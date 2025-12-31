Cosa dice l’oroscopo dell’1 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Buon Anno! Il 2026 si apre con l’arrivo di Mercurio in Capricorno nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: fino al 20 gennaio sarete molto concentrati sui progetti e questioni di lavoro, avrete la spinta giusta per definire gli obbiettivi. Fate tutto ma senza agitarvi! Al contempo sarete più cauti e attenti nel modo di comunicare, vi sentirete responsabili di ciò che direte e di come lo direte. Amore: in coppia, per quanto riguarda i progetti a due con il partner la sintonia è perfetta. Ne parlerete molto e farete dei piani per realizzarli. Soli: con Mercurio in Capricorno non volete una relazione fugace ma un amore sincero, basato su valori comuni. E il pianeta farà arrivare un incontro promettente.

Oroscopo 1 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Buon Anno! Mercurio in Capricorno, fino al 20 gennaio rende più facile la comunicazione ma non solo: un’idea potrebbe ispirarvi oppure imparerete qualcosa che vi entusiasma e ha un impatto positivo sui progetti futuri. Le vostre aspirazioni e gli ideali saranno le forze trainanti, ancora di più poiché il Sole, Venere e Marte sostano in Capricorno. E’ infine un ottimo momento per pianificare un viaggio. Amore: in coppia, la comunicazione è tutt’altro che serena. Vorrete sempre avere ragione e ciò per il partner sarà motivo di rancore. Soli: rischiate di mostrare un aspetto poco invitante della personalità, un mix di gelosia e possessività! Ma in questo modo farete scappare chi vi corteggia.

Oroscopo 1 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Buon Anno! Fino al 20 gennaio Mercurio in Capricorno sosterà in un vostro settore delle finanze: al centro della vostra attenzione ci saranno le questioni di denaro, i risparmi o la loro assenza e avere la voglia di organizzarvi. Potrebbe arrivare l’opportunità di investire del denaro ma prima di dire “sì” accertatevi dell’affidabilità di chi vi fa l’offerta e soprattutto se avrete un buon ritorno finanziario. Amore: in coppia, siete mentalmente agitati, la calma oggi non è di casa. Rilassatevi! La dolce metà ha difficoltà a starvi accanto… Soli: non è una giornata in cui dare il via a una relazione impegnativa. Divertitevi a flirtare!

Oroscopo 1 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Buon Anno! Con Mercurio in Capricorno, fino al 20 gennaio nel vostro settore delle relazioni, i rapporti di lavoro e personali saranno armoniosi, se sono presenti dei conflitti li appianerete e sarete inoltre eccellenti se dovrete svolgere il ruolo di pacieri o offrire dei buoni consigli. In questo modo, tenete presente che all’occorrenza troverete anche voi un affettuoso e solido sostegno. Amore: in coppia, è una giornata all’insegna di conversazioni costruttive: se la routine prende piede volete trovare delle soluzioni per ravvivare la relazione. Soli: accettate un invito degli amici e uscite! Potreste avere un incontro sorprendente.

Oroscopo 1 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)