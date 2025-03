Cosa dice l’oroscopo del 20 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Buon compleanno, Ariete! Il Sole alle 09.02 entra nel vostro segno – sosterà per quattro settimane – e indica un periodo in cui brillerete! Torna l’esuberanza, l’entusiasmo, la sicurezza in voi stessi, lavoro o vita personale vi sentirete pronti a prendere una iniziativa coraggiosa. È il momento di concentrarvi su ciò che per voi è più importante, eliminare ciò che non funziona e lasciare spazio a qualcosa di meglio. Sul posto di lavoro mostrerete grande responsabilità, vi distinguerete per la determinazione. Amore: in coppia, Il dialogo con il partner è costruttivo, prenderete delle decisioni importanti. L’intesa sul fronte eros è al top, gli abbracci e baci sono quelli dei primi giorni della vostra storia. Soli se una persona vi attrae, non esitate a fare il primo passo, prendete l’iniziativa!

Oroscopo 20 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole entra in Ariete e fino al 19 aprile sosterà alle spalle del vostro segno. Il transito rappresenta un’opportunità per rallentare il ritmo, riflettere, mettere in discussione qualcosa che avete intrapreso e decidere se è il momento di apportare alcune modifiche o mollare definitivamente. Al contempo, il passaggio astrale potrebbe spingervi a trovare il coraggio per mettere in discussione un accordo o un impegno o a fare un passo avanti nel lavoro, qualcosa che segnerà positivamente il vostro percorso. Amore: in coppia, non è un giovedì tranquillo, potrebbero riemergere vecchi rancori, vostri o del partner. Mantenete la calma e andate oltre! Soli: chi vi corteggia, a sorpresa potrebbe fare delle critiche o commenti spiacevoli nei vostri confronti. Prima di reagire chiedetevi se davvero ne valga la pena.

Oroscopo 20 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il transito del Sole in Ariete per il vostro segno è eccellente, fino al 19 aprile annuncia un periodo molto positivo. Sarete dotati di grande dinamismo, il vostro sguardo sarà rivolto al futuro e ai progetti che vorrete realizzare. La vita sociale brillerà, sarete spinti anche online, ad ampliare la cerchia dei contatti con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda e alcuni incontri potrebbero portare a relazioni promettenti riguardo al lavoro. In questo periodo tenete presente che la parla d’ordine è “collaborazione”. Amore: in coppia, con la Luna in Sagittario è una giornata in cui non perdete occasione per provocare o rimproverare. Attenzione: la pazienza del partner ha dei limiti. Soli: per oggi la cosa migliore è stare per conto vostro e comunicare il meno possibile. Rischiate di dire parole spiacevoli….

Oroscopo 20 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Ariete fino al 19 aprile sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: è il momento ideale per mettervi al centro della scena e mostrare di che stoffa siete fatti. Bando alla modestia, dunque, non nascondete il talento: mostrate il coraggio, la determinazione e farete giganteschi passi avanti, dei progressi significativi. Date il meglio: sarete notati e sicuramente nelle prossime quattro settimane arriverà il meritato riconoscimento per il vostro impegno o raggiungerete un obbiettivo importante! Amore: in coppia, avrete la sensazione che nulla, oggi, vada per il verso da voi desiderato. Forse le aspettative sono troppo alte? Soli: che fine hanno fatto il vostro senso dell’umorismo e il desiderio di conquistare? Riprendetevi e cercate di essere più sorridenti e aperti nei confronti di chi vi corteggia!

Oroscopo 20 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Dopo un lungo inverno trascorso in letargo, con l’arrivo del Sole in Ariete, in ottimo aspetto con il vostro segno, da oggi vi sentirete incredibilmente vitali, coraggiosi, pronti ad ampliare gli orizzonti, vivere nuove esperienze e ad affrontare qualsiasi sfida si presenti nella vita personale o lavorativa. Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per apprendere un’abilità o ottenere una qualifica che potrebbe dare un colpo d’acceleratore alla carriera o alla vostra attività. Potreste anche viaggiare di più. Amore: in coppia, praticare delle attività insieme avrà il potere di ravvivare, dare nuovo slancio alla relazione. Le idee non vi mancano. Soli: potreste dare il via a un flirt ma non appagarvi totalmente e potrebbe scatenare nostalgia per un/a ex. Andate avanti, non pensate al passato! E’ in arrivo un nuovo amore.

Oroscopo 20 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Ariete fino al 19 aprile punta i riflettori sul vostro settore che simboleggia la trasformazione, la produttività e le finanze. Con questo transito sarete spinti a lavorare di più per guadagnare di più o, se lavorate in proprio, per aumentare le entrate della vostra attività. In entrambi i casi il vostro impegno sarà apprezzato dal boss o dai clienti. Sarete pronti a prendere alcune decisioni radicali per migliorare in generale la vostra vita, soprattutto in quei settori in cui ultimamente c’è stato un ristagno. Amore: in coppia, premurosi, pieni di mille attenzioni con l’obbiettivo di stupire il partner ma rischiate tuttavia di diventare un po’ soffocanti. Soli: è una giornata in cui avete la possibilità di dare il via a una nuova storia d’amore. Ma è necessario accantonare i dubbi, concedere fiducia e lasciarvi andare!

