L’oroscopo del 2 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 2 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Belle energie e motivati a intraprendere nuovi progetti. È un buon momento per promuovere le vostre idee e coinvolgere gli altri nei vostri piani, soprattutto se riguardano qualcosa di potenzialmente redditizio. Tuttavia, fate attenzione a non prendere decisioni impulsive, ritagliate del tempo per riflettere. La dissonanza Luna-Nettuno potrebbe infatti farvi perdere il senso della realtà. Amore: in coppia, evitate di imporre le vostre idee, lasciate che l’altra metà possa esprimere le sue! Soli: nel lavoro potrebbe esserci un incontro interessante, se l’altro/a lancerà un invito, accettate senza esitare!

Oroscopo 2 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un lunedì in cui essere dinamici e guardare al futuro! Potreste avere un nuovo slancio riguardo ai progetti e idee che avete a cuore. Man mano che svilupperete un talento, un’abilità o un’impresa toccherete con mano il successo, anche se del tutto inaspettato. Tenete presente che tutto ciò che intraprendete in questo momento in seguito avrà splendidi risultati. Amore: in coppia, deciderete entrambi di cambiare qualcosa nella relazione, che nel corso del tempo potrebbe essere diventata meno frizzantina. Soli: se una persona vi attrae è la giornata giusta per dichiarare i vostri sentimenti!

Oroscopo 2 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì in cui nella vita sociale, partecipando a eventi e stringendo nuove conoscenze con chi apprezza il vostro entusiasmo e la curiosità, potreste ottenere risultati positivi. Al contempo, attenzione: potreste avere discussioni accese con persone che non condividono i vostri valori, soprattutto su questioni che per voi contano molto. Cercate di tener conto delle conseguenze. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere irritato per il vostro desiderio di libertà. Una semplice osservazione e scatenerete una lite. Soli: negli affari di cuore, non è giornata di conquiste. Andrà meglio domani.

Oroscopo 2 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La capacità di prevenire i problemi, nel lavoro vi metterà in grado di attirare il giusto tipo di attenzione. Ma non solo. prendendo l’iniziativa riguardo a un’idea la vostra situazione potrebbe avere una svolta positiva. Non è escluso che qualcuno tenti di scoraggiarvi. In questo caso, seguite il leggendario istinto: se sentite che è giusta, niente e nessuno potrà fermarvi, andrete avanti! Amore: in coppia, metterete da parte alcuni rimproveri che volevate fare al partner. E’ una saggia decisione. Soli: meno emotivi e più ragionevoli. Negli affari di cuore un bilancio sarà di grande aiuto.

Oroscopo 2 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Siete ottimisti, nell’aria sentite profumo di successo ed è la vostra giornata per brillare! Un evento inatteso potrebbe farvi entrare in contatto con persone che nel lavoro vi apriranno nuove porte. Alcune conversazioni, anche con gli amici, potrebbero inoltre spingere a scoprire opportunità di cui prima non eravate a conoscenza! Nel pomeriggio concentratevi sul benessere anche emotivo. Amore: in coppia, sarete più attenti ai bisogni della dolce metà, il che andrà a vostro vantaggio. Soli: molto realistici, oggi siete spinti a fare una selezione nei contatti. Eliminerete quelli che non portano a niente .

Oroscopo 2 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui potreste avere una sorta di rivelazione riguardo a una relazione personale o di lavoro, qualcuno che ha un atteggiamento invadente o che dice come dovete comportarvi. Potreste decidere di averne abbastanza e di voler prendere le distanze. Anche se non lo farete in questo momento, poco a poco farete vostra la decisione e in seguito la metterete in pratica. Amore: in coppia, il partner proporrà un progetto che vi entusiasmerà e vi permetterà di scrivere insieme un nuovo capitolo! Soli: la felicità è a portata di mano. Se cercate l’amore potrebbe arrivare improvvisamente.

