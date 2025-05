Cosa dice l’oroscopo del 2 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro è in dissonanza con Mercurio nel vostro segno e le emozioni potrebbero giocare brutti scherzi: rischiate di dire cose che forse nemmeno pensate oppure mettervi in posizione di difesa. Rimane il fatto che le conversazioni non andranno nel verso da voi desiderato. Ma volendo potete pur sempre esprimervi con maggiore gentilezza oppure trovare un giusto compromesso. Amore: in coppia, siete un po’ nervosi, impulsivi, rischiate di scatenare tensioni inutili. Cercate di correggere il tiro. Soli: occhio a lanciarvi nel rischio. Prima di concedere fiducia a una persona, approfondite la conoscenza.

Oroscopo 2 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Un’idea potrebbe accendere il vostro entusiasmo: potrebbe essere collegata a un progetto di lavoro o personale oppure a un’ambizione. Tuttavia, è una giornata in cui i vostri pensieri potrebbero essere d’aiuto o ostacolare i vostri piani. Evitate che il critico interiore impedisca di prendere un’iniziativa coraggiosa. Ascoltando i dubbi, prima di muovervi potrebbe volerci un po’ di tempo. Amore: in coppia, le vostre esigenze affettive saranno appagate soprattutto se vi concederete momenti d’intimità con il partner. Soli: è probabile che con una persona nasca un’intesa e porterà entrambi su una nuova strada.

Oroscopo 2 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza tra la Luna in Cancro e Mercurio in Ariete, concedervi una pausa dai social media e dalle notizie online e fare una passeggiata nel verde vi permetterà di ritrovare la chiarezza mentale e allontanare lo stress. Se inoltre state tentando di avere una spiegazione, un chiarimento con una persona così da sentirvi emotivamente più leggeri, ci riuscirete ma solo a suon di diplomazia. Amore: in coppia, l’intesa sarà consolidata da obbiettivi comuni. Guardate con fiducia nella stessa direzione. Soli: attrazione per una persona che ha la vostra stessa visione del futuro. In ogni caso accertatevi che sia davvero così…

Oroscopo 2 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna sosta anche oggi nel vostro segno ed è il dissonanza con Mercurio in Ariete: il transito scatena stress, provate delle tensioni interiori che potrebbe trasformarsi in aggressività nei confronti di chi vi circonda. Prima di pensare agli altri, prendete cura di voi stessi, pensate alle vostre esigenze. Evitate di stressarvi, inoltre, nel caso ci fosse un disaccordo con una persona cara ma soprattutto non fatevi coinvolgere in drammi che non vi riguardano. Amore: in coppia, evitate critiche fuori luogo, fate l’amore non la guerra! Soli: attratti da una persona forse già impegnata ma perderete ugualmente la testa…

Oroscopo 2 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Ammettere con voi stessi che avete difficoltà ad assolvere alcune responsabilità, sarà d’aiuto. E’ una giornata in cui dovete evitare situazioni stressanti o impegnative. Delegate dunque quei compiti che non volete o non siete in grado di svolgere a chi lo farà volentieri. La Luna in Cancro odierna sosta alle vostre spalle e indica la necessità di rilassarvi, rallentare il ritmo. Amore: in coppia, il partner saprà cosa fare per farvi sentire amati e apprezzati. Se avete discusso la situazione migliorerà Soli: in sintonia con una persona che ricambia l’interesse. Presto capirete se potrebbe nascere una storia.

Oroscopo 2 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Cancro, riguardo a un progetto o un obbiettivo da raggiungere, potreste avere la sensazione di non concludere niente, che non ci siano progressi e provare scoraggiamento. Considerato che il luminare è in dissonanza a Mercurio in Ariete, sarà quasi inevitabile scatenare delle tensioni in famiglia o nelle amicizie… Per oggi dedicatevi ad altro. Domani avrete maggiore chiarezza. Amore: in coppia, il partner è d’accordo su alcuni progetti che proponete (a patto che siano realizzabili). Soli: una persona che vi ama in segreto oggi potrebbe farsi avanti e dichiarare apertamente i sentimenti.

