Cosa dice l’oroscopo del 2 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli sosta nel vostro settore della comunicazione e trarrete bei vantaggi se in questo settore oggi avrete un approccio generoso e caloroso. Il transito è un’ottima opportunità per promuovere le vostre idee e concretizzarle! Non è il momento di discutere ma quello di cercare l’armonia. E’ possibile inoltre trovare delle soluzioni pacifiche ai recenti problemi, anche se per arrivare in fondo alla questione potrebbe essere necessario aspettare. Amore: in coppia, niente battibecchi, oggi solo baci e abbracci: una ventata di aria fresca alla relazione. Soli: la giornata annuncia opportunità d’oro da cogliere al volo: l’amore è qui e ora!

Oroscopo 2 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli, nel vostro settore delle finanze, oggi potreste avere voglia di concedervi una gratificazione e non dovete sentirvi in colpa per questo. Tuttavia se si tratta di un acquisto importante, prima di lanciarvi e aprire il portafoglio confrontate i prezzi, il rapporto qualità-prezzo ed eventualmente fate delle ricerche approfondite. Questo aspetto astrale vi rende inoltre più generosi del solito con amici e familiari ma fate attenzione a non spendere troppo. Amore: in coppia, piccoli imprevisti familiari potrebbero turbarvi ma in ogni caso siate attenti alle esigenze del partner. Soli: le persone che vi corteggiano non mancano ma non sapete cosa volete.

Oroscopo 2 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Giove nel vostro segno vi dota dii buonumore, siete vivaci e socievoli: chi vi circonda, anche online, vi ascolterà con attenzione per cui sfruttate al meglio queste vibrazioni astrali per promuove le vostre idee e gli obbiettivi personali o di lavoro che avete intenzione di concretizzare. Avete la possibilità di stringere nuove conoscenze per cui mettetevi in gioco, poiché potreste incontrare qualcuno che vi permetterà di fare grandi progressi. Amore: in coppia, avete l’opportunità di parlare con il partner di un argomento che vi sta a cuore avrete le risposte. Soli: online avrete una conversazione intrigante e insolita con una persona contattata di recente.

Oroscopo 2 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna prosegue il suo viaggio in Gemelli e sosta alle spalle del vostro segno: è un mercoledì in cui potreste avvertire un po’ di stanchezza e per quanto vi sarà possibile, preferirete rimanere dietro le quinte per rilassarvi e riflettere (senza esagerare poiché potrebbe subentrare ansia riguardo al futuro). Con questo transito fate attenzione a chi confidate alcune informazioni riservate che vi riguardano poiché in seguito potrebbero uscire allo scoperto e creare problemi. Amore: in coppia, penserete che il partner sia un po’ puntiglioso ma prima di assumere delle responsabilità, è utile mettere i puntini sulle i. Soli: sorridete! E’ il modo migliore per avvicinare le persone.

Oroscopo 2 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli, nel lavoro vi offre un ventaglio di possibilità tutte accompagnate dalla fortuna. Incontrare nuove persone ed ampliare la cerchia delle conoscenze vi permette di sondare nuovi percorsi. Avere più opzioni accende il vostro entusiasmo ma al contempo potreste sentirvi un po’ destabilizzati poiché può essere difficile fare una scelta. Ma ora avete questa splendida opportunità e sarebbe un peccato sprecarla. Amore: in coppia, serata romantica, insieme parlate dei progetti futuri, di ciò che per entrambi è più importante. Soli: oggi qualcuno potrebbe farvi una dichiarazione d’amore piena di passione. La vita amorosa ha una svolta!

Oroscopo 2 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Grazie alla congiunzione Luna-Giove in Gemelli oggi vi sentite diversi, come nuovi, proverete la bella sensazione di riuscita, di successo e di aver superato in modo brillante alcuni ostacoli. Il transito sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione: avrete nuove idee che vi permetteranno di scrivere un capitolo inedito ed entusiasmante del vostro percorso professionale. Se, inoltre, di recente avete chiesto una promozione potreste ottenerla. Amore: in coppia, avete l’energia giusta per gestire gli sbalzi d’umore. Con il partner darete il meglio di voi. Soli: se volete conquistare, con chi vi corteggia cercate di tenere sotto controllo le emozioni.

