Cosa dice l’oroscopo del 2 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Organizzate già dal mattino la giornata lavorativa poiché in seguito sarete dispersivi. Avendo un piano strutturato su come affrontare le attività di questo venerdì è più probabile che riuscirete a portare a termine tutto. Evitate inoltre che altre persone approfittino della vostra generosità: rischiate di fare più favori anziché avorare per voi stessi. Infine, se qualcosa non va con una persona chiedete in modo diretto e poi andate oltre. Amore: in coppia, l’intesa è buona, la relazione è più armoniosa e siete entrambi ricettivi ai rispettivi bisogni. Soli: il fascino vi mette in grado di trovare una persona con cui dare il via a una storia!

Oroscopo 2 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete dei dubbi riguardo a una questione, fino a quando non avrete maggiori informazioni e avrete dunque in mano i fatti, non ne parlate con nessuno, anche se si tratta di chi vi fidate. Fino ad allora, potrebbe essere difficile arrivare alla verità poiché le cose potrebbero sfuggirvi e forse avere più significati contemporaneamente. A cambiare potrebbe essere ciò che vi piace o non vi piace, compreso il rapporto con una persona. Amore: in coppia, prenderete le decisioni giuste e se siete in torto chiederete scusa pronti a ripartire su basi più sane. Soli: stop alle storie effimere, vi concentrate su situazioni per cui vale la pena.

Oroscopo 2 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino alle 14:00, la Luna nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno: occhio a chi offre consigli e suggerimenti all’apparenza perfetti, valutate attentamente e tenete presente questo consiglio anche quando a parlare siete voi. Che stiate ascoltando o distribuendo consigli, cercate di essere realistici al massimo. Le cose possono essere distorte, non importa quanto bene vengano spiegate. E stasera concedetevi una gratificazione. Amore: in coppia, avete recepito il messaggio del partner: più attenzioni! E penserete a un progetto a due. Soli: amici e nuove conoscenze vi regalano serenità. Non sentite l’urgenza di innamorarvi.

Oroscopo 2 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La fiducia in voi stessi è accentuata. Credete sempre di più di nei vostri sogni e in effetti riguardo a un progetto potrebbe esserci una svolta positiva. Potreste inoltre finalmente risolvere delle questioni legali. Più in generale sentirete che state andando nella giusta direzione. Capirete che per andare avanti, progredire, vivere la vita non c’è sempre bisogno di chiarezza. Dalle 14:00 con la Luna nel vostro segno, occhio alla permalosità. Amore: in coppia, mostrate apertamente l’amore che provate per il partner, parole dolci, gesti teneri… Soli: avete voglia di credere al grande amore e fate bene: si stanno preparando belle cose.

Oroscopo 2 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)