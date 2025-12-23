Cosa dice l’oroscopo del 24 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere entra in Capricorno, fino al 17 gennaio 2026 sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e potrebbe far arrivare un successo, qualcosa che vi renderà orgogliosi di quanto avete fatto. Nel lavoro, saprete inoltre scegliere chi potrebbe esservi d’aiuto. Sarete convincenti, concluderete affari e avrete influenza su situazioni importanti. Al contempo, cercate di prendere cura di voi stessi, dovete volervi bene. Amore: in coppia, la relazione forse è meno passionale ma compensata da una tenerezza infinita oltre che da bellissime prove d’amore. Soli: grazie a un incontro tanto improvviso sarete euforici! Alcuni tra voi riprenderanno i contatti con un vecchio amore.

Oroscopo 24 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Venere in Capricorno riguardo alle vostre possibilità di successo sarete molto realistici, lavorerete sodo e avrete una chiara visione d’insieme della vostra vita. In generale proverete un senso di benessere, sarete ottimisti e vedrete il bicchiere mezzo pieno, sarete in sintonia con chi vi circonda.spinti inoltre ad avere grande fiducia nelle amicizie. Non è escluso, infine, un bel viaggio. Amore: in coppia, c’è lealtà, serietà e impegno reciproco. Con il partner c’è un meraviglioso accordo. Soli: intorno a voi creerete un’atmosfera di mistero e sensualità, il che è perfetto per conquistare. Farete uno splendido incontro. Avrete la sensazione che l’amore vi stia aprendo le braccia.

Oroscopo 24 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere entra in Capricorno – sosterà fino al 17 gennaio 2026 – e vi farà raccogliere i frutti del vostro impegno. Più organizzerete la vita lavorativa e tanto più sarete ripagati. È un momento favoloso per entrare in contatto con le vostre esigenze e desideri più profondi. E’ dei migliori per attrarre il sostegno di cui avete bisogno. Qualcuno, ad esempio, vi metterà in grado di fare passi avanti nel lavoro. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere possessivo, geloso e a voi non piace. Ma potete star certi che c’è il gran ritorno della passione! Soli: qualcuno accenderà il vostro desiderio. Sarà un’avventura elettrizzante, una grande attrazione, a reagire sarà il corpo e non la testa.

Oroscopo 24 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere in Capricorno, sosta nel vostro settore delle relazioni e rappresenta un’opportunità per risolvere eventuali problemi e trovare soluzioni pratiche a eventuali dissidi. Per sfruttare al meglio il transito, dovete collaborare con gli altri e all’occorrenza chiedere una mano. La prossima presenza di Mercurio in Capricorno vi farà trovare in posizione di vantaggio in qualsiasi trattativa. Amore: in coppia, le numerose e dolci attenzioni del partner toccano il vostro cuore. Vi rendete conto di quanto siete fortunati ad averlo/a accanto. Soli: negli affari di cuore è una giornata bollente! Flirt e avventure piene di passione ma senza impegno…

Oroscopo 24 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con l’arrivo di Venere in Capricorno, entrerete in contatto con quelle persone che la pensano come voi e che condividono i vostri obiettivi e le vostre ambizioni. Che vogliate fare passi avanti nel lavoro o semplicemente curare la forma fisica, sarà d’aiuto frequentare persone giuste, Saranno motivate quanto voi, il che è un altro vantaggio. Amore: in coppia, mostrerete il vostro amore attraverso mille premure. In ogni caso, evitate di pretendere che la dolce metà sia perfetta! Soli: in cerca di una persona speciale? Potreste essere attratti da qualcuno sul posto di lavoro. Prendete tempo, non dovete avere fretta di andare al sodo.

Oroscopo 24 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere in Capricorno vi dota di fascino, potere di attrazione: non passerete inosservati! È un ottimo transito per promuovere le vostre competenze, il talento, dare il meglio nel lavoro e farvi notare da chi conta. Con Mercurio che presto entrerà in Capricorno, in qualsiasi circostanza, anche nella vita personale, direte le parole giuste. Amore: in coppia, con il partner deciderete che avete il il diritto di credere nei vostri sogni e, soprattutto, di viverli. Viva questo cambiamento, questo ritrovato ottimismo! Soli: attraverso un incontro molto, molto sexy darete il via a un rinnovamento nella vita sentimentale. Con l’altro/a sarete indivisibili!

