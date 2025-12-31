L’oroscopo dell’1 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo dell’1 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 1 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscopo 1 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Buon Anno! Mercurio in Capricorno, fino al 20 gennaio rende più facile la comunicazione ma non solo: un’idea potrebbe ispirarvi oppure imparerete qualcosa che vi entusiasma e ha un impatto positivo sui progetti futuri. Le vostre aspirazioni e gli ideali saranno le forze trainanti, ancora di più poiché il Sole, Venere e Marte sostano in Capricorno. E’ infine un ottimo momento per pianificare un viaggio. Amore: in coppia, la comunicazione è tutt’altro che serena. Vorrete sempre avere ragione e ciò per il partner sarà motivo di rancore. Soli: rischiate di mostrare un aspetto poco invitante della personalità, un mix di gelosia e possessività! Ma in questo modo farete scappare chi vi corteggia.
Oroscopo 1 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Buon Anno! Fino al 20 gennaio Mercurio in Capricorno sosterà in un vostro settore delle finanze: al centro della vostra attenzione ci saranno le questioni di denaro, i risparmi o la loro assenza e avere la voglia di organizzarvi. Potrebbe arrivare l’opportunità di investire del denaro ma prima di dire “sì” accertatevi dell’affidabilità di chi vi fa l’offerta e soprattutto se avrete un buon ritorno finanziario. Amore: in coppia, siete mentalmente agitati, la calma oggi non è di casa. Rilassatevi! La dolce metà ha difficoltà a starvi accanto… Soli: non è una giornata in cui dare il via a una relazione impegnativa. Divertitevi a flirtare!
Oroscopo 1 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
Buon Anno! Con Mercurio in Capricorno, fino al 20 gennaio nel vostro settore delle relazioni, i rapporti di lavoro e personali saranno armoniosi, se sono presenti dei conflitti li appianerete e sarete inoltre eccellenti se dovrete svolgere il ruolo di pacieri o offrire dei buoni consigli. In questo modo, tenete presente che all’occorrenza troverete anche voi un affettuoso e solido sostegno. Amore: in coppia, è una giornata all’insegna di conversazioni costruttive: se la routine prende piede volete trovare delle soluzioni per ravvivare la relazione. Soli: accettate un invito degli amici e uscite! Potreste avere un incontro sorprendente.
Oroscopo 1 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
Buon Anno! Il transito di Mercurio in Capricorno apre questo 2026: accentua il vostro senso dell’osservazione, le capacità analitiche e l’attenzione ai dettagli. Esaminerete i problemi sotto ogni aspetto, sarete in grado di risolvere questioni complicate e trovare delle soluzioni. Unica accortezza: pur valutando attentamente i pro e i contro di qualsiasi situazione evitate di analizzare eccessivamente. Amore: in coppia, siete poco pazienti ma non arrabbiatevi con la dolce metà se prende tempo per decidere su un progetto importante. Soli: un appuntamento online potrebbe essere rimandato a data da destinarsi Vi dispiacerà.
Oroscopo 1 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
Buon Anno! Il 2026 si apre alla grande, l’arrivo oggi di Mercurio in Capricorno – dove già sostano Sole, Venere, Marte – per il vostro segno è un ottimo transito. Il pianeta accentua la vostra autostima, vi rende molto più positivi, simpatici e affettuosi e al contempo più inclini a comunicare con chi vi circonda e divertirvi. Sarete soddisfatti, infine, per aver raggiunto un obbiettivo o realizzato un progetto. Amore: in coppia, se una conversazione con il partner vi lascia una sensazione spiacevole non ponetevi troppe domande. Siete sicuri di esservi spiegati bene? Tornate sull’argomento. Soli: avete difficoltà a concedere la vostra fiducia e vi sentite un po’ isolati. Cambiate atteggiamento.
Oroscopo 1 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Buon Anno! A partire da oggi e fino al 20 gennaio, con Mercurio in Capricorno, conversazioni e pensieri ruoteranno spesso sulla casa, la famiglia. Le relazioni con le persone care saranno distese, mostrerete il reciproco attaccamento. Tuttavia, non è escluso che sarete ansiosi riguardo ad alcune questioni familiari: è un chiaro messaggio che vecchie routine vanno eliminate! Amore: in coppia, rispetto ai giorni scorsi con il partner c’è una bella sintonia, darete il via al dialogo per trovare dei compromessi su una questione spinosa. Soli: è possibile l’incontro con una persona con cui avrete molte affinità e punti in comune. Sarà in grado di soddisfare le vostre aspettative e darete il via a una storia.
