può sembrare distante o semplicemente disconnesso dalla realtà. Dovrete riportarlo con i piedi per terra. Soli: grazie al fascino e alla disponibilità, la serata sarà emotivamente intensa!

Oroscopo 19 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Buon compleanno, Toro! I Sole oggi entra nel vostro segno: nelle prossime settimane vi autorizza a mettervi al primo posto, al centro della scena! Il transito vi dota di maggiore sicurezza, anche nel lavoro, riguardo alla vostra immagine. Vi sentirete ascoltati, notati, che contate! Il passaggio vi offre la possibilità di ricominciare. Se volete vendere le vostre idee, i progetti, i prodotti avrete successo! Via libera per perseguire ciò che davvero desiderate! Amore: in coppia, i pianeti giocano con i vostri nervi. Nella relazione, quando necessario, cercate di mettere da parte l’ego, siate più tolleranti. Soli: nella ricerca della perfezione rischiate di perdere una grande opportunità romantica.

Oroscopo 19 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole entra in Toro, alle spalle del vostro segno: è il momento di apprezzare il valore del vostro lavoro, dei colleghi e di altri fattori che possono influire sulla vostra carriera. Con questo transito dovete dare anche priorità al riposo, al relax, a lasciare alle spalle progetti e situazioni in eccesso o obsoleti, a risolvere questioni che si trascinano da tempo. In questo modo quando il 20 maggio, il Sole entrerà nel vostro segno, sarete pronti a scrivere un nuovo capitolo. Amore: in coppia, probabilmente idealizzate un po’ troppo il partner e potreste sentirvi un po’ delusi… Soli: anziché accettare un invito, preferirete fare una lunga passeggiata nel verde, ed è proprio ciò di cui avete bisogno!

Oroscopo 19 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il Sole in Toro in sosta nel vostro settore della vita sociale, sarete spinti a uscire, partecipare ad alcuni eventi e stringere nuove relazioni. Alcune persone che incontrerete saranno un’autentica ventata di aria fresca e varrà la pena di approfondire la conoscenza. Nel lavoro è il momento di stringere dei contatti. Istintivamente capirete con chi varrà la pena di annodare delle relazioni forti, leali e affidabili che vi sosterranno anche nel progresso professionale. Amore: in coppia, avete tonnellate di amore da condividere, da vivere con la persona amata. Soli: sarete attratti da una persona diversa da quelle che scegliete di solito. Vorrete approfondire la conoscenza e gusterete le gioie dell’amore.

Oroscopo 19 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole entra in Toro, fino al 20 maggio sosterà nel vostro settore della carriera e delle ambizioni: punterete l’attenzione sugli obbiettivi da raggiungere, sarete pronti a studiare i prossimi passi da compiere per tornare in carreggiata. Sebbene il transito sia in dissonanza con il vostro segno, man mano che progredirete il ritmo faticoso non vi peserà ma al contrario vi sentirete appagati. L’importante, che si tratti di obbiettivi, della reputazione, è che giochiate sul sicuro! Amore: in coppia, un progetto a lungo pianificato ora sta arrivando a buon fine! L’amore reciproco vi permette di guardare al futuro. Soli: comunicativi, avete lo stato d’animo giusto per uscire e lanciarvi nella conquista.

Oroscopo 19 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole entra in Toro in ottimo aspetto con il vostro segno: l’atmosfera sarà armoniosa, nel lavoro arriveranno nuove opportunità per progredire, ampliare il raggio d’azione, vivere nuove avventure professionali. Potreste riprendere a studiare, frequentare un corso oppure concedervi un viaggio: ciò vi darà la possibilità di migliorare nel vostro lavoro. Più in generale, fino al 20 maggio, il transito vi spingerà a spezzare la routine e avventurarvi in territori inediti. Amore: in coppia, puntate un po’ troppo alla perfezione e per il partner non è certo piacevole. Potreste anche attirare commenti poco gentili… Soli: l’amore non è nel programma della giornata, avete altre cose da fare, secondo voi ben più importanti!

