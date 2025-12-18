Cosa dice l’oroscopo del 19 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Novilunio in Sagittario accentua la vostra autostima e l’ottimismo, lavoro o vita personale, avrete buoni motivi per essere orgogliosi di voi stessi, chi vi circonda dimostrerà fiducia e rispetto nei vostri confronti. Sul fronte del lavoro ci sono vantaggi e opportunità: cercate di coglierli al volo! Al contempo, cercate di ampliare la cerchia delle amicizie, non abbiate timore di mettervi in gioco e assicuratevi di scambiare il numero di telefono nonché mantenere i contatti. Amore: in coppia, l’intesa è al top il che vi permette di parlare di progetti a due, dei sogni e delle reciproche aspettative. Soli: semaforo verde per la conquista! Un incontro farà battere forte il cuore, circolerà grande passione.

Oroscopo 19 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Sagittario rappresenta il momento ideale per lasciare alle spalle qualsiasi cosa che ha fatto il suo tempo così da poter accogliere nuove opportunità. In poche parole, avete la possibilità di liberarvi da alcuni fardelli. Al contempo, avrete la possibilità di risolvere un vecchio problema riguardante il denaro e potreste stringere un’amicizia che vi darà un grande sostegno! Amore: in coppia, l’aria profuma di rinnovamento, appianate eventuali contrasti e siete più uniti che mai! Soli: socievoli, disponibili e aperti a incontrare persone nuove, provenienti da ambienti e/o background totalmente diversi dai vostri. Un ottimo atteggiamento che vi garantisce un bellissimo incontro romantico.

Oroscopo 19 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nuova in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. Potrebbe arrivare una splendida proposta, impossibile da rifiutare! È il momento di aprire il vostro cuore a nuove possibilità, in particolare per quanto riguarda il percorso di vita, la carriera o lo status. Il transito è importante: nell’arco dei prossimi sei mesi aprirà la porta a colIaborazioni e contratti inaspettati. I tempi sono maturi per un cambiamento e imboccare una direzione diversa. Amore: in coppia, circola entusiasmo e buonumore, la relazione migliora in modo significativo. Soli. cercate di trovare il coraggio di esprimere i sentimenti a chi vi attrae! Ricordate il vecchio proverbio: chi non risica non rosica…

Oroscopo 19 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna Nuova in Sagittario, potrebbero farvi un’ottima proposta e accettandola vi metterà in grado di aprire nuove porte. Se nel lavoro avete vissuto momenti difficili, un senso di insicurezza, ora potrete ripartire da zero: ad esempio ricevere un’offerta o una proposta del tutto inattese che accetterete al volo! Al contempo, potreste cambiare con entusiamo alcuni obbiettivi e in questo caso puntate in grande, concentratevi su ciò che potete ottenere nella vostra vita. Amore: in coppia, l’amore con la dolce metà fa rima con viaggio e desiderio. Insieme parlerete di un nuovo inizio. Soli: l’attrazione per una persona potrebbe turbarvi. Parlarne con gli amici vi farà vedere chiaramente la situazione.

Oroscopo 19 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna Nuova in Sagittario nei prossimi giorni e settimane potrebbe esserci un cambiamento, nuovi e positivi sviluppi, sarete spinti a vivere nuove avventure di lavoro o personali. Un successo ottenuto in qualcosa vi metterà al centro della scena, vi regalerà un senso di realizzazione, vi sentirete dei leader. Se state aspettando con impazienza di poter lanciare un progetto o aprire una piccola impresa, è il momento giusto! Cercate di ampliare gli orizzonti. Amore: in coppia, conversazioni dolci e armoniose, la vostra generosità è pari solo al vostro buon umore. Soli: bella giornata, ricca di opportunità di incontri! C’è la possibilità di conoscere l’anima gemella!

Oroscopo 19 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Sagittario punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia e con questo transito acquisirà maggiore importanza, finalmente sapete cosa volete e prenderete una decisione o darete il via a un nuovo inizio. Avrete voglia di realizzare alcuni progetti importanti, ad esempio cambiare casa o apportare dei miglioramenti in quella dove vivete attualmente. Ma non solo, il desiderio sarà quello di rendere armoniose le relazioni con le persone care. Amore: in coppia, dovreste accettare il fatto che il partner abbia idee e opinioni diverse dalle vostre! Soli: se una storia d’amore è lenta a decollare, procede a passo di lumaca, da oggi ci saranno chiari segnali di progresso.