Oroscopo 1 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Buon Anno! La presenza di Mercurio in Capricorno – fino al 20 gennaio – vi mette in grado di pensare alle situazioni, alle questioni, in modo pratico e costruttivo. Il pianeta, insieme al Sole, Venere e Marte in Capricorno sosta nel vostro settore della comunicazione: avvertirete il bisogno di condividere le idee ed esprimervi, entrare in contatto con gli altri può far arrivare opportunità significative. Amore: in coppia, avete forse preso una decisione consapevole riguardo alla relazione e siete determinati a mantenerla. Ma avete anche deciso come affrontare la questione con il partner? Soli: nonostante alcune delusioni, immaginate il futuro romantico in modo positivo. Sapete bene cosa volete e farete la scelta giusta.
Oroscopo 1 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Buon Anno! Fino al 20 gennaio Mercurio in Capricorno sosta nel vostro settore delle finanze ed è qui che sarete meno idealisti e più pratici. E’ un buon momento per esaminare e sistemare le finanze, anche se vi devono una somma, risolverete tutto più facilmente. Nel lavoro, con questo transito sarete inoltre spinti a stabilire e a mantenere dei solidi confini così da garantirvi un equilibrio. Amore: in coppia, con la Luna in Gemelli, avete la possibilità di trovere le parole giuste per risolvere eventuali divergenze con il partner. Soli: sono possibili incontri romantici interessanti e grazie a questi, alcune conversazioni riaccenderanno la speranza in una storia d’amore!
Oroscopo 1 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Buon Anno! Mercurio entra nel vostro segno – dove sono già presenti Sole, Venere e Marte – e non è escluso l’arrivo di una somma di denaro. Al contempo se un’idea ambiziosa vi entusiasma, vi permette ad esempio di percorrere una nuova direzione, non permettete alle paure di frenarvi. E anche se dovessero presentarsi alcuni ostacoli, andate avanti con la consueta tenacia. Amore: in coppia, l’atmosfera è serena, distesa e allegra. E un po’ di leggerezza ogni tanto fa bene a voi e alla dolce metà. Soli: in programma non c’è una storia d’amore importante ma flirt e avventure frizzanti. Il che non è comunque male…
Oroscopo 1 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Buon Anno! Il 2026 si apre con l’entrata di Mercurio in Capricorno: fino al 20 gennaio sosterà alle spalle del vostro segno, sarete spinti a esaminare a fondo i vostri obbiettivi, per prendere qualsiasi decisione importante avrete bisogno di stare per conto vostro e riflettere con attenzione. Ed è in questo modo, inoltre, che arriveranno ottime idee che potrete concretizzare in seguito. E’ un anno di successo. Amore: in coppia, la Luna in Gemelli annuncia una bella giornata, le conversazioni con il partner sono all’insegna dell’umorismo. E ciò vi permette di lasciare alle spalle le preoccupazioni. Soli: nuove conoscenze, conversazioni in cui avrete modo di mostrare le vostre qualità. Non avrete problemi a conquistare!
Oroscopo 1 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Buon Anno! Da oggi e fino al 20 gennaio Mercurio in Capricorno sosta nel vostro settore della vita sociale, in compagnia del Sole, Venere e Marte. Il pianeta rappresenta un invito ad ampliare la cerchia delle relazioni, anche se ovviamente dovrete essere un po’ selettivi. Al contempo, sarete molto impegnati con progetti, piani di lavoro così da appagare alcune ambizioni riguardanti la carriera. Amore: in coppia, evitate di imporre al partner il vostro ritmo, le idee e i giudizi. Se volete mantenere un’atmosfera serena, cercate di correggere il tiro! Soli: troppo pignoli e in posizione di difesa, rischiate di perdervi la possibilità di conquistare un cuore. Non dovete chiudere le porte ma aprirle!