Cosa dice l’oroscopo del 21 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ uno splendido venerdì, sfruttatelo per prendere cura di voi stessi e brillare! Potreste ad esempio concedervi un massaggio o lanciarvi negli acquisti per cambiare look. Avrete belle energie, vi divertirete, vi sentirete come nuovi. Con la Luna in Sagittario, cercate di fare qualcosa che vi soddisfi, vi regali gioia, accenda la creatività. E’ una fase in cui siete spinti ad approfondire nuovi interessi! Amore: in coppia, ad accompagnare voi e il partner, per tutto questo venerdì sarà la passione! Soli: ottima giornata, siete molto seducenti e il vostro fascino farà una strage di cuori. Accettate tutti gli inviti!

Oroscopo 21 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Le relazioni nella vita sociale possono dare una spinta alla vostra carriera. Che si tratti di qualcuno che conoscete, un amico che parla bene di voi o che qualcuno vi dia una mano, oggi vi sarà facile fare dei passi avanti. Gli aspetti odierni indicano che un incontro potrebbe aprire nuove porte, offrire nuove possibilità. Bando ai dubbi sulla vostra capacità, le competenze e accettate ciò che arriva! Amore: in coppia, nella relazione circola un po’ di frustrazione, il partner avrà difficoltà a capirvi. Soli: negli affari di cuore provate un senso di malinconia, forse siete delusi, demotivati. Arriveranno giorni migliori.

Oroscopo 21 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se nel recente passato non siete riusciti a cogliere un’opportunità in questi giorni potrebbe ripresentarsi e ora la farete vostra. Forse la prima volta non era il momento giusto o forse non eravate sicuri che andasse bene per voi. Ma i passaggi astrali vi offrono una seconda possibilità e il potenziale è persino migliore. Lanciatevi e andate a vedere dove vi porterà. Non è escluso che cambi la vostra vita. Amore: in coppia, il partner vi sembrerà distaccato ma forse sarà solo una vostra sensazione. Il fatto è che oggi siete molto esigenti. Soli: la solitudine vi pesa più del solito. Penserete che il mondo vi remi contro.

Oroscopo 21 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete pronti a prendere delle decisioni mirate a migliorare il programma quotidiano così da garantirvi il benessere? Fate solo attenzione a non esagerare e fare una rivoluzione nelle abitudini poiché in seguito sarebbe difficile mantenere il passo. Su un altro piano: se sul posto di lavoro sentite che potrebbe esplodere un problema, comunicare ed essere diretti vi permetterà di bloccarlo. Amore: in coppia, fate un piccolo sforzo e ascoltate di più il partner. Un piccolo gesto o una parola saranno molto apprezzati. Soli: oggi direte no alla timidezza e farete il primo passo. E’ evidente che siete innamorati…

Oroscopo 21 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni al vostro segno consigliano di spostare l’attenzione dal lavoro alla vita personale, vivere quei piaceri semplici che tuttavia rafforzano i legami con le persone care, soprattutto se ci sono tensioni. Con il buon aspetto Venere-Plutone è il momento ideale inoltre per pianificare entro breve tempo un viaggio ma potrebbe presentarsi l’opportunità di partire e in questo caso, non lasciatevela scappare. Amore: in coppia, giornata ideale per riflettere sul futuro, con il partner parlerete di sogni e progetti. Soli: è il momento di prendere decisioni importanti per cambiare la vita amorosa.

Oroscopo 21 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con le persone care, è possibile che siate costretti ad affrontare alcune conversazioni complicate, riguardanti alcune dinamiche che andrebbero trasformate. Riuscirete in ogni caso a parlare con calma, anche di argomenti delicati che si trascinano da tempo e sistemare qualsiasi situazione difficile. L’importante è che non abbiate aspettative alte nei confronti di voi stessi e dei familiari. Amore: in coppia, avete bisogno di serenità ma fingere che vada tutto bene non è necessariamente una buona soluzione. Soli: un sms potrebbe scatenare pessimismo. Ma siete sicuri di averlo interpretato nel modo giusto?

