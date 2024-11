L’oroscopo del 2 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 2 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con Mercurio in Sagittario – fino all’8 gennaio – dopo un periodo di emozioni intense, lo stato d’animo è più leggero e avete voglia di ampliare i vostri orizzonti. Potrebbe trattarsi, ad esempio di un viaggio all’estero o visitare posti nuovi, oppure cogliere un’opportunità che migliorerà la vostra vita. Dovete soltanto decidere cosa fare e assicurarvi di organizzare tutto prima che il pianeta entri in moto retrogrado dal 25 novembre al 15 dicembre. Amore: in coppia, la passione si riaccende e avete voglia di dare nuovo slancio alla relazione. Soli: affascinanti, magnetici al massimo e al contempo irruenti. Se qualcuno vi attrae oggi sarete pronti a fare di tutto. Ma siete sicuri sia l’atteggiamento più giusto?

Oroscopo 2 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Sagittario da oggi e fino all’8 gennaio punta i riflettori su un vostro settore del denaro. E’ possibile, dunque, che arrivi un risarcimento, un rimborso o una somma di denaro che vi devono. Il pianeta dal 25 novembre al 15 dicembre, sarà in moto retrogrado, periodo in cui avrete la possibilità di concentrarvi su ciò che vi appassiona oppure fare luce con sincerità su alcuni problemi anche se ciò potrebbe comporterà un po’ di disagio emotivo. Amore: in coppia, anche se il carattere del partner è difficile da sopportare, l’amate ancora. Avete capito che aggredire non serve a molto… Soli: pronti a conquistare e i pianeti mettono in luce la vostra gentilezza, eleganza e delicatezza. Che rubacuori!

Oroscopo 2 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino all’8 gennaio, con Mercurio in Sagittario nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro, è il periodo ideale per rafforzarle attraverso un buon dialogo e l’ascolto. Potreste parlare di un’assunzione, di un contratto o di un accordo. Tenete presente che per ottenere quanto volete sarà indispensabile essere disposti a trovare un compromesso. Sarete molto convincenti, se avete problemi con una o più persone care è il momento giusto per risolvere. Amore: in coppia, fare come gli struzzi non è una soluzione. Se ci sono dei problemi nella relazione, vanno affrontati! Soli: l’amore, oggi non è al centro dei vostri pensieri. Sentite, e non sbagliate, che è meglio evitare gli incontri e rimandare eventuali appuntamenti.

Oroscopo 2 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con l’arrivo di Mercurio in Sagittario – fino all’8 gennaio – nel lavoro arriveranno delle belle gratificazioni ma evitate di focalizzare eccessivamente l’attenzione sui dettagli e di puntare alla perfezione, anche per quanto riguarda le relazioni. Assicuratevi di bilanciare il lavoro con il relax, poiché avete la tendenza a riflettere troppo e ad agitarvi. Cercate inoltre di capire cos’è che funziona o meno nel vostro quotidiano ed eventualmente correggete la rotta. Amore: in coppia, uscite dalla routine, per migliorare la relazione dovete cambiare qualche abitudine! Un progetto a due, inoltre, potrebbe richiedere più tempo del previsto. Soli: è possibile che rivedrete un/a ex. Avrete voglia di riprendere la relazione ma prima, riflettete.

Oroscopo 2 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio in Sagittario per il vostro segno è un transito eccellente, vi dota di buonumore, sarete attratti da persone, interessi o idee che portano nella vostra vita una ventata di freschezza. Potreste essere attratti da un interesse che richiede di apprendere nuove competenze e ne sarete entusiasti. Anche nel lavoro, grazie al senso dell’umorismo e l’ottimismo, riuscirete ad affascinare. E farete centro: tutti saranno d’accordo con voi, vi ascolteranno! Amore: in coppia, oggi circola un po’ di nervosismo ma se riuscirete a tenerlo sotto controllo le cose andranno bene. Eviterete di offendere la dolce metà. Soli: una persona che vi corteggia o con cui avete un flirt, attende una risposta. Dite dunque cosa vi aspettate o cosa pensate.

Oroscopo 2 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Sagittario, fino al 8 gennaio sosta nel vostro settore della casa e della famiglia: se nelle relazioni con le persone care ci sono stati dei problemi cercate di chiarire in tempo per trascorrere le prossime festività in armonia, prima che il pianeta entri in moto retrogrado dal 25 novembre al 15 dicembre e rallenti la situazione. Su un altro piano: se avete intenzione di dare il via a un’attività online da casa è il momento giusto per fare i primi passi. Amore: in coppia, ci sono tensioni e cose non dette. Avete la sensazione, in qualsiasi conversazione con il partner, di camminare sulle uova… Soli: la solitudine oggi vi pesa più del solito. Siete stufi di avventure mordi e fuggi, avete bisogno di amore e tenerezza.

