Cosa dice l’oroscopo del 20 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Siete spinti a guardare avanti con coraggio e ottimismo. Inizia una nuova fase, piena di promesse tuttavia prima di entrare in azione è importante avere le idee chiare su ciò che davvero desiderate. La dissonanza odierna Sole-Nettuno potrebbe creare confusione o spingervi a inseguire sogni poco concreti. Definite bene i vostri obbiettivi, procedete con calma e la consueta determinazione. Amore: in coppia, avrete la sensazione che il partner sia freddino, vi trascuri. Ma non è per caso che siete troppo esigenti? Soli: potreste dare il via a una storia ma dovete essere pazienti. Ovvero, non volere tutto e subito.

Oroscopo 20 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Avete le energie giuste per essere più produttivi ma non solo, anche per avere una maggiore consapevolezza della vostra posizione su una determinata questione. Tuttavia, state alla larga da persone che vi fanno sentire giudicati o esclusi dalla cerchia oppure hanno un atteggiamento ambiguo e circondatevi da chi sapete bene sono i vostri veri amici, chi è degno o meno della vostra fiducia. Amore: in coppia, potreste ritenere che il partner non si impegni abbastanza e vi esprimerete in modo aggressivo. Attenzione… Soli: un atteggiamento esigente e poco diplomatico potrebbe rovinare la nascita di una relazione.

Oroscopo 20 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Sole-Nettuno potrebbe comportare confusione e ritardi. Per oggi vi sarà difficile rispettare gli impegni, appuntamenti precisi o decidere cosa fare. Per sfruttare al meglio la giornata e mantenervi in carreggiata, la cosa migliore è scrivere una lista di cose da fare. In caso contrario, combinerete poco o niente. Al contempo, se una persona avrà bisogno di una mano la offrirete senza esitare. Amore: in coppia, ci sarà da gestire qualche imprevisto, forse rimandare un progetto al quale tenete molto. Presto risolverete. Soli: è possibile che una persona annulli un appuntamento ma evitate di farne un dramma.

Oroscopo 20 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Dovreste cercare di capire cosa è che impedisce di avere il successo che desiderate. Probabilmente siete a conoscenza dei limiti, delle paure che per un po’ di tempo vi hanno bloccato. I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per progredire ma per sfruttare pienamente il vostro potenziale, potrebbero essere necessari dei cambiamenti al programma quotidiano o alle vostre ambizioni. Amore: in coppia, armonia e amore in programma: avrete voglia di affascinare nuovamente il partner. C’è il risveglio della passione! Soli: giornata romantica, conversazioni promettenti e voi sentite che tutto può accadere.

Oroscopo 20 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un buon momento per esaminare gli ambiti in cui avete perso un po’ di grinta e in seguito procedere con calma a un’eventuale trasformazione. Per oggi, se volete ottenere risultati soddisfacenti, evitate compiti e impegni che richiedono molta attenzione o concentrazione. E’ meglio osservare, esaminare con pazienza anziché portare avanti i vostri piani o assumere ulteriori responsabilità. Amore: in coppia, c’è armonia, farete progetti a due per il futuro che rafforzeranno l’unione. Soli: un incontro sarà promettente, lascerà intravedere la possibilità della nascita di una relazione importante.

Oroscopo 20 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Sole-Nettuno, potrebbe arrivare una proposta di lavoro o un’offerta per entrare in società con una persona. Tuttavia, prima di impegnarvi con un contratto, definite bene anche i dettagli. E’ la giornata giusta per chiedervi quanto tempo dedicate a prendere cura di chi vi circonda e quanto vi sentite supportati. Desiderate mantenere l’armonia ma evitate che i bisogni degli altri abbiano la precedenza. Amore: in coppia, avete deciso di rendere piccantina la relazione. Avrete delle idee originali per animare la serata e la notte. Soli: tenete d’occhio il telefono, potrebbero arrivare dei messaggi sorprendenti.

