L’oroscopo del 22 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 22 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’entrata del Sole in Leone accentua la spontaneità e vi sentite pronti a entrare in azione, persino a correre qualche rischio. Con il transito del Sole in Cancro le ultime settimane siete rimasti dietro le quinte ma ora avvertite il desiderio di brillare, di piacere, di rimandare una bella immagine! Il senso dell’umorismo è al top ed è apprezzato da chi vi circonda. Il transito accende la vostra creatività ed è possibile che in questo periodo avrete numerose e splendide idee e progetti che vorrete concretizzare. Il che vi permetterà di distinguervi! Amore: in coppia, In coppia: giornata molto sensuale, passionale! E’ probabile pianificherete un viaggetto a due per il fine settimana Soli: pronti a socializzare? Con un/a collega potrebbe nascere un flirt, il che renderà più divertente il lavoro.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole da oggi sosta in Leone, nel vostro settore della casa, della famiglia: rappresenta un invito a occuparvi delle questioni personali e a prendere cura di voi stessi. Anche se in corso avete alcuni progetti di lavoro entusiasmanti vale la pena rallentare il ritmo, seguire una dieta sana, dormire di più. È un buon transito, inoltre, per apportare dei miglioramenti in casa e per garantirvi il senso di sicurezza, protezione e comfort. Sarete pronti a entrare in una nuova e più dinamica fase quando, tra quattro settimane, il Sole entrerà in Vergine. Amore: in coppia, il partner potrebbe scatenare delle tensioni ma anziché puntare a distendere l’atmosfera, rischiate di amplificarle! Soli: non sapete bene cosa volete, in ogni caso attenzione a frequentare persone ambigue.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole in Leone per quattro settimane sosterà nel vostro settore della comunicazione. E’ un ottimo momento per promuovere le vostre idee e far passare il vostro messaggio. In ogni caso, se è vero che il transito accende il vostro entusiasmo potrebbe spingere a esprimervi con una certa veemenza: occhio dunque a scatenare discussioni del tutto inutili con colleghi e clienti. A parte questa accortezza è un buon periodo per acquisire nuove competenze, migliorare alcune abilità e prendervi cura degli affari quotidiani con facilità. Amore: in coppia, con il partner anziché sottolineare le diversità, evidenziate i punti in comune: la situazione migliorerà nettamente. Soli: oggi siete un po’ permalosi o avete aspettative alte. Non è il massimo se avete intenzione di conquistare.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Leone nel vostro settore delle finanze: è qui che nelle prossime quattro settimane concentrerete l’attenzione ma cercate di sviluppare il pensiero positivo nonché sicurezza in voi stessi e nel vostro talento. Vi permetterà di ottenere risultati positivi, attirare più opportunità, come ad esempio più clienti, offerte di lavoro o chiedere e ottenere un aumento di stipendio. Al contempo, questo passaggio astrale potrebbe spingere a commettere più del solito dei peccati di gola occhio a ingrassare. Amore: in coppia, confidate al partner i vostri stati d’animo, una comunicazione sincera è importante per rafforzare la relazione. Soli: voglia di uscire dalla vostra zona di comfort e conquistare? Fatelo senza pensarci due volte: è la giornata ideale.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Buon compleanno, Leone! Il Sole oggi entra nel vostro segno dove sosterà fino al 22 agosto. è il vostro momento di brillare, mettervi al centro della scena. Vi sentite pronti a lasciare alle spalle il passato e a dare il via a un nuovo ciclo personale Tuttavia in questi giorni il Sole è in dissonanza a Plutone: potreste trovarvi di fronte a una situazione o a una relazione complicata o essere alle prese con un conflitto interiore. A parte questo il transito è globalmente più che positivo: siete dei leader nati, nel lavoro fatevi valere ed entrate in azione. Amore: in coppia, voglia di novità? Cercate un compromesso che accontenti entrambi. Soli: brillate, siete radiosi ed esprimerete i vostri sentimenti a una persona che vi attrae. Lo farete senza temere le sue reazioni e la risposta sarà positiva.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Leone per quattro settimane sosta alle spalle del vostro segno: se occuparvi costantemente di persone o situazioni di lavoro o personali, rappresenta un freno o prosciugano le vostre energie, ora avete la possibilità di sistemare le cose stabilendo con fermezza dei limiti. E’ il momento giusto per chiudere situazioni che non funzionano più e per risolvere eventuali questioni lasciate in sospeso. Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per rilassarvi, riflettere sui progetti da realizzare quando il Sole entrerà nel vostro segno. Amore: in coppia, concretizzare un progetto a due con il partner vi permetterà di vivere dolci momenti di complicità con il partner! Soli: oggi potrebbe arrivare una splendida sorpresa: pronti a vivere una storia d’amore?