Oroscopo 21 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi astrali odierni una conversazione sincera, tendere una mano, sarà d’aiuto ad appianare eventuali tensioni presenti in una relazione. E a voi, oltretutto, non mancano né il tatto né la diplomazia. Mostrando il vostro lato aggressivo, impaziente la situazione potrebbe prendere una brutta piega. Allora, la cosa migliore è riportare la pace e dare il vostro forte e comprensivo abbraccio. Amore: in coppia, piccole tensioni che svaniranno se parlerete senza rimandare. La giornata si concluderà alla grande. Soli: sorridete! Sia chiaro, non in modo forzato poiché non otterreste l’effetto sperato…

Oroscopo 21 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I transiti odierni rappresentano un invito a essere indulgenti con voi stessi, ovvero concedervi qualche gratificazione. Le vibrazioni astrali sono perfette per vivere al meglio, pensare al vostro benessere ed eventualmente a trovare un equilibrio. Nel lavoro, pur mantenendo un approccio realistico, eliminate qualsiasi dubbio sulle vostre qualità, competenze: in caso contrario rischiate di ostacolare i progressi Amore: in coppia, con il fascino, otterrete ciò che volete, raggiungerete i vostri obbiettivi. Di qualunque tipo! Soli: se una persona vi attrae, parlerete poco ma il vostro atteggiamento la dirà lunga…

Oroscopo 21 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Lavoro o vita privata, una conversazione potrebbe mettervi in grado di far imboccare una nuova direzione a una relazione. A fare la differenza sarà ciò che direte e come lo direte. Con il buon aspetto Venere-Plutone, potrebbero riemergere emozioni represse per cui siate cauti. La sincerità è importante ma lo è anche il tatto. Ed è quest’ultimo che vi porterà a una maggiore comprensione. Amore: in coppia, dolci momenti a due anche se oggi siete un po’ agitati. Ma il partner non se ne accorgerà. Soli: permalosi, il vostro atteggiamento può infastidire. Ma a piacere sono proprio i vostri difettucci.

Oroscopo 21 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Gli aspetti astrali odierni indicano che il desiderio di acquistare un oggetto potrebbe essere forte e contrastarlo sarà un’impresa complicata. Potrebbe essere al di fuori della vostra portata ma volerlo ogni costo. Ma è davvero importante o solo il capriccio di un momento? Se introduce una nota positiva alla vostra vita, lanciatevi. In caso contrario, siate realistici come sempre e rinunciate… Amore: in coppia, se avete discusso, il buon aspetto Venere-Plutone vi spinge a un chiarimento e tornerà il sereno! Soli: il transito di cui sopra mette in grado di far vibrare il vostro cuore e quello di chi vi attrae!

Oroscopo 21 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste desiderare il sostegno concreto di una persona ma al contempo pensare che probabilmente non ha alcuna intenzione di alzare un dito. Non tiratevi indietro ma fate capire all’altro, senza calcare la mano, che avete bisogno del suo aiuto. Esprimetevi in modo convincente ma tenendo sotto controllo l’eventuale aggressività. Sarete ascoltati con attenzione e la persona alla fine cederà. Amore: in coppia, totalmente disponibili ad ascoltare il partner, oggi mostrerete più dolcezza del solito. Soli: potreste perdere la testa per una persona che forse non è il vostro tipo. Partite pure in quarta, vi farà bene…

Oroscopo 21 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un venerdì in cui siete nella posizione ideale per far fruttare al meglio i vostri guadagni oppure trovare delle soluzioni ai problemi finanziari attraverso delle conversazioni costruttive. Più in generale nelle finanze in questo periodo potreste provare incertezza, timore di non farcela ma se volete cambiare la situazione forse dovreste iniziare a cambiare il vostro approccio al denaro, essere realistici. Amore: in coppia, la tenerezza nei confronti del partner è enorme, indica che le cose vanno bene! Soli: non siate timidi né troppo esigenti. Se una persona vi corteggia e vi piace, accettate di rivederla.