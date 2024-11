L’oroscopo del 21 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 21 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’entrata del Sole in Sagittario vi dota di ottimismo, di entusiasmo, accende il vostro desiderio di ampliare gli orizzonti di vivere nuove esperienze e durante le prossime festività non è escluso un viaggio all’estero. E’ tempo di lanciarvi in qualche avventura inedita, compreso frequentare un corso di studi. Sicuri di voi stessi, ambiziosi, nel lavoro potreste dare il via a un’attività in proprio oppure se non svolgete una professione autonoma, potrebbero affidarvi nuove responsabilità e, in alcuni casi ottenere una promozione. Raggiungerete importanti traguardi. Amore: in coppia, nella relazione c’è grande passione! Per il partner siete pronti a fare qualsiasi cosa… Soli: incontri con persone molto interessanti. E’ del tutto possibile che vi innamoriate, ricambiati.

Oroscopo 21 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Nelle prossime quattro settimane, il Sole in Sagittario sosterà nel vostro settore della trasformazione: dovreste cercare di eliminare tutto ciò che emotivamente ha rappresentato un blocco. Grazie a conversazioni pacate e gentili ed esaminando obbiettivamente eventuali vecchi problemi – di lavoro o personali – avrete la possibilità di lasciarli alle spalle. La vita riprenderà uno splendido slancio! Con il buon aspetto Sole-Plutone odierno, la vostra attenzione è rivolta alla crescita, al miglioramento e all’utilizzo accompagnato dal buon senso delle risorse. Amore: in coppia, potreste covare un po’ di rancore, affrontate una conversazione sincera e passerà tutto. Soli: la Luna in Leone vi rende un po’ chiusi: con un atteggiamento positivo gli altri vi apriranno le braccia!

Oroscopo 21 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 21 dicembre, il Sole in Sagittario sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali. Il transito rappresenta un invito a comunicare in modo conciliante, eventualmente trovando un compromesso nel caso ci siano delle discussioni. Lavoro o vita privata sarete dunque voi a dover stabilire un equilibrio. Potreste avere la possibilità di firmare nuovi contratti, dare il via a progetti o a una società. In qualunque cosa o con chiunque vi impegnerete tenete presente che potrebbe persino trasformare il vostro percorso professionale. Amore: in coppia, più calmi e più disposti a prendere in considerazione ciò che vi ha detto il partner. Vi rendete conto che non ha torto. Soli: probabilmente non accadrà molto, poiché sarete in modalità riflessione.

Oroscopo 21 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il Sole che sbarca in Sagittario avete voglia di mettere ordine nella vostra vita, fare qualcosa di diverso, praticare nuove attività, ad esempio esercizio fisico, riprendere a studiare soprattutto se può esservi utile a migliorare nel lavoro. Impegnare le energie vi farà un gran bene poiché in caso contrario potrebbe subentrare irrequietezza! In ogni caso, fate attenzione ai peccati di gola; fino al 21 dicembre le tentazioni saranno sempre in agguato. Visto che avrete parecchie cose da gestire sfruttate la forza e la tenacia per rimanere al passo, Amore: in coppia, dolci e concilianti, se avete discusso oggi tornerà l’armonia. Soli: con un/a ex potrebbe riaccendersi la fiamma della passione ma non è detto che tornerete insieme. A fare marcia indietro sarete proprio voi!

Oroscopo 21 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole oggi entra in Sagittario, per il vostro segno è un ottimo transito. Se qualcosa o qualcuno nelle scorse settimane ha provocato dispiacere è il momento di andare avanti e concentrarvi su altro. Potrebbe trattarsi di un battibecco o altre questioni su cui vi siete soffermati inutilmente. E’ tempo di dare priorità alla vostra pace, rilassarvi divertirvi e di godere la vita! Il buon aspetto tra il Sole e Plutone sarà d’aiuto a comprendere meglio gli amici e i familiari. E’ l’occasione perfetta per perseguire un progetto, un’idea o un hobby che vi appassiona. Amore: in coppia, siete felici, appagati e innamorati come il primo giorno! State pensando a una romantica, seconda luna di miele? Soli: oggi nessuno potrà resistervi! Grazie al fascino, avete l’effetto calamita e conquistate.

Oroscopo 21 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Sagittario fino al 21 dicembre punta i riflettori sul vostro settore della famiglia, della casa. Se state cercando una nuova abitazione è il momento ideale, troverete quella giusta per voi! Al contempo il transito annuncia armonia con le persone care, belle notizie e una dose di fortuna in generale, lavoro compreso. Al contempo, il Sole è in buon aspetto con Plutone: la casa e la famiglia contano tanto quanto il lavoro, anche se potrebbe essere un po’ faticoso dovrete trovare un equilibrio tra questi due aspetti importanti della vostra vita. Amore: in coppia, insieme al partner vi divertite e ciò crea in casa un’energia straordinaria. Romanticismo e passione vanno a braccetto. Soli: ritroverete una persona amata in passato e la fiamma si riaccenderà!