Oroscopo 20 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con l’arrivo del Sole in Ariete nel vostro settore delle relazioni, esaminerete con attenzione gli accordi professionali, gli impegni, le collaborazioni. È il momento di capire ciò di cui avete bisogno e cosa desiderate far entrare nella vostra vita. Il transito vi rende più determinati e grintosi del solito tuttavia cercate di fare leva sulla diplomazia: è un atteggiamento perfetto per firmare un accordo, un contratto, cercare un nuovo impiego o trovare nuovi clienti oppure più semplicemente imporvi sul posto di lavoro. Amore: in coppia, la Luna in Sagittario e i pianeti in Ariete, accendono emozioni forti – positive – risvegliano la reciproca passione. In serata l’atmosfera sarà bollente, eros al top! Soli: negli affari di cuore è una splendida giornata. Un incontro prenderà una piega romantica e passionale.

Oroscopo 20 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Ariete da oggi e fino al 19 aprile, se da un lato riaccende la passione per il lavoro al contempo il quotidiano avrà un ritmo vertiginoso. Avrete la sensazione di dover portare a termine qualunque impegno o compito alla velocità della luce. Fortunatamente il transito vi doterà di belle energie ma ricordate di darvi una regolata. Anche se vi sentite forti da poter concludere tutto presto e bene, non significa farvi carico di mille responsabilità. Se, infine, siete in cerca di impiego lo troverete! Amore: in coppia, è una giornata perfetta per programmare una cenetta a due o un fine settimana romantico così da vivere dolci momenti di intimità. Soli: in cerca di ammiratori/trici o dell’anima gemella? Potreste trovare entrambi! In ogni caso, se volete soltanto divertirvi stringerete nuove amicizie.

Oroscopo 20 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con l’arrivo del Sole in Ariete, da oggi e fino al 19 aprile, emergerà il vostro lato avventuroso. Le energie saranno al top, le impegnerete in passeggiate, escursioni, sport o in qualsiasi altra attività – ad esempio un nuovo hobby – che vi appassiona, da cui trarre piacere. E grande sarà anche l’impegno nel lavoro poiché avrete il desiderio di distinguervi: grazie alla creatività e alla passione ci riuscirete. E’ inoltre il momento perfetto per riprendere in mano un progetto accantonato poiché avrete una nuova prospettiva. Amore: in coppia, con la Luna nel vostro segno avete voglia di uscire, muovervi e se il partner non sarà d’accordo, sono possibili delle discussioni. Nulla di drammatico, i sentimenti reciproci sono comunque presenti e sinceri. Soli: un flirt passeggero vi farà provare delle belle emozioni.

Oroscopo 20 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 19 aprile, il Sole in Ariete sosta nel vostro settore della casa, della famiglia ed è in dissonanza con il vostro segno: potrebbe scatenare delle tensioni, probabilmente sarete spinti a battagliare per qualsiasi cosa. E’ probabile che nel lavoro vi troverete di fronte a un bivio, dovrete prendere delle decisioni importanti. Ma, come l’Ariete, siete dei leader: sfruttate l’energia del transito per ottenere il successo a cui mirate. Fate solo attenzione a non mettervi eccessivamente sotto pressione. Amore: in coppia, tra critiche e silenzi pesanti, il partner avrà difficoltà a tacere, potrebbe avere la sensazione di essere una bomba a orologeria. Cercate di spiegare il vostro stato d’animo. Soli: per oggi, non avete alcuna intenzione di lanciarvi in una relazione stabile, preferirete distrarvi con gli amici.

Oroscopo 20 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Ariete fino al 19 aprile sosterà nel vostro settore della comunicazione: in questo periodo potreste avere conversazioni interessanti, ricevere una buona notizia, una proposta o avrete la possibilità di concludere positivamente degli accordi, degli affari (nuovi o che avete in cottura da un po’ di tempo) o di dare il via a una nuova attività, anche online. Se avete in mente di realizzare un sito web o migliorare il profilo sui social media, otterrete risultati che accenderanno il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, la relazione ha bisogno di una ventata d’aria fresca. Facendo qualsiasi cosa insieme rischiate di soffocarvi a vicenda. Soli: se un vaso si rompe si può incollare ma non sarà più lo stesso. Se dunque un/a ex dovesse contattarvi, fate attenzione, evitate di tornare indietro.

Oroscopo 20 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Ariete, fino al 19 aprile sosterà nel vostro settore delle finanze. Il transito vi rende molto generosi, pronti in generale ad aprire il portafoglio ma l’atteggiamento migliore è quello di stabilire dei limiti così da non mandare all’aria il budget. Al contempo, se avete intenzione di guadagnare un po’ di soldi extra potreste dare il via a un secondo lavoro. E’ infine, il momento ideale per dare il via a nuove abitudini a cui pensate da un po’ di tempo e prendere cura di voi stessi. Amore: in coppia, potrebbe circolare un po’ di insoddisfazione e noia. Forse avete entrambi bisogno di una pausa di riflessione. Soli: l’amore oggi è latitante. Se una persona vi attrae forse non ricambia l’interesse oppure proverete delusione poiché è diversa da come vi aspettavate.