Oroscopo 19 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fino al 20 maggio il Sole in Toro sosterà nel vostro settore della trasformazione: rappresenta un invito a mollare situazioni, comportamenti o persone che non hanno più ragione di essere presenti nella vostra vita. Anche se inizialmente complicato, in seguito proverete un autentico sollievo. Il transito inoltre, è il momento giusto per esaminare il budget, saldare qualche eventuale debito o chiedere la restituzione di una somma che avete prestato o che vi devono. Amore: in coppia, con il partner oggi non siete sulla stessa lunghezza d’onda. La comunicazione è instabile. Soli: la sensazione è che ripetiate lo stesso schema d’amore: aspettative troppo alte, partner inadatto…

Oroscopo 19 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole oggi entra in Toro nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. anziché giocare al gatto e al topo o assumere impegni rischiosi dovreste adottare una mentalità più attenta. Impegnatevi con persone leali e lavorate con costanza per raggiungere i vostri obbiettivi e non abbiate paura di cogliere nuove opportunità. Il transito infine può essere l’occasione per risolvere malintesi e, se possibile, trovare un compromesso così da poter rafforzare le relazioni, Amore: in coppia, Venere in Pesci spinge entrambi a fare delle concessioni. Giornata piena d’amore. Soli: con una persona dopo tanti messaggi online arriverà l’atteso incontro di persona e sarà all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo 19 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Toro da oggi e fino al 20 maggio sosta nel vostro settore del lavoro, dello stile di vita: cercate dei modi per organizzarvi all’interno della casa, del posto di lavoro e nella vita personale, così da godere di un ritmo più lento che vi metterà al riparo dallo stress. Entrare in una routine per voi ora funzionerà meglio, eviterete la pigrizia! Certo, le vibrazioni del transito potrebbero annoiarvi ma si può trarre piacere anche dalla prevedibilità! Amore: in coppia, l’atmosfera oggi sarà tesa e la minima contrarietà potrebbe causare un’esplosione. Per appianare le divergenze siate più gentili. Soli: potreste aver a che fare con una persona irritabile. Nel corso di una conversazione, cercate di essere diplomatici.

Oroscopo 19 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’entrata, oggi, del Sole in Toro, potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno: nel lavoro vi spingerà a dedicarvi a ciò che vi appassiona, a mostrare le vostre capacità e il talento! Se avete lavorato troppo o riflettuto troppo, è il momento di riprendervi dallo stress praticando un hobby, qualche attività creativa o semplicemente divertirvi! Fino al 20 maggio, la parola chiave sarà tempo libero” poiché potrete rilassarvi e smettere di prendere la vita troppo sul serio. Amore: in coppia, con il partner c’è sintonia al 100%, oggi dedicate alla dolce metà totale attenzione, atteggiamento che toccherà il suo cuore. Soli: il modo di fare, di esprimervi, vi permetterà di conquistare chi vi attrae. Che bella giornata!

Oroscopo 19 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Da oggi e fino al 20 maggio, il Sole sosterà in Toro nel vostro settore della casa e della famiglia. Il transito rappresenta un invito a concentrarvi sulle attività con le persone care, il miglioramento della casa – anche attraverso qualche lavoretto fai-da-te – e soddisfare le vostre esigenze di sicurezza, protezione e comfort. Fino a lunedì tuttavia fate attenzione: la dissonanza Sole-Marte scatena nervosismo e a un familiare rischiate di dire cose che forse nemmeno pensate. Amore: in coppia, avete voglia di migliorare la relazione ma non a qualsiasi prezzo. Non avete intenzione di fare troppe concessioni sull’essenziale. Soli: poco comunicativi. Leggere un buon libro anziché uscire sarà più gratificante!

Oroscopo 19 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole entra in Toro, nel vostro settore della comunicazione e vi spinge ad avere conversazioni produttive ma è al contempo un ottimo transito per riprendere i contatti con persone che avete perso di vista. È il momento ideale per mettere ordine nella vostra vita, sbrigando le questioni amministrative, spuntando dalla lista gli impegni lasciati in sospeso. Nel lavoro sarete determinati e con grande desiderio di stabilità, ciò che direte potrebbe anche comportare cambiamenti graduali. Amore: in coppia, no alle belle parole e dolci promesse! L’amore non si dice ma si dimostra attraverso piccole cose, attenzioni. Soli: se volete attirare una persona nella vostra rete, un sorriso e conquisterete il suo cuore.