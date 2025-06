Cosa dice l’oroscopo del 21 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole oggi entra in Cancro, fino al 22 luglio sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia ed è qui che nelle prossime quattro settimane concentrerete la vostra attenzione. La vita sociale passa in secondo piano ed è un mese eccellente per rallentare il ritmo, ritrovare la pace interiore, ricucire i legami familiari, curare il vostro benessere prendendo cura di voi stessi, ad esempio dormendo di più e mangiando cibi sani. Amore: in coppia, in una relazione a volte è bene fare delle concessioni. Muovetevi in questo senso e fate leva sul vostro senso dell’umorismo. Soli: anche se una persona vi intriga, insieme vivrete dei momenti di passione, per il momento non volete impegnarvi.

Oroscopo 21 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole oggi entra in Cancro, nel vostro settore della comunicazione e vedrete chiaramente tutti gli aspetti dei problemi che avete dovuto affrontare. Vi toglierete un peso! Fino al 22 luglio è un periodo eccellente per scoprire nuovi interessi, soddisfare la vostra curiosità, stringere nuove relazioni. Il quotidiano potrebbe essere impegnativo, forse persino frenetico – a volte avrete voglia di scappare – ma più spesso sarà molto piacevole. Amore: in coppia, è un sabato in cui siete permalosi: mantenere l’armonia con il partner dipenderà soprattutto da voi. Soli: uscite e cercate di stringere delle relazioni con persone sincere. Meritate di essere felici! Dovete solo mettervi in gioco.

Oroscopo 21 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole vi dà appuntamento al prossimo anno e oggi entra in Cancro: fino al 22 luglio sosterà nel vostro settore del denaro. E’ il periodo giusto per concentrare i vostri sforzi così da risanare le finanze – soprattutto se ultimamente avete avuto parecchie spese extra e avete contratto qualche debito – e più in generale sfruttare al meglio il vostro talento. È tempo dunque di fare il punto e capire come migliorare la situazione finanziaria. Amore: in coppia, avvertite un grande desiderio di dolcezza. Fate il primo passo, iniziate voi a dare prova di tenerezza e il partner vi seguirà… Soli: in serata potreste avere una sorpresa molto piacevole! Una dichiarazione o un incontro?

Oroscopo 21 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Buon compleanno, Cancro! Il Sole oggi entra nel vostro segno e sosterà fino al 22 luglio, il transito come sempre dà il via al vostro nuovo anno personale, sarete desiderosi di cambiare in meglio la vostra vita, soprattutto se alcuni ambiti sono sembrati fuori dal vostro controllo,: da oggi riprendete in mano il timone. Nel lavoro, nella vita personale, questo sarà un momento di enorme crescita: preparatevi a brillare! Amore: in coppia, sfruttate il fascino a tutto campo e il partner vi dedicherà numerose piccole attenzioni. Soli: butterete nel cassonetto la riservatezza e farete di tutto per incontrare l’anima gemella: uscirete o vi lancerete su un sito di incontri. In entrambi i casi farete colpo!

Oroscopo 21 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 22 luglio, il Sole in Cancro sosterà alle spalle del vostro segno. Nelle prossime quattro settimane avvertirete il bisogno di mettervi al riparo da competizioni o situazioni impegnative. Sebbene non sia sempre piacevole rimanere dietro le quinte sarà fondamentale per il vostro progresso e per chiarire quelle situazioni che ristagnano. Tra un mese, con il Sole in Leone sarete pronti a cogliere nuove opportunità. Amore: in coppia, dite no alle provocazioni o a imporre a tutti i costi la vostra volontà, il partner potrebbe avere reazioni poco piacevoli. Soli: oggi sembrate preda di dubbi e tormenti. Che succede, chi vi attrae non lancia più segnali oppure nessuno vi interessa?

Oroscopo 21 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Cancro, fino al 22 luglio sosterà nel vostro settore della vita sociale: nelle prossime quattro settimane sarete spinti a stringere nuove relazioni, unirvi a un gruppo, anche online, e a cementare le amicizie di sempre. Di sicuro, alcune persone influenti contribuiranno al vostro successo futuro. Se in cottura avete un obbiettivo da raggiungere, entrerete in azione con determinazione e rimboccando le maniche ce la farete! Amore: in coppia, è un sabato in cui se lavorate sarete parecchio impegnati ma la notte sarà tutta vostra. Soli: dimenticate il passato, il futuro è tutto vostro! Potrebbe esserci un incontro: se penserete che sia la persona giusta, a parlare sarà l’istinto. Seguitelo.

