Cosa dice l’oroscopo del 22 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno annuncia una giornata pesantuccia, forse dovrete assumere obblighi e responsabilità e avere poco tempo libero. La Luna sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni dunque al contempo sarete pronti a esaminare gli ultimi ritocchi di progetto. Se qualcosa va cambiato, è il momento di risolvere così sarete sicuri di ottenere il risultato desiderato di cui sarete orgogliosi! Amore: in coppia, non è davvero una giornata in cui essere esigenti con il partner. Datevi una regolata. Soli: se una persona vi attrae, non prendete iniziative. Lasciate che sia l’altro/a a fare il primo passo.

Oroscopo 22 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Capricorno odierna per il vostro segno è sempre favorevole all’evasione e anche oggi permetterà di distrarvi, lasciare alle spalle i problemi e ciascuno lo farà come preferisce. Potrebbe trattarsi della lettura di un buon libro, la visione di un bel film oppure una passeggiata nella natura o, ancora andare in giro per negozi. Qualsiasi cosa che vi aiuterà a uscire dalla routine vi farà un gran bene. Amore: in coppia, zero disaccordi e grande amore. Programmate una cenetta romantica! Soli: una persona flirterà con voi apertamente e la seguirete senza porvi domande. Sfrutterete al massimo ogni momento.

Oroscopo 22 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se nei giorni scorsi nel lavoro o nella vita privata, una persona è stata ingiusta nei vostri confronti, non lasciate che il rancore prenda il sopravvento: è un veleno che fa male prima di tutto a voi! Semmai chiarite, affrontate la persona in questione e dite ciò che pensate. Il tutto con calma, argomentando con fatti precisi in modo che l’altro/a non potrà contestare. Su un altro piano: evitate pettegolezzi. Amore: in coppia, serata romantica, la complicità amorosa passa anche attraverso questi momenti. Soli: metterete uno stop alla monotonia e chiamerete gli amici. Per oggi, l’amore passerà in secondo piano.

Oroscopo 22 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Capricorno è una giornata in cui potreste avere la sensazione che le persone che vi circondano, in particolare i familiari, siano distratte, lontane, poco cordiali o affettuose. Fatevi una domanda: siete sicuri di mostrare sempre interesse o le emozioni che provate? E’ la regola del dare/avere. Forse pensate di non ricevere abbastanza ma ciascuno ha un modo personale di esprimere l’affetto. Amore: in coppia, dal partner vi aspettate molto e lo direte apertamente. Le conversazioni non saranno serene. Soli: la tendenza odierna è quella di evitare delusioni e vi chiudete nel carapace.

Oroscopo 22 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

In questo momento potrebbe presentarsi un’offerta professionale inaspettata.ma sarete in grado di gestire il carico di lavoro in più? Prima di prendere un impegno vincolante, riflettete attentamente. La Luna in Capricorno oggi sosta nel vostro settore dello stile di vita: considerate dunque le vostre attuali responsabilità e gli obblighi. Potrebbe essere saggio fare di meno anziché molto di più. Amore: in coppia, il partner potrebbe chiedervi di lavorare di meno e dare più attenzioni alla relazione. Soli: deciderete di rinunciare a svolazzare a destra e a sinistra su storie superficiali che alla fine non portano a nulla.

Oroscopo 22 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Quando il Sole sosta in Ariete non avete molta fiducia in voi stessi e forse ancor meno negli altri ma oggi, la Luna in Capricorno vi dota di sicurezza. Sarete entusiasti di concedervi delle distrazioni oppure di portare avanti un’idea. Se avete già sperimentato qualcosa di analogo ed è andato bene ora potrebbe andare ancora meglio! La prossima settimana potrebbe coincidere con nuovi entusiasmanti sviluppi. Amore: in coppia, se il partner vi offre delle attenzioni evitate di chiedere di più. Date il giusto valore e trascorrerete una serata da sogno. Soli: volete soltanto testare il vostro fascino ma potreste innamorarvi.

