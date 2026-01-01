L’oroscopo del 2 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 2 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 2 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscopo 2 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Se avete dei dubbi riguardo a una questione, fino a quando non avrete maggiori informazioni e avrete dunque in mano i fatti, non ne parlate con nessuno, anche se si tratta di chi vi fidate. Fino ad allora, potrebbe essere difficile arrivare alla verità poiché le cose potrebbero sfuggirvi e forse avere più significati contemporaneamente. A cambiare potrebbe essere ciò che vi piace o non vi piace, compreso il rapporto con una persona. Amore: in coppia, prenderete le decisioni giuste e se siete in torto chiederete scusa pronti a ripartire su basi più sane. Soli: stop alle storie effimere, vi concentrate su situazioni per cui vale la pena.
Oroscopo 2 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Fino alle 14:00, la Luna nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno: occhio a chi offre consigli e suggerimenti all’apparenza perfetti, valutate attentamente e tenete presente questo consiglio anche quando a parlare siete voi. Che stiate ascoltando o distribuendo consigli, cercate di essere realistici al massimo. Le cose possono essere distorte, non importa quanto bene vengano spiegate. E stasera concedetevi una gratificazione. Amore: in coppia, avete recepito il messaggio del partner: più attenzioni! E penserete a un progetto a due. Soli: amici e nuove conoscenze vi regalano serenità. Non sentite l’urgenza di innamorarvi.
Oroscopo 2 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
La fiducia in voi stessi è accentuata. Credete sempre di più di nei vostri sogni e in effetti riguardo a un progetto potrebbe esserci una svolta positiva. Potreste inoltre finalmente risolvere delle questioni legali. Più in generale sentirete che state andando nella giusta direzione. Capirete che per andare avanti, progredire, vivere la vita non c’è sempre bisogno di chiarezza. Dalle 14:00 con la Luna nel vostro segno, occhio alla permalosità. Amore: in coppia, mostrate apertamente l’amore che provate per il partner, parole dolci, gesti teneri… Soli: avete voglia di credere al grande amore e fate bene: si stanno preparando belle cose.
Oroscopo 2 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
Potreste avere dei ripensamenti su una nuova opportunità che inizialmente sembrava fantastica. Non è escluso che vi renderete conto di essere stati troppo frettolosi e che la situazione è più complessa e forse costosa di quanto pensavate. A conferma potreste ricevere delle notizie di altre persone che hanno cambiato idea. Nel giro di pochi giorni avrete le idee chiare dunque per oggi è meglio non prendere decisioni. Amore: in coppia, assaporate le emozioni e i momenti con il partner, dovete ritrovare l’intimità. Soli: se volete dare una seconda possibilità a un/a ex, cercate di ricordare il motivo per cui la storia è finita.
Oroscopo 2 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
Con quattro pianeti in Capricorno in buon aspetto con il vostro segno, le interazioni e relazioni quotidiane sono all’insegna di una maggiore cordialità, affetto e simpatia. Sebbene i transiti indichino dei progressi al contempo annunciano che trarrete dei vantaggi parlando apertamente di questioni al momento un po’ ambigue. Un approccio deciso vi metterà in grado di far luce su ciò che necessita di chiarimenti e certezze. Amore: in coppia, a prendere le decisioni siete voi e il partner si sente escluso. Soli: non credete ai complimenti che vi fanno? Così sottovalutate il vostro fascino! Date loro una possibilità.
Oroscopo 2 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Più sensibili del solito oggi potrebbe esservi difficile gestire le persone che sembrano critiche o troppo esigenti nei vostri confronti. Le vibrazioni astrali attuali parlano chiaro: non dovete accontentare tutti. Rallentate e prendete in considerazione le vostre emozioni, i bisogni e le esigenze poiché contano davvero. Siete più forti di quanto pensiate – e ne siete consapevoli – dovete soltanto farlo vedere agli altri. Amore: in coppia, da un piccolo momento di crisi la relazione uscirà rafforzata, il dialogo migliora. Soli: possibilità di un nuovo incontro e che duri nel tempo. Tuttavia procedete passo dopo passo senza fretta.
Oroscopo 2 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Se non siete soddisfatti della vostra attuale situazione, per raggiungere il successo è vostra responsabilità elaborare una strategia diversa. Anche se non sembra a volte le sfide quando spingono a fare cambiamenti importanti possono rivelarsi un bene. E nei prossimi giorni potrebbero far emergere una grande opportunità che vi metterà in grado di far uscire allo scoperto il vostro lato coraggioso. Affrontate la situazione, ci saranno ottimi sviluppi. Amore: in coppia, parlerete con il partner delle vostre ansie ma in modo più tranquillo. E appianerete la situazione. Soli: per oggi, vi direte che il vostro status in fondo non è poi così male.
Oroscopo 2 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
L’umore non è al top e come se non bastasse è una giornata in cui rischiate di trovarvi di fronte a un muro. Tenete presente che più tenterete di abbatterlo e tanto più sprecherete le vostre preziose energie. Facendo un passo indietro sarete sorpresi di vedere quanto le cose diventeranno facili. Capirete che siete in grado di aggirare l’ostacolo senza dare spallate. Eventualmente parlandone con un amico caro di cui vi fidate. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono problemi, una sola parola può ribaltare la situazione e voi sapete qual è. Ditela. Soli: giornata romantica, si profilano incontri belli e insoliti! Affinché accadano dovete uscire.
Oroscopo 2 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Al centro di questo venerdì c’è l’amicizia, il sostegno reciproco, la solidarietà. Cercate di essere disponibili se una persona vi chiede un favore. In cambio potete star certi che quando avrete bisogno di una mano sarà presente, non esiterà a dare il suo aiuto. Al contempo, potreste avere in mente un’idea o un progetto e scalpitare per concretizzarlo. Calma, pazienza: presto potrete realizzare quanto avete a cuore. Amore: in coppia, non dovete cedere alla tentazione di non consultare il partner. Giocate la carta della complicità. Soli: vorreste lanciarvi in una nuova storia ma ancora non vi siete distaccati da una relazione precedente…
Oroscopo 2 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con quattro pianeti in Capricorno alle spalle del vostro segno è probabile che oggi sarete spinti a concentrare l’attenzione su questioni irrisolte o che avete lasciato in sospeso. Al contempo, cercate dei modi per rinfrescare alcuni ambiti della vostra che sono diventati un po’ troppo noiosi o piatti e apportate piccoli cambiamenti e miglioramenti. Prendete infine le distanze da persone che scatenano alcune insicurezze. Amore: in coppia, con il partner è una giornata meravigliosa. Farete progetti a due. Soli: gli incontri romantici sono favoriti: fatevi belli/e e aprite bene occhi e orecchie. L’amore può essere ovunque!
Oroscopo 2 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Evitate, in mattinata, di mischiarvi in situazioni che non vi riguardano oppure se una conversazione langue sentirvi in dovere di parlare. In questo modo, potreste portare la conversazione su un binario sbagliato, rischiate di voler dire qualcosa solo per poter spostare l’attenzione su di voi. La scelta migliore è lasciare che a prendere pacificamente il sopravvento sia il silenzio. Dalle 14:00, con la Luna in Cancro vi godrete bei momenti di relax. Amore: in coppia, comprensivi, cercherete di sostenere il partner e ovviamente le/gli farà piacere. Soli: il vostro atteggiamento agli occhi di una persona che vi corteggia sarà rassicurante.