Cosa dice l’oroscopo del 19 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza tra Giove in Cancro e Nettuno nel vostro segno, vi mette di buon umore, riflettete con ottimismo sulle vostre speranze e aspirazioni. Tuttavia, sarà fondamentale che per affrontare il futuro adotterete un piano. La voglia di progredire è molta ma tenete presente che se non farete leva sul lato pratico, le idee si dissolveranno in un batter di ciglia. L’importante è non dubitare delle vostre capacità. Eliminate ciò che rappresenta un peso inutile e organizzatevi. Amore: in coppia, è la giornata ideale per parlare con il partner e sentirne la complicità. Le confidenze sbloccheranno le emozioni. Soli: il passato potrebbe riemergere, penserete a un amore finito ma ciò aiuterà a capire i vostri errori.

Oroscopo 19 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno ed è in dissonanza con Giove e Nettuno: indica che dovete fare un passo indietro e guardare in prospettiva un progetto o un problema oppure una promessa che vi è stata fatta. C’è la possibilità che vi siate dati un gran da fare per ottenere qualcosa e che le emozioni abbiano preso il sopravvento sulla razionalità. In ogni caso avete la possibilità di seguire il buon senso e prendere le decisioni giuste. Amore: in coppia, come qualsiasi buon partner che si rispetti, apprezzerete il talento, le competenze, le capacità della dolce metà e sosterrete le sue iniziative. Soli: cercate di essere meno riservati e modesti! Durante un incontro o un contatto inaspettato, scatterà la passione.

Oroscopo 19 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni vi mettono in grado di ottenere il successo in qualcosa ma attenzione, c’è la possibilità che vanificherete lo sforzo attuale e il duro lavoro non porti a nulla. Nel giro di qualche giorno, infatti, il vostro coinvolgimento in un obiettivo o un progetto potrebbe iniziare a svanire. E’ il momento dunque di chiudere le questioni in sospeso e tenere la situazione sotto controllo. Cercate di fare tutto il possibile per assicurarvi un risultato positivo. Amore: in coppia, avete tutte le carte in mano per poter sviluppare la relazione in modo grandioso. Soli: tracciare un confine con il passato sembra essere la soluzione per poter andare avanti nella vostra vita amorosa. dovete puntare più in alto!

Oroscopo 19 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza tra Giove nel vostro segno e Nettuno in Ariete, è una giornata in cui riguardo agli obbiettivi e ai progetti siete spinti a sognare in grande e a essere un po’ dispersivi. Nonostante ciò rischiate di assumere troppi impegni. Anche se la vostra visione è meravigliosa, la realtà richiede comunque una seria concentrazione su scadenze e dettagli. Procedete passo dopo passo con costanza ed evitate di fare promesse che non potrete mantenere. Amore: in coppia, potreste essere piacevolmente sorpresi dal partner. Vivete i momenti come si presentano, senza apprensione. Soli: incontri promettenti ma evitate che le paure prendano il sopravvento. Anche perché non eliminano il pericolo…

Oroscopo 19 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Ariete al vostro segno annuncia una bella giornata in cui potreste ricevere delle buone notizie: ciò che desiderate potrebbe avverarsi. Ad esempio, un affare è sul punto di andare a buon fine o qualcosa su cui avete lavorato sodo arrivare a un momento decisivo. Nel corso di questo fine settimana, potreste vedere il gran finale di un importante progetto o aver voglia di festeggiare per un successo per il quale vi siete impegnati. Premiatevi! Amore: in coppia, vi aspettate delle dimostrazioni di amore e oggi ne avrete più che a sufficienza! Soli: l’amore fa rima con cautela così da evitare altre delusioni. I momenti complici con un amico/a potrebbero trasformarsi in un sentimento ambiguo.

Oroscopo 19 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui avrete la tendenza a dubitare di tutti: di voi stessi e di chi vi circonda. Probabilmente riguarderà di più chi vi circonda poiché avrete la sensazione che stiano cercando di manipolarvi, di imporre le loro idee o, peggio, proporvi un accordo che si rivelerà un bidone. Evitate di discutere poiché si rivelerebbe solo una gran perdita di tempo. Mostrate totale indifferenza nei confronti di chi vuole provocarvi. Sarà la vostra arma più efficace. Amore: in coppia, cercate di accettare il fatto che non può essere tutto perfetto. Anzi, anche la perfezione può diventare noiosa! Soli: accettate gli inviti e uscite: è così che vi garantite dunque la possibilità di incontrare l’altra metà della mela.

