Cosa dice l’oroscopo del 23 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Sole-Nettuno rende difficile vedere chiaramente le situazioni, crea confusione a livello mentale, potreste sentirvi momentaneamente demotivati o inefficaci quando si tratta di gestire la famiglia, la vita domestica o gli affari quotidiani. Cercate di puntare al riposo, fermarvi, come d’altra parte vi sta chiedendo il corpo. Raramente ci pensate ma lo trattate come una macchina: proprio per questo ogni tanto ha bisogno di una revisione. Amore: in coppia, con il partner parlerete delle vostre idee, dei progetti e vi seguirà con gli occhi chiusi. Soli: avete deciso di essere più intraprendenti ed è una buona idea. Non avete nulla da perdere.

Oroscopo 23 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Sole-Nettuno è un lunedì in cui fare attenzione: rischiate di credere in qualcosa che non è molto realistico. Se possibile, evitate di prendere decisioni complesse, perché oggi il giudizio è poco chiaro. Al momento, le conversazioni potrebbero risultare complicate, potreste sentirvi frustrati soprattutto se state cercando risposte affidabili riguardo alla soluzione di un problema. Attenzione a essere fraintesi quando si tratta di questioni del passato. Amore: in coppia, il partner vi riempie di amore, c’è grande tenerezza e ritrovata armonia. Siete l’immagine della felicità. Soli: pronti a moltiplicare gli incontri, desiderate amore e forti emozioni.

Oroscopo 23 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Sole-Nettuno, riguardo al denaro, alle amicizie e alle vostre emozioni oggi non siete lucidi, rischiate di vedere solo ciò che volete vedere per cui evitate di prendere decisioni seguendo l’intuito. Potreste ad esempio voler acquistare qualcosa al punto da trasformarsi in un chiodo fisso. Chiedetevi se è davvero nel vostro interesse: anche se penserete di non poterne fare a meno, tenete presente che l’attrazione potrebbe svanire nel giro di qualche giorno. Amore: in coppia, rischiate di giudicare erroneamente l’atteggiamento del partner. Non ponetevi troppe domande. Soli: qualcosa vi turba, ma non sapete nemmeno voi di che si tratta…

Oroscopo 23 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno in Ariete: il transito vi rende irrequieti, le decisioni che siete sul punto di prendere riguardo alla professione sollecitano dei commenti da parte di chi vi circonda e per fortuna, i saggi e affettuosi consigli degli amici o dei familiari saranno d’aiuto a fare la scelta giusta. Il transito crea confusione, dunque cercate di pianificare senza fretta l’evoluzione nel lavoro o nella carriera anziché puntare a dei risultati immediati. Amore: in coppia, l’esigenza odierna è quella di condividere momenti speciali con il partner. Soli: le possibilità di incontri sono numerose ma è difficile che nasca una storia, forse un flirt.

Oroscopo 23 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Desiderate che qualcosa vada per il verso da voi voluto? E’ legittimo ma con la dissonanza Sole-Nettuno rischiate di manipolare una situazione personale o di lavoro. Occhio: tirando troppo la corda, allontanerete le persone che dovreste invece avere accanto, quelle che all’occorrenza potrebbero essere utili a dare una mano. Tenete presente che nel giro di pochi giorni potreste avere una visione diversa della situazione e non essere più in cima alle vostre priorità. Amore: in coppia, avete intenzione di sorprendere il partner, di uscire dalla routine. La voglia è quella di ritrovare lo slancio! Soli: desiderate nuovi incontri? Le sorprese saranno parecchie.

Oroscopo 23 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Per il vostro segno il lavoro è importante, spesso è al primo posto nella lista delle priorità ma non dovreste dimenticare il mondo circostante. Al di fuori del lavoro c’è tanto da vedere, da conoscere ed esplorare ma preferite ignorare poiché la professione prende tutto lo spazio. E non intendete cambiare la situazione per una questione di equilibrio interiore, vi fa provare la sensazione di avere tutto sotto controllo. Ma siete proprio sicuri che sia così? Amore: in coppia, dite no al braccio di ferro. In caso contrario rischiate di compromettere la relazione. Soli: i pianeti raccomandano cautela riguardo i nuovi incontri, così da evitare eventuali delusioni.

