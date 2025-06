Cosa dice l’oroscopo del 24 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Sole-Giove in Cancro oggi potrebbe spingere a mettervi in posizione di difesa o al contrario ad attaccare. Potreste dover gestire un conflitto familiare oppure essere alle prese con un trasloco, una vendita. Tuttavia non è escluso l’ampliamento della famiglia anche attraverso una nascita o un matrimonio. Qualunque cosa stiate costruendo, ci state mettendo cuore e anima, massimizzando le possibilità di successo. Amore: in coppia, se provate rimpianto o rimorso, tenete presente che è impossibile cambiare il passato, ed è meglio andare avanti guardando al futuro. Soli: inutile rimanere bloccati su una storia sbagliata. Aprite gli occhi e accettate di farvi corteggiare da una persona a cui non prestate attenzione.

Oroscopo 24 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Sole-Giove in Cancro nel vostro settore della comunicazione è la giornata ideale per firmare un contratto o presentare un’idea per iscritto a una persona influente. Il transito vi rende ottimisti e potreste avere un valido motivo: qualcosa che avete intrapreso ha avuto successo e siete giustamente orgogliosi di voi stessi. Se avete attraversato un periodo difficile, noterete che la situazione sta finalmente cambiando. Amore: in coppia, con il partner c’è grande passione, complicità e tenerezza, vi capite con un solo sguardo. Soli: gli aspetti odierni sono favorevoli agli incontri, alle conversazioni romantiche. E’ possibile che oggi nasca una dolce storia d’amore, come non accadeva da tempo.

Oroscopo 24 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Sole-Giove in Cancro nel vostro settore delle finanze, è possibile che vi promettano una bella somma per un lavoro che dovete svolgere oppure per qualcos’altro ma non è escluso che entri del denaro o riceverete un riconoscimento, una ricompensa! Nelle finanze si apre un nuovo ciclo di benessere e agiatezza. Più in generale, con questo transito potreste scoprire un talento o una risorsa che fino a oggi avete ignorato. Amore: in coppia, se volete mantenere un’atmosfera serena, prima di parlare riflettete. Potreste inoltre non essere pronti ad affrontare con calma argomenti delicati. In questo caso, rimandate. Soli: intraprendenti, pronti a osare e dichiarare ciò che provate. Ma forse non è la giornata giusta

Oroscopo 24 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Sole-Giove nel vostro segno accende le vostre ambizioni, ora più che mai siete in grado di superare qualsiasi ostacolo, non vi fermerà niente e nessuno! Se solo questa energia astrale fortunata durasse più di un giorno…Ma visto che non è così, battete il ferro finché è caldo, tenendo presente che è uno dei momenti più propizi dell’anno. Nel lavoro, potrebbero arrivare dei riconoscimenti per i risultati ottenuti. Amore: in coppia, c’è il risveglio dei sensi, potreste essere elettrizzati o un po’ delusi. Dipenderà dallo stato d’animo del partner. Soli: un eccesso di emozioni potrebbe farvi scambiare lucciole per lanterne. Siate dunque vigili e prima di partire in quarta valutate realisticamente le persone.

Oroscopo 24 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Sole-Giove in Cancro sosta alle spalle del vostro segno, vi rende ottimisti e potrebbe accadere – in positivo – qualcosa di inaspettato: ad esempio un’opportunità che vi permetterà di puntare in alto oppure di cogliere qualsiasi buona occasione così da mettere alla prova le vostre capacità e abilità. Questo transito può fungere inoltre da eccellente spinta per apportare dei miglioramenti consistenti nella vostra vita. Amore: in coppia, deciderete di fare un passo verso il partner o sarà lui/lei a farlo. Avete capito che la relazione è solida e state guardando nella stessa direzione. Soli: avete voglia di cementare un flirt nato da poco e smettere di giocare al gatto e al topo. Ed è un’ottima idea.

Oroscopo 24 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Sole-Giove in Cancro, sosta nel vostro settore della vita sociale: potreste avere un improvviso desiderio di unirvi a un gruppo di persone che la pensano come voi. Socievoli come sarete, stabilirete velocemente alcuni contatti utili. Con questo transito potrebbe inoltre arrivare aiuto inaspettato, la mano tesa di una persona vi solleverà! Si tratterà di un aiuto a cui forse non avevate pensato e che si rivelerà molto positivo. Amore: in coppia, dovete accettate il partner così com’è. Non provate a cambiarlo. Anziché creare difficoltà, trovate delle soluzioni. Soli: sognatori/trici e idealisti penserete al carattere che dovrà avere la futura dolce metà. Tenete presente che la perfezione non esiste.

