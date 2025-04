Cosa dice l’oroscopo del 18 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Da oggi e fino al 17 giugno, Marte sosterà in Leone: un transito splendido per il vostro segno, dopo mesi di rallentamenti, energie latitanti ora tornate protagonisti, vi rimettete in carreggiata, avete la possibilità di fare notevoli progressi in un progetto personale. Il pianeta rosso accentua la creatività, la voglia di divertirvi, di dedicare del tempo a un hobby che vi appassiona. Amore: in coppia, se avete commesso un errore, ammettetelo e il partner vi perdonerà. Soli: avete intenzione di stringere nuove conoscenze, flirtare – anche online – e nessuno potrà resistere al vostro fascino!

Oroscopo 18 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Marte in Leone fino al 17 giugno sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e sarete spinti con rinnovata determinazione a riorganizzare, arredare o dare il via a qualche progetto per rendere più confortevole l’abitazione. Con questo transito fate attenzione a scatenare conflitti con i familiari o di mostrarvi un po’ tiranni. Cercate invece di appianare eventuali situazioni complicate. Amore: in coppia, potreste avere qualcosa da rimproverare al partner. Fatelo presente ma senza provocare. Il che non sarà facile. Soli: in programma c’è un flirt ma non è detto si trasformi in una storia stabile.

Oroscopo 18 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Marte in Leone nel vostro settore della comunicazione, fino al 17 giugno farà brillare la vita sociale e le relazioni di amicizia, lavoro o affari, stringerete nuovi contatti. È tempo di impegnare le energie nell’apprendimento, nell’insegnamento o nel lancio di un progetto online. E’ un ottimo momento per promuovere le vostre idee, i progetti poiché sarete ascoltati con molta attenzione! Amore: in coppia, se ne avete la possibilità, con il partner uscite e andate in un posto diverso, romantico, dove avrete l’a possibilità di esprimere la reciproca passione. Soli: uscite e date il via alla conquista.

Oroscopo 18 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Dopo una lunga sosta nel vostro segno, oggi Marte entra in Leone nel vostro settore delle finanze. Fino al 17 giugno sarete determinati a migliorare le entrate così da garantirvi sicurezza, comfort e in effetti avrete la possibilità concreta di trasformare un’idea brillante in realtà! Nelle prossime settimane, potreste rinnovare o rivisitare progetti iniziati a novembre e dicembre ma rimasti incompiuti. Amore: in coppia, alcuni problemi esterni rischiano di sottrarre tempo ai momenti dedicati alla relazione. Una volta risolti, sarete più sereni. Soli: uscite, i passaggi favoriscono gli incontri.

Oroscopo 18 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 17 giugno Marte sosterà nel vostro segno : il pianeta rosso vi metterà di nuovo sotto i riflettori, avrete tonnellate di energie, sarete coraggiosi, intraprendenti., darete il via a nuovi progetti che accenderanno il vostro entusiasmo, arriveranno nuove opportunità. Alcune delle sfide o dei ritardi che siete stati costretti ad affrontare negli ultimi mesi potranno essere risolti. Amore: in coppia, con il partner farete dei progetti, avrete così tante idee che non vi annoierete. Soli: appagherete la passione ma probabilmente con un’avventura di una notte, che dimenticherete in fretta.

Oroscopo 18 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Marte in Leone fino al 17 giugno sosterà alle spalle del vostro segno: come già accaduto a novembre e dicembre, il pianeta rosso potrebbe scatenare agitazione, tensioni interiori. Trovate il modo per rilassarvi mentalmente. Nel lavoro evitate di occuparvi di troppe cose contemporaneamente: lo stress è in agguato nonché il rischio di essere poco organizzati e commettere degli errori. Amore: in coppia, il partner potrebbe sembrarvi troppo polemico. Parlatene sinceramente ma senza litigare. Soli: in caso di incontro romantico, evitate di volere tutto e subito! Procedete passo dopo passo.

