Cosa dice l’oroscopo del 22 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza tra il Sole in Cancro e Saturno nel vostro segno, non crea un’atmosfera allegra. Potreste essere alle prese con una situazione che scatena la tristezza o potreste avere la sensazione di essere sul punto di perdere qualcosa, di essere soli o non all’altezza di ciò che ci si aspetta da voi. Cercate di trascorrere del tempo con le persone care oppure prendete cura di voi stessi. L’obbiettivo è quello di trascorrere una domenica serena. Amore: in coppia, qualcosa che dirà o farà il partner, vi infastidirà fortemente ma cercate di non esagerare. Soli: dopo una conversazione con la persona che vi attrae sarete un po’ delusi. Forse avete bruciato le tappe?

Oroscopo 22 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Abbattere alcuni ostacoli potrebbe portare a una svolta e a una decisione importante. Potreste infatti essere sul punto di rinunciare a qualcosa, ad esempio raggiungere un obbiettivo, ma le parole confortanti di un amico potrebbero spingervi ad andare avanti. Se avvertite un calo di energia, provate a mantenere il ritmo. Invece di concentrarvi su quanto c’è da fare, pensate a quanto sarà fantastico quando entrerete in azione! Amore: in coppia, mostrerete tenerezza e se il partner sarà sulla stessa lunghezza d’onda sarà sicuramente una gran giornata… Soli: un incontro romantico vi restituirà speranza nell’amore, l’altro vi corteggerà in modo dolcissimo.

Oroscopo 22 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi astrali odierni rappresentano un’opportunità per valutare in modo realistico quali relazioni arricchiscono la vostra vita e quali invece prosciugano soltanto le vostre energie. Non tutti i contatti valgono il vostro tempo, peraltro prezioso e alcuni potrebbero pretendere più di quanto possiate dare. Con la dissonanza Sole-Saturno è tempo di scegliere con cura i vostri impegni per la vostra soddisfazione personale e la crescita futura. Amore: in coppia, accettate meno cose del solito, se volete rimediare dovete parlarne! Soli: dove è finita la naturale socievolezza? Grazie al modo di fare e alle parole potete conquistare chiunque. Dovete solo crederci e volerlo!

Oroscopo 22 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica in cui vi trovate sulle montagne russe emotive: un momento siete su, quello dopo siete giù. Oggi non riuscite a capire cosa volete. Ma anziché trasmettere alle persone care questo stato d’animo perché non ritagliate un po’ di tempo lontani dal vostro solito ambiente? Per conto vostro starete decisamente meglio. E poi, chi può dirlo? Da questi momenti di solitudine, potrebbe venir fuori qualcosa di importante. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di voler controllare tutto, imporre le vostre aspettative al partner. Soli: con una persona siete legati da grande complicità e intesa: ma siete sicuri che si tratti soltanto di una semplice amicizia?

Oroscopo 22 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Attualmente vi trovate in una fase importante: le decisioni che prenderete potrebbero avere risultati di vasta portata. Non dovete aver paura di affrontare una persona che è in una posizione di potere o di dire sì a maggiori responsabilità. Se volete davvero il successo niente e nessuno può fermarvi. Attenzione: dovete essere anche realistici. Puntando troppo in alto, il risultato non sarà quello sperato. Amore: in coppia, optate per il gioco di seduzione, il partner è pienamente consapevole del vostro impegno, lo apprezza… Soli: se pensate di incontrare il grande amore, non è la domenica giusta. Per oggi è meglio uscire in compagnia degli amici. Vi distrarrete..

Oroscopo 22 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste essere molto soddisfatti dei vostri progressi, motivo per cui non dovreste prestare attenzione a ciò che dicono gli altri, soprattutto se stanno cercando di buttarvi giù. C’è un motivo per cui state facendo passi avanti: non è soltanto perché nel lavoro avete le competenze giuste ma anche perché avete molta personalità. Questa combinazione è vincente, andate dunque avanti! Amore: in coppia, la lingua è affilata e rischiate di non misurare le parole. Se non volete litigare, andateci piano… Soli: la voglia odierna è quella allargare la cerchia delle conoscenze e ne avete la possibilità. Tuttavia, siate prudenti ma soprattutto selettivi prima di fidarvi.