Oroscopo 19 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Novilunio in Sagittario sosta nel vostro settore della comunicazione: potrebbero arrivare notizie o informazioni in grado di allontanare lo stress e tirare su il morale. Potrebbe trattarsi di qualcosa che stavate aspettando o di una decisione a vostro favore, oppure di un accordo positivo dopo una trattativa. In generale, il transito apre un nuovo ciclo che mette in risalto le capacità comunicative, l’apprendimento, le interazioni e i contatti quotidiani. Amore: in coppia, qualunque sia la situazione oggi nella vita a due diventa tutto più facile. E’ una ventata d’aria fresca. Soli: è il vostro momento! Lanciatevi senza timore nella conquista: col fascino che avete e che sfruttate con maestria, farete colpo.

Oroscopo 19 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Novilunio in Sagittario apre un nuovo ciclo di sei mesi di ottime possibilità nel settore delle finanze. Sarete spinti a esplorare nuovi percorsi così da guadagnare di più, potrebbero arrivare delle opportunità che vi permetteranno di aumentare le entrate e in effetti la vostra situazione finanziaria potrebbe cambiare in meglio. In ogni caso pur se comprensibile la voglia di migliorare, fate attenzione ad alcune promesse che in seguito potrebbero non essere mantenute. Amore: in coppia, raggiungerete un accordo sulla gestione del denaro. Ma in programma c’è anche passione. Soli: nel lavoro, una persona potrebbe affascinarvi e sperate vi lanci un invito. Perché aspettare? Fate voi il primo passo.

Oroscopo 19 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova nel vostro segno accentua il coraggio, il dinamismo e l’ottimismo! Darete il via a un cambiamento positivo e significativo, farete un grande passo avanti su un progetto, un’idea o un obbiettivo su cui state lavorando da un po’ di tempo. E’ una fase di sei mesi cui dovete mettere in mostra il vostro talento poiché avrà il potere di migliorare radicalmente la vita professionale. Il transito potrebbe inoltre spingervi verso attività nuove. Amore: in coppia, se avete intenzione di pianificare un fine settimana romantico, andrà alla grande e lascerete l’organizzazione alla dolce metà. Soli: potrebbe arrivare un messaggio dalla persona che vi attrae oppure una dichiarazione d’amore a sorpresa…

Oroscopo 19 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

ll Novilunio in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno, rappresenta un invito a pensare a voi stessi, ridurre lo stress, prendere cura del vostro benessere mentale ed emotivo. Mollate quei limiti che mettete a voi stessi, sfruttate pienamente il vostro potenziale e concentrate l’attenzione sugli ambiti della vostra vita che necessitano di essere sistemati delineando una strategia che nell’arco di sei mesi vi permetta di prendere le distanze da situazioni e relazioni ormai sterili. Amore: in coppia: circolano alcune tensioni, una decisione potrebbe scatenare dei conflitti. Sarà difficile trovare un terreno d’intesa. Soli: non avete la testa per relazioni o impegni seri. Prer oggi preferite la libertà!

Oroscopo 19 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova abbraccia il Sole, Mercurio e Venere in Sagittario: in primo piano ci sono i vostri progetti, le relazioni di amicizia o professionali. Date la priorità agli inviti che nella vita sociale vi offronto la possibilità di stringere nuove relazioni. Se avete bisogno di un aiuto questa Luna Nuova è fantastica: una persona sarà pronta a sostenervi in modo concreto! Se, infine, avete intenzione di lanciare un’attività online elaborate un piano d’azione per concretizzare. Amore: in coppia, i progetti a due prendono forma, potreste parlare di un’attività di lavoro da fare insieme. Soli: il fascino è innegabile, potete permettervi di tutto! Un incontro o un appuntamento parte su ottime basi: avrete di fronte la persona giusta.

Oroscopo 19 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Novilunio odierno è in Sagittario. segno in cui sostano altri tre pianeti nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e del successo. Non è escluso che nel giro dei prossimi sei mesi arrivi una promozione oppure si presenti un’opportunità che vi farà imboccare una nuova direzione. Potreste concentrarvi sul miglioramento della vostra immagine professionale, del vostro status: avete un impatto maggiore sugli altri dunque sfruttate bene questo periodo sotto i riflettori! Amore: in coppia, l’intesa è al top! Vi capite con solo sguardo, non c’è bisogno di parlare. Soli: c’è chi vi corteggia ma voi dovreste essere più tolleranti e meno esigenti. Forse nella vostra mente il passato è ancora troppo presente?