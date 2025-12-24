Cosa dice l’oroscopo del 25 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui non avete tante energie e con i pianeti in Capricorno forse siete stanchi di correre sempre. Vi trovate di fronte a una scelta: continuare a fare tutto di fretta o concedervi finalmente una pausa di relax. In famiglia o tra amici potreste sentire il bisogno di dire la vostra con impulsività, accompagnata da un po’ di aggressività. Calma, non tutte le battaglie meritano di essere combattute il 25 dicembre. Amore: in coppia, se l’intesa non è al top probabile non farete nessuno sforzo e il partner vi terrà il broncio… Soli: non è giornata di incontri romantici ma siete davvero molto esigenti!

Oroscopo 25 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Per il vostro segno il Natale è un momento importante: le tradizioni, la tavola imbandita, il calore, circondati da affetti autentici. Quest’anno più che mai avvertite il forte desiderio di sicurezza emotiva e di conferme. I pianeti rappresentano un invito a godere ciò che avete realizzato, senza pensare a ciò che vi manca. Concedetevi i piaceri che vi regala la vita – peccati di gola compresi – senza provare sensi di colpa. Amore: in coppia, nella relazione c’è tenerezza e una grande sensualità! Sfruttate questo magnifico momento. Soli: la giornata è piena di promesse, di piacevoli avventure.

Oroscopo 25 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Conversazioni infinite, battute, messaggi a raffica: come sempre siete chi anima questa giornata di Natale. Siete brillanti e curiosi, ma rischiate di saltare da una conversazione all’altra quando c’è chi potrebbe desiderare la vostra attenzione. Cercate dunque di ascoltare, non solo parlare in modo superficiale. E non è la giornata giusta, inoltre per pensare alle questioni di denaro: non temete, risolverete tutto. Amore: in coppia, la disponibilità e la comprensione nei confronti del partner vi farà guadagnare punti. Soli: la solitudine vi pesa ma evitate di lanciarvi in una storia poco soddisfacente.

Oroscopo 25 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui potrebbero riemergere emozioni, ricordi, presenze e assenze. Forse vi sentirete vulnerabili ma al contempo incredibilmente aperti all’affetto, al calore che vi trasmettono le persone care. E’ un Natale che al vostro segno parla di cura, di protezione, di piccoli gesti che valgono più di mille parole. Se qualcosa vi commuove, mostrate ciò che provate. Chi vi circonda apprezzerà. Amore: in coppia, dolcezza, tenerezza, in poche parole riaccenderete la fiamma dell’amore. Soli: un’uscita o una riunione in casa di amici o parenti potrebbe riservare un incontro.

Oroscopo 25 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Desiderate un Natale da ricordare e, possibilmente, trovarvi al centro della scena. Ma quest’anno la vera magia è condividere senza bisogno di brillare troppo. Chi vi circonda è accanto a voi con affetto sincero e discreto dunque non dovete misurare il vostro valore attraverso l’attenzione che ricevete. Evitate in ogni caso conversazioni tese sul passato, all’occorrenza cambiate argomento o cambiate stanza. Amore: in coppia, siete innamoratissimi del partner, volete renderlo/a felice a tutti i costi. Soli: i passaggi annunciano un incontro importante. Ovunque deciderete di andare, fatevi belli/e!

Oroscopo 25 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete organizzato una giornata speciale, controllato ogni minimo dettaglio e poi rischiate di non godervi niente. E’ Natale, cercate di rilassarvi in compagnia delle persone care e di lasciare spazio all’imprevisto, all’imperfezione: vedrete che andrà tutto ugualmente alla grande. E’ il momento di distrarvi, fare conversazioni allegre, distese lasciando alle spalle eventuali preoccupazioni di denaro. Amore: in coppia, è una giornata all’insegna della tenerezza e, al contempo, della sensualità! Soli: un incontro romantico si trasformerà in un’ondata di amore reciproco.