Oroscopo 23 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Concedetevi una pausa: avete avuto tante questioni personali o di lavoro da risolvere e che hanno richiesto molta attenzione ed energie. Oggi con l’aspetto Sole-Nettuno avete semaforo verde per rilassarvi: non pensate a niente, solo a voi stessi, seguite un’alimentazione sana e praticate un po’ di esercizio fisico. E’ inoltre un buon momento per uscire e distrarvi con gli amici e i familiari, lasciare alle spalle un problema che ha scatenato ansia. Amore: in coppia, il dialogo non è al top ma solo perché prendete alla lettera tutto ciò che dice la dolce metà. Datevi una calmata. Soli: la mancanza di un amore vi pesa e uscirete: non tornerete a casa da soli.

Oroscopo 23 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste intravedere un’opportunità allettante e considerarla come un punto di svolta. Ma siete sicuri che per voi potrebbe essere giusta? I passaggi odierni rappresentano un invito a controllare gli impegni ma soprattutto le energie a disposizione. Di fronte alle sfide, il vostro è un segno che non si tira mai indietro ma dovreste chiedervi se avete il tempo e la costanza per farlo. Se avete dei dubbi è l’intuito che vi consiglia di riflettere prima di lanciarvi alla cieca. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole, oggi siete più dolci e concilianti. Soli: estroversi e le conversazioni andranno nella giusta direzione. È perfetto per fare una buona impressione!

Oroscopo 23 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Sole-Nettuno, la cosa migliore per oggi è mantenere un profilo basso e recuperare il riposo di cui avete davvero bisogno. Per oggi, rischiate di concentrarvi sulla vostra situazione finanziaria e forse fare uno sforzo gigantesco per gestire ogni dettaglio. Se provate esitazione a risolvere una questione di denaro, forse è un segnale che dovreste aspettare. Allora, cercate di distrarvi e senza fare follie, concedervi anche un piccolo acquisto che vi gratifichi. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di romanticismo, ritrovate un nuovo slancio. Soli: giochi di seduzione, sms bollenti, appuntamenti intriganti… Gli affari di cuore oggi brillano!

Oroscopo 23 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Sole in Cancro-Nettuno in Ariete, oggi sarete tutto tranne che spensierati e rilassati. La tendenza odierna potrebbe essere quella di esagerare le situazioni a dismisura e provare delle emozioni che non sono da voi e che tra qualche giorno vi sembreranno assurde. Per oggi, dunque, concentratevi su ciò che potete controllare e affrontare i problemi un passo alla volta. Cercate di vivere questo stato d’animo con un po’ di distacco e la consapevolezza che è passeggero. Amore: in coppia, con la testa altrove ma con il partner cercate di essere più presenti. Soli: evitate di essere troppo accomodanti. Siate voi stessi e avrete un incontro interessante.

Oroscopo 23 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra il Sole in Cancro e Nettuno in Ariete siete distratti, poco concentrati sui compiti da svolgere e rischiate di trascurare dei dettagli importanti. La cosa migliore è controllare due volte il lavoro così da individuare eventuali errori ed evitare l’impatto negativo del transito. E’ una giornata in cui avrete dei dubbi, ottenere il successo vi sembrerà una mission impossible ma con maggiore fiducia in voi stessi, raggiungerete i vostri obbiettivi! Amore: in coppia, l’intesa è eccellente, dolcezza e tenerezza sono presenti. Vivete al massimo le belle emozioni. Soli: potrebbe scattare un’attrazione ma sarà momentanea e vi lascerà insoddisfatti.

Oroscopo 23 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con i passaggi odierni è una giornata in cui potrebbero emergere alcune spiacevoli verità: potreste, ad esempio, rendervi conto che alcune persone presenti nella vostra vita non sono le fonti di sostegno che credevate e ciò costringervi a valutare diversamente la situazione. Al contempo occhio alla tendenza a ignorare i problemi economici, fingere che non esistano oppure a chiedere dei prestiti solo per soddisfare un desiderio temporaneo. Amore: in coppia, se il partner ha qualche preoccupazione farete il possibile per supportarlo/a. Soli: avete il diritto di sognare la persona ideale e chissà, oggi potreste incontrare l’altra metà della mela.