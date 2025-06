Cosa dice l’oroscopo del 20 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra Marte in Vergine e Giove in Cancro rappresenta un’opportunità per canalizzare le vostre energie nella realizzazione di uno spazio in casa in grado di rasserenarvi e regalarvi armonia. Che si tratti di cambiare posizione ai mobili, mettere ordine negli armadi o semplicemente introdurre un nuovo elemento in una stanza, la trasformerete in un posto rilassante, in cui ricaricare le batterie. Amore: in coppia, il desiderio prevale su tutto, esprimete con passione i forti sentimenti. Inutile aggiungere che ad attendervi c’è una serata bollente. Soli: una persona dinamica oggi vi intrigherà: sarete ricambiati e nascerà una storia.

Oroscopo 20 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Lo splendido aspetto Marte-Giove indica che con una persona l’accordo sarà perfetto, avrete conversazioni fruttuose al punto che potreste decidere di collaborare a un progetto e mettere in comune le risorse e l’esperienza. E lavorare insieme sarà un piacere per entrambi. In serata concedetevi il permesso di lasciar emergere il vostro lato giocoso, affettuoso e trascorrete del tempo con le persone care. Amore: in coppia, aria di novità, cambierete alcune abitudini e aggiungerete un tocco di originalità nel rapporto. Soli: grazie al senso dell’umorismo e alla fantasia, se oggi deciderete di navigare online su una app di incontri attirerete l’attenzione di parecchie persone!

Oroscopo 20 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni puntano i riflettori sul vostro settore del denaro, il che indica che potrebbero porre fine a eventuali ritardi nelle questioni finanziarie che riprenderanno un ritmo normale. Inoltre, con il buon aspetto Marte-Giove, potreste sentirvi pronti a rinnovare l’abitazione o di traslocare, investire sulla casa in qualche altro modo. E sicuramente i soldi che impegnerete al riguardo non saranno buttati al vento. Amore: in coppia, il partner potrebbe avere poche attenzioni e voi lo provocherete, lo farete ingelosire. Soli: Venere fa battere il vostro cuore per una persona ma attenzione a farvi delle illusioni. Per oggi non dichiarate il vostro amore, non imbarcatevi in una storia.

Oroscopo 20 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Stringerete delle nuove amicizie che si riveleranno speciali e nei prossimi giorni potreste sentire di aver incontrato una persona che vi capisce perfettamente. Il buon aspetto Marte-Giove indica che una relazione che inizia in questo momento, potrebbe vedere voi e l’altro/a realizzare insieme parecchie cose. Al contempo se con qualcuno c’è stato un malinteso avete la possibilità di chiarire. facilmente e far tornare il sereno. Amore: in coppia, voglia di fare progetti a due e avete una bella creatività. I pianeti vi sostengono. Soli: avete la concreta possibilità di incontrare l’anima gemella! Ma fate attenzione a idealizzarla troppo, a metterla su un piedistallo. Siate realistici.

Oroscopo 20 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Vi sentite pronti a compiere un passo coraggioso per mettere in atto un’idea che potrebbe avere un impatto positivo sulla vostra carriera e sulle vostre ambizioni. Con il buon aspetto tra Marte e Giove, proverete una rinnovata fiducia, la splendida sensazione che le cose andranno bene e di sicuro non sbagliate. Al contempo, inizierete a vedere progressi riguardo a qualcosa che sembrava impiegasse un’eternità per concretizzarsi. Amore: in coppia, intesa totale con il partner, siete di buonumore e la vostra armonia farà invidia ad alcune persone. Soli: pianificherete un viaggio, anche da soli. E sapete bene che ce ne sono molti organizzati appositamente per chi è un cuore solitario.

Oroscopo 20 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

La collera di un amico o di un familiare o ancora di una persona che non conoscete bene, oggi potrebbe turbarvi. E’ noto quanto il vostro segno detesti la l’aggressività e qualsiasi forma di violenza dunque farete di tutto per allontanarvi dal luogo di questa lite. Sembra che sarete solo spettatori dello spiacevole episodio ma non è escluso che potreste essere voi ad arrabbiarvi e forse perché non vi sentirete rispettati. Amore: in coppia, il partner potrebbe avere delle preoccupazioni e sarà meno comunicativo. E anche voi sarete poco affettuosi. Soli: non è giornata di incontri romantici oppure potreste innamorarvi di una persona che non è interessata o è già impegnata.