Oroscopo 2 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste essere impazienti di concludere un affare, vorreste bruciare le tappe ma con questo atteggiamento rischiate di ignorare alcuni aspetti importanti della trattativa. Se desiderate che tutto vada per il verso giusto approfondite i dettagli, mettete i puntini sulle i e la situazione andrà certamente a buon fine. E stasera anziché come sempre pensare agli altri, prendete cura di voi stessi! Amore: in coppia, esprimere un po’ di più i sentimenti è la soluzione ideale per riportare armonia nella relazione. Soli: è la giornata giusta per mettere fine alla solitudine: in arrivo- evviva! – c’è un nuovo amore!

Oroscopo 2 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni potrebbero spingervi a fare dei cambiamenti e fate bene poiché porteranno a un futuro più luminoso e positivo. Comporterà rimboccare le maniche ma trarrete soddisfazione e dunque andrete avanti con determinazione. Provare qualcosa di nuovo non è un fatto di cui spaventarsi. Le relazioni con gli amici potrebbero richiedere attenzione: siate disponibile ad ascoltare. Amore: in coppia, evitate il braccio di ferro, ne guadagnerete in amabilità e accentuerete il potere di seduzione. Soli: la lucidità vi permetterà di capire al volo le intenzioni, si spera romantiche, di chi vi corteggia.

Oroscopo 2 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Grazie al duro lavoro, noterete che i semi piantati di recente iniziano a germogliare, il che vi renderà ottimisti! Potreste ricevere notizie positive riguardo a un progetto che avete a cuore. Se inoltre, capite che un contatto può dare una mano, siate pure un po’ opportunisti: fate in modo di approfondire il rapporto e renderlo più forte. È un ottimo momento, inoltre, per pianificare un viaggio. Amore: in coppia, bei momenti di tenerezza. La passione lascia il posto alle parole dolci. La comunicazione è la forza della vostra unione. Soli: potreste ritrovare un vecchio amore, incontrarlo per caso.

Oroscopo 2 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro siete determinati a raggiungere i vostri obbiettivi, eppure oggi è una splendida giornata anche per ritagliare del tempo per il divertimento, distrarvi con persone e piaceri per voi insoliti. Staccare la spina quel tanto che basta per godere nuove esperienze oggi può avere un ruolo importante: portare probabilmente a nuove opportunità o a un rinnovamento di tipo emotivo. Amore: in coppia, chiedetevi cosa vi è mancato di più nella relazione e stasera date la priorità a questo! Soli: la giornata potrebbe riservare una sorpresa sensuale, soprattutto se sarete disposti a fare il primo passo.

Oroscopo 2 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se un problema riguardante la casa o un familiare è motivo di preoccupazione, oggi avete la possibilità di affrontarlo: lo esaminerete con maggiore distacco, prenderete una decisione e resterete stupiti dalla facilità con cui risolverete. Su un altro piano: se state pensando di vendere un oggetto d’antiquariato, la cosa migliore è quella di farlo prima valutare. Potreste scoprire che vale una bella somma. Amore: in coppia, avete bisogno di romanticismo e di piccole attenzioni ma il partner forse non se ne rende conto. Esprimete le vostre esigenze. Soli: potrebbe esserci un flirt, a patto di lanciare alcuni segnali!

Oroscopo 2 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una bella giornata, nella vita sociale avete l’effetto calamita e siete molto richiesti! Tuttavia, alcune persone, lavoro o vita privata, oggi potrebbero contrariarvi ma non dovete dare loro il potere di appesantirvi. Se sentite che qualcuno tira fuori il peggio, è negativo e pessimista dovete prendere le distanze. Lavorate sodo invece per raggiungere i vostri obbiettivi, realizzare i progetti! Amore: in coppia, con il partner siete in sintonia, tutto procede al meglio. Soli: magnetici, affascinanti e nessuno potrà resistervi! È molto probabile che finirete questo lunedì in buona e romantica compagnia.