Oroscopo 20 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste essere consapevoli che in una relazione personale qualcosa non va in ma con gli aspetti odierni dovreste prendere in considerazione la vostra parte di responsabilità. In un rapporto si è in due e sebbene possa sembrare che la situazione si sia creata per colpa dell’altro/a, alcuni aspetti riguardano sicuramente anche voi. Esaminare con sincerità, farà una notevole differenza. Amore: in coppia, voglia di dare e ricevere coccole. E’ una giornata dolce e sensuale. Soli: anche voi desiderate un po’ di tenerezza e una persona non aspetta che voi. L’avete individuata, avete capito di chi si tratta?

Oroscopo 20 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se la motivazione oggi non è al top – un fatto temporaneo – concedetevi un po’ di meritato relax, rigenerate le energie, dedicatevi a un’attività creativa d’aiuto a divertirvi, a farvi provare benessere. Se potete rimandate qualche impegno di lavoro che ritenete non sia urgente. Potreste aver voglia di allontanarvi da tutto: un viaggetto, una gita in un bel posto avrà il potere di ricaricare le batterie. Amore: in coppia. i pianeti accendono la passione e il partner ne approfitterà per chiedervi di realizzare un desiderio. E lo farete ben volentieri. Soli: un’amicizia prenderà un piega sensuale e nel cambio sicuramente non ci perderete.

Oroscopo 20 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un sabato in cui avete voglia di prendervela comoda, la tentazione odierna è quella di rimandare ciò che dovreste fare. La dissonanza Sole-Nettuno spegne la vostra determinazione e potrebbe spingervi a lasciare che le cose seguano la corrente, anche se sapete che sono urgenti. Ma al contrario sarebbe una saggia idea darvi da fare e risolvere il più possibile il prima possibile. Amore: in coppia, evitate di affrontare discussioni impegnative. Per oggi lasciate perdere, non agitate le acque. Soli: siete molto esigenti con chi vi circonda e forse dovreste rivedere le aspettative. Nessuno è perfetto, nemmeno voi.

Oroscopo 20 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se un problema vi preoccupa, scatena delle tensioni siete in grado di risolverlo, fare più di quanto pensiate. Dovete solo rallentare il ritmo, entrare in contatto con le vostre emozioni, con ciò che provate, anche se farlo può sembrare complicato e fastidioso. In questo modo capirete bene cosa c’è che non va e parlandone allenterete la tensione, farete in modo che la situazione vada per il meglio. Amore: in coppia, sentimenti profondi, grande sincerità. L’unica accortezza è quella di fare attenzione a un eccesso di franchezza. Soli: un incontro sarà intrigante, la persona vi piacerà ma non cederete al primo sguardo.

Oroscopo 20 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Sole-Nettuno è un sabato in cui circola confusione, mancanza di chiarezza e rischiate di sacrificarvi per qualcuno o qualcosa. Prima di entrare in azione, riflettete con attenzione. La situazione potrebbe creare delle complicazioni – ad esempio sul fronte finanze – per cui l’atteggiamento migliore è fare un passo indietro. Evitate di prendere impegni di cui in seguito potreste pentirvi. Amore: in coppia, più ottimisti, oggi con il partner farete dei progetti a due e, non temete, saranno coronati dal successo. Soli: gli incontri non mancano: aprite gli occhi, una persona entrerà a far parte della vostra vita.

Oroscopo 20 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza tra il Sole in Sagittario e Nettuno nel vostro segno rappresenta un invito a lasciare che le situazioni si snodino naturalmente, senza fare mosse inutilmente coraggiose o impulsive. Poiché mancate di chiarezza, se non volete scatenare incomprensioni, cercate di essere molto attenti se vi troverete a interagire con persone che detengono l’autorità, anche se siete dalla parte della ragione. Amore: in coppia, atmosfera molto romantica, la passione lascerà il posto alla complicità ed entrambi ne guadagnerete in serenità. Soli: una nuova conoscenza illuminerà la giornata. Sarà magia d’amore e farete il primo passo.