Oroscopo 2 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un mercoledì in cui proverete un benefico senso di leggerezza, la sensazione di libertà. Cercate di stare in compagnia di persone stimolanti e fare qualcosa di diverso dal solito. Se lavorate, le relazioni con i colleghi e il boss saranno armoniose. Non è escluso che rifletterete su nuove opportunità professionali che, con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli di sicuro arriveranno. Tuttavia concentratevi solo su quelle in linea il vostro modo di essere. Amore: in coppia, la relazione è stabile, vi sentite rassicurati. Potete dormire sonni tranquilli. Soli: anziché cercare una storia a tutti i costi rischiando di commettere un errore, preferirete uscire con gli amici. Ma il destino…

Oroscopo 2 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dopo un periodo impegnativo, grazie alla congiunzione Luna-Giove in Gemelli in un vostro settore del denaro, avete la possibilità di crescere finanziariamente e professionalmente. Tuttavia, rischiate di voler acchiappare qualsiasi occasione che pensate vi permetta di progredire per cui la cosa migliore è essere un po’ selettivi. Anziché accettare troppi impegni e ampliare il raggio d’azione, concentratevi su poche cose che metteranno in risalto il vostro talento. Amore: in coppia, qualunque sia l’argomento delle conversazione, sarete in grado di trovare dei compromessi senza tensioni o litigi. Soli: dopo un incontro, al momento dei saluti oserete e lancerete un appuntamento.

Oroscopo 2 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: chi vi circonda mostrerà apertamente la sua ammirazione o l’affetto. Il luminare è in congiunzione con Giove in Gemelli per cui sfruttate il transito per condividere le vostre idee e i progetti a cui avete pensato di recente e che desiderate concretizzare. Parlatene con quante più persone possibile. Non potete sapere chi sarà disposto ad ascoltare e dare un sostegno concreto. Amore: in coppia, serata all’insegna della complicità, ma non solo: affronterete argomenti importanti con calma e amore. Soli: una persona vi lancia sguardi dolcissimi e non resisterete la fascino. Lasciatevi andare, non ci sono rischi.

Oroscopo 2 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un mercoledì particolare: i passaggi astrali potrebbero spingervi a esplorare interessi inediti che vi permettano di esprimere le vostre qualità. Se non vi preoccuperete di ciò che potrebbero pensare gli altri, è un momento eccellente per dare il via, proverete un benefico senso di leggerezza, di libertà. Su un altro piano, è la giornata ideale per stabilire un programma quotidiano solido così da gestire meglio il tempo. Dovete dare la priorità al benessere. Amore: in coppia, pensate sia arrivato il momento di fare grandi progetti ma il partner sarà un po’ distratto. Soli: non volete innamorarvi e soffrire di nuovo. Oggi deciderete di svolazzare da un flirt a un altro senza impegno.

Oroscopo 2 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli, vi dota di ottimismo, avete splendide energie e brillate: cercate di condividere questo stato d’animo con gli amici, i familiari, mostrate il vostro affetto e sarete ricambiati il doppio! E’ inoltre un buon modo per rafforzare le relazioni. L’atmosfera sarà leggera per tutto il giorno ma non solo: sembra che un progetto stia prendendo forma e ne sarete entusiasti. Con questo transito avrete splendide idee: per realizzarle, battete il ferro finché è caldo. Amore: in coppia, al partner date belle prove d’amore, ovviamente ricambia e insieme siete felici! Soli: la tenerezza e la gentilezza vi conquisteranno e riuscirete a trovare un partner sincero e amorevole.

Oroscopo 2 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia: se avete intenzione di apportare dei cambiamenti nell’abitazione o trasferirvi in un nuovo nido è la giornata ideale per iniziare a fare dei passi. Le vibrazioni del transito vi permettono di trasformare la casa nel modo che avete sempre sognato (rispettando realisticamente le possibilità finanziarie). Non è escluso che la famiglia si ingrandisca. Amore: in coppia, è una buona giornata per far passare il vostro messaggio: troverete le parole giuste e il partner capirà le vostre richieste. Soli: potreste dare il via a una storia e le conversazioni saranno molto interessanti e costruttive.