Oroscopo 21 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Cancro, fino al 22 luglio sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, la reputazione e le responsabilità. Il transito rappresenta un invito a promuovere il vostro lavoro, mettervi al centro della scena e mostrare le vostre abilità. Se siete in cerca di un impiego è buon momento per inviare il CV, fare richiesta per un colloquio e farvi conoscere nei posti giusti. In generale, può essere un momento di crescita positiva! Amore: in coppia, non è una giornata all’insegna del romanticismo ma farete in modo che il partner non si senta trascurato/a. Soli: è un sabato in cui vi divertirete a testare il vostro fascino tanto per gratificare il vostro ego. Il che fa sempre bene.

Oroscopo 21 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Cancro accende il desiderio di spezzare la solita routine e ampliare gli orizzonti. Fino al 22 luglio potreste essere attratti da opportunità che vi portano in un nuovo territorio, lontano dalle solite attività. L’idea di un viaggio vi attirerà: ovunque vi recherete – all’estero o in Italia – sarà una pausa che vi farà un gran bene. Un cambiamento di scenario, qualunque cosa deciderete di fare. rappresenterà una ventata di freschezza. Amore: in coppia, bei momenti a due che vivrete con grande intensità. Con il partner c’è sempre tanto amore. Soli: un messaggio o una telefonata dalla persona che vi attrae, vi rassicurerà sui sentimenti che prova per voi. Qualsiasi dubbio svanirà!

Oroscopo 21 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Cancro per quattro settimane sosta nel vostro settore della trasformazione: potreste iniziare a vedere gli eventi recenti in modo diverso e le intuizioni che avrete spingere a entrare in azione. Nel lavoro o nelle relazioni in questo periodo potreste sviluppare un atteggiamento “tutto o niente”, senza vie di mezzo: sarete irresistibilmente attratti da sfide di lavoro o personali che vi porteranno un po’ fuori dalla zona di comfort. Amore: in coppia, tanta tenerezza, prove d’amore ma la passione sembra dormire tra le braccia di Morfeo. Soli: potrebbe esserci un incontro che scatenerà una grande attrazione ma muovetevi con prudenza: cercate di conoscere bene il potenziale partner.

Oroscopo 21 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Cancro, da oggi e fino al 22 luglio, sosta nel vostro settore delle relazioni, di lavoro e nella vita personale. Il transito stimola il bisogno della presenza degli altri, migliora la vostra disponibilità – all’occorrenza anche a trovare un compromesso – e aiuta a riportare un sano equilibrio nella vostra vita. Le energie forse non saranno sempre al top dunque ogni tanto concedetevi una pausa per ricaricare le batterie. Amore: in coppia, c’è una rinnovata tenerezza. I momenti insieme saranno ricchi di complicità, l’atmosfera sarà calda e magica. Soli: accettate gli inviti, siate aperti alle opportunità romantiche inaspettate: gli aspetti astrali odierni potrebbero riservarvi delle belle sorprese.

Oroscopo 21 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Cancro fino al 22 luglio sosterà nel vostro settore del quotidiano, della salute e del lavoro. E affinché la vostra vita proceda senza intoppi è in questo ambito che apporterete qualche cambiamento. Farete spazio a nuove attività, introdurrete delle nuove e più sane abitudini e mollerete quelle che non funzionano più, hanno fatto il loro tempo. Ritroverete l’ottimismo e il benessere psicofisico. Amore: in coppia, coccole e relax con il partner: è il programma della serata. I progetti a due prendono una piega positiva, tutto cambia in meglio! Soli: pronti a conquistare ma molto selettivi! Se avete la scelta, perché no? Ma fate attenzione: rischiate di perdere le occasioni giuste.

Oroscopo 21 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole in Cancro, sosterà fino al 22 luglio, mette al centro della scena il vostro lato creativo e intraprendente. Le prossime quattro settimane saranno inoltre fortunate: ad esempio potrebbe arrivare un’opportunità speciale o avrete la possibilità di essere coinvolti in qualcosa di interessante. L’approccio alla vita sarà più spontaneo, giocoso e affettuoso e vi metterà in grado di attirare esperienze e persone positive. Amore: in coppia, circola un’atmosfera molto sensuale, va sfruttata per rafforzare la relazione! Soli: i passaggi odierni accentuano la voglia di testare il vostro potere di seduzione. Forse non incontrerete il grande amore ma arriveranno comunque belle gratificazioni.