Oroscopo 20 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto Marte-Giove, a intrigarvi potrebbe essere l’idea di gestire un’attività da casa. Sarete ispirati dalle storie e dai successi di altre persone e potreste mettervi alla ricerca di idee che si adattino alla vostra situazione attuale. E’ un momento entusiasmante in cui dovete brillare. Tenete presente che il periodo di esitazione e indecisione è definitivamente terminato e riguardo al futuro dovete essere ottimisti! Amore: in coppia, avete voglia entrambi di novità, di ravvivare il quotidiano. Allora, che aspettate a dare il via? Soli: giornata favorevole ai flirt, alle avventure leggere. E seguirete la voce del cuore anziché quella della ragione…Ma ogni tanto fa bene.

Oroscopo 20 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Un’idea potrebbe essere stimolante e spingervi a seguire la voce del cuore, a fare qualcosa che vi regali felicità. Si accenderà, lavoro o vita personale, il desiderio di creare qualcosa di bello o vi concederete la possibilità di uscire con la famiglia e godere un po’ di tempo libero oppure di vivere nuove esperienze o, ancora pianificare un viaggio. In qualunque cosa oggi vi impegnerete potrebbe essere molto gratificante. Amore: in coppia, siete entrambi rilassati, provate tenere emozioni. E’ probabile che la serata sia all’insegna di coccole e abbracci. Soli: una persona potrebbe farvi una dichiarazione infuocata. Forse sarà una sorpresa ma risponderete in modo positivo.

Oroscopo 20 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sollecitati da un amico o da un familiare, sarete pronti a puntare in alto e a rischiare. Avrete la sensazione che ciò che state prendendo in considerazione potrebbe avere successo, soprattutto se al vostro fianco c’è qualcuno che può dare buoni consigli e tifare per voi. Potrebbe essere necessario cambiare il modo di pensare e dovrete calarvi mentalmente in questo nuovo ruolo. Sentite che potete farcela ed è così! Amore: in coppia, avvertite il bisogno di essere rassicurati dal partner, dagli amici e familiari e oggi sarete appagati. In ogni caso, anche voi dovete rassicurare la dolce metà. Soli: darete il via a una dolce storia d’amore: due cuori solitari che si uniranno e rimarranno insieme.

Oroscopo 20 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Ariete è in dissonanza con Mercurio: potreste entrare temporaneamente in rotta di collisione con voi stessi o con un familiare. Sia chiaro, nulla che non vi farà dormire la notte ma sul momento sarete furibondi. In ogni caso evitate di prendere delle decisioni senza discuterne con le persone care, direttamente interessate: forse questo è ciò di cui oggi potrebbero rimproverarvi. Amore: in coppia, potreste essere un po’ duri con il partner che vi sembrerà scontroso. La tenerezza è l’arma vincente. Soli: passerete al setaccio chi vi corteggia e analizzerete i suoi comportamenti. Risultato? Vi sembreranno decisamente poco interessanti se non persino insulsi.

Oroscopo 20 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui penserete al vostro benessere e ciò spingervi a praticare un po’ di esercizio fisico, potrebbe trattarsi di una lunga passeggiata o di un allenamento leggero oppure, più semplicemente, eliminare una cattiva abitudine. Anche le finanze sembrano promettere bene: un’offerta potrebbe farvi ottenere un buon guadagno. Se l’istinto vi dice di provarci, acchiappatela al volo senza pensarci due volte. Amore: in coppia, nella relazione stanno avvenendo cambiamenti positivi. Avete il coraggio di affrontare gli aspetti negativi e siete pronti ad accogliere novità e sorprese. Soli: non aspettate più che gli eventi accadano: alla persona che vi attrae proporrete un appuntamento.

Oroscopo 20 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Attenzione a credere a tutto ciò che dice chi vi circonda soprattutto se si tratta di cose che vi riguardano direttamente. Fate leva sulla razionalità, non prendete tutto per oro colato, così da poter distinguere il falso dal vero. È probabile che alcuni pettegolezzi creino delle incomprensioni e scatenare persino dei conflitti che non hanno ragione di essere. Prendete le distanze con tatto, prudenza, diplomazia e vi garantirete la pace. Amore: in coppia, il comportamento del partner potrebbe deludervi e rischiate di dire cose che nemmeno pensate. Cercate invece di capire la dolce metà. Soli: negli affari di cuore è una giornata speciale: un incontro sarà decisivo nonché felice.