L’oroscopo del 24 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 24 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Pesci sosta alle spalle del vostro segno e rappresenta un invito a mettere da parte i vostri problemi, le preoccupazioni attuali e concentrarvi su attività rigeneranti. Cercate di ritagliare del tempo per rimanere dietro le quinte e seguire un ritmo più tranquillo. In caso contrario, sarete spinti a preoccuparvi per qualcosa che esiste solo nella vostra immaginazione! È un buon momento per elaborare piani solidi e pratici per il futuro ed è possibile che un amico vi offra dei consigli preziosi. Amore: in coppia, momenti di dolcezza, una dichiarazione d’amore rafforzano la relazione. Soli: se una persona vi attrae, approfondite la conoscenza ed evitate di partire in quarta.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Per quanto vi è possibile, cercate di trascorrere una giornata tranquilla, contattate gli amici e fate qualche chiacchierata confidenziale. Se in questo momento siete impegnati a fare progressi nel lavoro in modo frenetico, ritagliate un po’ di tempo per mettere le cose nella giusta prospettiva. Potreste, ad esempio, dover riflettere su un’ottima opportunità e se volete farla vostra non dovete esitare ma credere in voi stessi. Potete star certi che otterrete il successo, anche finanziario. Amore: in coppia, avete la sensazione che il partner non vi presti abbastanza attenzione? Sbuffare sarà inutile. Soli: più ottimismo, anche se la situazione affettiva non è ideale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci, se è vero che le emozioni non sono al top è pur vero che rifletterete molto sugli obbiettivi che desiderate raggiungere. Nel lavoro potreste trovarvi sotto i riflettori, notati per i vostri risultati o il talento! In questo momento prendete le cose seriamente del solito e può essere la giornata ideale per fare piccoli sacrifici da cui in futuro trarrete dei vantaggi. Avete inoltre più energia per dedicarvi a uno studio, a un progetto, a un’impresa che vi sta a cuore. Amore: in coppia, volete essere rassicurati dal partner ma da parte vostra mettete il freno a mano. Cambiate registro! Soli: non è questo mercoledì che arriverà il grande amore ma non è lontano.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Pesci, accende il desiderio di vivere esperienze più interessanti, la voglia di fare una piacevole deviazione dalla routine così da rigenerare le energie. Cercate di assecondare il bisogno di movimento, crescita e varietà. E’ il momento dunque di voltare pagina e mentalmente cambiare direzione. La cosa riguarda anche il lavoro: prendete in considerazione nuovi percorsi ed esperienze. Accettare il cambiamento potrebbe essere inizialmente difficile ma andate oltre le paure! Amore: in coppia, desiderate il partner con passione e ricambierà. Una serata in cui non vi annoierete. Soli: una persona vi contatterà, il che vi farà sognare. E se fosse l’anima gemella che aspettate?

Leone (23 luglio-23 agosto)

Cercate di seguire l’istinto: sarà d’aiuto a capire meglio una questione importante, in questo momento oltretutto siete dotati di grande forza interiore e determinazione! Fidatevi dunque delle vostre sensazioni: è in questo modo che farete la cosa giusta al momento giusto, soprattutto se ultimamente avete dubitato di voi stessi. Un incontro, infine, può portare un’ottima opportunità. Il lato B della giornata: se state aspettando una somma di denaro che vi devono, non è oggi che arriverà. Amore: in coppia, la passione è sempre forte e vi rendete conto che per il partner siete sempre attraenti. Soli: nel lavoro oggi è possibile che scatti un’attrazione – reciproca – e sarà molto intensa.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con i passaggi odierni oggi siete un po’ taciturni, rifletterete su alcune questioni e potreste porvi la seguente domanda: se desidero davvero qualcosa, per ottenerlo sono pronto a fare quei cambiamenti significativi che occorrono? La risposta alla fine è semplice e potrebbe riguardare la scelta tra andare avanti passivamente in una situazione personale o di lavoro che non funziona ormai da tempo oppure imboccare una direzione completamente nuova che accenderà il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, sentite di poter contare sulla dolce metà. Il suo sostegno è la prova del suo amore! Soli: in cerca dell’anima gemella? Oggi potrebbe esserci un dolce incontro.