Oroscopo 22 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Anche se vi impegnerete per essere all’altezza delle aspettative di una persona, tanto più ci proverete e tanto più diventerà difficile. Forse dovresti ignorarla e cercare di concentrarvi su ciò che vi aspettate da voi stessi. La dissonanza Sole in Cancro-Saturno in Ariete potrebbe coincidere con un calo di sicurezza in voi stessi di cui peraltro non avete davvero bisogno. Ascoltate invece gli amici quando si complimentano con voi. Amore: in coppia, anche se le conversazioni sono piacevoli, l’eros dorme… Ma niente di grave. Soli: se non volete farvi scappare una bella storia, smettete di pensare esclusivamente al lavoro. Rilassatevi e uscite con gli amici.

Oroscopo 22 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Sole in Cancro e Saturno in Ariete potrebbe essere il momento giusto per cambiare qualcosa nel programma quotidiano. Ad esempio, iniziare una dieta, impegnarvi a fare più esercizio fisico o rafforzare la vostra determinazione a smettere di fumare. Tutto ciò che farete per migliorare la forma fisica vi farà sentire meglio con voi stessi. L’importante è non diventare troppo rigidi e lasciare spazio anche al piacere. Amore: in coppia, il romanticismo è nel programma della giornata, c’è passione, fusione totale. Nuoterete in un oceano di felicità. Soli: se vi attrae una persona è il momento di dichiararvi. Se invece non c’è nessuno, uscite!

Oroscopo 22 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza tra il Sole in Cancro e Saturno in Ariete, vi rende più facile capire cosa è possibile intraprendere e cosa non lo è. Il vostro naturale ottimismo sarà attenuato dal desiderio di ottenere risultati pratici e solidi. Se volete che qualcosa funzioni bene, avete la consapevolezza che dovrete impegnarvi duramente. Al contempo avvertite il bisogno di sicurezza: il sostegno di chi vi circonda aumenterà la vostra autostima. Amore: in coppia, il morale non è al top, siete insoddisfatti. Non c’è molto da aggiungere… Soli: avete la sensazione che vada tutto di traverso e con questa premessa è difficile recarvi a un appuntamento. Perché non vi sentite all’altezza?

Oroscopo 22 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza tra il Sole in Cancro e Saturno in Ariete, è una domenica in cui potreste avvertire il bisogno di stare per conto vostro ma detto tra noi, non è un buon motivo per mollare i vostri amici senza dare una spiegazione. Potrebbero pensare che state voltando loro le spalle. Ma le amicizie- spesso non ne avete molte – vanno mantenute e coccolate. Cosa peraltro che quando volete sapete fare benissimo. Amore: in coppia, un po’ permalosi, sono possibili piccole discussioni. Puntate sull’umorismo e sulla tenerezza. Soli: per oggi non sono previsti incontri romantici, dunque volendo avrete tempo da dedicare alle persone care.

Oroscopo 22 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se pensate che cambiare una situazione sia impossibile potreste ritrovarvi in posizione di svantaggio. Anche se il problema sta arrivando al culmine, potreste avere più controllo di quanto pensiate ed essere in grado di gestirlo. Non dovete ascoltare i consigli di un amico. Non è perché non ci si possa fidare ma non volendo potrebbe prendere fischi per fiaschi e peggiorare la situazione. Fate di testa vostra. Amore: in coppia, c’è comprensione e passione reciproca, vi amate sempre come il primo giorno! Serata bollente. Soli: potreste provare un’attrazione irresistibile tuttavia prima di lanciarvi alla cieca assicuratevi che sia corrisposta! Eviterete una delusione.

Oroscopo 22 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste essere sottoposti a un po’ di pressione: mantenete la calma e non fatevi prendere dal panico. E’ il momento di affrontare ogni sfida man mano che si presenta e credere di avere ciò che vi occorre per ottenere il successo. Ricordate: sarete all’altezza della situazione, anche quando penserete di non fare abbastanza. Un’altra possibilità di questo transito è la sensazione che gli altri non ti trattino per ciò che valete. Amore: in coppia, un po’ pessimisti e demotivati? In questo caso lasciate che a programmare la giornata sia il partner. Soli: in caso di incontro, non dovete illudervi troppo…Per il momento non girate film. Aspettate di saperne un po’ di più.