Oroscopo 2 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Sagittario sosta nel vostro settore della comunicazione: fino all’8 gennaio, le conversazioni, gli incontri e i piccoli spostamenti saranno più facili. Siete in ottima forma mentale per esprimervi, apprendere, studiare e socializzare. Grazie al dono della parlantina vivace, trasformerete ogni evento in un successo! Molto convincenti, le vostre idee o ciò che direte avrà un impatto positivo. I rapporti con amici e familiari, infine, saranno gratificanti! Amore: in coppia, attenti e premurosi nei confronti del partner, se avete commesso un errore sarete pronti a chiedere scusa. Non ve ne pentirete. Soli: determinati a migliorare la vostra situazione? Lanciatevi nella conquista, in vista c’è una nuova storia.

Oroscopo 2 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio esce dal vostro segno ed entra in Sagittario, nel vostro settore delle finanze. E’ una buona notizia: con questo transito potrebbe arrivare una somma di denaro oppure troverete un modo per aumentare le entrate. Tuttavia, fino all’8 gennaio, fate attenzione: se vi sarà facile guadagnare di più al contempo, soprattutto in vista delle festività, avrete la tendenza a spendere di più. Evitate acquisti inutili, cercate di risparmiare e di mantenere in equilibrio il budget. Amore: in coppia, siete meno intransigenti e con il partner torna la complicità. Le delicate attenzioni sono prove d’amore in grado di riaccendere il desiderio. Soli: la situazione affettiva evolve, gli incontri sono sorprendenti, coinvolgenti!

Oroscopo 2 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio entra nel vostro segno e fino all’8 gennaio vi dota di grande sicurezza, anche nel lavoro avrete la possibilità di fare una buona impressione, di affascinare chi vi circonda, avere al vostro fianco dei validi alleati pronti in qualsiasi circostanza a sostenervi! Il potere delle parole è vostro e dovete sfruttarlo al massimo: è grazie a questo che potete ottenere ciò che volete con straordinaria facilità nonché promuovere le vostre idee e progetti. Amore: in coppia, alcuni obbiettivi da raggiungere vi uniscono ancora di più. Insieme siete più forti, innamorati e felici! Soli: muovetevi in posti diversi dal solito: conoscerete una persona nuova, che prenderà un grande spazio nella vostra esistenza. Viva l’amore, viva la vita!

Oroscopo 2 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio sbarca in Sagittario, fino all’8 gennaio sosterà alle spalle del vostro segno. Il transito rappresenta un’opportunità per riflettere sulle vittorie personali o professionali riportate nel 2024 e su ciò che sperate di ottenere nel 2025. Sarete inoltre pronti ad ammettere di aver commesso eventuali errori così da non ripeterli. In generale, potreste essere spinti a trascorrere più tempo per conto vostro, anche per prendere cura di voi stessi. Il che vi farà un gran bene. Amore: in coppia, siete positivi, nella relazione torna l’equilibrio, le conversazioni con il partner sono appassionate ed entusiaste. Soli: prima di dare il via a un nuovo flirt andateci piano: potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia. Dite no alle delusioni.

Oroscopo 2 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Sagittario al vostro segno invia splendide vibrazioni e ad accompagnarvi è il pensiero positivo! Fino all’8 gennaio, il transito vi mette in grado di concretizzare un progetto o concludere un affare. Il pianeta sosta in un vostro settore che simboleggia anche le amicizie: nella vita reale o attraverso i social media, potreste ampliare il giro dei contatti, stringere delle conoscenze utili per il lavoro o pronte a dare una mano per raggiungere un obbiettivo. Amore: in coppia, mettete in conto qualche battibecco o piccole contrarietà con il partner. Tuttavia, volendo avete la possibilità di appianare le tensioni! Soli: un incontro prometterà bene. Fatevi belli/e, curate il look e l’autostima farà il resto.

Oroscopo 2 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Mercurio in Sagittario fino all’8 gennaio probabilmente dovrete gestire più responsabilità ma fortunatamente a evitare lo stress sarà l’arrivo di un aiuto inaspettato: dovrete accettarlo al volo poiché vi permetterà di semplificare la vostra vita. E, inoltre, il momento giusto per fissare un incontro con il boss o un superiore e chiedere il meritato aumento di stipendio o una promozione così da poter fare passi avanti nella carriera. Amore: in coppia, se c’è stato qualche disaccordo, oggi troverete un terreno d’intesa. Anche se questi compromessi vi soddisferanno solo a metà, accettateli. Soli: cercate di rivedere le vostre aspettative, siate più realistici! Oltretutto sembra che nei vostri pensieri sia ancora presente un/a ex…