Oroscopo 19 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Ariete, è un giovedì in cui l’umore di chi vi circonda, soprattutto delle persone con cui lavorate o frequentate quotidianamente, su di voi potrebbe avere un impatto. Al contempo, occhi aperti: qualcuno potrebbe farvi una promessa ma prima di caricarvi di entusiasmo e riporre false speranze, accertatevi che l’altro non abbia secondi fini. L’ottimismo è sempre positivo ma è meglio guardare la realtà, si tratta semplicemente di essere un po’ cauti. Amore: in coppia, la Luna vi rende un po’ testardi. Valutando i rischi sarà più facile essere concilianti. Soli: la capacità di esprimere la vostra opinione è come sempre eccellente. Tuttavia per oggi, cercate di essere un po’ meno diretti del solito.

Oroscopo 19 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Ariete forma delle dissonanze ma avete comunque delle belle energie, la vostra abilità di strateghi non ha eguali, istintivamente capite come giocare allo stesso gioco degli altri, anzi stare persino un passo avanti a loro. Il che vi permetterà di ottenere un grande successo e raccogliere bei frutti. Con questo risultato è probabile avrete voglia di concentrarvi su attività più rilassanti. Ma tenete presente che dormire sugli allori non paga. Cercate di stare sul pezzo. Amore: in coppia, se un atteggiamento del partner vi ha deluso, è il momento di parlarne. Troverete insieme un compromesso. Soli: un vecchio flirt riemerge a sorpresa ma ci andrete con i piedi di piombo. Non volete provare l’ennesima delusione.

Oroscopo 19 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Giove in Cancro-Nettuno in Ariete, potrebbe accendere la voglia di spendere e spandere. Tuttavia prima di lanciarvi in un acquisto, valutate se ne vale davvero la pena. Potrebbe, ad esempio, non soddisfare le vostre aspettative ma può essere utile anche considerare le motivazioni. Impegnate il denaro per cose importanti poiché al momento un po’ di razionalità vi permette di proteggere il vostro futuro e mettervi al riparo da una situazione caotica. Amore: in coppia, per spezzare la routine avete sempre delle idee. Avvertite il bisogno di ritrovare l’amore come era all’inizio della relazione. Soli: occhi aperti, non dovete farvi abbindolare da parole dolci e fate attenzione ai profili falsi sul web.

Oroscopo 19 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Ariete in dissonanza con altri pianeti, oggi proverete forti emozioni, potreste avercela con voi stessi, forse per qualcosa che non avete notato o perché avete creduto a una bufala che vi hanno raccontato. Mantenete la calma e dite a voi stessi che non si può sempre diffidare di tutti! Qualunque cosa vi abbia infastidito non lascerà tracce. Cercate dunque di essere disponibili con chi vi circonda. Amore: in coppia, anche se vi sembrano ottime evitate di essere eccessivamente rigidi sulle vostre posizioni, meglio raggiungere un buon compromesso. Soli: ammetterete con voi stessi, con grande sincerità che in questi giorni avete avuto aspettative troppo alte e vi rimetterete in carreggiata.

Oroscopo 19 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Ariete è in dissonanza con altri pianeti ma sul vostro segno i passaggi hanno comunque un impatto positivo. Una situazione o un problema che si trascina da tempo sta per risolversi, volgere al termine in modo positivo. Al riguardo potrebbero esserci stati alcuni alti e bassi ma il vostro impegno costante per arrivare a una soluzione ora sembra proprio dare i frutti. A quel punto la preoccupazione inizierà ad attenuarsi e guarderete al futuro con fiducia. Amore: in coppia, la Luna in Ariete vi offre l’opportunità di trasformare in realtà un progetto a due. Il partner sarà conquistato/a. Soli: in programma ci sono dolci incontri. Occhi aperti: lanciatevi, non avete nulla da perdere. Osate senza timore!

Oroscopo 19 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Al contrario di altri segni zodiacali, i passaggi odierni vi dotano di ottimismo, gioia e ovunque brillate! Al contempo capirete di più riguardo a una persona che avete aiutato e con cui siete stati generosi. Vi renderete conto delle ragioni più profonde per cui vi vuole accanto. E a causa della suo atteggiamento appiccicoso, capirete che è ora di andare per la vostra strada. Che si tratti di un’amicizia o di un altro tipo di relazione, seguite la voce del cuore e non sbaglierete. Amore: in coppia, avete bisogno di sentire la profondità dei sentimenti del partner. Ascolterà i vostri desideri e vi supporterà in tutti i progetti. Soli: in vista c’è una grande storia d’amore. Il cuore di entrambi batterà alla velocità della luce.