Oroscopo 25 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Desiderate l’armonia, la pace, la serenità ma i pianeti in Capricorno indicano che le dinamiche familiari oggi potrebbero mettervi alla prova. Anche se è Natale dovete scegliere: compiacere tutti o rispettare voi stessi. In poche parole, ciascuno dovrà svolgere un compito. Con la Luna in Pesci mostrate in ogni caso la vostra generosità: se sapete che un amico è solo, non esitate a invitarlo a casa vostra. Amore: in coppia, a parte qualche piccolo disaccordo sull’organizzazione della giornata, tutto andrà bene. Soli: conquisterete ma vi accontenterete di un’avventura mordi e fuggi?

Oroscopo 25 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Pesci siete di buonumore, non avrete problemi a entrare nello spirito natalizio, lasciarvi andare alle emozioni in modo da poter creare dei ricordi meravigliosi con gli amici cari e i familiari. Ovunque, vi troverete sotto i riflettori, protagonisti di qualsiasi evento, grazie alla simpatia e alle conversazioni coinvolgenti. In ogni caso evitate di monopolizzare l’attenzione. Amore: in coppia, una parola gentile, un po’ di attenzioni faranno meraviglie! E nell’eros farete scintille. Soli: se avete iniziato un flirt, oggi sarete meno puntigliosi e punterete alla dolcezza.

Oroscopo 25 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il vostro Natale sarà perfetto! Con la Luna in Pesci sarete circondati dall’affetto dei familiari, degli amici più cari a cui tenete in modo particolare, l’atmosfera sarà gioiosa, divertente e anche voi sarete più affettuosi e premurosi del solito. Cercate di godere pienamente delle sensazioni, delle emozioni che emergono solo in questo speciale periodo dell’anno. Condividetele, parlate con il cuore! Amore: in coppia, belle emozioni, vi coccolate reciprocamente. Soli: per oggi non ci sono grandi cambiamenti, tipo l’incontro con il Grande Amore, il che in ogni caso non vi impedisce di conquistare.

Oroscopo 25 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il Sole, Venere, Marte nel vostro segno e la Luna in Pesci non può che essere un Natale meraviglioso, forse persino piacevolmente diverso dagli anni scorsi. Grazie al vostro innato senso dell’organizzazione, andrà tutto come da voi desiderato ma il consiglio è quello di pensare anche a divertirvi e a rilassarvi in compagnia delle persone care e godervi tutte le attenzioni che arriveranno. Amore: in coppia, l’atmosfera è molto complice, forrse con il partner sarete più amici che amanti ma rimedierete il prima possibile! Soli: con una persona che vi corteggia oggi ci sarà un dolce scambio di sms.

Oroscopo 25 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Pesci è un Natale all’insegna dell’affetto, della dolcezza: chi vi circonda vi coccolerà, scarterete bei regali – riguardo ai vostri doni non avrete badato al prezzo – ma ben tre pianeti in Capricorno sostano alle spalle del vostro segno. Il che indica che in qualsiasi riunione sarete presenti e al contempo assenti, molto più riservati e spesso immersi nei vostri pensieri. Amore: in coppia, al partner non sfuggirà il vostro stato d’animo meditabondo e vi dedicherà mille dolci attenzioni. Soli: c’è chi vi corteggia ma prima di impegnarvi, riflettete. Eviterete cantonate.

Oroscopo 25 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Per il vostro segno, Natale è una giornata magica. E anche oggi, con la Luna in Pesci, tre pianeti in Capricorno sarà un momento armonioso, le persone care vi vizieranno con tante coccole e regali. Proverete belle emozioni, sarete empatici e pronti ad correre in aiuto di chi vi circonda. Se non volete finire sotto stress, evitate di farvi carico dei problemi degli altri. Non avete impegni particolari? Uscite con gli amici! Amore: in coppia, passerete dal rosa romantico al rosso della passione! Nella relazione c’è un rilancio dei sentimenti! Soli: un incontro romantico sarà importante, vi restituirà fiducia nell’amore.