Oroscopo 21 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Sagittario vi dota di buon umore, le relazioni nella vita sociale avranno un netto miglioramento e lo sfrutterete al massimo anche per stringere nuove e stimolanti amicizie. E’ una grande opportunità per fare il punto su eventuali progetti in corso. Siete stati impegnati con uno in particolare? Sarete ricompensati con ottimi risultati! Potreste anche avere un’idea incredibile che varrà la pena di approfondire e sviluppare. Con il buon aspetto Sole-Plutone, lasciate che questa ispirazione vi guidi perché potrebbe portare a un brillante sviluppo professionale. Amore: in coppia, siete felici e si legge nel vostro sguardo! Il partner prova per voi un amore infinito e ricambiate… Soli: se volete lanciare un invito, fatelo senza esitare: ad aprire la danza siete voi.

Oroscopo 21 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Sagittario da oggi e fino al 21 dicembre, al vostro segno annuncia che qualcosa che desiderate potrebbe essere a portata di mano. Lo farete vostro? Se siete davvero determinati, ci riuscirete! Con questo transito è il momento giusto per pianificare in anticipo le spese per le festività natalizie: stabilite un budget e non sforate. In generale, visto che lavorate sodo, avete capito che è un peccato sprecare il denaro. Con il buon aspetto Sole-Plutone, potreste scoprire che è tempo di trasformare il vostro atteggiamento riguardo alle finanze, Amore: in coppia, nella relazione regna la passione! Sarà utile a riaccendere la complicità. Soli: forte attrazione per una persona? Un’avventura è possibile ma potrebbe non avere un futuro. Potrebbe essere già impegnata.

Oroscopo 21 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole oggi entra nel vostro segno, sosterà fino al 21 dicembre e rappresenta un invito a trasformare in realtà qualsiasi idea avventurosa. Quale viaggio volete fare? Cosa volete vedere? Di qualunque cosa si tratti il desiderio di concretizzare sarà forte e più persone coinvolgerete nei vostri piani, tanto meglio sarà. Al contempo in questi giorni il Sole è in buon aspetto con Plutone: nel lavoro è il momento di entrare in azione, di brillare, farvi notare, mostrare il vostro talento, condividere le idee. Scagliate la freccia verso il futuro. Amore: in coppia, parole dolci, buon umore, fascino. siete sempre innamorati come degli adolescenti! Soli: potere di seduzione al top, voglia di amare ed essere amati! Tuttavia, evitate di lanciarvi in qualche rischio…

Oroscopo 21 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Da oggi e fino al 21 dicembre, il Sole in Sagittario come sempre sosta alle spalle del vostro segno: indica un periodo di riflessione in cui entrare in contatto con le vostre emozioni. Farete il punto sugli eventi accaduti nel corso dell’anno, come li avete affrontati e metabolizzati. Sarete dunque più riservati del solito, più spettatori che attori, non avrete voglia di mischiarvi negli affari di chi vi circonda, soprattutto se prosciugano le vostre energie. E fate bene, in questo periodo dovete prendere cura di voi stessi, delle vostre esigenze e ricaricare le batterie. Amore: in coppia, la relazione è una meraviglia di serenità, chiarezza e fusione totale. Splendida giornata! Soli: un flirt platonico si trasforma in passione irresistibile! E non rifiuterete l’invito che puntualmente arriverà…

Oroscopo 21 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Sagittario apre un periodo positivo! Fino al 21 dicembre, avrete la possibilità di concludere affari, concretizzare bei progetti, grazie anche al sostegno di alcune persone. Le collaborazioni saranno particolarmente gratificanti e redditizie. Guarderete la vostra situazione con ottimismo ed entusiasmo! La vita sociale brillerà, sarà piacevolmente movimentata, il che vi permetterà di stringere nuove e stimolanti relazioni, alcune preziose per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Siate aperti a nuove possibilità: accettate e lanciate gli inviti! Amore: in coppia, con il partner il dialogo è interminabile. Alla dolce metà piace la vostra loquacità… Soli: in programma c’è un incontro romantico oppure un/a “amico/a” vi guarderà con occhi innamorati. Belle emozioni!

Oroscopo 21 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con l’entrata del Sole in Sagittario nel vostro settore della carriera, delle ambizioni è il momento top per raccogliere i frutti del vostro impegno e fare sostanziosi passi avanti. Mettetevi al centro della scena, mostrate il vostro talento, distinguetevi dalla massa. L’impatto su chi vi circonda sarà positivo, arriveranno bei complimenti. Se siete spinti a inviare il CV o candidarvi per un colloquio, fatelo. Bando alla modestia: più mostrerete le vostre capacità. il vostro talento unico e tanto più aumenterete le possibilità di ottenere il successo. Amore: in coppia, se ultimamente a causa del lavoro siete stati poco presenti, oggi i sentimenti ritrovano slancio! Soli: non è una serata da trascorrere chiusi in casa. Uscite, là fuori c’è la possibilità di conquistare!