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

A partire da oggi e per quattro settimane, il Sole in Leone punta i riflettori sulla vostra vita sociale, anche online, fa arrivare eventi e relazioni piacevoli. Sfruttate queste vibrazioni eccellenti per trascorrere bei momenti con gli amici di sempre o per entrare in una nuova cerchia. Presto il Sole sarà in buon aspetto con Giove in Gemelli: se avete intenzione di raggiungere un obbiettivo, concretizzare un progetto o avete avuto dei problemi le cose si si sistemeranno ed è probabile che arriverà anche un aiuto inatteso. Amore: in coppia, l’intesa con il partner è splendida, il che vi permette di fare insieme dei progetti: vacanze, casa, o perché no?, anche, matrimonio o un figlio. Soli: una conversazione romantica, sarà il preludio di una bella storia d’amore.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Leone per quattro settimane sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione: nel lavoro potete realizzare ciò che volete e ottenere qualche meritato riconoscimento. Qualunque cosa facciate vorrete brillare ed essere notati per il talento, le capacità e le competenze. E’ fondamentale soprattutto se state cercando un nuovo lavoro, desiderate ottenere una promozione o ampliare il giro dei clienti. Unica accortezza: in questo periodo evitate di essere troppo esigenti con voi stessi. Amore: in coppia, evitate di provocare il tuo partner. Se avete delle cose da dire esprimetevi con calma. Soli: smettete di giocare a nascondino pensando di rendervi interessanti: rischiate che la persona che vi attrae non si senta rassicurata e scappi gambe in spalla.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Leone da oggi e per quattro settimane apre una fase interessante, il vostro mondo vi sembrerà persino emozionante. Il luminare nel vostro settore dei viaggi, delle scoperte, degli orizzonti lontani, delle nuove opportunità, dell’avventura ma al contempo simboleggia il relax, le serate in compagnia di persone simpatiche in cui si ride e ci si diverte. Per quanto riguarda il lavoro, potreste decidere di frequentare un corso di studi così da affinare un talento o apprendere qualcosa di nuovo utile a migliorare la vostra posizione. Amore: in coppia, l’atmosfera con il partner non sarà delle più romantiche, ognuno (soprattutto voi) fa quello che vuole, quando vuole. Soli: gli incontri oggi non sono favoriti, assicuratevi dunque di organizzare un’uscita con gli amici.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 22 agosto, il Sole sosterà nel vostro settore della trasformazione: le emozioni saranno intense, potreste essere più introversi del solito ma tenete presente che è il momento ideale per affrontare le paure – forse riguardanti le questioni finanziarie o di lavoro o una relazione – con sincerità nei confronti di voi stessi. A volte siamo noi per primo ad ostacolare il nostro successo. Le prossime quattro settimane potrebbero illuminare quelle situazioni che richiedono attenzione e grazie all’intuito avrete la possibilità di risolvere. Amore: in coppia, mostrerete ampiamente l’attaccamento per il partner, siete consapevoli di aver costruito una relazione stabile e appagante. Soli: guardatevi intorno: oggi potreste incontrare una persona che corrisponde al vostro ideale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Leone fino al 22 agosto sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali ed è qui che vorrete introdurre maggiore armonia. E’ il periodo in cui potreste stringere nuovi rapporti o arriveranno delle offerte di lavoro, la firma di un contratto o concluderete un accordo per voi molto importante. Il transito rappresenta un invito a esaminare le vostre priorità riguardo alle relazioni: può essere un buon momento per affrontare e finalmente risolvere un problema con una persona e che avete invece eluso per molto tempo. Amore: in coppia, la convivenza non è sempre semplice ma in due si procede meglio. Cercate di essere meno aggressivi. Soli: se uno schema affettivo si ripete forse è arrivato il momento di riflettere e cambiare atteggiamento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole in Leone per quattro settimane illumina tutto ciò che riguarda il vostro benessere, il quotidiano, il lavoro e lo stile di vita: dovranno essere una priorità! È tempo di organizzarvi in modo da poter concentrare l’attenzione sugli obiettivi per voi più importanti. Gestire bene il tempo ed eliminare le attività inutili, vi permetterà di essere più produttivi e al contempo il lavoro vi sembrerà più piacevole! Potreste anche essere pronti a cogliere con sicurezza nuove opportunità presenti negli annunci di lavoro o chiedere una promozione. Amore: in coppia, il partner oggi potrebbe sottolineare alcune vostre mancanze. Decidete se arrabbiarvi o ammettere che ha ragione. Soli: affermate con sicurezza le vostre opinioni. Non a tutti piacerà ma qualcuno potrebbe ammirarvi.