Oroscopo 24 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Sole-Giove in Cancro nel vostro settore della carriera, delle ambizioni indica che ad attendervi c’è il successo, forse una promozione o comunque un riconoscimento. Potreste avere l’opportunità di programmare un colloquio o forse un’offerta di lavoro oppure il boss vi parlerà di una nuova posizione o candidarvi in un settore diverso. Con questo passaggio avete semaforo verde per raggiungere i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, nervosetti ma occhio a dire parole offensive, cercate di tenere sotto controllo le emozioni. In caso contrario, in seguito potreste pentirvi. Soli: potreste aver voglia di stare soli o uscire con gli amici più cari. Sul fronte incontri romantici non è una gran giornata.

Oroscopo 24 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Sole-Giove in Cancro per il vostro segno è un eccellente transito: potreste avere in mente grandi progetti di lavoro o personali come non accadeva da molto tempo. All’improvviso vedrete che tutto può funzionare anche se non dovrete fare tutto da soli. Ora che avete imparato a chiedere aiuto e a riceverlo, niente potrà fermarvi! Con un approccio alla vita più rilassato e creativo, si aprono opportunità per migliorare e progredire. Amore: in coppia, tenete conto delle esigenze del partner e delle vostre. Ciascuno si sentirà libero e supportato. Tuttavia, fate attenzione a non perdere la spontaneità. Soli: non correte troppo. Se una persona vi corteggia, procedete passo dopo passo.

Oroscopo 24 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Sole-Giove in Cancro al vostro segno parla di trasformazione: siete pronti a mollare il vecchio, situazioni che hanno fatto il loro tempo e a dare il via a un nuovo inizio. E’ inoltre possibile un colloquio di lavoro o un’offerta di lavoro migliore di quello che svolgete attualmente oppure troverete persone d’aiuto a concretizzare un progetto. Potrebbe, infine, esserci un colpo di fortuna ad esempio, potrebbe trattarsi di un guadagno inaspettato. Amore: in coppia, è la giornata ideale per dare prova di fantasia, fare qualche piccola sorpresa al partner: in questo modo la relazione brillerà, riprenderà slancio. Soli: potreste perdere la testa per una persona che non corrisponde ai vostri soliti criteri.

Oroscopo 24 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Sole-Giove in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. Il transito vi dota di coraggio, sicurezza e in generale di un atteggiamento più leggero e spensierato! Possono aver luogo incontri entusiasmanti o entrare in contatto con una persona che ha splendide qualità, Nascerà una stimolante e splendida amicizia. Infine, un invito a un caro amico per un viaggio sarà accolto con un entusiasta “sì”! Amore: in coppia, con uno sforzo, oggi riuscirete a gestire le tensioni che circolano nella relazione. Se occorre, rimandate conversazioni complicate. Soli: volete catturare un cuore? Per oggi la tattica migliore per conquistare è quella di parlare poco e ascoltare molto l’altro/a.

Oroscopo 24 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Sole-Giove in Cancro, l’atmosfera sarà vivace, divertente, la sicurezza in voi stessi è al top così come la produttività. Avete la possibilità di trasformare un sogno in realtà e, inoltre, non è affatto escluso un riconoscimento! Avrete inoltre la capacità di scovare i difetti di un progetto, di un’idea, vedrete chiaramente cosa non va, e soprattutto certi dettagli essenziali che nessuno avrebbe notato ma che a voi non sfuggiranno! Amore: in coppia, rispetto alle ultime settimane, oggi sarete disposti a fare delle concessioni. Ne avete tutto da guadagnare. Soli: la tendenza è quella di accettare il vostro status. Direte a voi stessi che siete soli ma che per il momento è meglio così. E fate bene!

Oroscopo 24 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Sole-Giove in Cancro mette sulla vostra strada ottime opportunità di lavoro: il vostro entusiasmo sarà al massimo e sarete pronti a entrare in azione. Al contempo, sarete pronti con sicurezza in voi stessi a prendere delle decisioni importanti che si riveleranno positive. Potrebbe trattarsi ad esempio di mollare un progetto oppure chiudere una relazione così da poter vivere una fase più appagante della vostra vita. Amore: in coppia,. l’atmosfera potrebbe essere tesa e sarebbe meglio evitare di parlare di argomenti irritanti. Rimandate e occhio a ciò che dite: seppure involontariamente rischiate di offendere il partner. Soli: affascinanti, di sicuro farete una conquista. In ogni caso no ai rischi inutili.