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci scatena emozioni altalenanti: se vi sentite eccessivamente stressati o agitati, tra un impegno e l’altro concedetevi una breve pausa di relax per ritrovare l’equilibrio e rimanere sulla strada giusta. In caso contrario potrebbe essere difficile attenervi al programma di lavoro, portare a termine quanto dovete e mantenere un ritmo costante, non ultimo a causa delle distrazioni che arrivano dai social. Concentratevi su ciò che deve ancora essere realizzato. Amore: in coppia, sentite che la relazione è speciale, avete importanti obbiettivi e ambizioni da realizzare! Soli: con una persona le parole saranno superflue, vi capirete al volo al primo sguardo!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci, gli alti e bassi nelle relazioni di lavoro o personali, oggi saranno più facili da gestire grazie al vostro senso dell’umorismo e alla volontà di chiudere un occhio. In particolare sul posto di lavoro, con i colleghi al contrario del solito, oggi mostrerete un lato bizzarro e divertente che tenete sempre in ombra. Al contempo, il buon aspetto tra il Sole e Marte è una carta vincente se dovete negoziare, concludere un affare o sperimentare qualcosa di nuovo. Amore: in coppia, nella relazione c’è un’energia molto positiva, insieme riuscite a superare eventuali ostacoli. Soli: sui social media, ci sarà un incontro: l’intesa sarà immediata e totale.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci oggi potreste sentirvi esausti, penserete che lavoro o vita personale vi siete fatti carico di troppe responsabilità. Il che è possibile e visto che dovete gestire troppe cose insieme penserete che è arrivato il momento di apportare un cambiamento nelle relazioni, negli impegni e nelle responsabilità. I passaggi odierni vi permettono di alleggerire il fardello, rappresentano un’opportunità per eliminare qualcosa e sentirvi finalmente più leggeri. Amore: in coppia, in caso di discussione, evitate commenti velenosi di cui in seguito pentirvi. Soli: è un mercoledì in cui apprezzate il vostro status, tenete ben stretta l’amata libertà.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un mercoledì in cui dovreste evitare di essere troppo perfezionisti: rischiate di impantanarvi in dettagli di poco conto che si risolveranno senza il vostro intervento. Anche se il vostro segno è produttivo, volete portare a termine gli impegni al meglio, dovete capire quando impegnare a fondo le energie e quando, come oggi, invece rallentare il ritmo. Anche perché correte il rischio di commettere involontariamente qualche errore. Il che per voi sempre sarebbe una vera e propria tragedia. Amore: nella relazione c’è sincerità e sentimenti profondi. Oggi il dialogo sarà sul futuro, sui desideri o sui disaccordi. Soli: incontro con una persona con le vostre stesse aspirazioni e ideali.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze ed è qui che concentrerete l’attenzione, potreste riflettere sul modo di far evolvere la situazione, non ultimo andando a caccia di nuove opportunità. Tenete presente che Marte e Giove sono in buon aspetto con il vostro segno: è una garanzia che se la situazione ora non è al top, sicuramente migliorerà. Nel frattempo evitate quelle piccole ma tante spese che potrebbero incidere negativamente sul budget e, di conseguenza, sulla vostra tranquillità. Spendete il denaro per ciò che in questo momento rappresenta una priorità. Amore: in coppia, il partner farà di tutto per vedervi sorridere. Trascorrerete la serata tra coccole e abbracci. Soli: una persona vi farà a sorpresa una dichiarazione e darete il via a una storia!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Saturno nel vostro segno, potrebbe far emergere delle insicurezze per cui oggi fate leva sull’ottimismo. Se nel lavoro volete progredire, avete bisogno di conferme sul talento o le competenze, riflettete sulla vostra situazione pensando a cosa potete modificare, tenendo presente che potete chiedere un consiglio a un collega di cui vi fidate. Potrebbero arrivare delle critiche che forse feriranno il vostro ego ma saranno utili e fareste bene a prenderle in seria considerazione. Amore: in coppia, parlerete di un nuovo progetto a due. Le vostre idee sono ben accolte dal partner. Soli: il vento sta girando a vostro favore: in programma c’è un incontro d’amore!