Oroscopo 18 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Da oggi e fino al 17 giugno, Marte in Leone, sosterà nel vostro settore della vita sociale e vi metterà in grado di stringere nuove amicizie, entrare in contatto con persone che contano – vi apriranno nuove porte – e seguire le vostre passioni, progetti compresi dove farete dei progressi. Accettate gli inviti, mettetevi al centro dell’attenzione e lasciate che le vostre qualità facciano il resto. Amore: in coppia, avete l’opportunità di esprimere le vostre preoccupazioni e di risolvere alcuni problemi. Soli: in amore, cercate la sicurezza e oggi una persona dolce e protettiva potrebbe offrirvi ciò che desiderate.

Oroscopo 18 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte in Leone, fino al 17 giugno sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Se a novembre e dicembre avete dato il via a dei progetti o iniziative e ci sono stati degli ostacoli, ora c’è la concreta possibilità di progredire. Siete molto motivati, vi farete notare dalle persone che contano, avrete la possibilità di migliorare la vostra reputazione e raggiungere finalmente i vostri obiettivi. Amore: in coppia, è la giornata ideale per trovare le soluzioni giuste ai piccoli problemi della vita quotidiana. Soli: con chi vi corteggia evitate di sollevare divergenze di opinione. Rischiate che scappi…

Oroscopo 18 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 17 giugno Marte sosterà in Leone, un transito splendido per il vostro segno. Ritroverete intatto il consueto entusiasmo, la voglia di ampliare gli orizzonti, avrete più tempo per divertirvi finalmente concedervi un viaggio all’estero. E’ il momento ideale per lanciarvi in nuove esperienze. Non è escluso che nel lavoro, in programma ci sia un promozione o darete il via a una vostra attività. Amore: in coppia, un pizzico di follia è in programma. Desiderate una serata un po’ originale e farete in modo di realizzarla! Soli: sognate una storia d’amore? Dedicate più tempo alla vita affettiva!

Oroscopo 18 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte in Leone, fino al 17 giugno sosta nel vostro settore della trasformazione: il transito è d’aiuto a cambiare la vostra vita e affrontare con determinazione qualsiasi situazione di lavoro o personale che rappresenta una zavorra. Se attualmente siete insoddisfatti sarete motivati a dare nuovo slancio o a chiudere. Il pianeta vi dota di belle energie da investire nei vostri progetti e risolvere i problemi. Amore: in coppia, sarà difficile evitare discussioni causate da una bugia o da un disaccordo importante. Soli: è una giornata un po’ complicata che non favorisce gli affari di cuore, gli incontri romantici.

Oroscopo 18 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte in Leone da oggi sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. Fino al 17 giugno, il transito rappresenta un’eccellente opportunità per chiarire e appianare una situazione, migliorare il dialogo con una persona e in generale lavorare in team anziché fare tutto per conto vostro. Tuttavia in questo periodo sarete un po’ polemici: evitate discussioni poiché potrebbero prendere una brutta piega. Amore: in coppia, potrebbe essere difficile gestire le tensioni tra voi e il partner. Per oggi evitate di parlarne. Soli: mettete tutto in discussione, pensate che gli incontri siano una perdita di tempo.

Oroscopo 18 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Marte in Leone, fino al 17 giugno in sosta nel vostro settore dello stile di vita, sarete motivati a migliorare il lavoro e il benessere. E’ il momento di sviluppare abitudini più sane, compreso seguire una dieta salutare e praticare esercizio fisico. Avrete più energia del solito per cui lavorate su un programma quotidiano sostenibile e procedete senza mettervi sotto pressione. Amore: in coppia, prima di parlare o agire, riflettete. I cambiamenti a cui aspirate prima o poi, comunque arriveranno… Soli: evitate di confondere l’amore con l’amicizia poiché rischiate di ritrovarvi in situazioni inestricabili!