Oroscopo 2 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Cancro, oggi potreste aver a che fare con persone testarde, non intenderanno cambiare idea o opinione. L’unica strada per mantenere la situazione in equilibrio è il compromesso. Potreste anche non capire le loro motivazioni ma tentare di incontrarle a metà strada renderà più facile trovare un accordo. Non calpesterete i vostri principi è solo una questione di buon senso. Amore: in coppia, la relazione va a gonfie vele e non potete lamentarvi ma oggi la vostra richiesta d’affetto è esagerata. Soli: conversazioni romantiche e non è escluso che oggi troverete il coraggio di fare il primo passo.

Oroscopo 2 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel lavoro potreste raggiungere nuovi obbiettivi. La congiunzione Venere-Nettuno mette in evidenza ciò che vi regala gioia, felicità e vi mette in grado di realizzare i sogni professionali. Se volete progredire e creare qualcosa di nuovo nel percorso lavorativo è il momento di studiare i progetti e riflettere se saranno realmente validi per il futuro. Per oggi rallentate e analizzate la situazione. Amore: in coppia, la relazione è particolarmente appagante, la passione è al top! La serata promette di essere deliziosa. Soli: siate voi stessi, non indossate maschere e di certo conquisterete la persona che vi attrae in questo momento!

Oroscopo 2 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Cancro e Mercurio in Ariete, è una giornata difficile da gestire e l’atteggiamento migliore è stare alla larga dalla competizione e dai falsi amici. Se, inoltre, siete alle prese con alcune questioni di tipo finanziario potrebbero diventare un chiodo fisso: dedicate invece la vostra attenzione a un progetto che vi appassiona. Tanto più che risolverete tutto! Amore: in coppia, piccoli disaccordi a causa di progetti, vorreste concretizzarli e metterete sotto pressione anche il partner. Soli: non sono consigliati gli incontri romantici. Non dite bene ciò che pensate, il che destabilizza gli altri.

Oroscopo 2 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una fase in cui potreste aver voglia di concretizzare un progetto o vivere una nuova esperienza, ma se oggi ne parlerete in famiglia non è detto che otterrete la loro approvazione. Con la dissonanza Luna in Cancro-Mercurio in Ariete evitate di partire in quarta e reagire dicendo cose spiacevoli, scatenando forti emozioni negative e discussioni. Meglio rimandare la conversazione a domani. Amore: in coppia, volete attenzioni concrete, le parole non vi bastano e potreste avere ragione. Parlatene, con calma, con il partner. Soli: anche per voi è lo stesso discorso: oggi da chi vi corteggia volete fatti e non semplici parole!

Oroscopo 2 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Cancro nel lavoro avete intenzione di essere più produttivi e più in generale il desiderio è quello di mettere ordine nella vostra vita. L’importante è che riusciate a organizzarvi, stabilire delle priorità così da non mettere voi stessi e le persone che vi circondano sotto pressione. E’ una giornata in cui siete più emotivi del solito e rischiate di essere un po’ aggressivi. Amore: in coppia, desiderate pace e tranquillità e trascorrere la serata in casa. Ma il partner potrebbe avere desideri molto diversi.. Soli: pensate che le uscite siano noiose e giustamente: oggi gli incontri interessanti sono assenti.

Oroscopo 2 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza tra la Luna in Cancro e Mercurio in Ariete potreste avvertire più del più del solito il peso delle responsabilità o scatenare delle tensioni con chi vi circonda. Piedi per terra, evitate drammi e reazioni a caldo – soprattutto nell’ambiente di lavoro – e la testardaggine tanto più che nel corso della giornata l’armonia tra Sole e Luna aiuterà a distendere l’atmosfera, tornerà la leggerezza. Amore: in coppia, cercate di introdurre un po’ di pepe, dedicate più attenzioni al partner e la serata sarà speciale. Soli: ripensate al passato ma la storia, lo sapete, è ormai finita e sono in arrivo altre esperienze, altre emozioni.