Oroscopo 22 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Assecondate ciò che deve cambiare, poiché la prossima settimana al vostro segno chiederà di affrontare il desiderio di trasformazione. Prenderete delle decisioni che potrebbero portare a sviluppi gratificanti. Per oggi, con la Luna in Capricorno, cercate dunque di ricaricare le batterie, se serve anche evitando la vita sociale e godere del comfort della casa, dell’affetto delle persone care. Amore: in coppia, con il partner sarete molto concilianti, premurosi ed è inutile aggiungere che ve ne sarà grato/a. Soli: un incontro recente potrebbe prendere una piega importante ma evitate di premere l’acceleratore.

Oroscopo 22 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un sabato in cui i pianeti vi dotano di una marcia in più. Ci sono conversazioni da portare a termine, commissioni da sbrigare e persone da incontrare. Muovervi, anche praticando esercizio fisico, vi farà un gran bene poiché vi permetterà di scaricare un po’ di agitazione. Una giornata impegnativa dunque ma costruttiva, tuttavia cercate di non esagerare spinti dalla necessità di realizzare il massimo. Amore: in coppia, è una bel sabato, molto romantico e insieme parlerete del futuro. Soli: una persona diversa da voi, lontana dalle vostre solite scelte vi affascinerà. E vorrete approfondire la conoscenza.

Oroscopo 22 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore delle finanze e solitamente con questo transito riguardo alle spese siete abbastanza ragionevoli, evitate troppi acquisti. E anche oggi sarete in grado di sfruttare al meglio il vostro denaro guadagnato con fatica. Ad esempio, prima di prenotare un viaggio o spendere per qualcosa di superfluo ma che vi permetta di evadere, sarete cauti e controllerete il costo. Amore: in coppia, cercate di capire meglio il partner, mettendovi nei suoi panni vedrete le cose in una prospettiva diversa. Soli: la solitudine vi permetterà di capire cosa desiderate veramente da una storia.

Oroscopo 22 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno rende le emozioni altalenanti, siete ipersensibili: è un sabato da trascorrere in modo tranquillo, in cui prendere dolcemente cura di voi stessi. Avete bisogno di regalarvi attenzioni e chi non voi può soddisfare i vostri bisogni inespressi? E’ la giornata ideale dunque per concedervi delle coccole, praticare esercizio fisico o altre attività che offrono benessere. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni. Prendete tutto troppo sul serio. Un po’ più di leggerezza! Soli: se una persona vi corteggia oggi vi chiudete a riccio. Vivete il presente e cercate di essere meno diffidenti.

Oroscopo 22 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Capricorno alle spalle del vostro segno, siete un po’ fuori fase ed è la giornata ideale per stare per conto vostro, riflettere tranquillamente sui cambiamenti in atto, ricaricare le batterie e praticare attività che vi rilassano. Tenete presente che la prossima settimana sarà positiva ma impegnativa. Lavoro o vita personale, avrete inoltre l’opportunità di trasformare un sogno in realtà. Amore: in coppia, affinché la relazione proceda in modo armonioso dovete ritrovare fiducia e complicità. Soli: meno socievoli del solito, se non fate uno sforzo oggi potete pure dire addio agli incontri romantici.

Oroscopo 22 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Capricorno in programma c’è un bel fine settimana. Probabilmente avete organizzato un incontro con gli amici o farete qualcosa di diverso: avete voglia di spassarvela un po’. In questo momento avvertite il bisogno di farvi qualche sana risata e non prendere troppo sul serio i vostri eventuali problemi. Vi troverete sotto i riflettori e animerete piacevolmente qualsiasi riunione. Amore: in coppia, ne avete abbastanza della routine ma evitate di prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Soli: la solitudine vi pesa ma non dovete lanciarvi tra le braccia del primo arrivato/a. Prudenza.