Oroscopo 24 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il transito di Venere in Capricorno, fino al 17 gennaio 2026 rappresenta un’opportunità per sanare una situazione familiare. Il pianeta rosa presto raggiungerà Mercurio dunque avrete ottime possibilità per risolvere le cose. Potreste anche dare il via a qualche cambiamento in casa, migliorare l’arredamento o fare dei lavori, senza che vi costi un occhio della testa… Amore: in coppia, avrete qualche idea un po’ pazzerella, sorprenderete il partner con quale proposta molto originale. Soli: con la dissonanza Venere-Nettuno, occhio alle illusioni, soprattutto in caso di amore a prima vista. Piedi per terra, fate leva sulla razionalità. Non è escluso il ritorno di un/a ex.

Oroscopo 24 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

L’arrivo di Venere in Capricorno vi permette di fare passi avanti nelle negoziazioni, concludere accordi e risolvere problemi che vanno avanti da tempo. Inoltre, grazie alla prossima presenza di Mercurio in Capricorno avrete le carte in regola per influenzare le persone giuste: sfruttate questi due transiti a vostro vantaggio! Amore: in coppia, atmosfera romantica, complice con tante risate e divertimento. Soli: aprite gli occhi: con una persona con cui avete un rapporto di amicizia, potrebbe scattare il desiderio. Potrebbe trattarsi di qualcuno che conoscerete attraverso il lavoro.

Oroscopo 24 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 17 gennaio 2026, Venere in Capricorno sosta nel vostro settore delle finanze: sarete attenti alle spese, al rapporto qualità-prezzo e sarete più consapevoli che di alcuni oggetti potete facilmente fare a meno. Sarete pronti a mettere da parte del denaro per acquistare in seguito qualcosa di utile o investirlo in una spesa importante. Amore: in coppia, vi ponete meno domande e lasciate che a parlare siano le emozioni e i sentimenti. Insieme, volete proiettarvi nel futuro, dare il via a un progetto che rafforzerà il vostro amore. Soli: Venere accende il desiderio di trovare la persona giusta per voi e la incontrerete, vi innamorerete!

Oroscopo 24 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere nel vostro segno, fino al 17 gennaio 2026, accentua il fascino, l’autostima, che nella vita sociale vi permetteranno di distinguervi dalla massa: le persone saranno attratte da voi, avrete l’effetto calamita! Se volete cambiare look è il momento giusto! Inoltre, con Giove in Cancro è un momento eccellente per stringere nuove e stimolanti amicizie. Amore: in coppia, con il partner c’è uno scambio di dolci promesse… Ma non è escluso che pianificherete un viaggio, soprattutto se sentite che ne avete bisogno. Partite e divertitevi! Soli: se siete attratti da una persona, tornando nello stesso posto dove l’avete incontrata, oggi potreste rivederla. Nascerà una storia?

Oroscopo 24 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 17 gennaio 2026, Venere in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno. Il transito rappresenta un invito a prendere più cura di voi stessi, rallentare il ritmo e a non sovraccaricarvi di lavoro. Con Mercurio nello stesso settore, con le persone care sarete inoltre in grado di esprimere quelle emozioni che avete tenuto per voi: il che migliorerà le relazioni. Amore: in coppia, la casa occupa i vostri pensieri e il partner il vostro cuore. In poche parole, finito il lavoro avrete fretta di tornare nel dolce nido e coccolarvi! Soli: molto sensibili, un po’ fragili, potreste rinunciare alla conquista. Errore, giocate queste carte e mettetevi in gioco! Mostrare questo lato della personalità vi permetterà di fare vostro un cuore.

Oroscopo 24 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere in Capricorno sosta nel vostro settore della vita sociale, dell’amicizia, annuncia un periodo divertente, da oggi e fino al 17 gennaio 2026 riceverete e lancerete parecchi inviti! Tutti, lavoro compreso, apprezzeranno la vostra compagnia! E’ il momento ideale per entrare in nuove cerchie e incontrare persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Amore: in coppia, Venere protegge la relazione: con il partner, vi capite al volo, con un solo sguardo, non c’è bisogno di parlare. Soli: il contesto astrale è ideale per vivere l’amore! Venere accende la passione, il romanticismo e accentua il vostro fascino. E con questa premessa volete che non arrivi una storia d’amore?