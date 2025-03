Cosa dice l’oroscopo del 1 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una bella giornata, con la congiunzione Luna-Urano in Toro potreste ricevere un regalo che non vi aspettate o una piccola somma di denaro. Potrebbe anche trattarsi soltanto di un gesto gentile o di un saggio consiglio: comunque qualcosa di significativo. Il transito potrebbe spingere a lanciarvi in un acquisto impulsivo. Riflettete se è un buon investimento o solo una gratificazione. Amore: in coppia, passione al top, forti sentimenti, diciamo pure che è fusione totale. Soli: incontro con una persona dinamica che porterà a una svolta!

Oroscopo 1 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Luna-Urano nel vostro segno, andate avanti con sicurezza così da raggiungere gli obbiettivi che avete in mente, concretizzare le vostre idee. Dedicate il tempo e le energie esclusivamente a persone che vi sostengono e sono ottimiste. Potrebbe esserci un evento insolito che accende il vostro entusiasmo: accogliete la situazione poiché porterà a qualcosa di positivo. Amore: in coppia, le conversazioni saranno su progetti futuri, ne parlerete con sincerità. Soli: sarete attratti da persone che condividono la voglia di stabilità.

Oroscopo 1 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi astrali odierni potreste avere dei ripensamenti riguardo al vostro lavoro, avere un’opinione diversa su un contratto, un accordo o una persona e sarete spinti a cambiare qualcosa. Un evento potrebbe smuovere le acque e mettervi in grado di risolvere la questione. Affrontate la situazione poiché proverete un senso di leggerezza, di avere nuovamente tutto sotto controllo. Amore: in coppia, trovate il modo per far evolvere la relazione e raccoglierete i frutti. Soli: fascino, incontrate persone fantastiche. Si apre un nuovo capitolo.

Oroscopo 1 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Come è l’equilibrio tra lavoro e vita privata? In questo momento forse siete costretti a dedicare più tempo alla casa, alla famiglia o viceversa alla professione e ciò scatenare dei problemi. Eppure grazie alla vostra abilità riuscirete a risolvere! L’importante è che guardiate il lato positivo della situazione: la vostra mente è la più grande risorsa ma può diventare la peggiore nemica. Amore: in coppia, un po’ possessivi ma il partner si sente protetto e coccolato. Soli: se una persona vi attrae in segreto, osate e dichiarate il vostro amore.

Oroscopo 1 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro nuove trattative potrebbero portare dei cambiamenti negli obbiettivi a lungo termine e nelle aspirazioni riguardo alla carriera, ma seguire i vostri desideri può portare a opportunità entusiasmanti. Al contempo è un buon momento per capire se ci sono dei sogni irrealizzabili che dovete mollare e che vi impediscono di progredire. Amore: in coppia, la serata sarà ricca di emozioni, è perfetta per dichiarare il vostro amore! Soli: una recente amicizia potrebbe trasformarsi: sarete attratti reciprocamente!

Oroscopo 1 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un martedì in cui potreste essere tentati di prendere una decisione coraggiosa riguardo a un accordo professionale. Ma se non siete sicuri al cento per cento evitate di impegnarvi. Sebbene possiate pensare che tutto vada bene, sarà utile aspettare un po’. Prendere una decisione affrettata riguardo a un contratto, un progetto o una società potrebbe ritorcersi contro di voi. Amore: in coppia, potreste avvertire il bisogno di parlare con il partner per essere rassicurati sul futuro. Soli: non è giornata di incontri romantici. Uscite con gli amici!

Oroscopo 1 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nelle ultime settimane siete stati talmente impegnati a occuparvi delle responsabilità, a controllare anche i piccoli dettagli al punto che avete dimenticato di prendere cura della vostra vita. E’ vero che alcune persone dipendono da voi ma se volete prendere cura di loro dovete prima di tutto farlo con voi stessi. Ampliate gli orizzonti, trovate dei modi per riprendere un po’ di libertà! Amore: in coppia, sarete più attenti al partner, che non mancherà di notarlo con piacere. Soli: prenderete del tempo per rispondere a un sms di una persona che vi attrae.

Oroscopo 1 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In questo momento volete raggiungere un obbiettivo a tutti i costi e siete molto determinati. Ed è noto che quando vi mettete in testa qualcosa, in un modo o in un altro, ci riuscite. Di qualunque cosa si tratti, stavolta grazie alla determinazione e alla tenacia, realizzerete con facilità. L’importante è che il tutto sia accompagnato dalla diplomazia nei confronti delle persone con cui avrete a che fare. Amore: in coppia o soli, è un periodo di rinnovamento in molti settori della vostra vita. Negli affari di cuore, preparatevi a interessanti nuovi sviluppi.

Oroscopo 1 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni vi dotano dell’umore giusto per coccolare e dare una mano ad amici e familiari e il vostro atteggiamento sarà apprezzato. Potreste anche aver voglia di contattare alcune amicizie o parenti che non vedete da un po’ di tempo. Una conversazione sincera o un incontro potrebbero rafforzare questi legami. Tuttavia sarà fondamentale prendere cura delle vostre esigenze e dei bisogni. Amore: in coppia, di fronte a una scelta importante se non siete pronti, evitate. In caso contrario, entrate in azione. Soli: farete una conquista sorprendente! .

Oroscopo 1 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un martedì in cui siete di buon umore ed è una giornata ideale per promuovere le vostre idee, quelle a cui avete pensato nelle settimane recenti. In questo modo avrete maggiori possibilità di concretizzarle, soprattutto se le condividerete con gli amici. Potrebbero offrire degli ottimi consigli, dare delle dritte preziose che vi permetteranno di apportare dei piccoli ma utili cambiamenti. Amore: in coppia, il partner vi offre attenzioni e dolcezza. Le sue parole toccheranno il vostro cuore. Soli: oggi non vi ferma nessuno e potreste incontrare l’amore!

Oroscopo 1 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

È stato un lungo periodo che finanziariamente vi ha messo a dura prova. Forse vi siete trovati di fronte a numerosi ostacoli e problemi vari che hanno mandato all’aria il budget. Una fase stressante ma da oggi potreste risolvere alcune questioni. Nel lavoro può esserci la possibilità di avere una conversazione mirata a un aumento oppure concluderete un affare. In ogni caso ad attendervi c’è la fortuna. Amore: in coppia, giornata perfetta per esprimere l’amore o parlare di eventuali difficoltà. Soli: gli incontri non sono previsti e stringerete nuove amicizie.

Oroscopo 1 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Urano in Toro nel vostro settore della comunicazione, annuncia che oggi si parlerà parecchio di voi! Amici, colleghi e familiari ovunque sarete notati e tesseranno le vostre lodi. Su un altro piano: il transito potrebbe permettervi di trovare improvvisamente la soluzione a un vecchio problema che vi preoccupa. Non ignorate questa splendida intuizione ed entrate in azione. Amore: in coppia, seguirete i desideri del partner e vi porteranno dove avete sempre sognato. Soli: la solitudine vi pesa? Oggi ci sono grandi opportunità di incontro.